Hoe plan je bezoeken bij klanten in zonder al dat heen-en-weer-gepraat?
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Bezoeken bij klanten maken een project pas echt concreet. Je loopt over de bouwplaats, bekijkt hoe het ermee staat, regelt de laatste details en bouwt vertrouwen op. Maar het inplannen van die bezoeken kan elke week wel een paar uur in beslag nemen.
Jij stuurt opties door. De klant stelt alternatieven voor. De klant vraagt of je de inspecteur mee kunt nemen. Als iedereen het eens is, zit je dag erop – en ben je er ook helemaal klaar mee.
In deze gids lees je hoe je klantbezoeken kunt plannen zonder eindeloos heen en weer te moeten mailen. Je leert eenvoudige stappen die aansluiten bij de manier waarop architecten werken, en je ontdekt hoe Doodle je helpt om sneller afspraken te maken, reistijd te besparen en projecten op schema te houden.
De uitdaging voor architecten
Architecten moeten een evenwicht vinden tussen ontwerptijd, bouwplaatsbezoeken, OAC-vergaderingen, de afstemming met adviseurs en gesprekken met leveranciers. Bij veel bouwplaatsbezoeken zijn meerdere partijen betrokken: opdrachtgevers, projectmanagers, inspecteurs, aannemers en onderaannemers.
Handmatig plannen loopt al snel in het honderd:
E-mailconversaties gaan maar door
De lijst met opties wordt steeds langer
Na twee telefoontjes blijkt dat het enige beschikbare tijdstip tijdens je ontwerpbeoordeling is
Reistijd en parkeren zijn verleden tijd
Het klaarmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen gebeurt op het laatste moment
Beslissingen in het veld lopen vertraging op
Als het plannen te lang duurt, loop je vertraging op bij het beantwoorden van informatieverzoeken, het afwerken van de punchlist en de inspectiemomenten. Daardoor voelt je week ook chaotisch aan.
Waarom dit belangrijk is voor architecten
Tijd op locatie is factureerbaar en waardevol. Tijd die je kwijt bent aan het afstemmen van agenda’s is dat niet. Als je klantbezoeken binnen enkele minuten kunt inplannen, houd je uren over voor ontwerpwerk en documentatie.
Duidelijke planning:
Zorg dat er minder mensen niet komen opdagen of te laat komen
Voorkom onnodige ritten
Maak beter gebruik van daglicht bij foto's, metingen en mock-ups
Zorg ervoor dat je van tevoren alle toegangs- en beveiligingsgegevens verzamelt
Zorg dat je team zelfvertrouwen houdt en je klanten veilig zijn
Standaardiseer je soorten locatiebezoeken
Door consistente bezoektypen te gebruiken, hoef je niet meer te gissen en kun je sneller beslissingen nemen. Hieronder vind je een overzichtelijke tabel die je in je sjablonen kunt hergebruiken.
Veelvoorkomende soorten bezoeken van architecten aan bouwplaatsen
Soort bezoek
Duur
Doel
Eerste beoordeling van de locatie
~90 minuten
Leg de huidige situatie en doelstellingen vast, en controleer de aanwezigheid van nutsvoorzieningen
Wekelijkse OAC-wandeling
~60 minuten
Beslissingen ter plaatse nemen, afstemmen met de hoofdaannemer/vertegenwoordiger van de opdrachtgever
Punch-wandeling
~120 minuten
Laatste controle met de aannemer en de onderaannemers
Rondgang voorafgaand aan de inspectie
~45 minuten
Bespreking van regelgevingskwesties met de bouwambtenaar/adviseur
Fotodocumentatie
~30 minuten
Controle van materialen, foto’s van de voortgang
Stel voor elk bezoektype het volgende vast:
Duur en het moment van de dag dat je het liefst hebt
Vereiste doorlooptijd (bijv. 24 uur voor het voorbereiden van de GC)
Vooraf ingestelde locaties met informatie over de ingang van het gebouw
Reistijd (30-60 minuten, afhankelijk van de afstand)
Met Doodle-boekingspagina’s kun je deze soorten bezoeken als boekbare opties aanmaken. Klanten selecteren gewoon het bezoek dat ze nodig hebben en kiezen een beschikbaar tijdstip.
Pro-tip: Voeg een korte agenda toe
Goed voorbereide klanten = effectieve bezoeken.
