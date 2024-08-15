Door je Outlook-agenda op al je apparaten te synchroniseren, heb je altijd en overal toegang tot je agenda. Of je nu wisselt tussen je telefoon en computer of onderweg een tablet gebruikt: met een gesynchroniseerde agenda voorkom je dat je afspraken mist, houd je deadlines goed in de gaten en kun je je tijd effectief indelen.

In dit artikel leggen we je uit hoe je je Outlook-agenda kunt synchroniseren met iOS- en Android-apparaten. Voordat je begint: Zorg ervoor dat je je Outlook-inloggegevens bij de hand hebt. Tijdens het installatieproces is het ook handig om een stabiele internetverbinding te hebben.

Hoe synchroniseer je de Outlook-agenda met iOS-apparaten?

Volg deze eenvoudige stappen om je Outlook-agenda te synchroniseren met je iPhone of iPad:

Open de instellingen op je iOS-apparaat: Begin met je toestel te ontgrendelen en op de app ‘Instellingen’ te tikken.

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Ga naar 'E-mail' en vervolgens naar 'Accounts': Scroll naar beneden en kies ‘Mail’, tik vervolgens op ‘Accounts’.

Voeg een account toe en kies 'Outlook': Tik op "Account toevoegen" en kies "Outlook.com" uit de lijst met beschikbare opties.

Voer je Outlook-inloggegevens in: Log in met je Outlook-e-mailadres en wachtwoord.

Zorg ervoor dat 'Agenda's' is ingeschakeld: Zorg ervoor dat de optie "Agenda's" is ingeschakeld, zodat je agenda-afspraken met je apparaat worden gesynchroniseerd.

Hoe synchroniseer je de Outlook-agenda met Android-apparaten?

Voor Android-gebruikers is het synchroniseren van je Outlook-agenda net zo eenvoudig: Open de app 'Instellingen' op je Android-toestel: Open het instellingenmenu door op het pictogram "Instellingen" te tikken.

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Ga naar 'Accounts' en voeg een account toe: Scroll naar het gedeelte 'Accounts' en selecteer 'Account toevoegen'.

Kies 'Exchange en Office 365' en log in: Kies "Exchange en Office 365" als accounttype en log vervolgens in met je Outlook-inloggegevens.

Kies wat je wilt synchroniseren, inclusief 'Agenda': Schakel tijdens het installatieproces de optie "Agenda" in om je afspraken te synchroniseren.

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Veelvoorkomende problemen oplossen

Hoewel het synchroniseren van je agenda meestal een fluitje van een cent is, kun je af en toe toch tegen een paar problemen aanlopen. Als je agenda niet automatisch wordt bijgewerkt, kijk dan even of je automatische synchronisatie hebt ingeschakeld in de instellingen van je apparaat.

Als je agenda-afspraken niet worden weergegeven, controleer dan of de Outlook-app up-to-date is en of je je agenda hebt geselecteerd in de instellingen van de app.

Outlook koppelen aan Doodle

Doodle is een krachtige planningstool die is ontworpen om het regelen van vergaderingen en evenementen zo eenvoudig mogelijk te maken. Of je nu groepsvergaderingen organiseert, één-op-één-afspraken plant of boekingen beheert: Doodle helpt je het proces te stroomlijnen door naadloos te integreren met je Outlook-agenda. Dankzij deze integratie kun je je beschikbaarheid automatisch synchroniseren, waardoor dubbele boekingen worden voorkomen en je planning altijd accuraat en up-to-date is. Door Doodle samen met Outlook te gebruiken, kun je je productiviteit verhogen en je planningstaken vereenvoudigen.