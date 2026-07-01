Så här planerar du besök hos kunder utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka

Kundbesök gör ett projekt konkret. Man går runt på byggplatsen, kontrollerar förhållandena, reder ut detaljer och bygger upp förtroende. Men att boka in dessa besök kan ta många timmar varje vecka.

Du skickar förslag. Kunden föreslår alternativ. Kunden ber att få ta med sig besiktningsmannen. När alla är överens är din arbetsdag slut – och då är du inte längre fokuserad.

Den här guiden visar hur du planerar kundbesök utan onödigt fram och tillbaka. Du får lära dig enkla steg som passar arkitekters arbetssätt, samt hur Doodle hjälper dig att boka snabbare, spara restid och hålla projekten i rörelse.

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Utmaningen för arkitekter

Arkitekter måste balansera arbetet med att utforma byggnader, besök på byggarbetsplatsen, OAC-möten, samordning med konsulter och samtal med leverantörer. Vid många besök på byggarbetsplatsen deltar flera olika parter – beställare, projektledare, byggnadsinspektörer, entreprenörer och underentreprenörer.

Manuell planering går snabbt i stöpet:

E-posttrådar drar ut i det oändliga

Listan över alternativ växer

Efter två telefonsamtal visar det sig att den enda lediga tiden är under din designöversyn

Restiden och parkeringen glöms bort

Förberedelserna av personlig skyddsutrustning sker i sista minuten

Besluten på fältet dröjer

När planeringen tar för lång tid försenas svaren på förfrågningar, arbetet med åtgärdslistor och besiktningstillfällena. Det gör också att veckan känns kaotisk.

Varför detta är viktigt för arkitekter

Tiden ute på fältet är fakturerbar och värdefull. Den tid som går åt till att samordna kalendrar är det inte. Om du kan boka kundbesök på några minuter frigör du timmar för designarbete och dokumentation.

Tydlig planering:

Minska antalet uteblivna besök och sena ankomster

Undvik onödiga resor

Förbättra utnyttjandet av dagsljus vid fotografering, mätningar och prototyper

Se till att information om åtkomst och säkerhet samlas in i förväg

Se till att ditt team känner sig tryggt och att dina kunder är säkra

Standardisera dina typer av platsbesök

Enhetliga besökstyper eliminerar gissningar och påskyndar beslutsfattandet. Nedan finns en överskådlig tabell som du kan återanvända i dina mallar.

Vanliga typer av arkitektbesök på byggarbetsplatsen

Besökstyp Varaktighet Syfte Inledande bedömning av platsen ~90 minuter Dokumentera befintliga förhållanden och mål samt kontrollera att försörjningsnätet fungerar OAC:s veckovisa promenad ~60 minuter Fatta beslut på plats, samordning med generalentreprenören/byggherren Punch-promenad ~120 minuter Slutkontroll tillsammans med huvudentreprenören och underentreprenörerna Genomgång inför besiktningen ~45 minuter Genomgång av regleringsfrågor med byggnadsinspektör/konsult Fotodokumentation ~30 minuter Kontroll av material, bilder som visar hur arbetet fortskrider

Ange följande för varje besökstyp:

Varaktighet och önskad tid på dagen

Nödvändig ledtid (t.ex. 24 timmar för förberedelse av GC)

Förinställda platser med information om byggnadens ingångar

Resetidsmarginaler (30–60 minuter beroende på avstånd)

Med Doodle Booking Pages kan du skapa dessa besökstyper som bokningsbara alternativ. Kunderna väljer helt enkelt det besök de behöver och väljer en ledig tid.

Proffstips: Lägg till en kort dagordning

Väl förberedda kunder = effektiva besök.

Innehåller:

Mål (t.ex. kontrollera plattöppningarna vid rutnätets linjer A–D)

Obligatoriska deltagare (kundrepresentant, huvudentreprenörens projektledare, projektarkitekt)

Vad du ska ta med dig (godkänt material, personlig skyddsutrustning, måttband)

En väderrapport (för utomhusarbete eller tillträde till taket)

Doodle Pro kan skapa utkast till dagordningar med hjälp av AI, så att du kan finjustera dem istället för att skriva dem från grunden.

