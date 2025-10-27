Minder no-shows: herinneringen, tijdspades en betalingsmethoden die echt werken

No-shows kosten voedingsdeskundigen tijd, energie en inkomsten. Je stelt grafieken op, maakt plannen en houdt ruimte vrij in je agenda. En dan vergeet een cliënt het of zegt op het laatste moment af. Daar is geen geluk voor nodig. Je kunt het aantal no-shows verminderen met de juiste combinatie van herinneringen, buffers en betalingsvoorwaarden waar cliënten respect voor hebben.

In deze gids leer je praktische stappen die je vandaag nog kunt toepassen. We koppelen elke tactiek aan je dagelijkse werk. Het aannemen van nieuwe cliënten, follow-ups, telezorg, groepsprogramma’s en sessies voor bedrijven: voor al deze zaken is een plan nodig. Je zult ook zien hoe Doodle hierbij past, zodat het plannen je zorg ondersteunt in plaats van in de weg staat.

De uitdaging waar voedingsdeskundigen voor staan

Je dag is een puzzel. Je moet jongleren met nieuwe cliënten, follow-ups, laboratoriumuitslagen, aantekeningen en berichten. Cliënten maken vaak een afspraak tijdens een drukke week en vergeten vervolgens dat ze dat gedaan hebben. Ouders van kinderen die bij je in behandeling zijn, moeten school en werk op elkaar afstemmen. Bij persoonlijke sessies komen reistijd en parkeren erbij. Bij telezorg is er het risico op verbindingstoringen.

Veelvoorkomende redenen waarom mensen niet komen opdagen bij voedingszorg:

Klanten vinden verandering spannend, dus stellen ze het uit

Bij afspraakherinneringen ontbreekt een duidelijke link om deel te nemen of de afspraak te verzetten

Er gebeurt van alles rond etenstijd en na schooltijd

De sessies duren lang, waardoor de volgende klant te laat komt

Het is niet duidelijk hoe de betaling in zijn werk gaat, dus de bereidheid om mee te doen is laag

Dit zijn dingen die je kunt oplossen. Duidelijke herinneringen, zorgvuldig ingeplande tussenruimtes en eenvoudige betalingsmogelijkheden zorgen ervoor dat er minder afzeggingen zijn, zonder dat dit extra druk op jou of je klanten legt.

Waarom dit belangrijk is voor voedingsdeskundigen

Als een cliënt niet komt opdagen, loop je inkomsten en momentum mis. Zij lopen vooruitgang mis bij het bereiken van doelen zoals gewichtsbeheersing, verbetering van de HbA1c-waarde of verlichting van maag- en darmklachten. Gemiste sessies vertragen ook de resultaten bij zwangerschaps-, oncologie- en sportvoedingsprogramma’s.

Het aantal no-shows terugdringen betekent:

Minder gaten in je dag

Consistentere resultaten voor klanten

Een betere balans tussen werk en privé

Minder administratie en minder e-mails

Zet een herinneringssysteem op dat klanten lezen en waar ze iets mee doen

Herinneringen werken het beste als ze op het juiste moment komen, kort zijn en een duidelijke actie bevatten. Houd het ritme simpel voor zowel nieuwe als terugkerende klanten. Zorg dat de voorbereidende stappen makkelijk te vinden zijn.

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Wat moet je versturen en wanneer?

Timing Focus van het bericht Voorbeeldinhoud Meteen na het boeken Bevestiging Vermeld de datum, het tijdstip, de link en hoe je een nieuwe afspraak kunt maken 48–72 uur van tevoren Herinnering voor de voorbereiding Voeg voedingsdagboeken, laboratoriumaanvragen of formulieren toe 24 uur (persoonlijk) / 2 uur (via telezorg) Laatste duwtje Houd het kort, met de link of het adres bovenaan

Voorbeeldtekst voor het verwelkomen van een nieuwe klant: Onderwerp: Je voedingsconsult met Taylor, diëtiste, op woensdag om 14.00 uur Hoofdtekst: Bedankt voor je boeking. Neem alsjeblieft een voedingsdagboek van 3 dagen mee en eventuele recente laboratoriumuitslagen. Link om deel te nemen: [Jouw link]. Wil je een nieuwe afspraak maken? Gebruik dan deze link: [Jouw boekingspagina].

