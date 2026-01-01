Jak planować wizyty u klientów bez ciągłej wymiany wiadomości

Wizyty u klientów sprawiają, że projekt nabiera realnych kształtów. Można obejść plac budowy, sprawdzić stan prac, dopracować szczegóły i zbudować zaufanie. Jednak umawianie takich wizyt może zajmować wiele godzin tygodniowo.

Przesyłasz propozycje. Klient przedstawia alternatywne rozwiązania. Klient prosi o sprowadzenie rzeczoznawcy. Kiedy wszyscy się zgodzą, twój dzień dobiega końca – i wraz z nim twoja koncentracja.

W tym przewodniku dowiesz się, jak planować spotkania z klientami bez zbędnej wymiany wiadomości. Poznasz proste kroki dostosowane do sposobu pracy architektów, a także dowiesz się, w jaki sposób Doodle pomaga szybciej umawiać spotkania, oszczędzać czas na dojazdy i zapewnić płynną realizację projektów.

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Wyzwanie dla architektów

Architekci muszą godzić prace projektowe, wizyty na budowie, spotkania z komisją OAC, koordynację działań konsultantów oraz rozmowy z dostawcami. W wielu wizytach na budowie bierze udział wiele stron – inwestorzy, kierownicy projektu, inspektorzy, wykonawcy i podwykonawcy.

Ręczne planowanie szybko się załamuje:

Wątki e-mailowe ciągną się w nieskończoność

Lista opcji się wydłuża

Po dwóch rozmowach telefonicznych jedyny dostępny termin to czas podczas przeglądu projektu

Nie trzeba już martwić się o czas dojazdu ani o parkowanie

Przygotowanie środków ochrony indywidualnej odbywa się w ostatniej chwili

Opóźniają się decyzje podejmowane w terenie

Gdy planowanie trwa zbyt długo, opóźnia to odpowiedzi na zapytania ofertowe, postępy w realizacji listy poprawek oraz terminy przeglądów. Sprawia to również, że tydzień wydaje się chaotyczny.

Dlaczego jest to ważne dla architektów

Czas spędzony w terenie podlega rozliczeniu i jest cenny. Czas poświęcony na koordynowanie harmonogramów już nie. Jeśli uda Ci się zaplanować wizyty u klientów w ciągu kilku minut, zyskasz wiele godzin na pracę projektową i dokumentację.

Przejrzyste planowanie:

Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu, oraz spóźnionych gości

Unikaj niepotrzebnych przejazdów

Lepsze wykorzystanie światła dziennego podczas robienia zdjęć, wykonywania pomiarów i tworzenia makiet

Należy zadbać o to, by informacje dotyczące dostępu i bezpieczeństwa zostały zebrane z wyprzedzeniem

Zadbaj o pewność siebie swojego zespołu i bezpieczeństwo klientów

Ujednolicenie rodzajów wizyt na miejscu

Spójne typy wizyt eliminują konieczność zgadywania i przyspieszają proces podejmowania decyzji. Poniżej znajduje się przejrzysta tabela, którą można wykorzystać w swoich szablonach.

Najczęstsze rodzaje wizyt budowlanych przeprowadzanych przez architektów

Rodzaj wizyty Czas trwania Cel Wstępna ocena terenu ~90 minut Udokumentować aktualny stan, cele oraz sprawdzić dostępność mediów Cotygodniowy spacer OAC ~60 minut Podejmowanie decyzji w terenie, koordynacja z generalnym wykonawcą/przedstawicielem inwestora Spacer z ciosami ~120 minut Ostateczna kontrola z wykonawcą i podwykonawcami Obejście przedkontrolne ~45 minut Omówienie kwestii regulacyjnych z urzędnikiem budowlanym/konsultantem Dokumentacja fotograficzna ~30 minut Sprawdzenie materiałów, zdjęcia z postępów prac

Należy określić dla każdego typu wizyty:

Czas trwania i preferowana pora dnia

Wymagany czas realizacji (np. 24 godziny na przygotowanie GC)

Wstępnie ustawione lokalizacje wraz z informacjami o wejściach do budynków

Rezerwy czasowe na podróż (30–60 minut w zależności od odległości)

Dzięki Booking Pages Doodle możesz utworzyć te rodzaje wizyt jako opcje do rezerwacji. Klienci po prostu wybierają potrzebną im wizytę i wybierają dostępny termin.

Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj krótki plan spotkania

Przygotowani klienci = skuteczne wizyty.

Należy uwzględnić:

Cele (np. sprawdzenie otworów w płycie na liniach siatki A–D)

Wymagani uczestnicy (przedstawiciel klienta, kierownik projektu generalnego wykonawcy, architekt projektu)

Co należy zabrać ze sobą (zatwierdzone materiały, środki ochrony indywidualnej, miarka)

Prognoza pogody (dotycząca prac na zewnątrz lub wejścia na dach)

Doodle Pro pozwala tworzyć wstępne wersje porządków obrad przy pomocy sztucznej inteligencji, dzięki czemu możesz je dopracować, zamiast tworzyć je od podstaw.

Umożliw klientom samodzielne dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem Booking Page

Architekci tracą mnóstwo czasu na proponowanie terminów i czekanie na odpowiedzi. Booking Page rozwiązuje ten problem.

Podłącz swój kalendarz — Doodle obsługuje kalendarze Google, Outlook i Apple. Terminy, w których jesteś zajęty, są automatycznie blokowane.

Ustal godziny pracy + rezerwy czasowe na dojazdy – zadbaj o czas na skupioną pracę i zapewnij wystarczającą ilość czasu na przemieszczanie się między lokalizacjami.

Udostępnij link – klienci wybierają dogodny dla siebie rodzaj wizyty i termin twój dostępność.

Wykorzystaj studia przypadków:

Konsultacje w zakresie budownictwa mieszkaniowego – dodaj link do swojej strony internetowej lub podpisu w wiadomościach e-mail. Dzięki Stripe klienci mogą uiścić opłatę za konsultację już podczas rezerwacji.

Prezentacje obiektów komercyjnych – umożliw zarządcom nieruchomości bezpośrednie rezerwowanie cotygodniowych inspekcji.

Koordynacja konsultantów – udostępnij ten sam link zespołom budowlanym, inżynieryjnym (MEP) lub zajmującym się architekturą krajobrazu.

Dzięki funkcji Doodle 1:1 możesz zaproponować konkretnemu zaproszonemu zestaw wybranych terminów — to idealne rozwiązanie w dni, w których planowanych jest wiele wizyt na miejscu.

Koordynowanie wizyt na miejscu z udziałem wielu stron wraz z Group Poll

Spotkania dotyczące planów, przeglądy makiet i oprowadzanie właścicieli często wymagają udziału wielu osób. Ciągła wymiana e-maili spowalnia cały proces.

Group Poll w Doodle pozwala zaproponować 3–5 terminów. Zaproś wszystkich – przedstawiciela właściciela, kierownika projektu generalnego, kierownika budowy, podwykonawców i konsultantów. Oni wybierają terminy, które im odpowiadają. Ty wybierasz najlepszy termin.

Wskazówki dla architektów:

Zaproponuj mniej opcji, ale za to lepszych

Wyznacz 48-godzinny termin, aby utrzymać tempo pracy

Korzystaj z automatycznych przypomnień

Ukryj dane uczestników podczas współpracy między firmami

Wysyłaj zaproszenia bezpośrednio przez Doodle (do 1000 osób)

Jeśli spotkanie odbędzie się w formie wirtualnej, możesz dodać Zoom, Google Meet, Cisco lub Teams bezpośrednio w serwisie Doodle.

Przed wyjazdem należy zebrać informacje dotyczące dostępu

Spóźnienia podważają zaufanie klientów. Przed wyjściem ze studia zadbaj o wszystkie kwestie logistyczne.

Dodaj niezbędne pytania:

Dokładny adres + numer lokalu/mieszkania

Kod do bramy lub osoba kontaktowa z działu ochrony

Zasady parkowania / godziny otwarcia ramp załadunkowych

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej

Kto musi uzyskać dostęp

Numer zlecenia/kod projektu

Aktywne zagrożenia (np. podnoszenie ładunków dźwigiem, świeża farba, ograniczenia dostępu na dach)

Dzięki Doodle możesz dodawać własne pytania do Booking Pages, spotkań indywidualnych i Sign-up Sheet. