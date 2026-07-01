Så här planerar du besök hos kunder utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka
Updated: 1 juli 2026
Kundbesök gör ett projekt konkret. Man går runt på byggplatsen, kontrollerar förhållandena, reder ut detaljer och bygger upp förtroende. Men att boka in dessa besök kan ta många timmar varje vecka.
Du skickar förslag. Kunden föreslår alternativ. Kunden ber att få ta med sig besiktningsmannen. När alla är överens är din arbetsdag slut – och då är du inte längre fokuserad.
Den här guiden visar hur du planerar kundbesök utan onödigt fram och tillbaka. Du får lära dig enkla steg som passar arkitekters arbetssätt, samt hur Doodle hjälper dig att boka snabbare, spara restid och hålla projekten i rörelse.
Inget kreditkort krävs
Utmaningen för arkitekter
Arkitekter måste balansera arbetet med att utforma byggnader, besök på byggarbetsplatsen, OAC-möten, samordning med konsulter och samtal med leverantörer. Vid många besök på byggarbetsplatsen deltar flera olika parter – beställare, projektledare, byggnadsinspektörer, entreprenörer och underentreprenörer.
Manuell planering går snabbt i stöpet:
E-posttrådar drar ut i det oändliga
Listan över alternativ växer
Efter två telefonsamtal visar det sig att den enda lediga tiden är under din designöversyn
Restiden och parkeringen glöms bort
Förberedelserna av personlig skyddsutrustning sker i sista minuten
Besluten på fältet dröjer
När planeringen tar för lång tid försenas svaren på förfrågningar, arbetet med åtgärdslistor och besiktningstillfällena. Det gör också att veckan känns kaotisk.
Varför detta är viktigt för arkitekter
Tiden ute på fältet är fakturerbar och värdefull. Den tid som går åt till att samordna kalendrar är det inte. Om du kan boka kundbesök på några minuter frigör du timmar för designarbete och dokumentation.
Tydlig planering:
Minska antalet uteblivna besök och sena ankomster
Undvik onödiga resor
Förbättra utnyttjandet av dagsljus vid fotografering, mätningar och prototyper
Se till att information om åtkomst och säkerhet samlas in i förväg
Se till att ditt team känner sig tryggt och att dina kunder är säkra
Standardisera dina typer av platsbesök
Enhetliga besökstyper eliminerar gissningar och påskyndar beslutsfattandet. Nedan finns en överskådlig tabell som du kan återanvända i dina mallar.
Vanliga typer av arkitektbesök på byggarbetsplatsen
Besökstyp
Varaktighet
Syfte
Inledande bedömning av platsen
~90 minuter
Dokumentera befintliga förhållanden och mål samt kontrollera att försörjningsnätet fungerar
OAC:s veckovisa promenad
~60 minuter
Fatta beslut på plats, samordning med generalentreprenören/byggherren
Punch-promenad
~120 minuter
Slutkontroll tillsammans med huvudentreprenören och underentreprenörerna
Genomgång inför besiktningen
~45 minuter
Genomgång av regleringsfrågor med byggnadsinspektör/konsult
Fotodokumentation
~30 minuter
Kontroll av material, bilder som visar hur arbetet fortskrider
Ange följande för varje besökstyp:
Varaktighet och önskad tid på dagen
Nödvändig ledtid (t.ex. 24 timmar för förberedelse av GC)
Förinställda platser med information om byggnadens ingångar
Resetidsmarginaler (30–60 minuter beroende på avstånd)
Med Doodle Booking Pages kan du skapa dessa besökstyper som bokningsbara alternativ. Kunderna väljer helt enkelt det besök de behöver och väljer en ledig tid.
Proffstips: Lägg till en kort dagordning
Väl förberedda kunder = effektiva besök.
Innehåller:
Mål (t.ex. kontrollera plattöppningarna vid rutnätets linjer A–D)
Obligatoriska deltagare (kundrepresentant, huvudentreprenörens projektledare, projektarkitekt)
Vad du ska ta med dig (godkänt material, personlig skyddsutrustning, måttband)
En väderrapport (för utomhusarbete eller tillträde till taket)
Doodle Pro kan skapa utkast till dagordningar med hjälp av AI, så att du kan finjustera dem istället för att skriva dem från grunden.
