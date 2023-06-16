Hoe stel je de kalenderweergave in Asana in?

Hier is onze handleiding om een kalenderweergave in te schakelen in de productiviteitstool Asana.

Stap één: Naar de kalenderweergave gaan

Als je inlogt bij Asana, zoek dan het project waarvan je een kalenderweergave wilt zien.

Zoek in het project ‘Kalender’ in de bovenste balk. Als je hierop klikt, krijg je een maandoverzicht te zien. Je kunt de startdatum aanpassen in je instellingen.

LET OP: Alleen taken en subtaken met een deadline worden in de kalenderweergave getoond.

Probeer Doodle

Stap twee: Taken aanmaken in de kalenderweergave

Om een taak aan te maken in de kalenderweergave, klik je op de lege plek bij de gewenste datum, typ je de naam in en druk je op ‘Enter’.

Zodra het is aangemaakt, kun je erop klikken om de gegevens aan te passen. Zo kun je bijvoorbeeld een verantwoordelijke toevoegen, een uiterste datum instellen, een beschrijving toevoegen en nog veel meer.

Probeer Doodle

Stap drie: Kleurcodes toekennen en je instellingen aanpassen

De makkelijkste manier om je agenda met kleuren te markeren, is door ‘Aangepaste velden’ aan te maken en elk daarvan een andere kleur te geven. Als je dan een taak aanmaakt, kun je die aan een aangepast veld toewijzen, waarna het de gewenste kleur krijgt.

Bovenaan je agenda vind je een aantal verschillende opties die je kunt aanpassen om je agenda naar eigen smaak in te stellen. Rechtsboven kun je de standaardkleur wijzigen, weekends in- of uitschakelen en je standaardweergave opslaan.