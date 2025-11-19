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Plannen
Leestijd: 10 minuten19 nov, 2025

Hoe plan je bezoeken bij klanten in zonder al dat heen-en-weer-gepraat?

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

Architect with clients in a building

Bezoeken bij klanten maken een project pas echt concreet. Je loopt over de bouwplaats, bekijkt hoe het ermee staat, regelt de laatste details en bouwt vertrouwen op. Maar het inplannen van die bezoeken kan elke week wel een paar uur in beslag nemen.

Jij stuurt opties door. De klant stelt alternatieven voor. De klant vraagt of je de inspecteur mee kunt nemen. Als iedereen het eens is, zit je dag erop – en ben je er ook helemaal klaar mee.

In deze gids lees je hoe je klantbezoeken kunt plannen zonder eindeloos heen en weer te moeten mailen. Je leert eenvoudige stappen die aansluiten bij de manier waarop architecten werken, en je ontdekt hoe Doodle je helpt om sneller afspraken te maken, reistijd te besparen en projecten op schema te houden.

De uitdaging voor architecten

Architecten moeten een evenwicht vinden tussen ontwerptijd, bouwplaatsbezoeken, OAC-vergaderingen, de afstemming met adviseurs en gesprekken met leveranciers. Bij veel bouwplaatsbezoeken zijn meerdere partijen betrokken: opdrachtgevers, projectmanagers, inspecteurs, aannemers en onderaannemers.

Handmatig plannen loopt al snel in het honderd:

  • E-mailconversaties gaan maar door

  • De lijst met opties wordt steeds langer

  • Na twee telefoontjes blijkt dat het enige beschikbare tijdstip tijdens je ontwerpbeoordeling is

  • Reistijd en parkeren zijn verleden tijd

  • Het klaarmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen gebeurt op het laatste moment

  • Beslissingen in het veld lopen vertraging op

Als het plannen te lang duurt, loop je vertraging op bij het beantwoorden van informatieverzoeken, het afwerken van de punchlist en de inspectiemomenten. Daardoor voelt je week ook chaotisch aan.

Waarom dit belangrijk is voor architecten

Tijd op locatie is factureerbaar en waardevol. Tijd die je kwijt bent aan het afstemmen van agenda’s is dat niet. Als je klantbezoeken binnen enkele minuten kunt inplannen, houd je uren over voor ontwerpwerk en documentatie.

Duidelijke planning:

  • Zorg dat er minder mensen niet komen opdagen of te laat komen

  • Voorkom onnodige ritten

  • Maak beter gebruik van daglicht bij foto's, metingen en mock-ups

  • Zorg ervoor dat je van tevoren alle toegangs- en beveiligingsgegevens verzamelt

  • Zorg dat je team zelfvertrouwen houdt en je klanten veilig zijn

Standaardiseer je soorten locatiebezoeken

Door consistente bezoektypen te gebruiken, hoef je niet meer te gissen en kun je sneller beslissingen nemen. Hieronder vind je een overzichtelijke tabel die je in je sjablonen kunt hergebruiken.

Veelvoorkomende soorten bezoeken van architecten aan bouwplaatsen

Soort bezoek

Duur

Doel

Eerste beoordeling van de locatie

~90 minuten

Leg de huidige situatie en doelstellingen vast, en controleer de aanwezigheid van nutsvoorzieningen

Wekelijkse OAC-wandeling

~60 minuten

Beslissingen ter plaatse nemen, afstemmen met de hoofdaannemer/vertegenwoordiger van de opdrachtgever

Punch-wandeling

~120 minuten

Laatste controle met de aannemer en de onderaannemers

Rondgang voorafgaand aan de inspectie

~45 minuten

Bespreking van regelgevingskwesties met de bouwambtenaar/adviseur

Fotodocumentatie

~30 minuten

Controle van materialen, foto’s van de voortgang

Stel voor elk bezoektype het volgende vast:

  • Duur en het moment van de dag dat je het liefst hebt

  • Vereiste doorlooptijd (bijv. 24 uur voor het voorbereiden van de GC)

  • Vooraf ingestelde locaties met informatie over de ingang van het gebouw

  • Reistijd (30-60 minuten, afhankelijk van de afstand)

Met Doodle-boekingspagina’s kun je deze soorten bezoeken als boekbare opties aanmaken. Klanten selecteren gewoon het bezoek dat ze nodig hebben en kiezen een beschikbaar tijdstip.

Pro-tip: Voeg een korte agenda toe

Goed voorbereide klanten = effectieve bezoeken.

