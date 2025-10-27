Crear un Doodle

Planificación

Reduce las ausencias de nutricionistas con recordatorios, topes y pagos que funcionen

Tiempo de lectura: 8 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 27 oct 2025

Nutritionist in a client session

Opciones de idioma

endefresit

Índice

    Reduce las ausencias: recordatorios, topes y pagos que funcionan

    Las ausencias cuestan tiempo, energía e ingresos a los nutricionistas. Preparas gráficos, elaboras planes y guardas espacio en tu calendario. Entonces un cliente se olvida o cancela en el último minuto. La solución no es la suerte. Puedes reducir las ausencias con la combinación adecuada de recordatorios, topes y pagos que los clientes respeten.

    En esta guía, aprenderás pasos prácticos que puedes aplicar hoy mismo. Asignaremos cada táctica a tu trabajo real. La captación de nuevos clientes, los seguimientos, la telesalud, los programas de grupo y las sesiones corporativas necesitan un plan. También verás dónde encaja Doodle, para que la programación apoye tu atención en lugar de entorpecerla.

    No se necesita tarjeta de crédito

    El reto de los profesionales de la nutrición

    Tu día es un rompecabezas. Tienes que hacer malabarismos con la entrada de nuevos clientes, los seguimientos, los análisis, las notas y los mensajes. Los clientes a menudo reservan durante una semana ajetreada, y luego se olvidan de que lo han hecho. Los padres de los clientes pediátricos tienen que compaginar el colegio y el trabajo. Las sesiones presenciales añaden desplazamientos y aparcamiento. La telesalud añade el riesgo de perder enlaces.

    Factores desencadenantes habituales de las ausencias en la atención nutricional:

    • Los clientes se sienten nerviosos ante el cambio, por lo que lo retrasan

    • Los recordatorios de citas carecen de un vínculo claro para apuntarse o cambiar la cita

    • La vida transcurre cerca de la hora de comer y después del colegio

    • Las sesiones se alargan, lo que retrasa al siguiente cliente

    • El pago no está claro, por lo que el compromiso es escaso

    Esto se puede arreglar. Los recordatorios claros, los topes bien pensados y los pagos sencillos reducen las ausencias sin añadir presión a ti ni a tus clientes.

    Por qué es importante para los nutricionistas

    Cuando un cliente no se presenta, pierdes ingresos e impulso. Pierden progresos hacia objetivos como el control del peso, la mejora de la HbA1c o el alivio de los síntomas gastrointestinales. Las sesiones perdidas también ralentizan los resultados en los planes de nutrición prenatal, oncológica y deportiva.

    Reducir las ausencias significa

    • Menos huecos en tu jornada

    • Resultados más consistentes para los clientes

    • Mejor conciliación de la vida laboral y familiar

    • Menos administración y menos correos electrónicos

    Crea un sistema de recordatorios que los clientes lean y cumplan

    Los recordatorios funcionan mejor cuando están bien programados, son breves e incluyen una acción clara. Utiliza una cadencia sencilla para clientes nuevos y recurrentes. Haz que los pasos previos sean fáciles de encontrar.

    Qué enviar y cuándo

    Calendario

    Enfoque del mensaje

    Ejemplo de contenido

    Inmediatamente después de la reserva

    Confirmación

    Incluye fecha, hora, enlace y cómo cambiar la fecha

    48-72 horas antes

    Recordatorio de preparación

    Añade registros de alimentos, solicitudes de laboratorio o formularios

    24h (presencial) / 2h (telesalud)

    Aviso final

    Sé breve y pon un enlace o una dirección en la parte superior

    Ejemplo de copia para la admisión de un nuevo cliente: Asunto: Tu consulta de nutrición con Taylor RD el miércoles a las 14:00 Cuerpo: Gracias por reservar. Por favor, trae un registro de alimentos de 3 días y cualquier análisis reciente. Enlace de inscripción: [Tu enlace]. ¿Necesitas cambiar la cita? Utiliza este enlace: [Tu página de reserva].

    Ejemplo de copia para un seguimiento: Asunto: Recordatorio rápido para mañana a las 9:30 Cuerpo: Trae tus notas del plan de comidas y logros. Enlace para unirse: [Tu enlace]. Responde C para confirmar o R para reprogramar.

