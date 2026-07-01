Skip to main content
Schemaläggning

Så här planerar du besök hos kunder utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka

Read Time: 10 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Architect with clients in a building

Kundbesök gör ett projekt konkret. Man går runt på byggplatsen, kontrollerar förhållandena, reder ut detaljer och bygger upp förtroende. Men att boka in dessa besök kan ta många timmar varje vecka.

Du skickar förslag. Kunden föreslår alternativ. Kunden ber att få ta med sig besiktningsmannen. När alla är överens är din arbetsdag slut – och då är du inte längre fokuserad.

Den här guiden visar hur du planerar kundbesök utan onödigt fram och tillbaka. Du får lära dig enkla steg som passar arkitekters arbetssätt, samt hur Doodle hjälper dig att boka snabbare, spara restid och hålla projekten i rörelse.

Inget kreditkort krävs

Utmaningen för arkitekter

Arkitekter måste balansera arbetet med att utforma byggnader, besök på byggarbetsplatsen, OAC-möten, samordning med konsulter och samtal med leverantörer. Vid många besök på byggarbetsplatsen deltar flera olika parter – beställare, projektledare, byggnadsinspektörer, entreprenörer och underentreprenörer.

Manuell planering går snabbt i stöpet:

  • E-posttrådar drar ut i det oändliga

  • Listan över alternativ växer

  • Efter två telefonsamtal visar det sig att den enda lediga tiden är under din designöversyn

  • Restiden och parkeringen glöms bort

  • Förberedelserna av personlig skyddsutrustning sker i sista minuten

  • Besluten på fältet dröjer

När planeringen tar för lång tid försenas svaren på förfrågningar, arbetet med åtgärdslistor och besiktningstillfällena. Det gör också att veckan känns kaotisk.

Varför detta är viktigt för arkitekter

Tiden ute på fältet är fakturerbar och värdefull. Den tid som går åt till att samordna kalendrar är det inte. Om du kan boka kundbesök på några minuter frigör du timmar för designarbete och dokumentation.

Tydlig planering:

  • Minska antalet uteblivna besök och sena ankomster

  • Undvik onödiga resor

  • Förbättra utnyttjandet av dagsljus vid fotografering, mätningar och prototyper

  • Se till att information om åtkomst och säkerhet samlas in i förväg

  • Se till att ditt team känner sig tryggt och att dina kunder är säkra

Standardisera dina typer av platsbesök

Enhetliga besökstyper eliminerar gissningar och påskyndar beslutsfattandet. Nedan finns en överskådlig tabell som du kan återanvända i dina mallar.

Vanliga typer av arkitektbesök på byggarbetsplatsen

Besökstyp

Varaktighet

Syfte

Inledande bedömning av platsen

~90 minuter

Dokumentera befintliga förhållanden och mål samt kontrollera att försörjningsnätet fungerar

OAC:s veckovisa promenad

~60 minuter

Fatta beslut på plats, samordning med generalentreprenören/byggherren

Punch-promenad

~120 minuter

Slutkontroll tillsammans med huvudentreprenören och underentreprenörerna

Genomgång inför besiktningen

~45 minuter

Genomgång av regleringsfrågor med byggnadsinspektör/konsult

Fotodokumentation

~30 minuter

Kontroll av material, bilder som visar hur arbetet fortskrider

Ange följande för varje besökstyp:

  • Varaktighet och önskad tid på dagen

  • Nödvändig ledtid (t.ex. 24 timmar för förberedelse av GC)

  • Förinställda platser med information om byggnadens ingångar

  • Resetidsmarginaler (30–60 minuter beroende på avstånd)

Med Doodle Booking Pages kan du skapa dessa besökstyper som bokningsbara alternativ. Kunderna väljer helt enkelt det besök de behöver och väljer en ledig tid.

Proffstips: Lägg till en kort dagordning

Väl förberedda kunder = effektiva besök.

Innehåller:

  • Mål (t.ex. kontrollera plattöppningarna vid rutnätets linjer A–D)

  • Obligatoriska deltagare (kundrepresentant, huvudentreprenörens projektledare, projektarkitekt)

  • Vad du ska ta med dig (godkänt material, personlig skyddsutrustning, måttband)

  • En väderrapport (för utomhusarbete eller tillträde till taket)

Doodle Pro kan skapa utkast till dagordningar med hjälp av AI, så att du kan finjustera dem istället för att skriva dem från grunden.