Vermeld:

  • Doelen (bijv. de openingen in de platen bij de rasterlijnen A-D controleren)

  • Vereiste deelnemers (vertegenwoordiger van de opdrachtgever, projectmanager van de hoofdaannemer, projectarchitect)

  • Wat je mee moet nemen (goedgekeurd materiaal, persoonlijke beschermingsmiddelen, meetlint)

  • Een weerbericht (voor buitenwerkzaamheden of toegang tot het dak)

Met Doodle Pro kun je met behulp van AI conceptagenda’s maken, zodat je die alleen nog maar hoeft bij te schaven in plaats van helemaal vanaf nul te beginnen.

Laat klanten zelf reserveren via een boekingspagina

Architecten verspillen uren met het voorstellen van data en het wachten op reacties. Een boekingspagina lost dit op.

  • Koppel je agenda – Doodle werkt met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar. Tijdstippen waarop je bezet bent, worden automatisch geblokkeerd.

  • Stel werktijden en reistijd in – Zorg ervoor dat de tijd voor geconcentreerd werken gewaarborgd blijft en dat er voldoende tijd is om tussen locaties te reizen.

  • Deel een link – Klanten kiezen zelf het soort bezoek en het tijdstip dat hen het beste uitkomt jouw beschikbaarheid.

Gebruik praktijkvoorbeelden:

  • Adviesgesprekken over woningbouw – Voeg een link toe aan je website of e-mailhandtekening. Met Stripe kunnen klanten de advieskosten direct bij het boeken betalen.

  • Rondleidingen door commerciële TI-ruimtes – Laat vastgoedbeheerders wekelijkse inspecties direct boeken.

  • Coördinatie tussen adviseurs – Deel dezelfde link met de bouw-, installatie- of landschapsteams.

Met Doodle 1:1 kun je één uitgenodigde een zorgvuldig samengestelde lijst met tijdstippen aanbieden – ideaal op dagen met meerdere locatiebezoeken.

Organiseer locatiebezoeken met meerdere partijen, gecombineerd met groepspolls

Voor punch walks, beoordelingen van mock-ups en rondleidingen voor eigenaren zijn vaak meerdere mensen nodig. Het heen-en-weer mailen vertraagt alles.

Met Doodle Groepspolls kun je 3 tot 5 tijdstippen voorstellen. Nodig iedereen uit – de vertegenwoordiger van de eigenaar, de projectmanager van de hoofdaannemer, de bouwopzichter, onderaannemers en adviseurs. Zij kiezen de tijdstippen die hen het beste uitkomen. Jij kiest het winnende tijdstip.

Tips voor architecten:

  • Bied minder, maar betere opties aan

  • Stel een deadline van 48 uur vast om het momentum vast te houden

  • Gebruik automatische herinneringen

  • Verberg de gegevens van deelnemers als je met meerdere bedrijven werkt

  • Stuur uitnodigingen rechtstreeks via Doodle (tot 1000 mensen)

Als de briefing online plaatsvindt, kun je Zoom, Google Meet, Cisco of Teams direct in Doodle toevoegen.

Zorg dat je de toegangsgegevens bij de hand hebt voordat je vertrekt

Te laat komen ondermijnt het vertrouwen van je klanten. Zorg dat je alles op een rijtje hebt voordat je de studio verlaat.

Voeg de nodige vragen toe:

  • Precies adres + kamer/appartement

  • Poortcode of contactpersoon bij de beveiligingsafdeling

  • Parkeerinstructies / openingstijden voor laadperrons

  • Eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Wie moet er de deur ontgrendelen om binnen te komen?

  • Opdrachtnummer/projectcode

  • Actieve gevaren (bijv. hijswerkzaamheden met een kraan, natte verf, toegangsbeperkingen op het dak)

Met Doodle kun je aangepaste vragen toevoegen aan boekingspagina's, 1-op-1-afspraken en inschrijflijsten. De antwoorden verschijnen dan in je agenda-uitnodiging.

Bij rondleidingen in groepjes, zoals rondleidingen door gebouwen met meerdere verdiepingen, kun je een inschrijflijst gebruiken om het aantal mensen per zitplaats te beperken.

Zorg voor veiligheids- en reisbuffers

Als je in het veld werkt, heb je vervoer nodig, moet je je voorbereiden op het betreden van de locatie en moet je af en toe je PBM’s laten controleren. Geef duidelijk aan hoeveel tijd dit in beslag neemt.

  • Schakel automatisch buffertijd in voor en na elk locatiebezoek.

  • Zorg voor extra bescherming in lastige parkeerzones of bij scholen

  • Reserveer bepaalde tijdvakken (bijv. veldwerk op dinsdag/donderdag na 10.00 uur)

  • Zet de middagen apart voor ontwerp of documentatie

Deze kleine aanpassingen voorkomen vertragingen en verspilde ontwerptijd.

Breng indien van toepassing kosten in rekening voor consultaties ter plaatse

Betaalde consulten – haalbaarheidsbezoeken, VvE-onderzoeken of bestemmingsplancontroles – gaan makkelijker als de betaling automatisch verloopt.

