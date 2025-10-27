Planificación
Reduce las ausencias de nutricionistas con recordatorios, topes y pagos que funcionen
Las ausencias cuestan tiempo, energía e ingresos a los nutricionistas. Preparas gráficos, elaboras planes y guardas espacio en tu calendario. Entonces un cliente se olvida o cancela en el último minuto. La solución no es la suerte. Puedes reducir las ausencias con la combinación adecuada de recordatorios, topes y pagos que los clientes respeten.
En esta guía, aprenderás pasos prácticos que puedes aplicar hoy mismo. Asignaremos cada táctica a tu trabajo real. La captación de nuevos clientes, los seguimientos, la telesalud, los programas de grupo y las sesiones corporativas necesitan un plan. También verás dónde encaja Doodle, para que la programación apoye tu atención en lugar de entorpecerla.
El reto de los profesionales de la nutrición
Tu día es un rompecabezas. Tienes que hacer malabarismos con la entrada de nuevos clientes, los seguimientos, los análisis, las notas y los mensajes. Los clientes a menudo reservan durante una semana ajetreada, y luego se olvidan de que lo han hecho. Los padres de los clientes pediátricos tienen que compaginar el colegio y el trabajo. Las sesiones presenciales añaden desplazamientos y aparcamiento. La telesalud añade el riesgo de perder enlaces.
Factores desencadenantes habituales de las ausencias en la atención nutricional:
Los clientes se sienten nerviosos ante el cambio, por lo que lo retrasan
Los recordatorios de citas carecen de un vínculo claro para apuntarse o cambiar la cita
La vida transcurre cerca de la hora de comer y después del colegio
Las sesiones se alargan, lo que retrasa al siguiente cliente
El pago no está claro, por lo que el compromiso es escaso
Esto se puede arreglar. Los recordatorios claros, los topes bien pensados y los pagos sencillos reducen las ausencias sin añadir presión a ti ni a tus clientes.
Por qué es importante para los nutricionistas
Cuando un cliente no se presenta, pierdes ingresos e impulso. Pierden progresos hacia objetivos como el control del peso, la mejora de la HbA1c o el alivio de los síntomas gastrointestinales. Las sesiones perdidas también ralentizan los resultados en los planes de nutrición prenatal, oncológica y deportiva.
Reducir las ausencias significa
Menos huecos en tu jornada
Resultados más consistentes para los clientes
Mejor conciliación de la vida laboral y familiar
Menos administración y menos correos electrónicos
Crea un sistema de recordatorios que los clientes lean y cumplan
Los recordatorios funcionan mejor cuando están bien programados, son breves e incluyen una acción clara. Utiliza una cadencia sencilla para clientes nuevos y recurrentes. Haz que los pasos previos sean fáciles de encontrar.
Qué enviar y cuándo
Calendario
Enfoque del mensaje
Ejemplo de contenido
Inmediatamente después de la reserva
Confirmación
Incluye fecha, hora, enlace y cómo cambiar la fecha
48-72 horas antes
Recordatorio de preparación
Añade registros de alimentos, solicitudes de laboratorio o formularios
24h (presencial) / 2h (telesalud)
Aviso final
Sé breve y pon un enlace o una dirección en la parte superior
Ejemplo de copia para la admisión de un nuevo cliente: Asunto: Tu consulta de nutrición con Taylor RD el miércoles a las 14:00 Cuerpo: Gracias por reservar. Por favor, trae un registro de alimentos de 3 días y cualquier análisis reciente. Enlace de inscripción: [Tu enlace]. ¿Necesitas cambiar la cita? Utiliza este enlace: [Tu página de reserva].
Ejemplo de copia para un seguimiento: Asunto: Recordatorio rápido para mañana a las 9:30 Cuerpo: Trae tus notas del plan de comidas y logros. Enlace para unirse: [Tu enlace]. Responde C para confirmar o R para reprogramar.
Haz que los recordatorios sean fáciles de cumplir
Pon primero el enlace o la dirección
Añade información sobre el aparcamiento/edificio para las visitas en persona
Ofrece enlaces de reprogramación con un solo clic
Pide una respuesta de confirmación rápida si es compatible
Cómo ayuda Doodle:
Recordatorios automáticos con Doodle Pro
Las descripciones de reuniones generadas por IA incluyen los pasos previos
La sincronización con Google/Outlook/Apple Calendar garantiza que las invitaciones no se pierdan
Añade Zoom, Meet, Teams o Webex para que los enlaces sean siempre correctos
Utiliza buffers para proteger tu día y reducir el estrés
Los buffers evitan solapamientos, reducen la fatiga y mantienen a los clientes a tiempo.
Configuración de buffers sugerida para nutricionistas
Tipo de cita
Duración de la sesión
Búfer recomendado
Nuevos clientes
60 min
+15 min después para notas
Seguimiento
25-30 min
+10 min después para pasos a seguir
Visita pediátrica/familiar
45 min
+15 min después para transferencias
Preparación de la jornada presencial
-
+15 min antes del primer cliente
Configuración del día de telesalud
-
+5 min antes y después
Consejos de implementación:
Crea tipos de cita separados con duraciones únicas
Bloquea el tiempo del calendario para que Doodle lo respete
Separa los días de telesalud de los presenciales
Establece una antelación mínima de reserva (por ejemplo, 12h)
Cómo ayuda Doodle:
Páginas de reserva separadas para distintos tipos de citas
Lee tu calendario conectado y oculta las franjas horarias reservadas
La función 1:1 ofrece horarios seleccionados para clientes clave
Pagos que reducen las ausencias sin dañar la confianza
El dinero indica compromiso cuando se maneja de forma clara y justa.
