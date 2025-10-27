Zorg dat voedingsdeskundigen minder afzeggingen krijgen met herinneringen, speling in de planning en betalingsoplossingen die echt werken
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Minder no-shows: herinneringen, tijdspades en betalingsmethoden die echt werken
No-shows kosten voedingsdeskundigen tijd, energie en inkomsten. Je stelt grafieken op, maakt plannen en houdt ruimte vrij in je agenda. En dan vergeet een cliënt het of zegt op het laatste moment af. Daar is geen geluk voor nodig. Je kunt het aantal no-shows verminderen met de juiste combinatie van herinneringen, buffers en betalingsvoorwaarden waar cliënten respect voor hebben.
In deze gids leer je praktische stappen die je vandaag nog kunt toepassen. We koppelen elke tactiek aan je dagelijkse werk. Het aannemen van nieuwe cliënten, follow-ups, telezorg, groepsprogramma’s en sessies voor bedrijven: voor al deze zaken is een plan nodig. Je zult ook zien hoe Doodle hierbij past, zodat het plannen je zorg ondersteunt in plaats van in de weg staat.
De uitdaging waar voedingsdeskundigen voor staan
Je dag is een puzzel. Je moet jongleren met nieuwe cliënten, follow-ups, laboratoriumuitslagen, aantekeningen en berichten. Cliënten maken vaak een afspraak tijdens een drukke week en vergeten vervolgens dat ze dat gedaan hebben. Ouders van kinderen die bij je in behandeling zijn, moeten school en werk op elkaar afstemmen. Bij persoonlijke sessies komen reistijd en parkeren erbij. Bij telezorg is er het risico op verbindingstoringen.
Veelvoorkomende redenen waarom mensen niet komen opdagen bij voedingszorg:
Klanten vinden verandering spannend, dus stellen ze het uit
Bij afspraakherinneringen ontbreekt een duidelijke link om deel te nemen of de afspraak te verzetten
Er gebeurt van alles rond etenstijd en na schooltijd
De sessies duren lang, waardoor de volgende klant te laat komt
Het is niet duidelijk hoe de betaling in zijn werk gaat, dus de bereidheid om mee te doen is laag
Dit zijn dingen die je kunt oplossen. Duidelijke herinneringen, zorgvuldig ingeplande tussenruimtes en eenvoudige betalingsmogelijkheden zorgen ervoor dat er minder afzeggingen zijn, zonder dat dit extra druk op jou of je klanten legt.
Waarom dit belangrijk is voor voedingsdeskundigen
Als een cliënt niet komt opdagen, loop je inkomsten en momentum mis. Zij lopen vooruitgang mis bij het bereiken van doelen zoals gewichtsbeheersing, verbetering van de HbA1c-waarde of verlichting van maag- en darmklachten. Gemiste sessies vertragen ook de resultaten bij zwangerschaps-, oncologie- en sportvoedingsprogramma’s.
Het aantal no-shows terugdringen betekent:
Minder gaten in je dag
Consistentere resultaten voor klanten
Een betere balans tussen werk en privé
Minder administratie en minder e-mails
Zet een herinneringssysteem op dat klanten lezen en waar ze iets mee doen
Herinneringen werken het beste als ze op het juiste moment komen, kort zijn en een duidelijke actie bevatten. Houd het ritme simpel voor zowel nieuwe als terugkerende klanten. Zorg dat de voorbereidende stappen makkelijk te vinden zijn.
Wat moet je versturen en wanneer?
Timing
Focus van het bericht
Voorbeeldinhoud
Meteen na het boeken
Bevestiging
Vermeld de datum, het tijdstip, de link en hoe je een nieuwe afspraak kunt maken
48–72 uur van tevoren
Herinnering voor de voorbereiding
Voeg voedingsdagboeken, laboratoriumaanvragen of formulieren toe
24 uur (persoonlijk) / 2 uur (via telezorg)
Laatste duwtje
Houd het kort, met de link of het adres bovenaan
Voorbeeldtekst voor het verwelkomen van een nieuwe klant: Onderwerp: Je voedingsconsult met Taylor, diëtiste, op woensdag om 14.00 uur Hoofdtekst: Bedankt voor je boeking. Neem alsjeblieft een voedingsdagboek van 3 dagen mee en eventuele recente laboratoriumuitslagen. Link om deel te nemen: [Jouw link]. Wil je een nieuwe afspraak maken? Gebruik dan deze link: [Jouw boekingspagina].