Låt kunderna boka själva via Booking Page
Arkitekter lägger ner tid på att föreslå datum och vänta på svar. En Booking Page löser detta problem.
Anslut din kalender – Doodle stöder Google, Outlook och Apple Kalender. Tider då du är upptagen blockeras automatiskt.
Fastställ arbetstider + resebuffertar – Säkerställ tid för koncentrerat arbete och se till att det finns tillräckligt med tid för resor mellan arbetsplatserna.
Dela en länk – Kunderna väljer själva vilken typ av besök och vilken tid som passar dem din tillgänglighet.
Använd fallstudier:
Rådgivning inom bostadsbyggande – Lägg till en länk på din webbplats eller i din e-postsignatur. Med Stripe kan kunderna betala konsultavgiften redan vid bokningen.
Genomgångar av kommersiella fastigheter – Låt fastighetsförvaltare boka veckovisa inspektioner direkt.
Samordning mellan konsulter – Dela samma länk med bygg-, VVS- eller landskapsarkitektteam.
Med Doodle 1:1 kan du erbjuda en utvald uppsättning tider till en enskild inbjuden person – perfekt för dagar med flera platsbesök.
Samordna besök på plats med flera parter i kombination med Group Poll
Genomgångar av ritningar, granskningar av prototyper och visningar för beställaren kräver ofta att flera personer deltar. E-postväxlingar bromsar upp hela processen.
Doodle Group Poll kan du föreslå 3–5 tider. Bjud in alla – fastighetsägarens representant, huvudentreprenörens projektledare, byggledaren, underentreprenörer och konsulter. De väljer de tider som passar dem. Du väljer den tid som får flest röster.
Tips för arkitekter:
Erbjud färre men bättre alternativ
Sätt en tidsfrist på 48 timmar för att hålla igång drivkraften
Använd automatiska påminnelser
Dölj deltagaruppgifter när man arbetar över flera företag
Skicka inbjudningar direkt via Doodle (upp till 1 000 personer)
Om mötet hålls online kan du lägga till Zoom, Google Meet, Cisco eller Teams direkt i Doodle.
Samla in åtkomstuppgifter innan du går
Förseningar undergräver kundernas förtroende. Se till att ha allt klart innan du lämnar studion.
Lägg till nödvändiga frågor:
Exakt adress + svit/lägenhet
Portkod eller kontaktperson på säkerhetsavdelningen
Parkeringsanvisningar / öppettider för lastkajer
Krav på personlig skyddsutrustning
Vem måste låsa upp för att få tillgång?
Jobbnummer/projektkod
Aktiva risker (t.ex. kranlyft, färsk färg, begränsningar för tillträde till taket)
With Doodle, you can add custom questions to Booking Pages, 1:1 meetings and Sign-up Sheets. The answers will appear in your calendar invitation.
Vid genomgångar i omgångar, till exempel genomgångar som sträcker sig över flera våningar, kan du använda en Sign-up Sheet för att reglera antalet personer per plats.
Skapa säkerhets- och resemarginaler
Arbete på fältet kräver transport, förberedelser inför besök och ibland kontroller av personlig skyddsutrustning. Ange tydligt hur lång tid detta tar.
Aktivera automatiskt buffertiden före och efter varje platsbesök.
Lägg till extra underlag vid svåra parkeringsplatser eller i skolområden
Boka specifika tidsintervall (t.ex. fältarbete tisdag/torsdag efter kl. 10.00)
Avsätt eftermiddagarna för design eller dokumentation
Dessa små justeringar förhindrar förseningar och slösade arbetstimmar.
Avgift för konsultationer på plats i förekommande fall
Betalda konsultationer – genomförbarhetsbesök, undersökningar av bostadsrättsföreningar eller kontroller av detaljplaner – blir enklare när betalningen sker automatiskt.