Voorbeeldtekst voor een vervolgbericht: Onderwerp: Even een herinnering voor morgen om 9.30 uur Hoofdtekst: Neem je aantekeningen en successen over je maaltijdplan mee. Link om mee te doen: [Jouw link]. Stuur een C terug om te bevestigen of een R om een nieuwe afspraak te maken.

Zorg ervoor dat je gemakkelijk actie kunt ondernemen op basis van herinneringen

Zet de aanmeldlink of het adres vooraan

Voeg parkeer- en gebouwinformatie toe voor bezoeken ter plaatse

Bied links aan waarmee je met één klik een nieuwe afspraak kunt maken

Vraag om een kort bevestigingsbericht als dat mogelijk is

Hoe Doodle helpt:

Automatische herinneringen met Doodle Pro

Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen bevatten voorbereidingsstappen

Dankzij de synchronisatie met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar raken uitnodigingen niet kwijt

Voeg Zoom, Meet, Teams of Webex toe, zodat de links altijd kloppen

Gebruik buffers om je dag te beschermen en stress te verminderen

Buffers voorkomen dat taken elkaar overlappen, verminderen vermoeidheid en zorgen ervoor dat klanten op tijd blijven.

Aanbevolen bufferinstellingen voor voedingsdeskundigen

Soort afspraak Duur van de sessie Aanbevolen buffer Intake van nieuwe klanten 60 min +15 min daarna voor aantekeningen Vervolg 25–30 min +10 min daarna voor de te ondernemen stappen Kinder- en gezinsbezoek 45 min +15 min daarna voor de overdrachten Voorbereiding van de dag ter plaatse – +15 min voor de eerste klant Voorbereiding voor de dag van de telezorg – +5 minuten ervoor en erna

Tips voor de uitvoering:

Maak verschillende soorten afspraken aan met verschillende duur

Reserveer tijd in de agenda voor buffers, zodat Doodle daar rekening mee houdt

Maak een onderscheid tussen dagen voor telezorg en dagen voor persoonlijke consulten

Stel een minimale boekingstermijn in (bijv. 12 uur)

Hoe Doodle je helpt:

Aparte boekingspagina's voor verschillende soorten afspraken

Leest je gekoppelde agenda en verbergt tijdvakken die in de wachtrij staan

De 1:1-functie biedt speciaal samengestelde tijdstippen voor belangrijke klanten

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Betalingen die het aantal no-shows terugdringen zonder het vertrouwen te schaden

Geld geeft blijk van toewijding als er duidelijk en eerlijk mee wordt omgegaan.

Voorbeelden van betalingsmodellen

Type klant Betalingsmodel Voorbeeld van een beleid Nieuwe klant Volledige betaling bij het boeken Annuleren of verzetten tot 24 uur van tevoren Vervolg Kleine aanbetaling ($20) Je krijgt je geld terug als je 12 uur van tevoren annuleert Pakketclient Vooruitbetalen Omvat alle sessies Aandelenklanten Flexibel Maatwerk met doorzichtig venster

Een voorbeeldtekst die je kunt gebruiken:

Nieuwe klanten betalen bij het boeken. Je kunt tot 24 uur van tevoren annuleren of een nieuwe afspraak maken. Voor vervolgafspraken moet je een kleine aanbetaling doen, die bij het bezoek wordt verrekend. Als je een afspraak mist zonder dit van tevoren te melden, krijg je geen geld terug.

Hoe Doodle je helpt:

Stripe-integratie voor volledige of gedeeltelijke betaling bij het boeken

Registreert betalingen automatisch

Zorgt ervoor dat de facturering in hetzelfde eenvoudige boekingsproces blijft

Zorg dat alles soepel verloopt, zowel voor als na het bezoek

No-shows komen vaak voort uit verwarring of onzekerheid. Haal die drempels weg.