Voorbeeldtekst voor een vervolgbericht: Onderwerp: Even een herinnering voor morgen om 9.30 uur Hoofdtekst: Neem je aantekeningen en successen over je maaltijdplan mee. Link om mee te doen: [Jouw link]. Stuur een C terug om te bevestigen of een R om een nieuwe afspraak te maken.
Zorg ervoor dat je gemakkelijk actie kunt ondernemen op basis van herinneringen
Zet de aanmeldlink of het adres vooraan
Voeg parkeer- en gebouwinformatie toe voor bezoeken ter plaatse
Bied links aan waarmee je met één klik een nieuwe afspraak kunt maken
Vraag om een kort bevestigingsbericht als dat mogelijk is
Hoe Doodle helpt:
Automatische herinneringen met Doodle Pro
Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen bevatten voorbereidingsstappen
Dankzij de synchronisatie met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar raken uitnodigingen niet kwijt
Voeg Zoom, Meet, Teams of Webex toe, zodat de links altijd kloppen
Gebruik buffers om je dag te beschermen en stress te verminderen
Buffers voorkomen dat taken elkaar overlappen, verminderen vermoeidheid en zorgen ervoor dat klanten op tijd blijven.
Aanbevolen bufferinstellingen voor voedingsdeskundigen
Soort afspraak
Duur van de sessie
Aanbevolen buffer
Intake van nieuwe klanten
60 min
+15 min daarna voor aantekeningen
Vervolg
25–30 min
+10 min daarna voor de te ondernemen stappen
Kinder- en gezinsbezoek
45 min
+15 min daarna voor de overdrachten
Voorbereiding van de dag ter plaatse
–
+15 min voor de eerste klant
Voorbereiding voor de dag van de telezorg
–
+5 minuten ervoor en erna
Tips voor de uitvoering:
Maak verschillende soorten afspraken aan met verschillende duur
Reserveer tijd in de agenda voor buffers, zodat Doodle daar rekening mee houdt
Maak een onderscheid tussen dagen voor telezorg en dagen voor persoonlijke consulten
Stel een minimale boekingstermijn in (bijv. 12 uur)
Hoe Doodle je helpt:
Aparte boekingspagina's voor verschillende soorten afspraken
Leest je gekoppelde agenda en verbergt tijdvakken die in de wachtrij staan
De 1:1-functie biedt speciaal samengestelde tijdstippen voor belangrijke klanten
Betalingen die het aantal no-shows terugdringen zonder het vertrouwen te schaden
Geld geeft blijk van toewijding als er duidelijk en eerlijk mee wordt omgegaan.
Voorbeelden van betalingsmodellen
Type klant
Betalingsmodel
Voorbeeld van een beleid
Nieuwe klant
Volledige betaling bij het boeken
Annuleren of verzetten tot 24 uur van tevoren
Vervolg
Kleine aanbetaling ($20)
Je krijgt je geld terug als je 12 uur van tevoren annuleert
Pakketclient
Vooruitbetalen
Omvat alle sessies
Aandelenklanten
Flexibel
Maatwerk met doorzichtig venster
Een voorbeeldtekst die je kunt gebruiken:
Nieuwe klanten betalen bij het boeken. Je kunt tot 24 uur van tevoren annuleren of een nieuwe afspraak maken. Voor vervolgafspraken moet je een kleine aanbetaling doen, die bij het bezoek wordt verrekend. Als je een afspraak mist zonder dit van tevoren te melden, krijg je geen geld terug.
Hoe Doodle je helpt:
Stripe-integratie voor volledige of gedeeltelijke betaling bij het boeken
Registreert betalingen automatisch
Zorgt ervoor dat de facturering in hetzelfde eenvoudige boekingsproces blijft
Zorg dat alles soepel verloopt, zowel voor als na het bezoek
No-shows komen vaak voort uit verwarring of onzekerheid. Haal die drempels weg.
