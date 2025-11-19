Bezoeken bij klanten maken een project pas echt concreet. Je loopt over de bouwplaats, bekijkt hoe het ermee staat, regelt de laatste details en bouwt vertrouwen op. Maar het inplannen van die bezoeken kan elke week wel een paar uur in beslag nemen.

Jij stuurt opties door. De klant stelt alternatieven voor. De klant vraagt of je de inspecteur mee kunt nemen. Als iedereen het eens is, zit je dag erop – en ben je er ook helemaal klaar mee.

In deze gids lees je hoe je klantbezoeken kunt plannen zonder eindeloos heen en weer te moeten mailen. Je leert eenvoudige stappen die aansluiten bij de manier waarop architecten werken, en je ontdekt hoe Doodle je helpt om sneller afspraken te maken, reistijd te besparen en projecten op schema te houden.

De uitdaging voor architecten

Architecten moeten een evenwicht vinden tussen ontwerptijd, bouwplaatsbezoeken, OAC-vergaderingen, de afstemming met adviseurs en gesprekken met leveranciers. Bij veel bouwplaatsbezoeken zijn meerdere partijen betrokken: opdrachtgevers, projectmanagers, inspecteurs, aannemers en onderaannemers.

Handmatig plannen loopt al snel in het honderd:

E-mailconversaties gaan maar door

De lijst met opties wordt steeds langer

Na twee telefoontjes blijkt dat het enige beschikbare tijdstip tijdens je ontwerpbeoordeling is

Reistijd en parkeren zijn verleden tijd

Het klaarmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen gebeurt op het laatste moment

Beslissingen in het veld lopen vertraging op

Als het plannen te lang duurt, loop je vertraging op bij het beantwoorden van informatieverzoeken, het afwerken van de punchlist en de inspectiemomenten. Daardoor voelt je week ook chaotisch aan.

Waarom dit belangrijk is voor architecten

Tijd op locatie is factureerbaar en waardevol. Tijd die je kwijt bent aan het afstemmen van agenda’s is dat niet. Als je klantbezoeken binnen enkele minuten kunt inplannen, houd je uren over voor ontwerpwerk en documentatie.

Duidelijke planning:

Zorg dat er minder mensen niet komen opdagen of te laat komen

Voorkom onnodige ritten

Maak beter gebruik van daglicht bij foto's, metingen en mock-ups

Zorg ervoor dat je van tevoren alle toegangs- en beveiligingsgegevens verzamelt

Zorg dat je team zelfvertrouwen houdt en je klanten veilig zijn

Standaardiseer je soorten locatiebezoeken

Door consistente bezoektypen te gebruiken, hoef je niet meer te gissen en kun je sneller beslissingen nemen. Hieronder vind je een overzichtelijke tabel die je in je sjablonen kunt hergebruiken.

Maak een Groepspoll

Veelvoorkomende soorten bezoeken van architecten aan bouwplaatsen

Soort bezoek Duur Doel Eerste beoordeling van de locatie ~90 minuten Leg de huidige situatie en doelstellingen vast, en controleer de aanwezigheid van nutsvoorzieningen Wekelijkse OAC-wandeling ~60 minuten Beslissingen ter plaatse nemen, afstemmen met de hoofdaannemer/vertegenwoordiger van de opdrachtgever Punch-wandeling ~120 minuten Laatste controle met de aannemer en de onderaannemers Rondgang voorafgaand aan de inspectie ~45 minuten Bespreking van regelgevingskwesties met de bouwambtenaar/adviseur Fotodocumentatie ~30 minuten Controle van materialen, foto’s van de voortgang

Stel voor elk bezoektype het volgende vast:

Duur en het moment van de dag dat je het liefst hebt

Vereiste doorlooptijd (bijv. 24 uur voor het voorbereiden van de GC)

Vooraf ingestelde locaties met informatie over de ingang van het gebouw

Reistijd (30-60 minuten, afhankelijk van de afstand)

Met Doodle-boekingspagina’s kun je deze soorten bezoeken als boekbare opties aanmaken. Klanten selecteren gewoon het bezoek dat ze nodig hebben en kiezen een beschikbaar tijdstip.

Pro-tip: Voeg een korte agenda toe

Goed voorbereide klanten = effectieve bezoeken.

Vermeld:

Doelen (bijv. de openingen in de platen bij de rasterlijnen A-D controleren)

Vereiste deelnemers (vertegenwoordiger van de opdrachtgever, projectmanager van de hoofdaannemer, projectarchitect)

Wat je mee moet nemen (goedgekeurd materiaal, persoonlijke beschermingsmiddelen, meetlint)

Een weerbericht (voor buitenwerkzaamheden of toegang tot het dak)

Met Doodle Pro kun je met behulp van AI conceptagenda’s maken, zodat je die alleen nog maar hoeft bij te schaven in plaats van helemaal vanaf nul te beginnen.

