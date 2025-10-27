Doodle erstellen

Reduziere das Nichterscheinen von Ernährungsberatern mit Erinnerungen, Puffern und Zahlungen, die funktionieren

Lesezeit: 8 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 27. Okt. 2025

Nutritionist in a client session

Inhaltsübersicht

    Reduziere No-Shows: Erinnerungen, Puffer und Zahlungen, die funktionieren

    Unentschuldigte Fehlzeiten kosten Ernährungsberater/innen Zeit, Energie und Einnahmen. Du bereitest Tabellen vor, erstellst Pläne und hältst Platz in deinem Kalender frei. Dann vergisst ein Kunde es oder sagt in letzter Minute ab. Die Lösung ist kein Glück. Mit der richtigen Mischung aus Erinnerungen, Puffern und Zahlungen, die deine Kunden respektieren, kannst du die Zahl der Absagen reduzieren.

    In diesem Leitfaden lernst du praktische Schritte kennen, die du heute anwenden kannst. Wir werden jede Taktik auf deine tatsächliche Arbeit abstimmen. Neue Kunden, Nachfassaktionen, Telemedizin, Gruppenprogramme und Firmensitzungen brauchen alle einen Plan. Du wirst auch sehen, wo Doodle passt, damit die Terminplanung deine Arbeit unterstützt und nicht behindert.

    Die Herausforderung für Ernährungsfachkräfte

    Dein Tag ist ein Puzzle. Du jonglierst mit der Aufnahme neuer Kunden, Nachuntersuchungen, Labortests, Notizen und Nachrichten. Oft melden sich Kunden während einer arbeitsreichen Woche an und vergessen es dann. Eltern von pädiatrischen Kunden müssen Schule und Arbeit unter einen Hut bringen. Persönliche Sitzungen bedeuten zusätzliche Reise- und Parkkosten. Telemedizin birgt das Risiko von Verbindungsabbrüchen.

    Häufige Auslöser für Nichterscheinen in der Ernährungsberatung:

    • Die Kunden sind nervös wegen der Veränderungen und zögern es deshalb hinaus.

    • Bei Terminerinnerungen fehlt ein klarer Link, um den Termin wahrzunehmen oder zu verschieben

    • Das Leben spielt sich in der Nähe der Essenszeiten und nach der Schule ab

    • Die Sitzungen dauern lange, so dass der nächste Kunde zu spät kommt

    • Die Bezahlung ist unklar, also ist das Engagement gering.

    Das lässt sich ändern. Klare Erinnerungen, durchdachte Puffer und einfache Zahlungen reduzieren die Zahl der Nichtteilnehmer, ohne dich oder deine Kunden unter Druck zu setzen.

    Warum dies für Ernährungsberater/innen wichtig ist

    Wenn ein Kunde nicht erscheint, verlierst du Einnahmen und Schwung. Sie verlieren Fortschritte bei der Erreichung von Zielen wie Gewichtsmanagement, Verbesserung des HbA1c-Wertes oder Linderung von Magen-Darm-Beschwerden. Auch bei pränatalen, onkologischen und Sporternährungsplänen verlangsamen verpasste Sitzungen die Ergebnisse.

    Weniger Nichterscheinen bedeutet:

    • Weniger Lücken in deinem Tag

    • Beständigere Ergebnisse für deine Kunden

    • Bessere Work-Life-Balance

    • Weniger Verwaltungsaufwand und weniger E-Mails

    Baue ein Erinnerungssystem auf, das deine Kunden lesen und befolgen

    Erinnerungen funktionieren am besten, wenn sie zeitlich gut abgestimmt sind, kurz sind und eine klare Handlung beinhalten. Verwende einen einfachen Rhythmus für neue und wiederkehrende Kunden. Sorge dafür, dass die Vorbereitungsschritte leicht zu finden sind.

    Was senden und wann

    Timing

    Fokus der Nachricht

    Beispiel Inhalt

    Unmittelbar nach der Buchung

    Buchungsbestätigung

    Enthält Datum, Uhrzeit, Link und die Möglichkeit, den Termin zu verschieben

    48-72 Stunden vorher

    Erinnerung zur Vorbereitung

    Essensprotokolle, Laboranforderungen oder Formulare hinzufügen

    24h (persönlich) / 2h (telemedizinisch)

    Letzter Anstoß

    Fasse dich kurz mit einem Link oder einer Adresse am Anfang

    Beispieltext für eine neue Kundenaufnahme: Betreff: Deine Ernährungsberatung mit Taylor RD am Mittwoch um 14:00 Uhr Körper: Danke für deine Anmeldung. Bitte bringe ein 3-Tage-Essensprotokoll und alle aktuellen Laborwerte mit. Beitrittslink: [Dein Link]. Du musst den Termin verschieben? Verwende diesen Link: [Deine Buchungsseite].

