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Schemaläggning

Minska antalet uteblivna besök hos kostrådgivare med påminnelser, tidsmarginaler och betalningslösningar som fungerar

Read Time: 8 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Nutritionist in a client session

Minska antalet uteblivna besök: påminnelser, tidsmarginaler och betalningslösningar som fungerar

Uteblivna besök kostar näringsrådgivare tid, energi och intäkter. Du förbereder diagram, utarbetar planer och reserverar tid i din kalender. Sedan glömmer en klient bort mötet eller avbokar i sista minuten. Lösningen ligger inte i tur. Du kan minska antalet uteblivna besök med rätt kombination av påminnelser, tidsmarginaler och betalningsvillkor som klienterna respekterar.

I den här guiden får du lära dig praktiska åtgärder som du kan tillämpa redan idag. Vi kommer att koppla varje strategi till ditt dagliga arbete. Nya klientintag, uppföljningar, telemedicin, gruppprogram och företagssessioner – allt detta kräver en plan. Du kommer också att få se hur Doodle passar in, så att schemaläggningen underlättar din vård istället för att stå i vägen.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som yrkesverksamma nutritionister står inför

Din dag är som ett pussel. Du måste jonglera med nya klientintag, uppföljningar, provsvar, anteckningar och meddelanden. Klienter bokar ofta under en hektisk vecka och glömmer sedan bort att de har gjort det. Föräldrar till barnklienter måste få skola och arbete att gå ihop. Personliga möten innebär resor och parkering. Telemedicin medför risken för avbrutna förbindelser.

Vanliga orsaker till uteblivna besök inom näringsvården:

  • Kunderna känner sig nervösa inför förändringar, så de dröjer med att fatta beslut

  • Påminnelserna om bokade tider saknar en tydlig länk för att anmäla sig eller boka om

  • Det händer saker och ting runt måltiderna och efter skolan

  • Samtalen drar ut på tiden, vilket gör att nästa klient blir försenad

  • Det råder oklarhet kring betalningen, vilket gör att engagemanget är lågt

Detta går att åtgärda. Tydliga påminnelser, väl genomtänkta tidsmarginaler och enkla betalningslösningar minskar antalet uteblivna besök utan att det skapar extra press för dig eller dina kunder.

Varför detta är viktigt för nutritionister

När en klient uteblir går du miste om intäkter och förlorar fart. Klienten går miste om framsteg mot sina mål, såsom viktkontroll, förbättringar av HbA1c-värdet eller lindring av mag- och tarmsymtom. Uteblivna träningspass fördröjer också resultaten inom graviditets-, onkologi- och idrottsnäringsprogram.

Att minska antalet uteblivna besök innebär:

  • Färre luckor i din dag

  • Mer enhetliga resultat för kunderna

  • Bättre balans mellan arbete och privatliv

  • Mindre administration och färre e-postmeddelanden

Skapa ett påminnelsesystem som kunderna läser och agerar på

Påminnelser fungerar bäst när de skickas vid rätt tidpunkt, är korta och innehåller en tydlig uppmaning. Använd en enkel rytm för både nya och återkommande kunder. Se till att förberedelsestegen är lätta att hitta.

Vad man ska skicka och när

Tidpunkt

Meddelandets fokus

Exempel på innehåll

Direkt efter bokningen

Bekräftelse

Ange datum, tid, länk och hur man bokar om

48–72 timmar före

Påminnelse inför förberedelserna

Lägg till matdagböcker, provbeställningar eller formulär

24 timmar (personligt besök) / 2 timmar (telemedicin)

En sista knuff

Håll texten kort och placera länken eller adressen högst upp

Exempeltext för intag av ny kund: Ämne: Din kostrådgivning med Taylor RD på onsdag kl. 14.00 Brödtext: Tack för din bokning. Ta gärna med en matdagbok för de senaste tre dagarna samt eventuella aktuella provresultat. Länk till mötet: [Din länk]. Behöver du boka om? Använd den här länken: [Din Booking Page].