Laat klanten zelf reserveren via een boekingspagina

Architecten verspillen uren met het voorstellen van data en het wachten op reacties. Een boekingspagina lost dit op.

Koppel je agenda – Doodle werkt met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar. Tijdstippen waarop je bezet bent, worden automatisch geblokkeerd.

Stel werktijden en reistijd in – Zorg ervoor dat de tijd voor geconcentreerd werken gewaarborgd blijft en dat er voldoende tijd is om tussen locaties te reizen.

Deel een link – Klanten kiezen zelf het soort bezoek en het tijdstip dat hen het beste uitkomt jouw beschikbaarheid.

Gebruik praktijkvoorbeelden:

Adviesgesprekken over woningbouw – Voeg een link toe aan je website of e-mailhandtekening. Met Stripe kunnen klanten de advieskosten direct bij het boeken betalen.

Rondleidingen door commerciële TI-ruimtes – Laat vastgoedbeheerders wekelijkse inspecties direct boeken.

Coördinatie tussen adviseurs – Deel dezelfde link met de bouw-, installatie- of landschapsteams.

Met Doodle 1:1 kun je één uitgenodigde een zorgvuldig samengestelde lijst met tijdstippen aanbieden – ideaal op dagen met meerdere locatiebezoeken.

Maak een Groepspoll

Organiseer locatiebezoeken met meerdere partijen, gecombineerd met groepspolls

Voor punch walks, beoordelingen van mock-ups en rondleidingen voor eigenaren zijn vaak meerdere mensen nodig. Het heen-en-weer mailen vertraagt alles.

Met Doodle Groepspolls kun je 3 tot 5 tijdstippen voorstellen. Nodig iedereen uit – de vertegenwoordiger van de eigenaar, de projectmanager van de hoofdaannemer, de bouwopzichter, onderaannemers en adviseurs. Zij kiezen de tijdstippen die hen het beste uitkomen. Jij kiest het winnende tijdstip.

Tips voor architecten:

Bied minder, maar betere opties aan

Stel een deadline van 48 uur vast om het momentum vast te houden

Gebruik automatische herinneringen

Verberg de gegevens van deelnemers als je met meerdere bedrijven werkt

Stuur uitnodigingen rechtstreeks via Doodle (tot 1000 mensen)

Als de briefing online plaatsvindt, kun je Zoom, Google Meet, Cisco of Teams direct in Doodle toevoegen.

Zorg dat je de toegangsgegevens bij de hand hebt voordat je vertrekt

Te laat komen ondermijnt het vertrouwen van je klanten. Zorg dat je alles op een rijtje hebt voordat je de studio verlaat.

Voeg de nodige vragen toe:

Precies adres + kamer/appartement

Poortcode of contactpersoon bij de beveiligingsafdeling

Parkeerinstructies / openingstijden voor laadperrons

Eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen

Wie moet er de deur ontgrendelen om binnen te komen?

Opdrachtnummer/projectcode

Actieve gevaren (bijv. hijswerkzaamheden met een kraan, natte verf, toegangsbeperkingen op het dak)

Met Doodle kun je aangepaste vragen toevoegen aan boekingspagina's, 1-op-1-afspraken en inschrijflijsten. De antwoorden verschijnen dan in je agenda-uitnodiging.

Bij rondleidingen in groepjes, zoals rondleidingen door gebouwen met meerdere verdiepingen, kun je een inschrijflijst gebruiken om het aantal mensen per zitplaats te beperken.

Maak een Groepspoll

Zorg voor veiligheids- en reisbuffers

Als je in het veld werkt, heb je vervoer nodig, moet je je voorbereiden op het betreden van de locatie en moet je af en toe je PBM’s laten controleren. Geef duidelijk aan hoeveel tijd dit in beslag neemt.

Schakel automatisch buffertijd in voor en na elk locatiebezoek.

Zorg voor extra bescherming in lastige parkeerzones of bij scholen

Reserveer bepaalde tijdvakken (bijv. veldwerk op dinsdag/donderdag na 10.00 uur)

Zet de middagen apart voor ontwerp of documentatie

Deze kleine aanpassingen voorkomen vertragingen en verspilde ontwerptijd.

Breng indien van toepassing kosten in rekening voor consultaties ter plaatse

Betaalde consulten – haalbaarheidsbezoeken, VvE-onderzoeken of bestemmingsplancontroles – gaan makkelijker als de betaling automatisch verloopt.