Voor je bezoek:
Vermeld de parkeergegevens en de nummers van de kantoren
Voeg een link naar een testvideo en een back-up van je telefoon toe
Geef een voedingsdagboek of een kort voorbereidingsformulier
Na het bezoek:
Stuur binnen 24 uur een korte samenvatting
Zet er 3 successen, 2 actiepunten en 1 link voor verdere informatie in
Voeg je boekingspagina voor de volgende sessie toe
Hoe Doodle je helpt:
Door AI gegenereerde beschrijvingen bevatten automatisch bereidingsinstructies
Er verschijnen videolinks in agenda-uitnodigingen
Klanten kunnen vervolgafspraken opnieuw boeken zonder je een e-mail te sturen
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Vage onderwerpen gebruiken, zoals ‘Herinnering’
De koppelingen onderaan e-mails verbergen
Boekingen voor dezelfde dag toestaan die je niet kunt afhandelen
Telegezondheidssessies en persoonlijke sessies direct achter elkaar inplannen
Wachten tot het bezoek begint om de betaling te innen
Hulpmiddelen en oplossingen die bij een voedingsadviespraktijk passen
Doodle-tool
Hoe het helpt
Boekingspagina
Deel één link met realtime beschikbaarheid; incasseer de betaling via Stripe
1:1
Bied speciale tijdstippen aan voor VIP-klanten of vaste klanten
Inschrijflijsten
Groepslessen organiseren, het aantal plaatsen beperken, herinneringen sturen
Groepspolls
Evenementen organiseren met grote teams of bedrijven
Agendaintegraties
Google/Outlook synchroniseren; buffers worden automatisch gerespecteerd
Videoconferenties
Links automatisch aanmaken (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Herinneringen & deadlines
Automatiseer herinneringsmails en boekingsdeadlines
Merkbeleid & privacy
Voeg je logo toe; verberg de gegevens van de deelnemers op een veilige manier
Praktijkvoorbeelden uit de voedingszorg
Voorbeeld 1: Alleen oefenen – Het aantal no-shows is gedaald van 18% naar 6% dankzij betaalde intakegesprekken en een buffer van 15 minuten.
Voorbeeld 2: Kinderkliniek – Een verdeling tussen dagen met fysieke consulten en dagen met telegeneeskunde; het aantal last-minute afzeggingen is gehalveerd.
Voorbeeld 3: Welzijn op het werk – We hebben groepspolls en Inschrijflijsten gebruikt; er was veel opkomst.
Voorbeeld 4: Sportvoeding – 1:1 + Stripe-stortingen gebruikt; geen gemiste bezoeken.
Voorbeeld 5: Groepsprogramma – Cursus van 4 weken via de Inschrijflijst; aanwezigheidspercentage van 90% of meer.
Praktische tips die je vandaag nog kunt gebruiken
Stel drie herinneringen in: bevestiging, 48–72 uur, laatste herinnering
Zet de link/het adres altijd als eerste in elke herinnering
Maak gebruik van buffers na intakes en vervolgafspraken
Vraag nieuwe klanten om te betalen
Zorg voor handige links om afspraken te verzetten
Maak onderscheid tussen dagen met telegeneeskunde en dagen met persoonlijke consulten
Gebruik voor elk type dienst een aparte Boekingspagina
Voeg automatisch voorbereidingsinfo toe met Doodle AI
Max. aantal sessies per dag
Bekijk maandelijks je no-show-percentage
Meet wat belangrijk is en pas je aanpak aan
Houd je resultaten regelmatig bij en evalueer ze.
Metrisch
Wat je kunt kijken
Percentage no-shows
Per soort afspraak
Last-minute annuleringen
Hoe vaak en waardoor
Levertijd
Van reservering tot bezoek
Effectiviteit van herinneringen
Timing en open rates
Omzetbehoud
Gemiste afspraken versus stortingen
Ideeën voor toetsen:
Vergelijk herinneringen van 24 uur versus 48 uur
Probeer eens nieuwe onderwerpsregels
Pas de aanbetalingen aan voor vervolgacties
Experimenteer met de lengte van de buffers
Hoe Doodle helpt:
Een centraal overzicht van alle boekingen
Aparte boekingspagina's voor A/B-testen
Zapier-integratie voor het bijhouden van statistieken
Belangrijkste punten
Duidelijke, tijdige herinneringen zorgen ervoor dat het aantal no-shows snel afneemt
Buffers beschermen je planning en verminderen stress
Vooruitbetalingen versterken de betrokkenheid
Door de afspraaktypen in categorieën in te delen, voorkom je verwarring
Doodle combineert herinneringen, betalingen en planning in één handige tool
Je verdient een betere planning
Maak een Doodle-boekingspagina aan waarbij je bij het boeken meteen kunt betalen. Voeg wat extra tijd in, schakel herinneringen in en maak het plannen voor elke klant een stuk makkelijker.
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