    Beispieltext für eine Nachfassaktion: Betreff: Kurze Erinnerung für morgen um 9:30 Uhr Körper: Bring deine Essensplan-Notizen und Gewinne mit. Verbinde den Link: [Dein Link]. Antworte mit C, um zu bestätigen oder R, um den Termin zu verschieben.

    Mache es dir leicht, auf Erinnerungen zu reagieren

    • Setze den Link oder die Adresse an die erste Stelle

    • Füge Park-/Gebäudeinformationen für persönliche Besuche hinzu

    • Biete Links zum Verschieben mit einem Klick an

    • Bitte um eine schnelle Bestätigung, wenn du das unterstützt

    Wie Doodle hilft:

    • Automatische Erinnerungen mit Doodle Pro

    • KI-generierte Meeting-Beschreibungen enthalten Vorbereitungsschritte

    • Die Synchronisierung mit Google/Outlook/Apple Calendar stellt sicher, dass Einladungen nicht verloren gehen

    • Füge Zoom, Meet, Teams oder Webex hinzu, damit die Links immer korrekt sind

    Nutze Puffer, um deinen Tag zu schützen und Stress zu reduzieren

    Puffer verhindern Überschneidungen, verringern die Müdigkeit und sorgen dafür, dass die Kunden pünktlich kommen.

    Vorgeschlagene Puffereinstellungen für Ernährungsberater

    Terminart

    Dauer der Sitzung

    Empfohlener Puffer

    Aufnahme eines neuen Kunden

    60 Minuten

    +15 min danach für Notizen

    Nachbereitung

    25-30 min

    +10 min danach für Handlungsschritte

    Pädiatrischer Besuch/Familienbesuch

    45 min

    +15 Min. für Übergaben danach

    Persönliches Tages-Setup

    -

    +15 min vor dem ersten Kunden

    Telemedizinische Tageseinrichtung

    -

    +5 min vorher und nachher

    Tipps zur Umsetzung:

    • Erstelle separate Termintypen mit eindeutigen Laufzeiten

    • Blockiere Kalenderzeit für Puffer, damit Doodle sie respektiert

    • Trenne die Tage der Telemedizin und der persönlichen Anwesenheit

    • Lege eine Mindestbuchungsfrist fest (z.B. 12h)

    Wie Doodle hilft:

    • Getrennte Buchungsseiten für verschiedene Termintypen

    • Liest deinen verbundenen Kalender und blendet gepufferte Termine aus

    • Die 1:1-Funktion bietet kuratierte Zeiten für wichtige Kunden

    Bezahlungen, die No-Shows reduzieren, ohne das Vertrauen zu verletzen

    Geld signalisiert Engagement, wenn es klar und fair gehandhabt wird.

    Beispiele für Zahlungsmodelle

    Kundentyp

    Zahlungsmodell

    Politik Beispiel

    Erstmaliger Kunde

    Vollständige Zahlung bei Buchung

    Stornierung/Verschiebung bis zu 24h vorher

    Folgetermin

    Kleine Anzahlung ($20)

    Rückerstattung bei Stornierung 12 Stunden vorher

    Paketkunde

    Vorauszahlung

    Deckt alle Sitzungen ab

    Equity-Kunden

    Flexibel

    Individuelle Vereinbarung mit klarem Zeitfenster

    Richtlinienkopie, die du verwenden kannst:

    Erstmalige Kunden zahlen bei der Buchung. Du kannst bis zu 24 Stunden vorher stornieren oder einen neuen Termin vereinbaren. Bei Folgebesuchen wird eine kleine Anzahlung fällig, die auf den Besuch angerechnet wird. Verpasste Besuche ohne Vorankündigung werden nicht zurückerstattet.

    Wie Doodle hilft:

    • Stripe-Integration für vollständige oder teilweise Bezahlung bei der Buchung

    • Zeichnet Zahlungen automatisch auf

    • Behält die Abrechnung im gleichen einfachen Buchungsablauf bei

    Reduziere die Reibung vor und nach dem Besuch

    No-Shows sind oft auf Verwirrung oder Unsicherheit zurückzuführen. Beseitige diese Hindernisse.

    Vor dem Besuch:

    • Füge Details zu Parkplätzen und Suiten hinzu

    • Füge einen Test-Video-Link und ein Telefon-Backup hinzu

    • Biete ein Essensprotokoll oder ein kurzes Vorbereitungsformular an.