Ejemplos de modelos de pago
Tipo de cliente
Modelo de pago
Ejemplo de política
Primer cliente
Pago completo en el momento de la reserva
Cancelar/programar hasta 24h antes
Seguimiento
Pequeño depósito (20 $)
Reembolsable si se cancela 12 h antes
Paquete cliente
Paga por adelantado
Cubre todas las sesiones
Clientes con tarifa social
Flexible
Acuerdo personalizado con ventana transparente
Copia de la póliza que puedes utilizar:
Los clientes que vienen por primera vez pagan al hacer la reserva. Puedes cancelar o cambiar la cita hasta 24 horas antes. Las visitas de seguimiento requieren un pequeño depósito que se aplica a la visita. Las visitas perdidas sin previo aviso no son reembolsables.
Cómo ayuda Doodle:
Integración con Stripe para el pago total o parcial en el momento de la reserva
Registra los pagos automáticamente
Mantiene la facturación en el mismo flujo sencillo de reserva
Reduce la fricción antes y después de la visita
Las ausencias suelen deberse a la confusión o la incertidumbre. Elimina esas barreras.
Antes de la visita:
Incluye los detalles del aparcamiento y los números de las suites
Añade un enlace de vídeo de prueba y un teléfono de reserva
Proporciona un registro de alimentos o un breve formulario de preparación
Después de la visita:
Envía un breve resumen en 24 horas
Incluye 3 victorias, 2 pasos de acción, 1 enlace de seguimiento
Añade tu página de reserva para la próxima sesión
Cómo ayuda Doodle:
Las descripciones generadas por IA incluyen automáticamente instrucciones de preparación
Los enlaces de vídeo aparecen en las invitaciones del calendario
Los clientes pueden volver a reservar sin enviarte un correo electrónico
Errores comunes que debes evitar
Utilizar asuntos imprecisos como "Recordatorio".
Enterrar los enlaces de participación en la parte inferior de los correos electrónicos
Permitir reservas para el mismo día que no puedes gestionar
Programar sesiones de telesalud/presenciales consecutivas
Esperar al inicio de la visita para cobrar
Herramientas y soluciones que se adaptan a la consulta de un nutricionista
Herramienta Doodle
Cómo ayuda
Página de reservas
Comparte un enlace con disponibilidad en directo; cobra a través de Stripe
1:1
Ofrece horarios especiales para clientes VIP o recurrentes
Hojas de inscripción
Organiza clases en grupo, establece límites de plazas, envía recordatorios
Encuestas de grupo
Programa eventos con grandes equipos o empresas
Integraciones de calendario
Sincroniza Google/Outlook; los topes se respetan automáticamente
Videoconferencias
Creación automática de enlaces (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Recordatorios y plazos
Automatiza los avisos por correo electrónico y los plazos de reserva
Marca y privacidad
Añade tu logotipo; oculta los datos de los participantes de forma segura
Ejemplos reales de la práctica de la nutrición
Ejemplo 1: Consultorio individual - Reducción de las ausencias del 18% al 6% con entradas de pago + topes de 15 minutos.
Ejemplo 2: Clínica pediátrica - Dividió los días presenciales y los de telesalud; las cancelaciones tardías se redujeron a la mitad.
Ejemplo 3: Bienestar corporativo - Se utilizaron encuestas de grupo y hojas de inscripción; alta asistencia.
Ejemplo 4: Nutrición deportiva - Utilización de depósitos 1:1 + Stripe; cero visitas perdidas.
Ejemplo 5: Programa de grupo - Curso de 4 semanas mediante hojas de inscripción; asistencia superior al 90%.
Consejos prácticos que puedes utilizar hoy mismo
Establece tres recordatorios: confirmación, 48-72h, codazo final
Pon el enlace/dirección en primer lugar en cada recordatorio
Utiliza topes después de las captaciones y los seguimientos
Exige el pago a los clientes primerizos
Ofrece enlaces fáciles de reprogramar
Separa los días de telesalud de los de atención presencial
Utiliza diferentes Páginas de Reserva para cada tipo de servicio
Incluir automáticamente información preparatoria con Doodle AI
Limita el total de sesiones por día
Revisa mensualmente tu tasa de no-show
Mide lo que importa y ajústalo
Sigue y comprueba tus resultados regularmente.
Métrica
Qué vigilar
Porcentaje de no comparecencia
Por tipo de cita
Cancelaciones tardías
Frecuencia y causa
Tiempo de espera
Desde la reserva hasta la visita
Eficacia de los recordatorios
Plazos y tasas de apertura
Retención de ingresos
Visitas perdidas frente a depósitos
Probar ideas:
Compara los recordatorios de 24h con los de 48h
Prueba nuevas líneas de asunto
Ajusta los depósitos para los seguimientos
Experimenta con la longitud de los búferes
Cómo ayuda Doodle:
Vista centralizada de todas las reservas
Páginas de reservas separadas para pruebas A/B
Integración con Zapier para el seguimiento analítico
Puntos clave
Los recordatorios claros y puntuales reducen rápidamente las ausencias
Los buffers protegen tu agenda y reducen el estrés
Los pagos por adelantado aumentan el compromiso
Los tipos de cita segmentados evitan confusiones
Doodle reúne recordatorios, pagos y programación en una sencilla herramienta
Te mereces una mejor planificación
Configura una Página de Reservas Doodle con pago en el momento de la reserva. Añade topes, activa recordatorios y simplifica la programación para cada cliente.