Låt kunderna boka själva via Booking Page

Arkitekter lägger ner tid på att föreslå datum och vänta på svar. En Booking Page löser detta problem.

  • Anslut din kalender – Doodle stöder Google, Outlook och Apple Kalender. Tider då du är upptagen blockeras automatiskt.

  • Fastställ arbetstider + resebuffertar – Säkerställ tid för koncentrerat arbete och se till att det finns tillräckligt med tid för resor mellan arbetsplatserna.

  • Dela en länk – Kunderna väljer själva vilken typ av besök och vilken tid som passar dem din tillgänglighet.

Använd fallstudier:

  • Rådgivning inom bostadsbyggande – Lägg till en länk på din webbplats eller i din e-postsignatur. Med Stripe kan kunderna betala konsultavgiften redan vid bokningen.

  • Genomgångar av kommersiella fastigheter – Låt fastighetsförvaltare boka veckovisa inspektioner direkt.

  • Samordning mellan konsulter – Dela samma länk med bygg-, VVS- eller landskapsarkitektteam.

Med Doodle 1:1 kan du erbjuda en utvald uppsättning tider till en enskild inbjuden person – perfekt för dagar med flera platsbesök.

Samordna besök på plats med flera parter i kombination med Group Poll

Genomgångar av ritningar, granskningar av prototyper och visningar för beställaren kräver ofta att flera personer deltar. E-postväxlingar bromsar upp hela processen.

Doodle Group Poll kan du föreslå 3–5 tider. Bjud in alla – fastighetsägarens representant, huvudentreprenörens projektledare, byggledaren, underentreprenörer och konsulter. De väljer de tider som passar dem. Du väljer den tid som får flest röster.

Tips för arkitekter:

  • Erbjud färre men bättre alternativ

  • Sätt en tidsfrist på 48 timmar för att hålla igång drivkraften

  • Använd automatiska påminnelser

  • Dölj deltagaruppgifter när man arbetar över flera företag

  • Skicka inbjudningar direkt via Doodle (upp till 1 000 personer)

Om mötet hålls online kan du lägga till Zoom, Google Meet, Cisco eller Teams direkt i Doodle.

Samla in åtkomstuppgifter innan du går

Förseningar undergräver kundernas förtroende. Se till att ha allt klart innan du lämnar studion.

Lägg till nödvändiga frågor:

  • Exakt adress + svit/lägenhet

  • Portkod eller kontaktperson på säkerhetsavdelningen

  • Parkeringsanvisningar / öppettider för lastkajer

  • Krav på personlig skyddsutrustning

  • Vem måste låsa upp för att få tillgång?

  • Jobbnummer/projektkod

  • Aktiva risker (t.ex. kranlyft, färsk färg, begränsningar för tillträde till taket)

With Doodle, you can add custom questions to Booking Pages, 1:1 meetings and Sign-up Sheets. The answers will appear in your calendar invitation.

Vid genomgångar i omgångar, till exempel genomgångar som sträcker sig över flera våningar, kan du använda en Sign-up Sheet för att reglera antalet personer per plats.

Skapa säkerhets- och resemarginaler

Arbete på fältet kräver transport, förberedelser inför besök och ibland kontroller av personlig skyddsutrustning. Ange tydligt hur lång tid detta tar.

  • Aktivera automatiskt buffertiden före och efter varje platsbesök.

  • Lägg till extra underlag vid svåra parkeringsplatser eller i skolområden

  • Boka specifika tidsintervall (t.ex. fältarbete tisdag/torsdag efter kl. 10.00)

  • Avsätt eftermiddagarna för design eller dokumentation

Dessa små justeringar förhindrar förseningar och slösade arbetstimmar.

Avgift för konsultationer på plats i förekommande fall

Betalda konsultationer – genomförbarhetsbesök, undersökningar av bostadsrättsföreningar eller kontroller av detaljplaner – blir enklare när betalningen sker automatiskt.