Doodle + Stripe maakt het mogelijk:

Vooruitbetaling bij het boeken

Minder mensen die niet komen opdagen

Duidelijke verwachtingen van de klant

Voorbeelden hiervan:

Rondgang ter beoordeling van bestemmingsplan en haalbaarheid – betaald advies ter plaatse van 60 minuten

Materiaalcontrole – Beoordeel installaties die buiten het contract vallen

Garantie-inspectie – Breng vastgoedbeheerders kosten in rekening voor jaarlijkse inspecties

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen bij het plannen:

Onbeperkte mogelijkheden

De reistijd buiten beschouwing laten

Vragen over toegang overslaan

Enquêtes houden zonder deadline

De locatiegegevens in de beschrijving verwerken

De hele dag reserveringen toestaan (kost veel ontwerptijd)

Voor alles hetzelfde type vergadering gebruiken

Maak een Groepspoll

Hulpmiddelen en oplossingen voor architectonische planning

De functies van Doodle ondersteunen echte architecturale workflows:

Boekingspagina - Beschikbaarheid delen, bezoeksoorten toevoegen, buffers instellen

1-op-1-gesprekken – Bied speciaal samengestelde tijdvakken aan voor een gestructureerde planning

Groepspolls – Zorg voor afstemming tussen eigenaren, hoofdaannemer, onderaannemers en adviseurs

Inschrijflijsten – Beheer rondleidingen met een maximum aantal deelnemers

Agenda-integraties – Google Calendar, Outlook, Apple Calendar

Videoconferenties – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams

Stripe-betalingen – incasseer kosten tijdens het boeken

Beschrijvingen van AI-vergaderingen – snel agenda’s opstellen

Bedrijfslogo toevoegen

Zapier - Start taken in Asana, Slack of je CRM

Privacyfuncties - Gegevens van deelnemers verbergen, advertentievrije ervaring

Deze tools zorgen voor minder administratief werk en maken het plannen een stuk soepeler.

Voorbeelden uit de praktijk

1. Advies over een aanbouw aan je huis

Een huiseigenaar boekt via je boekingspagina een betaald adviesgesprek van 60 minuten bij hem thuis.

Stripe verwerkt de betaling

Er wordt een buffer van 45 minuten toegevoegd

De parkeer- en poortcode wordt via aangepaste vragen verzameld

Resultaat: Je komt goed voorbereid en op tijd aan, en je hebt de consultatie al betaald.

2. Wekelijkse OAC-wandeling van Commercial TI

Je dient een groepsstemming in met drie opties.

Stemtermijn van 24 uur

Automatische herinneringen

Donderdag om 8 uur ’s ochtends gekozen

Resultaat: Iedereen is het erover eens dat we vandaag geen e-mailketens sturen.

Maak een Groepspoll

3. Punch-walk voor meerdere families met gespreide vervangingen

Je maakt een inschrijflijst.

Tijdvakken van 30 minuten per verdieping

Maximaal vijf personen

Richtlijnen voor vrije doorgang en persoonlijke beschermingsmiddelen

Resultaat: Een soepele doorstroming, een veilige telling en een efficiënte doorgang.

Praktische tips die je vandaag nog kunt gebruiken

Voeg een boekingslink toe aan je e-mailhandtekening

Veelgebruikte websiteadressen vooraf laden

Gebruik shortcodes in titels (bijv. "123 Main St - Level 2 Punch")

Houd ’s ochtends tijd vrij voor veldwerk

Houd groepspolls voor lange weekenden

Laat Doodle automatische herinneringen sturen

Voeg achteraf veldnotities toe aan het evenement

Belangrijkste lessen die we hebben geleerd

Standaardiseer bezoeksoorten met duur, buffers en agenda’s

Laat klanten via een Boekingspagina boeken

Beheer de planning voor meerdere partijen met groepspolls

Verzamel van tevoren toegangsgegevens met vragen die je zelf kunt opstellen

Consulten in rekening brengen via Stripe

Bespaar tijd bij het ontwerpen met slimme boekingslimieten

Neem de regie over je planning en je tijd

Je hebt niet voor elk project een nieuw proces nodig. Met een paar slimme instellingen en de juiste tool kun je klantbezoeken plannen zonder al dat heen en weer gepraat.

Met Doodle koppel je je agenda, stel je wat speling in, voeg je bezoeksoorten toe en deel je één link. Klanten boeken binnen een paar minuten en jij komt klaar voor de klus aan.

Klaar om je planning te vereenvoudigen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe architecten elke week uren tijd besparen.