Exempel på text för en uppföljning: Ämne: En snabb påminnelse inför imorgon kl. 09.30 Brödtext: Ta med dina anteckningar och framgångar från måltidsplanen. Länk för att delta: [Din länk]. Svara C för att bekräfta eller R för att boka om.

Se till att påminnelserna är lätta att agera på

  • Ange länken eller adressen för anslutningen först

  • Lägg till information om parkering och byggnaden för besök på plats

  • Erbjud länkar för ombokning med ett klick

  • Be om ett kort bekräftelsemeddelande om detta stöds

Så här hjälper Doodle:

  • Automatiska påminnelser med Doodle Pro

  • AI-genererade mötesbeskrivningar innehåller förberedelser

  • Synkroniseringen mellan Google, Outlook och Apple Kalender ser till att inbjudningar inte går förlorade

  • Lägg till Zoom, Meet, Teams eller Webex så att länkarna alltid är korrekta

Använd buffertar för att skydda din dag och minska stressen

Buffertar förhindrar att arbetet överlappar varandra, minskar tröttheten och ser till att kunderna håller tidsplanen.

Förslag på buffertkonfiguration för nutritionister

Typ av besök

Sessionens längd

Rekommenderad buffert

Intag av nya kunder

60 min

+15 minuter efteråt för anteckningar

Uppföljning

25–30 min

+10 minuter därefter för åtgärder

Barn- och familjevård

45 min

+15 minuter efteråt för överlämningar

Förberedelser inför en dag med fysiska möten

+15 minuter före den första kunden

Förberedelser inför telemedicindagen

+5 minuter före och efter

Tips för implementering:

  • Skapa separata typer av bokningar med olika varaktigheter

  • Reservera tid i kalendern för buffertar så att Doodle tar hänsyn till dem

  • Skillnad mellan dagar med telemedicin och dagar med personliga besök

  • Ange minsta bokningstid (t.ex. 12 timmar)

Så här hjälper Doodle:

  • Separata Booking Pages för olika typer av tidsbokningar

  • Läser av din anslutna kalender och döljer buffrade tidsluckor

  • Funktionen 1:1 erbjuder skräddarsydda tider för viktiga kunder

Betalningar som minskar antalet uteblivna besök utan att skada förtroendet

Pengar är ett tecken på engagemang när de hanteras på ett tydligt och rättvist sätt.

Exempel på betalningsmodeller

Kundtyp

Betalningsmodell

Exempel på riktlinjer

Ny kund

Full betalning vid bokningen

Avboka/ändra tid senast 24 timmar före

Uppföljning

Liten deposition (20 dollar)

Återbetalning sker vid avbokning senast 12 timmar före

Paketklient

Förskottsbetalning

Omfattar alla sessioner

Aktiekunder

Flexibel

Specialanpassad utformning med genomskinligt fönster

Exempel på policytext som du kan använda:

Nya kunder betalar vid bokningen. Du kan avboka eller boka om upp till 24 timmar före besöket. Vid uppföljningsbesök krävs en liten deposition som räknas av från besökskostnaden. Besök som uteblir utan förvarning återbetalas inte.

Så här hjälper Doodle:

  • Stripe-integration för hel- eller delbetalning vid bokning

  • Registrerar betalningar automatiskt

  • Håller faktureringen inom samma enkla bokningsflöde

Minska friktionen före och efter besöket

Att man uteblir beror ofta på förvirring eller osäkerhet. Ta bort dessa hinder.

Innan besöket:

  • Ange information om parkering och svitnummer

  • Lägg till en länk till en testvideo och en säkerhetskopia av telefonen

  • Lämna in en matdagbok eller ett kort förberedelseformulär

Efter besöket:

  • Skicka en kort sammanfattning inom 24 timmar

  • Inkludera 3 framgångar, 2 åtgärder och 1 länk för uppföljning

  • Lägg till din Booking Page för nästa session

Så här hjälper Doodle:

  • AI-genererade beskrivningar innehåller automatiskt tillagningsanvisningar

  • Videolänkar visas i kalenderinbjudningar

  • Kunderna kan boka om uppföljningsbesök utan att behöva skicka e-post till dig

Vanliga misstag som man bör undvika

  • Att använda vaga ämnesrader som ”Påminnelse”