Doodle + Stripe gör det möjligt:

  • Förskottsbetalning vid bokning

  • Färre som uteblir

  • Tydliga förväntningar från kunden

Exempel på detta:

  • Rundtur för att bedöma zonindelning och genomförbarhet – 60 minuters betald konsultation på plats

  • Materialkontroll – Utvärdera installationer som ligger utanför avtalets omfattning

  • Garantibesiktning – Fakturera fastighetsförvaltare för årliga besiktningar

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik följande fallgropar vid planeringen:

  • Erbjuder obegränsade möjligheter

  • Att bortse från restiden

  • Hoppa över frågor om åtkomst

  • Genomföra omröstningar utan tidsgränser

  • Att dölja platsinformationen i beskrivningen

  • Att tillåta bokningar hela dagen (tar upp tid som skulle kunna ägnas åt design)

  • Att använda en generisk mötestyp för allt

Verktyg och lösningar för arkitektonisk planering

Doodles funktioner stöder verkliga arkitektoniska arbetsflöden:

  • Booking Page – Visa tillgänglighet, lägg till besökstyper, ställ in buffertar

  • 1:1-möten – Erbjud utvalda tidsluckor för en strukturerad schemaläggning

  • Group Poll – Samordna ägare, huvudentreprenör, underentreprenörer och konsulter

  • Sign-up Sheets – Hantera visningar med deltagarbegränsningar

  • Kalenderintegrationer – Google, Outlook, Apple

  • Videokonferenser – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams

  • Stripe-betalningar – ta ut avgifter vid bokningen

  • Beskrivningar av AI-möten – skapa dagordningar snabbt

  • Anpassad varumärkesprofilering – Lägg till ditt företagslogotyp

  • Zapier – Starta uppgifter i Asana, Slack eller ditt CRM-system

  • Sekretessfunktioner – Dölj deltagaruppgifter, reklamfri upplevelse

Dessa verktyg minskar den administrativa bördan och underlättar schemaläggningen.

Exempel från verkligheten

1. Rådgivning om tillbyggnad av bostad

En husägare bokar en betald 60-minuters konsultation på plats via er Booking Page.

  • Stripe hanterar betalningen

  • En buffert på 45 minuter läggs till

  • Uppgifter om parkering och portkod samlas in via anpassade frågor

Resultat: Du anländer väl förberedd och i tid, med en redan betald konsultation.

2. Kommersiell TI:s veckovisa OAC-promenad

Du lägger fram en gruppomröstning med tre alternativ.

  • Sista dag för röstning (24 timmar)

  • Automatiska påminnelser

  • Torsdag kl. 08.00 – utvalda

Resultat: Enighet om en dag utan e-postkedjor.

3. ”Punch walk” för flera familjer med förskjutna utbyten

Du skapar en Sign-up Sheet.

  • 30-minutersintervaller per våning

  • Högst fem personer

  • Anvisningar om fri tillgång och personlig skyddsutrustning

Resultat: Smidigt flöde, säker personräkning och effektiv genomgång.

Praktiska tips som du kan använda redan idag

  • Lägg till en bokningslänk i din e-postsignatur

  • Förladda vanliga webbadresser

  • Använd kortkoder i rubriker (t.ex. ”123 Main St – Level 2 Punch”)

  • Håll förmiddagarna fria för fältarbete

  • Genomför Group Polls inför långhelger

  • Låt Doodle skicka automatiska påminnelser

  • Lägg till fältanteckningar till händelsen i efterhand

Viktiga lärdomar

  • Standardisera besökstyper med angivna tidslängder, tidsmarginaler och dagordningar

  • Låt kunderna boka via en Booking Page

  • Hantera schemaläggning för flera parter med Group Poll

  • Samla in åtkomstuppgifter i förväg med anpassade frågor

  • Debitera för konsultationer via Stripe

  • Spar tid i designfasen med smarta bokningsbegränsningar

Ta kontroll över din planering och din tid

Du behöver inte skapa en ny process för varje projekt. Med några smarta inställningar och rätt verktyg kan du planera kundbesök utan att behöva gå fram och tillbaka.

Med Doodle kopplar du ihop din kalender, ställer in tidsmarginaler, lägger till besökstyper och delar en enda länk. Kunderna bokar på några minuter och du dyker upp redo att sätta igång.

Är du redo att förenkla din schemaläggning? Skapa en Doodle och se hur arkitekter sparar flera timmar varje vecka.

Inget kreditkort krävs

Share

Related content

Blue and white strings
Trender

Att använda AI för att hantera våra scheman

Read Article
man working from home office
Blogg

Varför ostrukturerat arbete hämmar din produktivitet

Read Article
A woman is sitting on the sofa with her laptop
Schemaläggning

Clockwise lägger ner verksamheten: vad ska man göra härnäst år 2026?

Read Article

Solve the scheduling equation with Doodle