Vermeld:
Doelen (bijv. de openingen in de platen bij de rasterlijnen A-D controleren)
Vereiste deelnemers (vertegenwoordiger van de opdrachtgever, projectmanager van de hoofdaannemer, projectarchitect)
Wat je mee moet nemen (goedgekeurd materiaal, persoonlijke beschermingsmiddelen, meetlint)
Een weerbericht (voor buitenwerkzaamheden of toegang tot het dak)
Met Doodle Pro kun je met behulp van AI conceptagenda’s maken, zodat je die alleen nog maar hoeft bij te schaven in plaats van helemaal vanaf nul te beginnen.
Laat klanten zelf reserveren via een boekingspagina
Architecten verspillen uren met het voorstellen van data en het wachten op reacties. Een boekingspagina lost dit op.
Koppel je agenda – Doodle werkt met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar. Tijdstippen waarop je bezet bent, worden automatisch geblokkeerd.
Stel werktijden en reistijd in – Zorg ervoor dat de tijd voor geconcentreerd werken gewaarborgd blijft en dat er voldoende tijd is om tussen locaties te reizen.
Deel een link – Klanten kiezen zelf het soort bezoek en het tijdstip dat hen het beste uitkomt jouw beschikbaarheid.
Gebruik praktijkvoorbeelden:
Adviesgesprekken over woningbouw – Voeg een link toe aan je website of e-mailhandtekening. Met Stripe kunnen klanten de advieskosten direct bij het boeken betalen.
Rondleidingen door commerciële TI-ruimtes – Laat vastgoedbeheerders wekelijkse inspecties direct boeken.
Coördinatie tussen adviseurs – Deel dezelfde link met de bouw-, installatie- of landschapsteams.
Met Doodle 1:1 kun je één uitgenodigde een zorgvuldig samengestelde lijst met tijdstippen aanbieden – ideaal op dagen met meerdere locatiebezoeken.
Organiseer locatiebezoeken met meerdere partijen, gecombineerd met groepspolls
Voor punch walks, beoordelingen van mock-ups en rondleidingen voor eigenaren zijn vaak meerdere mensen nodig. Het heen-en-weer mailen vertraagt alles.
Met Doodle Groepspolls kun je 3 tot 5 tijdstippen voorstellen. Nodig iedereen uit – de vertegenwoordiger van de eigenaar, de projectmanager van de hoofdaannemer, de bouwopzichter, onderaannemers en adviseurs. Zij kiezen de tijdstippen die hen het beste uitkomen. Jij kiest het winnende tijdstip.
Tips voor architecten:
Bied minder, maar betere opties aan
Stel een deadline van 48 uur vast om het momentum vast te houden
Gebruik automatische herinneringen
Verberg de gegevens van deelnemers als je met meerdere bedrijven werkt
Stuur uitnodigingen rechtstreeks via Doodle (tot 1000 mensen)
Als de briefing online plaatsvindt, kun je Zoom, Google Meet, Cisco of Teams direct in Doodle toevoegen.
Zorg dat je de toegangsgegevens bij de hand hebt voordat je vertrekt
Te laat komen ondermijnt het vertrouwen van je klanten. Zorg dat je alles op een rijtje hebt voordat je de studio verlaat.
Voeg de nodige vragen toe:
Precies adres + kamer/appartement
Poortcode of contactpersoon bij de beveiligingsafdeling
Parkeerinstructies / openingstijden voor laadperrons
Eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen
Wie moet er de deur ontgrendelen om binnen te komen?
Opdrachtnummer/projectcode
Actieve gevaren (bijv. hijswerkzaamheden met een kraan, natte verf, toegangsbeperkingen op het dak)
Met Doodle kun je aangepaste vragen toevoegen aan boekingspagina's, 1-op-1-afspraken en inschrijflijsten. De antwoorden verschijnen dan in je agenda-uitnodiging.
Bij rondleidingen in groepjes, zoals rondleidingen door gebouwen met meerdere verdiepingen, kun je een inschrijflijst gebruiken om het aantal mensen per zitplaats te beperken.
Zorg voor veiligheids- en reisbuffers
Als je in het veld werkt, heb je vervoer nodig, moet je je voorbereiden op het betreden van de locatie en moet je af en toe je PBM’s laten controleren. Geef duidelijk aan hoeveel tijd dit in beslag neemt.
Schakel automatisch buffertijd in voor en na elk locatiebezoek.
Zorg voor extra bescherming in lastige parkeerzones of bij scholen
Reserveer bepaalde tijdvakken (bijv. veldwerk op dinsdag/donderdag na 10.00 uur)
Zet de middagen apart voor ontwerp of documentatie
Deze kleine aanpassingen voorkomen vertragingen en verspilde ontwerptijd.
Breng indien van toepassing kosten in rekening voor consultaties ter plaatse
Betaalde consulten – haalbaarheidsbezoeken, VvE-onderzoeken of bestemmingsplancontroles – gaan makkelijker als de betaling automatisch verloopt.
Doodle + Stripe maakt het mogelijk:
Vooruitbetaling bij het boeken
Minder mensen die niet komen opdagen
Duidelijke verwachtingen van de klant
Voorbeelden hiervan:
Rondgang ter beoordeling van bestemmingsplan en haalbaarheid – betaald advies ter plaatse van 60 minuten
Materiaalcontrole – Beoordeel installaties die buiten het contract vallen
Garantie-inspectie – Breng vastgoedbeheerders kosten in rekening voor jaarlijkse inspecties
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Vermijd deze valkuilen bij het plannen:
Onbeperkte mogelijkheden
De reistijd buiten beschouwing laten
Vragen over toegang overslaan
Enquêtes houden zonder deadline
De locatiegegevens in de beschrijving verwerken
De hele dag reserveringen toestaan (kost veel ontwerptijd)
Voor alles hetzelfde type vergadering gebruiken
Hulpmiddelen en oplossingen voor architectonische planning
De functies van Doodle ondersteunen echte architecturale workflows:
Boekingspagina - Beschikbaarheid delen, bezoeksoorten toevoegen, buffers instellen
1-op-1-gesprekken – Bied speciaal samengestelde tijdvakken aan voor een gestructureerde planning
Groepspolls – Zorg voor afstemming tussen eigenaren, hoofdaannemer, onderaannemers en adviseurs
Inschrijflijsten – Beheer rondleidingen met een maximum aantal deelnemers
Agenda-integraties – Google Calendar, Outlook, Apple Calendar
Videoconferenties – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams
Stripe-betalingen – incasseer kosten tijdens het boeken
Beschrijvingen van AI-vergaderingen – snel agenda’s opstellen
Bedrijfslogo toevoegen
Zapier - Start taken in Asana, Slack of je CRM
Privacyfuncties - Gegevens van deelnemers verbergen, advertentievrije ervaring
Deze tools zorgen voor minder administratief werk en maken het plannen een stuk soepeler.
Voorbeelden uit de praktijk
1. Advies over een aanbouw aan je huis
Een huiseigenaar boekt via je boekingspagina een betaald adviesgesprek van 60 minuten bij hem thuis.
Stripe verwerkt de betaling
Er wordt een buffer van 45 minuten toegevoegd
De parkeer- en poortcode wordt via aangepaste vragen verzameld
Resultaat: Je komt goed voorbereid en op tijd aan, en je hebt de consultatie al betaald.
2. Wekelijkse OAC-wandeling van Commercial TI
Je dient een groepsstemming in met drie opties.
Stemtermijn van 24 uur
Automatische herinneringen
Donderdag om 8 uur ’s ochtends gekozen
Resultaat: Iedereen is het erover eens dat we vandaag geen e-mailketens sturen.
3. Punch-walk voor meerdere families met gespreide vervangingen
Je maakt een inschrijflijst.
Tijdvakken van 30 minuten per verdieping
Maximaal vijf personen
Richtlijnen voor vrije doorgang en persoonlijke beschermingsmiddelen
Resultaat: Een soepele doorstroming, een veilige telling en een efficiënte doorgang.
Praktische tips die je vandaag nog kunt gebruiken
Voeg een boekingslink toe aan je e-mailhandtekening
Veelgebruikte websiteadressen vooraf laden
Gebruik shortcodes in titels (bijv. "123 Main St - Level 2 Punch")
Houd ’s ochtends tijd vrij voor veldwerk
Houd groepspolls voor lange weekenden
Laat Doodle automatische herinneringen sturen
Voeg achteraf veldnotities toe aan het evenement
Belangrijkste lessen die we hebben geleerd
Standaardiseer bezoeksoorten met duur, buffers en agenda’s
Laat klanten via een Boekingspagina boeken
Beheer de planning voor meerdere partijen met groepspolls
Verzamel van tevoren toegangsgegevens met vragen die je zelf kunt opstellen
Consulten in rekening brengen via Stripe
Bespaar tijd bij het ontwerpen met slimme boekingslimieten
Neem de regie over je planning en je tijd
Je hebt niet voor elk project een nieuw proces nodig. Met een paar slimme instellingen en de juiste tool kun je klantbezoeken plannen zonder al dat heen en weer gepraat.
Met Doodle koppel je je agenda, stel je wat speling in, voeg je bezoeksoorten toe en deel je één link. Klanten boeken binnen een paar minuten en jij komt klaar voor de klus aan.
Klaar om je planning te vereenvoudigen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe architecten elke week uren tijd besparen.
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