Låt kunderna boka själva via Booking Page

Arkitekter lägger ner tid på att föreslå datum och vänta på svar. En Booking Page löser detta problem.

Anslut din kalender – Doodle stöder Google, Outlook och Apple Kalender. Tider då du är upptagen blockeras automatiskt.

Fastställ arbetstider + resebuffertar – Säkerställ tid för koncentrerat arbete och se till att det finns tillräckligt med tid för resor mellan arbetsplatserna.

Dela en länk – Kunderna väljer själva vilken typ av besök och vilken tid som passar dem din tillgänglighet.

Använd fallstudier:

Rådgivning inom bostadsbyggande – Lägg till en länk på din webbplats eller i din e-postsignatur. Med Stripe kan kunderna betala konsultavgiften redan vid bokningen.

Genomgångar av kommersiella fastigheter – Låt fastighetsförvaltare boka veckovisa inspektioner direkt.

Samordning mellan konsulter – Dela samma länk med bygg-, VVS- eller landskapsarkitektteam.

Med Doodle 1:1 kan du erbjuda en utvald uppsättning tider till en enskild inbjuden person – perfekt för dagar med flera platsbesök.

Samordna besök på plats med flera parter i kombination med Group Poll

Genomgångar av ritningar, granskningar av prototyper och visningar för beställaren kräver ofta att flera personer deltar. E-postväxlingar bromsar upp hela processen.

Doodle Group Poll kan du föreslå 3–5 tider. Bjud in alla – fastighetsägarens representant, huvudentreprenörens projektledare, byggledaren, underentreprenörer och konsulter. De väljer de tider som passar dem. Du väljer den tid som får flest röster.

Tips för arkitekter:

Erbjud färre men bättre alternativ

Sätt en tidsfrist på 48 timmar för att hålla igång drivkraften

Använd automatiska påminnelser

Dölj deltagaruppgifter när man arbetar över flera företag

Skicka inbjudningar direkt via Doodle (upp till 1 000 personer)

Om mötet hålls online kan du lägga till Zoom, Google Meet, Cisco eller Teams direkt i Doodle.

Samla in åtkomstuppgifter innan du går

Förseningar undergräver kundernas förtroende. Se till att ha allt klart innan du lämnar studion.

Lägg till nödvändiga frågor:

Exakt adress + svit/lägenhet

Portkod eller kontaktperson på säkerhetsavdelningen

Parkeringsanvisningar / öppettider för lastkajer

Krav på personlig skyddsutrustning

Vem måste låsa upp för att få tillgång?

Jobbnummer/projektkod

Aktiva risker (t.ex. kranlyft, färsk färg, begränsningar för tillträde till taket)

With Doodle, you can add custom questions to Booking Pages, 1:1 meetings and Sign-up Sheets. The answers will appear in your calendar invitation.

Vid genomgångar i omgångar, till exempel genomgångar som sträcker sig över flera våningar, kan du använda en Sign-up Sheet för att reglera antalet personer per plats.

Skapa säkerhets- och resemarginaler

Arbete på fältet kräver transport, förberedelser inför besök och ibland kontroller av personlig skyddsutrustning. Ange tydligt hur lång tid detta tar.

Aktivera automatiskt buffertiden före och efter varje platsbesök.

Lägg till extra underlag vid svåra parkeringsplatser eller i skolområden

Boka specifika tidsintervall (t.ex. fältarbete tisdag/torsdag efter kl. 10.00)

Avsätt eftermiddagarna för design eller dokumentation

Dessa små justeringar förhindrar förseningar och slösade arbetstimmar.

Avgift för konsultationer på plats i förekommande fall

Betalda konsultationer – genomförbarhetsbesök, undersökningar av bostadsrättsföreningar eller kontroller av detaljplaner – blir enklare när betalningen sker automatiskt.