    Nach dem Besuch:

    • Sende innerhalb von 24 Stunden eine kurze Zusammenfassung

    • Füge 3 Erfolge, 2 Aktionsschritte und 1 Link zur Nachbereitung hinzu

    • Füge deine Buchungsseite für die nächste Sitzung hinzu

    Wie Doodle hilft:

    • KI-generierte Beschreibungen fügen automatisch Vorbereitungsanweisungen ein

    • Video-Links erscheinen in Kalendereinladungen

    • Kunden können Folgetermine umbuchen, ohne dich per E-Mail zu kontaktieren

    Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

    • Vage Betreffzeilen wie "Erinnerung" verwenden

    • Beitrittslinks am Ende von E-Mails verbergen

    • Buchungen am selben Tag zulassen, die du nicht verwalten kannst

    • Telemedizinische/persönliche Sitzungen hintereinander ansetzen

    • Mit der Bezahlung bis zum Beginn des Besuchs warten

    Tools und Lösungen, die zu einer Ernährungsberater-Praxis passen

    Doodle-Tool

    Wie es hilft

    Buchungsseite

    Einen Link mit Live-Verfügbarkeit teilen; Zahlung über Stripe einziehen

    1:1

    Biete kuratierte Zeiten für VIPs oder wiederkehrende Kunden an

    Anmeldeformulare

    Gruppenunterricht veranstalten, Sitzplatzlimits festlegen, Erinnerungen senden

    Gruppenumfragen

    Planen Sie Veranstaltungen mit großen Teams oder Unternehmen

    Kalender-Integrationen

    Synchronisiere Google/Outlook; Puffer werden automatisch beachtet

    Videokonferenzen

    Automatische Erstellung von Links (Zoom, Meet, Teams, Webex)

    Erinnerungen und Fristen

    Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen und Buchungsstopps

    Branding & Datenschutz

    Füge dein Logo hinzu; verstecke die Teilnehmerdaten auf sichere Weise

    Praktische Beispiele aus der Ernährungspraxis

    Beispiel 1: Einzelpraxis - Verringerung der Nichtteilnahme von 18 % → 6 % mit bezahlten Einladungen und 15-Minuten-Puffern.

    Beispiel 2: Kinderklinik - Aufteilung von Präsenz- und Telemedizin-Tagen; halbierte Absagen.

    Beispiel 3: Unternehmens-Wellness - Einsatz von Gruppenumfragen und Anmeldebögen; hohe Teilnehmerzahl.

    Beispiel 4: Sporternährung - Einsatz von 1:1 + Stripe-Einzahlungen; keine verpassten Besuche.

    Beispiel 5: Gruppenprogramm - 4-Wochen-Kurs über Anmeldebogen; 90%+ Anwesenheit.

    Praktische Tipps, die du heute anwenden kannst

    1. Setze drei Erinnerungen: Bestätigung, 48-72h, letzter Anstoß

    2. Setze den Link/die Adresse in jeder Erinnerung an die erste Stelle

    3. Verwende Puffer nach der Anmeldung und bei Nachfragen

    4. Verlangt eine Zahlung für Erstkunden

    5. Biete einfache Links zur Terminverschiebung an

    6. Trenne die Tage für Telemedizin und persönliche Beratung

    7. Verwende unterschiedliche Buchungsseiten für jede Art von Dienstleistung

    8. Vorbereitungsinformationen automatisch mit Doodle AI einbinden

    9. Begrenze die Gesamtzahl der Sitzungen pro Tag

    10. Überprüfe deine No-Show-Rate monatlich

    Messe, was wichtig ist, und passe es an

    Verfolge und teste deine Ergebnisse regelmäßig.

    Metrik

    Was zu beachten ist

    Nicht-Erscheinen-Rate

    Nach Terminart

    Verspätete Absagen

    Häufigkeit und Ursache

    Vorlaufzeit

    Von der Buchung bis zum Besuch

    Wirksamkeit der Erinnerung

    Timing und Öffnungsraten

    Einnahmeerhalt

    Verpasste Besuche vs. Einzahlungen

    Ideen testen:

    • Vergleich zwischen 24h- und 48h-Erinnerungen

    • Neue Betreffzeilen ausprobieren

    • Einzahlungen für Nachfassaktionen anpassen

    • Experimentiere mit Pufferlängen

    Wie Doodle hilft:

    • Zentraler Überblick über alle Buchungen

    • Separate Buchungsseiten für A/B-Tests

    • Zapier-Integration für Analysezwecke

    Die wichtigsten Erkenntnisse

    • Klare, rechtzeitige Erinnerungen reduzieren die Zahl der Nicht-Erscheinen

    • Puffer schützen deinen Zeitplan und reduzieren den Stress

    • Vorabzahlungen erhöhen die Verbindlichkeit

    • Segmentierte Termintypen verhindern Verwirrung

    • Doodle vereint Erinnerungen, Zahlungen und Terminplanung in einem einfachen Tool

    Du verdienst eine bessere Terminplanung

    Richte eine Doodle-Buchungsseite mit Zahlung bei Buchung ein. Füge Puffer hinzu, schalte Erinnerungen ein und vereinfache die Terminplanung für jeden Kunden.

