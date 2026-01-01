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Planowanie

Ogranicz liczbę niepojawień się na wizytach u dietetyków dzięki skutecznym przypomnieniom, rezerwom czasowym i systemowi płatności

Czas czytania: 8 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Nutritionist in a client session

Jak ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach: skuteczne przypomnienia, rezerwy czasowe i systemy płatności

Niepojawienie się na wizycie kosztuje dietetyków czas, energię i utracone przychody. Przygotowujesz wykresy, opracowujesz plany i rezerwujesz czas w kalendarzu. A potem klient zapomina lub odwołuje wizytę w ostatniej chwili. Rozwiązaniem nie jest tu szczęście. Możesz ograniczyć liczbę niepojawień się na wizytach dzięki odpowiedniemu połączeniu przypomnień, rezerw czasowych i opłat, które klienci traktują z szacunkiem.

W tym przewodniku poznasz praktyczne wskazówki, które możesz zastosować już dziś. Przyjrzymy się, jak każdą z tych taktyk można wykorzystać w Twojej codziennej pracy. Pozyskiwanie nowych klientów, działania następcze, telezdrowie, programy grupowe i sesje dla firm – wszystko to wymaga odpowiedniego planu. Dowiesz się również, jak wykorzystać aplikację Doodle, aby planowanie spotkań wspierało Twoją pracę, a nie ją utrudniało.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Wyzwania stojące przed specjalistami ds. żywienia

Twój dzień to prawdziwa łamigłówka. Musisz pogodzić przyjmowanie nowych klientów, działania następcze, wyniki badań laboratoryjnych, notatki i korespondencję. Klienci często umawiają się na wizytę w trakcie pracowitego tygodnia, a potem o tym zapominają. Rodzice dzieci wymagających opieki pediatrycznej muszą pogodzić obowiązki szkolne i zawodowe. Sesje stacjonarne wiążą się z dojazdami i problemami z parkowaniem. Telemedycyna niesie ze sobą ryzyko utraty połączenia.

Najczęstsze przyczyny niepojawienia się pacjentów na wizytach w ramach opieki żywieniowej:

  • Klienci obawiają się zmian, więc zwlekają

  • W przypomnieniach o wizytach brakuje wyraźnego linku umożliwiającego dołączenie do wizyty lub zmianę terminu

  • Życie toczy się w porach posiłków i po szkole

  • Sesje się przedłużają, co powoduje opóźnienia w przyjęciu kolejnego klienta

  • Warunki płatności są niejasne, więc poziom zaangażowania jest niski

Można temu zaradzić. Jasne przypomnienia, przemyślane terminy rezerwacji i proste formy płatności ograniczają liczbę niepojawień się na wizytach, nie wywierając przy tym dodatkowej presji ani na Ciebie, ani na Twoich klientów.

Dlaczego ma to znaczenie dla dietetyków

Gdy klient nie pojawia się na sesji, tracisz dochody i tempo postępów. Klient traci z kolei postępy w realizacji celów, takich jak kontrola wagi, poprawa poziomu HbA1c czy złagodzenie objawów ze strony układu pokarmowego. Opuszczone sesje spowalniają również osiąganie wyników w ramach planów żywieniowych dla kobiet w ciąży, pacjentów onkologicznych oraz sportowców.

Ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, oznacza:

  • Mniej przerw w ciągu dnia

  • Bardziej spójne wyniki osiągane przez klientów

  • Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

  • Mniej pracy administracyjnej i mniej e-maili

Stwórz system przypomnień, z którego klienci będą korzystać i na który będą reagować

Przypomnienia są najskuteczniejsze, gdy są wysyłane w odpowiednim momencie, są krótkie i zawierają jasne wezwanie do działania. Stosuj prosty schemat komunikacji zarówno w przypadku nowych, jak i powracających klientów. Zadbaj o to, by instrukcje przygotowawcze były łatwe do znalezienia.

Co wysłać i kiedy

Czas

Temat wiadomości

Przykładowa treść

Zaraz po dokonaniu rezerwacji

Potwierdzenie

Podaj datę, godzinę, link oraz informacje o tym, jak zmienić termin

48–72 godzin przed

Przypomnienie o przygotowaniach

Dodaj wpisy dotyczące posiłków, zlecenia badań laboratoryjnych lub formularze

24 godz. (osobiście) / 2 godz. (telemedycyna)

Ostatni impuls

Tekst powinien być krótki, a link lub adres umieścić na górze

Przykładowy tekst na potrzeby pozyskiwania nowych klientów: Temat: Twoja konsultacja żywieniowa z Taylor RD w środę o godz. 14:00 Treść: Dziękujemy za rezerwację. Prosimy o przyniesienie dziennika posiłków z ostatnich 3 dni oraz wszelkich aktualnych wyników badań laboratoryjnych. Link do spotkania: [Twój link]. Chcesz zmienić termin? Skorzystaj z tego linku: [Booking Page].