    Haz que los recordatorios sean fáciles de cumplir

    • Pon primero el enlace o la dirección

    • Añade información sobre el aparcamiento/edificio para las visitas en persona

    • Ofrece enlaces de reprogramación con un solo clic

    • Pide una respuesta de confirmación rápida si es compatible

    Cómo ayuda Doodle:

    • Recordatorios automáticos con Doodle Pro

    • Las descripciones de reuniones generadas por IA incluyen los pasos previos

    • La sincronización con Google/Outlook/Apple Calendar garantiza que las invitaciones no se pierdan

    • Añade Zoom, Meet, Teams o Webex para que los enlaces sean siempre correctos

    Utiliza buffers para proteger tu día y reducir el estrés

    Los buffers evitan solapamientos, reducen la fatiga y mantienen a los clientes a tiempo.

    Configuración de buffers sugerida para nutricionistas

    Tipo de cita

    Duración de la sesión

    Búfer recomendado

    Nuevos clientes

    60 min

    +15 min después para notas

    Seguimiento

    25-30 min

    +10 min después para pasos a seguir

    Visita pediátrica/familiar

    45 min

    +15 min después para transferencias

    Preparación de la jornada presencial

    -

    +15 min antes del primer cliente

    Configuración del día de telesalud

    -

    +5 min antes y después

    Consejos de implementación:

    • Crea tipos de cita separados con duraciones únicas

    • Bloquea el tiempo del calendario para que Doodle lo respete

    • Separa los días de telesalud de los presenciales

    • Establece una antelación mínima de reserva (por ejemplo, 12h)

    Cómo ayuda Doodle:

    • Páginas de reserva separadas para distintos tipos de citas

    • Lee tu calendario conectado y oculta las franjas horarias reservadas

    • La función 1:1 ofrece horarios seleccionados para clientes clave

    Pagos que reducen las ausencias sin dañar la confianza

    El dinero indica compromiso cuando se maneja de forma clara y justa.

    Ejemplos de modelos de pago

    Tipo de cliente

    Modelo de pago

    Ejemplo de política

    Primer cliente

    Pago completo en el momento de la reserva

    Cancelar/programar hasta 24h antes

    Seguimiento

    Pequeño depósito (20 $)

    Reembolsable si se cancela 12 h antes

    Paquete cliente

    Paga por adelantado

    Cubre todas las sesiones

    Clientes con tarifa social

    Flexible

    Acuerdo personalizado con ventana transparente

    Copia de la póliza que puedes utilizar:

    Los clientes que vienen por primera vez pagan al hacer la reserva. Puedes cancelar o cambiar la cita hasta 24 horas antes. Las visitas de seguimiento requieren un pequeño depósito que se aplica a la visita. Las visitas perdidas sin previo aviso no son reembolsables.

    Cómo ayuda Doodle:

    • Integración con Stripe para el pago total o parcial en el momento de la reserva

    • Registra los pagos automáticamente

    • Mantiene la facturación en el mismo flujo sencillo de reserva

    Reduce la fricción antes y después de la visita

    Las ausencias suelen deberse a la confusión o la incertidumbre. Elimina esas barreras.

    Antes de la visita:

    • Incluye los detalles del aparcamiento y los números de las suites

    • Añade un enlace de vídeo de prueba y un teléfono de reserva

    • Proporciona un registro de alimentos o un breve formulario de preparación

    Después de la visita:

    • Envía un breve resumen en 24 horas

    • Incluye 3 victorias, 2 pasos de acción, 1 enlace de seguimiento

    • Añade tu página de reserva para la próxima sesión

    Cómo ayuda Doodle:

    • Las descripciones generadas por IA incluyen automáticamente instrucciones de preparación

    • Los enlaces de vídeo aparecen en las invitaciones del calendario

    • Los clientes pueden volver a reservar sin enviarte un correo electrónico

    Errores comunes que debes evitar

    • Utilizar asuntos imprecisos como "Recordatorio".