Doodle + Stripe maakt het mogelijk:

  • Vooruitbetaling bij het boeken

  • Minder mensen die niet komen opdagen

  • Duidelijke verwachtingen van de klant

Voorbeelden hiervan:

  • Rondgang ter beoordeling van bestemmingsplan en haalbaarheid – betaald advies ter plaatse van 60 minuten

  • Materiaalcontrole – Beoordeel installaties die buiten het contract vallen

  • Garantie-inspectie – Breng vastgoedbeheerders kosten in rekening voor jaarlijkse inspecties

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen bij het plannen:

  • Onbeperkte mogelijkheden

  • De reistijd buiten beschouwing laten

  • Vragen over toegang overslaan

  • Enquêtes houden zonder deadline

  • De locatiegegevens in de beschrijving verwerken

  • De hele dag reserveringen toestaan (kost veel ontwerptijd)

  • Voor alles hetzelfde type vergadering gebruiken

Hulpmiddelen en oplossingen voor architectonische planning

De functies van Doodle ondersteunen echte architecturale workflows:

  • Boekingspagina - Beschikbaarheid delen, bezoeksoorten toevoegen, buffers instellen

  • 1-op-1-gesprekken – Bied speciaal samengestelde tijdvakken aan voor een gestructureerde planning

  • Groepspolls – Zorg voor afstemming tussen eigenaren, hoofdaannemer, onderaannemers en adviseurs

  • Inschrijflijsten – Beheer rondleidingen met een maximum aantal deelnemers

  • Agenda-integraties – Google Calendar, Outlook, Apple Calendar

  • Videoconferenties – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams

  • Stripe-betalingen – incasseer kosten tijdens het boeken

  • Beschrijvingen van AI-vergaderingen – snel agenda’s opstellen

  • Bedrijfslogo toevoegen

  • Zapier - Start taken in Asana, Slack of je CRM

  • Privacyfuncties - Gegevens van deelnemers verbergen, advertentievrije ervaring

Deze tools zorgen voor minder administratief werk en maken het plannen een stuk soepeler.

Voorbeelden uit de praktijk

1. Advies over een aanbouw aan je huis

Een huiseigenaar boekt via je boekingspagina een betaald adviesgesprek van 60 minuten bij hem thuis.

  • Stripe verwerkt de betaling

  • Er wordt een buffer van 45 minuten toegevoegd

  • De parkeer- en poortcode wordt via aangepaste vragen verzameld

Resultaat: Je komt goed voorbereid en op tijd aan, en je hebt de consultatie al betaald.

2. Wekelijkse OAC-wandeling van Commercial TI

Je dient een groepsstemming in met drie opties.

  • Stemtermijn van 24 uur

  • Automatische herinneringen

  • Donderdag om 8 uur ’s ochtends gekozen

Resultaat: Iedereen is het erover eens dat we vandaag geen e-mailketens sturen.

3. Punch-walk voor meerdere families met gespreide vervangingen

Je maakt een inschrijflijst.

  • Tijdvakken van 30 minuten per verdieping

  • Maximaal vijf personen

  • Richtlijnen voor vrije doorgang en persoonlijke beschermingsmiddelen

Resultaat: Een soepele doorstroming, een veilige telling en een efficiënte doorgang.

Praktische tips die je vandaag nog kunt gebruiken

  • Voeg een boekingslink toe aan je e-mailhandtekening

  • Veelgebruikte websiteadressen vooraf laden

  • Gebruik shortcodes in titels (bijv. "123 Main St - Level 2 Punch")

  • Houd ’s ochtends tijd vrij voor veldwerk

  • Houd groepspolls voor lange weekenden

  • Laat Doodle automatische herinneringen sturen

  • Voeg achteraf veldnotities toe aan het evenement

Belangrijkste lessen die we hebben geleerd

  • Standaardiseer bezoeksoorten met duur, buffers en agenda’s

  • Laat klanten via een Boekingspagina boeken

  • Beheer de planning voor meerdere partijen met groepspolls

  • Verzamel van tevoren toegangsgegevens met vragen die je zelf kunt opstellen

  • Consulten in rekening brengen via Stripe

  • Bespaar tijd bij het ontwerpen met slimme boekingslimieten

Neem de regie over je planning en je tijd

Je hebt niet voor elk project een nieuw proces nodig. Met een paar slimme instellingen en de juiste tool kun je klantbezoeken plannen zonder al dat heen en weer gepraat.

Met Doodle koppel je je agenda, stel je wat speling in, voeg je bezoeksoorten toe en deel je één link. Klanten boeken binnen een paar minuten en jij komt klaar voor de klus aan.

Klaar om je planning te vereenvoudigen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe architecten elke week uren tijd besparen.

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