  • Att placera länkar längst ner i e-postmeddelanden

  • Att tillåta bokningar samma dag som du inte kan hantera

  • Att boka distansvård/personliga besök direkt efter varandra

  • Vänta med att ta emot betalningen tills besöket börjar

Verktyg och lösningar som passar en näringsfysiologs verksamhet

Doodle-verktyg

Hur det hjälper

Booking Page

Dela en länk med realtidsinformation om tillgänglighet; ta emot betalning via Stripe

1:1

Erbjud särskilt anpassade tider för VIP-kunder eller återkommande kunder

Sign-up Sheets

Anordna gruppklasser, ange antal platser och skicka påminnelser

Group Poll

Planera evenemang med stora team eller företag

Kalenderintegrationer

Synkronisera Google/Outlook; buffertar respekteras automatiskt

Videokonferenser

Skapa länkar automatiskt (Zoom, Meet, Teams, Webex)

Påminnelser och tidsfrister

Automatisera påminnelser via e-post och bokningsfrister

Varumärke och integritet

Lägg till din logotyp; dölj deltagarnas uppgifter på ett säkert sätt

Exempel från verkligheten inom näringsvården

Exempel 1: Träning på egen hand – Antalet uteblivna besök har minskat från 18 % till 6 % tack vare betalda intagstider och 15 minuters buffertar.

Exempel 2: Barnklinik – Uppdelning mellan dagar med fysiska besök och dagar med telemedicin; antalet sena avbokningar har halverats.

Exempel 3: Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen – Använde Group Polls och Sign-up Sheets; högt deltagande.

Exempel 4: Sportnäring – Använde 1:1 + Stripe-inbetalningar; inga uteblivna besök.

Exempel 5: Gruppprogram – 4-veckorskurs via Sign-up Sheet; närvaro på minst 90 %.

Praktiska tips som du kan använda redan idag

  1. Ställ in tre påminnelser: bekräftelse, 48–72 timmar, sista påminnelse

  2. Ange länken/adressen först i varje påminnelse

  3. Använd buffertar efter intag och uppföljningar

  4. Kräv betalning av nya kunder

  5. Erbjud länkar för enkel ombokning

  6. Skillnad mellan dagar med telemedicin och dagar med personliga besök

  7. Använd olika Booking Pages för varje tjänstetyp

  8. Lägg automatiskt till förberedelseinformation med Doodle AI

  9. Maximalt antal sessioner per dag

  10. Granska andelen uteblivna besök varje månad

Mät det som är viktigt och anpassa dig

Följ upp och utvärdera dina resultat regelbundet.

Metrisk

Vad man ska titta på

Andel uteblivna

Efter typ av tidsbokning

Sena avbokningar

Förekomst och orsak

Leveranstid

Från bokning till besök

Effektiviteten hos påminnelser

Tidpunkt och öppningsfrekvens

Intäktsbevarande

Uteblivna besök jämfört med insättningar

Testförslag:

  • Jämför påminnelser efter 24 timmar och 48 timmar

  • Prova nya ämnesrader

  • Justera insättningar för uppföljningar

  • Experimentera med buffertlängder

Så här hjälper Doodle till:

  • Samlad översikt över alla bokningar

  • Separata Booking Pages för A/B-testning

  • Zapier-integration för analysspårning

Viktiga slutsatser

  • Tydliga och lägliga påminnelser minskar snabbt antalet uteblivna besök

  • Buffertar skyddar ditt schema och minskar stressen

  • Förskottsbetalningar stärker engagemanget

  • Att dela upp bokningstyperna förhindrar förvirring

  • Doodle samlar påminnelser, betalningar och schemaläggning i ett enda enkelt verktyg

Du förtjänar en bättre schemaläggning

Skapa en Doodle-Booking Page med betalning vid bokning. Lägg till buffertar, aktivera påminnelser och förenkla schemaläggningen för varje kund.

Inget kreditkort krävs

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