Voor je bezoek:

Vermeld de parkeergegevens en de nummers van de kantoren

Voeg een link naar een testvideo en een back-up van je telefoon toe

Geef een voedingsdagboek of een kort voorbereidingsformulier

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Na het bezoek:

Stuur binnen 24 uur een korte samenvatting

Zet er 3 successen, 2 actiepunten en 1 link voor verdere informatie in

Voeg je boekingspagina voor de volgende sessie toe

Hoe Doodle je helpt:

Door AI gegenereerde beschrijvingen bevatten automatisch bereidingsinstructies

Er verschijnen videolinks in agenda-uitnodigingen

Klanten kunnen vervolgafspraken opnieuw boeken zonder je een e-mail te sturen

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vage onderwerpen gebruiken, zoals ‘Herinnering’

De koppelingen onderaan e-mails verbergen

Boekingen voor dezelfde dag toestaan die je niet kunt afhandelen

Telegezondheidssessies en persoonlijke sessies direct achter elkaar inplannen

Wachten tot het bezoek begint om de betaling te innen

Hulpmiddelen en oplossingen die bij een voedingsadviespraktijk passen

Doodle-tool Hoe het helpt Boekingspagina Deel één link met realtime beschikbaarheid; incasseer de betaling via Stripe 1:1 Bied speciale tijdstippen aan voor VIP-klanten of vaste klanten Inschrijflijsten Groepslessen organiseren, het aantal plaatsen beperken, herinneringen sturen Groepspolls Evenementen organiseren met grote teams of bedrijven Agendaintegraties Google/Outlook synchroniseren; buffers worden automatisch gerespecteerd Videoconferenties Links automatisch aanmaken (Zoom, Meet, Teams, Webex) Herinneringen & deadlines Automatiseer herinneringsmails en boekingsdeadlines Merkbeleid & privacy Voeg je logo toe; verberg de gegevens van de deelnemers op een veilige manier

Praktijkvoorbeelden uit de voedingszorg

Voorbeeld 1: Alleen oefenen – Het aantal no-shows is gedaald van 18% naar 6% dankzij betaalde intakegesprekken en een buffer van 15 minuten.

Voorbeeld 2: Kinderkliniek – Een verdeling tussen dagen met fysieke consulten en dagen met telegeneeskunde; het aantal last-minute afzeggingen is gehalveerd.

Voorbeeld 3: Welzijn op het werk – We hebben groepspolls en Inschrijflijsten gebruikt; er was veel opkomst.

Voorbeeld 4: Sportvoeding – 1:1 + Stripe-stortingen gebruikt; geen gemiste bezoeken.

Voorbeeld 5: Groepsprogramma – Cursus van 4 weken via de Inschrijflijst; aanwezigheidspercentage van 90% of meer.

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Praktische tips die je vandaag nog kunt gebruiken

Stel drie herinneringen in: bevestiging, 48–72 uur, laatste herinnering Zet de link/het adres altijd als eerste in elke herinnering Maak gebruik van buffers na intakes en vervolgafspraken Vraag nieuwe klanten om te betalen Zorg voor handige links om afspraken te verzetten Maak onderscheid tussen dagen met telegeneeskunde en dagen met persoonlijke consulten Gebruik voor elk type dienst een aparte Boekingspagina Voeg automatisch voorbereidingsinfo toe met Doodle AI Max. aantal sessies per dag Bekijk maandelijks je no-show-percentage

Meet wat belangrijk is en pas je aanpak aan

Houd je resultaten regelmatig bij en evalueer ze.

Metrisch Wat je kunt kijken Percentage no-shows Per soort afspraak Last-minute annuleringen Hoe vaak en waardoor Levertijd Van reservering tot bezoek Effectiviteit van herinneringen Timing en open rates Omzetbehoud Gemiste afspraken versus stortingen

Ideeën voor toetsen:

Vergelijk herinneringen van 24 uur versus 48 uur

Probeer eens nieuwe onderwerpsregels

Pas de aanbetalingen aan voor vervolgacties

Experimenteer met de lengte van de buffers

Hoe Doodle helpt:

Een centraal overzicht van alle boekingen

Aparte boekingspagina's voor A/B-testen

Zapier-integratie voor het bijhouden van statistieken

Belangrijkste punten

Duidelijke, tijdige herinneringen zorgen ervoor dat het aantal no-shows snel afneemt

Buffers beschermen je planning en verminderen stress

Vooruitbetalingen versterken de betrokkenheid

Door de afspraaktypen in categorieën in te delen, voorkom je verwarring

Doodle combineert herinneringen, betalingen en planning in één handige tool

Je verdient een betere planning

Maak een Doodle-boekingspagina aan waarbij je bij het boeken meteen kunt betalen. Voeg wat extra tijd in, schakel herinneringen in en maak het plannen voor elke klant een stuk makkelijker.