    • Enterrar los enlaces de participación en la parte inferior de los correos electrónicos

    • Permitir reservas para el mismo día que no puedes gestionar

    • Programar sesiones de telesalud/presenciales consecutivas

    • Esperar al inicio de la visita para cobrar

    Herramientas y soluciones que se adaptan a la consulta de un nutricionista

    Herramienta Doodle

    Cómo ayuda

    Página de reservas

    Comparte un enlace con disponibilidad en directo; cobra a través de Stripe

    1:1

    Ofrece horarios especiales para clientes VIP o recurrentes

    Hojas de inscripción

    Organiza clases en grupo, establece límites de plazas, envía recordatorios

    Encuestas de grupo

    Programa eventos con grandes equipos o empresas

    Integraciones de calendario

    Sincroniza Google/Outlook; los topes se respetan automáticamente

    Videoconferencias

    Creación automática de enlaces (Zoom, Meet, Teams, Webex)

    Recordatorios y plazos

    Automatiza los avisos por correo electrónico y los plazos de reserva

    Marca y privacidad

    Añade tu logotipo; oculta los datos de los participantes de forma segura

    Ejemplos reales de la práctica de la nutrición

    Ejemplo 1: Consultorio individual - Reducción de las ausencias del 18% al 6% con entradas de pago + topes de 15 minutos.

    Ejemplo 2: Clínica pediátrica - Dividió los días presenciales y los de telesalud; las cancelaciones tardías se redujeron a la mitad.

    Ejemplo 3: Bienestar corporativo - Se utilizaron encuestas de grupo y hojas de inscripción; alta asistencia.

    Ejemplo 4: Nutrición deportiva - Utilización de depósitos 1:1 + Stripe; cero visitas perdidas.

    Ejemplo 5: Programa de grupo - Curso de 4 semanas mediante hojas de inscripción; asistencia superior al 90%.

    Consejos prácticos que puedes utilizar hoy mismo

    1. Establece tres recordatorios: confirmación, 48-72h, codazo final

    2. Pon el enlace/dirección en primer lugar en cada recordatorio

    3. Utiliza topes después de las captaciones y los seguimientos

    4. Exige el pago a los clientes primerizos

    5. Ofrece enlaces fáciles de reprogramar

    6. Separa los días de telesalud de los de atención presencial

    7. Utiliza diferentes Páginas de Reserva para cada tipo de servicio

    8. Incluir automáticamente información preparatoria con Doodle AI

    9. Limita el total de sesiones por día

    10. Revisa mensualmente tu tasa de no-show

    Mide lo que importa y ajústalo

    Sigue y comprueba tus resultados regularmente.

    Métrica

    Qué vigilar

    Porcentaje de no comparecencia

    Por tipo de cita

    Cancelaciones tardías

    Frecuencia y causa

    Tiempo de espera

    Desde la reserva hasta la visita

    Eficacia de los recordatorios

    Plazos y tasas de apertura

    Retención de ingresos

    Visitas perdidas frente a depósitos

    Probar ideas:

    • Compara los recordatorios de 24h con los de 48h

    • Prueba nuevas líneas de asunto

    • Ajusta los depósitos para los seguimientos

    • Experimenta con la longitud de los búferes

    Cómo ayuda Doodle:

    • Vista centralizada de todas las reservas

    • Páginas de reservas separadas para pruebas A/B

    • Integración con Zapier para el seguimiento analítico

    Puntos clave

    • Los recordatorios claros y puntuales reducen rápidamente las ausencias

    • Los buffers protegen tu agenda y reducen el estrés

    • Los pagos por adelantado aumentan el compromiso

    • Los tipos de cita segmentados evitan confusiones

    • Doodle reúne recordatorios, pagos y programación en una sencilla herramienta

    Te mereces una mejor planificación

    Configura una Página de Reservas Doodle con pago en el momento de la reserva. Añade topes, activa recordatorios y simplifica la programación para cada cliente.

    No se necesita tarjeta de crédito

    Artículo relacionado

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Planificación

    Cómo los profesionales de la medicina alternativa pueden automatizar las reservas en cuestión de minutos

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Planificación

    Organiza clases en grupo rápidamente: Hojas de inscripción para talleres de bienestar

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Planificación

    Reducir las ausencias con recordatorios y pagos por atención integral

    Escrito por Limara Schellenberg

    Leer el artículo

    Resuelve la ecuación de planificación con Doodle