Doodle + Stripe gör det möjligt:
Förskottsbetalning vid bokning
Färre som uteblir
Tydliga förväntningar från kunden
Exempel på detta:
Rundtur för att bedöma zonindelning och genomförbarhet – 60 minuters betald konsultation på plats
Materialkontroll – Utvärdera installationer som ligger utanför avtalets omfattning
Garantibesiktning – Fakturera fastighetsförvaltare för årliga besiktningar
Vanliga misstag som man bör undvika
Undvik följande fallgropar vid planeringen:
Erbjuder obegränsade möjligheter
Att bortse från restiden
Hoppa över frågor om åtkomst
Genomföra omröstningar utan tidsgränser
Att dölja platsinformationen i beskrivningen
Att tillåta bokningar hela dagen (tar upp tid som skulle kunna ägnas åt design)
Att använda en generisk mötestyp för allt
Verktyg och lösningar för arkitektonisk planering
Doodles funktioner stöder verkliga arkitektoniska arbetsflöden:
Booking Page – Visa tillgänglighet, lägg till besökstyper, ställ in buffertar
1:1-möten – Erbjud utvalda tidsluckor för en strukturerad schemaläggning
Group Poll – Samordna ägare, huvudentreprenör, underentreprenörer och konsulter
Sign-up Sheets – Hantera visningar med deltagarbegränsningar
Kalenderintegrationer – Google, Outlook, Apple
Videokonferenser – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams
Stripe-betalningar – ta ut avgifter vid bokningen
Beskrivningar av AI-möten – skapa dagordningar snabbt
Anpassad varumärkesprofilering – Lägg till ditt företagslogotyp
Zapier – Starta uppgifter i Asana, Slack eller ditt CRM-system
Sekretessfunktioner – Dölj deltagaruppgifter, reklamfri upplevelse
Dessa verktyg minskar den administrativa bördan och underlättar schemaläggningen.
Exempel från verkligheten
1. Rådgivning om tillbyggnad av bostad
En husägare bokar en betald 60-minuters konsultation på plats via er Booking Page.
Stripe hanterar betalningen
En buffert på 45 minuter läggs till
Uppgifter om parkering och portkod samlas in via anpassade frågor
Resultat: Du anländer väl förberedd och i tid, med en redan betald konsultation.
2. Kommersiell TI:s veckovisa OAC-promenad
Du lägger fram en gruppomröstning med tre alternativ.
Sista dag för röstning (24 timmar)
Automatiska påminnelser
Torsdag kl. 08.00 – utvalda
Resultat: Enighet om en dag utan e-postkedjor.
3. ”Punch walk” för flera familjer med förskjutna utbyten
Du skapar en Sign-up Sheet.
30-minutersintervaller per våning
Högst fem personer
Anvisningar om fri tillgång och personlig skyddsutrustning
Resultat: Smidigt flöde, säker personräkning och effektiv genomgång.
Praktiska tips som du kan använda redan idag
Lägg till en bokningslänk i din e-postsignatur
Förladda vanliga webbadresser
Använd kortkoder i rubriker (t.ex. ”123 Main St – Level 2 Punch”)
Håll förmiddagarna fria för fältarbete
Genomför Group Polls inför långhelger
Låt Doodle skicka automatiska påminnelser
Lägg till fältanteckningar till händelsen i efterhand
Viktiga lärdomar
Standardisera besökstyper med angivna tidslängder, tidsmarginaler och dagordningar
Låt kunderna boka via en Booking Page
Hantera schemaläggning för flera parter med Group Poll
Samla in åtkomstuppgifter i förväg med anpassade frågor
Debitera för konsultationer via Stripe
Spar tid i designfasen med smarta bokningsbegränsningar
Ta kontroll över din planering och din tid
Du behöver inte skapa en ny process för varje projekt. Med några smarta inställningar och rätt verktyg kan du planera kundbesök utan att behöva gå fram och tillbaka.
Med Doodle kopplar du ihop din kalender, ställer in tidsmarginaler, lägger till besökstyper och delar en enda länk. Kunderna bokar på några minuter och du dyker upp redo att sätta igång.
Är du redo att förenkla din schemaläggning? Skapa en Doodle och se hur arkitekter sparar flera timmar varje vecka.
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