Doodle + Stripe gör det möjligt:

Förskottsbetalning vid bokning

Färre som uteblir

Tydliga förväntningar från kunden

Exempel på detta:

Rundtur för att bedöma zonindelning och genomförbarhet – 60 minuters betald konsultation på plats

Materialkontroll – Utvärdera installationer som ligger utanför avtalets omfattning

Garantibesiktning – Fakturera fastighetsförvaltare för årliga besiktningar

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik följande fallgropar vid planeringen:

Erbjuder obegränsade möjligheter

Att bortse från restiden

Hoppa över frågor om åtkomst

Genomföra omröstningar utan tidsgränser

Att dölja platsinformationen i beskrivningen

Att tillåta bokningar hela dagen (tar upp tid som skulle kunna ägnas åt design)

Att använda en generisk mötestyp för allt

Verktyg och lösningar för arkitektonisk planering

Doodles funktioner stöder verkliga arkitektoniska arbetsflöden:

Booking Page – Visa tillgänglighet, lägg till besökstyper, ställ in buffertar

1:1-möten – Erbjud utvalda tidsluckor för en strukturerad schemaläggning

Group Poll – Samordna ägare, huvudentreprenör, underentreprenörer och konsulter

Sign-up Sheets – Hantera visningar med deltagarbegränsningar

Kalenderintegrationer – Google, Outlook, Apple

Videokonferenser – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams

Stripe-betalningar – ta ut avgifter vid bokningen

Beskrivningar av AI-möten – skapa dagordningar snabbt

Anpassad varumärkesprofilering – Lägg till ditt företagslogotyp

Zapier – Starta uppgifter i Asana, Slack eller ditt CRM-system

Sekretessfunktioner – Dölj deltagaruppgifter, reklamfri upplevelse

Dessa verktyg minskar den administrativa bördan och underlättar schemaläggningen.

Exempel från verkligheten

1. Rådgivning om tillbyggnad av bostad

En husägare bokar en betald 60-minuters konsultation på plats via er Booking Page.

Stripe hanterar betalningen

En buffert på 45 minuter läggs till

Uppgifter om parkering och portkod samlas in via anpassade frågor

Resultat: Du anländer väl förberedd och i tid, med en redan betald konsultation.

2. Kommersiell TI:s veckovisa OAC-promenad

Du lägger fram en gruppomröstning med tre alternativ.

Sista dag för röstning (24 timmar)

Automatiska påminnelser

Torsdag kl. 08.00 – utvalda

Resultat: Enighet om en dag utan e-postkedjor.

3. ”Punch walk” för flera familjer med förskjutna utbyten

Du skapar en Sign-up Sheet.

30-minutersintervaller per våning

Högst fem personer

Anvisningar om fri tillgång och personlig skyddsutrustning

Resultat: Smidigt flöde, säker personräkning och effektiv genomgång.

Praktiska tips som du kan använda redan idag

Lägg till en bokningslänk i din e-postsignatur

Förladda vanliga webbadresser

Använd kortkoder i rubriker (t.ex. ”123 Main St – Level 2 Punch”)

Håll förmiddagarna fria för fältarbete

Genomför Group Polls inför långhelger

Låt Doodle skicka automatiska påminnelser

Lägg till fältanteckningar till händelsen i efterhand

Viktiga lärdomar

Standardisera besökstyper med angivna tidslängder, tidsmarginaler och dagordningar

Låt kunderna boka via en Booking Page

Hantera schemaläggning för flera parter med Group Poll

Samla in åtkomstuppgifter i förväg med anpassade frågor

Debitera för konsultationer via Stripe

Spar tid i designfasen med smarta bokningsbegränsningar

Ta kontroll över din planering och din tid

Du behöver inte skapa en ny process för varje projekt. Med några smarta inställningar och rätt verktyg kan du planera kundbesök utan att behöva gå fram och tillbaka.

Med Doodle kopplar du ihop din kalender, ställer in tidsmarginaler, lägger till besökstyper och delar en enda länk. Kunderna bokar på några minuter och du dyker upp redo att sätta igång.

Är du redo att förenkla din schemaläggning? Skapa en Doodle och se hur arkitekter sparar flera timmar varje vecka.