Przykładowy tekst do wiadomości uzupełniającej: Temat: Krótkie przypomnienie na jutro o godz. 9:30 Treść: Przynieś swoje notatki dotyczące planu posiłków i osiągnięte sukcesy. Link do dołączenia: [Twój link]. Odpowiedz „C”, aby potwierdzić, lub „R”, aby zmienić termin.

Spraw, by przypomnienia były łatwe do zrealizowania

  • Najpierw umieść link lub adres do strony

  • Dodaj informacje o parkingu/budynku dla osób odwiedzających nas osobiście

  • Udostępnij linki umożliwiające zmianę terminu jednym kliknięciem

  • Jeśli jest to możliwe, poproś o szybką odpowiedź potwierdzającą

W jaki sposób Doodle może pomóc:

  • Automatyczne przypomnienia w Doodle Pro

  • Opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję zawierają wskazówki dotyczące przygotowań

  • Synchronizacja kalendarzy Google, Outlook i Apple gwarantuje, że zaproszenia nie zaginą

  • Dodaj Zoom, Meet, Teams lub Webex, aby linki zawsze były poprawne

Wykorzystaj bufory, aby zabezpieczyć swój dzień i zmniejszyć poziom stresu

Rezerwy czasowe zapobiegają nakładaniu się zadań, zmniejszają zmęczenie i pozwalają klientom dotrzymać terminów.

Proponowana konfiguracja bufora dla dietetyków

Rodzaj wizyty

Czas trwania sesji

Zalecany bufor

Przyjmowanie nowych klientów

60 min

+15 min na notatki

Dalsze działania

25–30 min

+10 min na wykonanie kolejnych kroków

Wizyta pediatryczna/rodzinna

45 min

+15 min po zakończeniu przekazania

Przygotowanie na miejsce w ciągu dnia

+15 minut przed przybyciem pierwszego klienta

Przygotowanie do dnia poświęconego telezdrowiu

+5 minut przed i po

Wskazówki dotyczące wdrożenia:

  • Utwórz osobne typy spotkań o różnych czasach trwania

  • Zarezerwuj czas w kalendarzu na rezerwy, aby Doodle je uwzględnił

  • Oddzielne dni przeznaczone na telezdrowie i wizyty osobiste

  • Ustaw minimalny czas wyprzedzenia rezerwacji (np. 12 godzin)

W jaki sposób Doodle może pomóc:

  • Oddzielne Booking Pages dla różnych rodzajów wizyt

  • Odczytuje dane z podłączonego kalendarza i ukrywa zarezerwowane terminy

  • Funkcja 1:1 oferuje specjalnie dobrane terminy dla kluczowych klientów

Płatności, które ograniczają liczbę osób niepojawiających się na wizytach, nie podważając przy tym zaufania

Pieniądze są wyrazem zaangażowania, o ile traktuje się je w sposób jasny i uczciwy.

Przykładowe modele płatności

Rodzaj klienta

Model płatności

Przykład polityki

Nowy klient

Pełna opłata przy rezerwacji

Anulowanie/zmiana terminu do 24 godzin przed

Dalsze działania

Niewielka kaucja (20 dolarów)

Zwrot kosztów w przypadku anulowania rezerwacji na 12 godzin przed terminem

Pakiet klienta

Przedpłata

Obejmuje wszystkie sesje

Klienci z sektora kapitałowego

Elastyczny

Indywidualna kompozycja z przezroczystym okienkiem

Przykładowy tekst polityki, z którego możesz skorzystać:

Klienci korzystający z naszych usług po raz pierwszy dokonują płatności w momencie rezerwacji. Rezerwację można anulować lub zmienić termin najpóźniej na 24 godziny przed wizytą. W przypadku kolejnych wizyt wymagana jest niewielka zaliczka, która zostanie zaliczona na poczet opłaty za wizytę. W przypadku niepojawienia się na wizycie bez uprzedzenia opłata nie podlega zwrotowi.

W jaki sposób Doodle może pomóc:

  • Integracja z serwisem Stripe umożliwiająca dokonanie pełnej lub częściowej płatności podczas rezerwacji

  • Automatycznie rejestruje płatności

  • Umożliwia rozliczanie w ramach tego samego, prostego procesu rezerwacji

Ogranicz napięcia przed wizytą i po niej

Niepojawienie się na spotkaniu często wynika z niejasności lub niepewności. Należy usunąć te przeszkody.

Przed wizytą:

  • Proszę podać informacje dotyczące parkingu oraz numery apartamentów

  • Dodaj link do filmu testowego oraz kopię zapasową z telefonu

  • Proszę dostarczyć dziennik posiłków lub krótki formularz przygotowawczy

Po wizycie:

  • Prześlij krótkie podsumowanie w ciągu 24 godzin

  • Zawiera 3 korzyści, 2 działania do wykonania oraz 1 link do dalszych informacji

  • Dodaj Booking Page na następną sesję

W jaki sposób Doodle może pomóc:

  • Opisy generowane przez sztuczną inteligencję automatycznie zawierają instrukcje przygotowania

  • W zaproszeniach kalendarzowych pojawiają się linki do filmów

  • Klienci mogą samodzielnie rezerwować kolejne wizyty bez konieczności wysyłania do Ciebie e-maila

Typowe błędy, których należy unikać

  • Używanie niejasnych tematów wiadomości, takich jak „Przypomnienie”

  • Umieszczanie linków łączących na dole wiadomości e-mail

  • Umożliwianie rezerwacji na ten sam dzień, których nie jesteś w stanie obsłużyć

  • Planowanie sesji telezdrowotnych/osobistych jedna po drugiej

  • Pobieranie opłaty dopiero po rozpoczęciu wizyty

Narzędzia i rozwiązania dostosowane do potrzeb praktyki dietetycznej

Narzędzie do rysowania Doodle

Jak to pomaga

Booking Page

Udostępnij jeden link z aktualnymi informacjami o dostępności; pobieraj opłaty za pośrednictwem Stripe

1:1

Zaproponuj specjalnie dobrane terminy dla klientów VIP lub stałych klientów

Sign-up Sheets

Organizuj zajęcia grupowe, ustalaj limit miejsc, wysyłaj przypomnienia

Group Polls

Planuj wydarzenia z udziałem dużych zespołów lub firm

Integracje z kalendarzami

Synchronizacja z Google/Outlook; bufory są automatycznie uwzględniane

Wideokonferencje

Automatyczne tworzenie linków (Zoom, Meet, Teams, Webex)

Przypomnienia i terminy

Zautomatyzuj przypomnienia e-mailowe i terminy zakończenia rezerwacji

Wizerunek marki i ochrona prywatności

Dodaj swoje logo; bezpiecznie ukryj dane uczestników

Praktyczne przykłady z dziedziny żywienia

Przykład 1: Ćwiczenia indywidualne – Zmniejszenie odsetka osób, które nie stawiły się na wizytę, z 18% do 6% dzięki płatnym rejestracjom oraz 15-minutowym rezerwom czasowym.

Przykład 2: Przychodnia pediatryczna – Podział na dni z wizytami stacjonarnymi i telezdrowotnymi; liczba późnych odwołań zmniejszyła się o połowę.

Przykład 3: Programy prozdrowotne w przedsiębiorstwach – Wykorzystano Group Polls i Sign-up Sheets; frekwencja była wysoka.

Przykład 4: Odżywianie sportowców – Wykorzystano wpłaty w systemie 1:1 + Stripe; zero nieodbytych wizyt.

Przykład 5: Program grupowy – 4-tygodniowy kurs – zapis przez Sign-up Sheet; frekwencja na poziomie co najmniej 90%.

Praktyczne wskazówki, z których możesz skorzystać już dziś

  1. Ustaw trzy przypomnienia: potwierdzenie, po 48–72 godzinach, ostatnie przypomnienie

  2. W każdym przypomnieniu umieść link/adres na pierwszym miejscu

  3. Należy stosować bufory po pobraniu próbek i podczas obserwacji kontrolnych

  4. Wymagaj płatności od nowych klientów

  5. Zapewnij łatwe linki do zmiany terminu

  6. Oddzielne dni przeznaczone na telezdrowie i wizyty osobiste

  7. Używaj różnych Booking Pages dla każdego rodzaju usługi

  8. Automatyczne dołączanie informacji o przygotowaniach dzięki Doodle AI

  9. Ograniczenie maksymalnej liczby sesji dziennie

  10. Co miesiąc sprawdzaj wskaźnik niepojawień się gości

Mierz to, co ma znaczenie, i dostosowuj działania

Regularnie monitoruj i sprawdzaj swoje wyniki.

System metryczny

Co warto obejrzeć

Wskaźnik niepojawienia się

Według rodzaju wizyty

Późne odwołania

Częstotliwość i przyczyna

Czas realizacji

Od rezerwacji do wizyty

Skuteczność przypomnień

Czas i wskaźniki otwarć

Zatrzymanie przychodów

Nieodbyte wizyty a wpłaty

Pomysły na testy:

  • Porównaj przypomnienia 24-godzinne i 48-godzinne

  • Wypróbuj nowe tematy wiadomości

  • Dostosuj wpłaty w celu podjęcia dalszych działań

  • Wypróbuj różne długości bufora

W jaki sposób Doodle może pomóc:

  • Scentralizowany przegląd wszystkich rezerwacji

  • Oddzielne Booking Pages do testów A/B

  • Integracja z Zapierem w celu śledzenia danych analitycznych

Najważniejsze wnioski

  • Jasne i wysyłane w odpowiednim czasie przypomnienia szybko ograniczają liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach

  • Bufory zabezpieczają Twój harmonogram i zmniejszają poziom stresu

  • Płatności z góry zwiększają zaangażowanie

  • Wyróżnienie poszczególnych rodzajów wizyt pozwala uniknąć nieporozumień

  • Doodle łączy przypomnienia, płatności i planowanie w jednym prostym narzędziu

Zasługujesz na lepsze planowanie

Skonfiguruj Booking Page Doodle z opcją płatności przy rezerwacji. Dodaj czas rezerwowy, włącz przypomnienia i uprość proces planowania spotkań dla każdego klienta.

Nie jest wymagana karta kredytowa

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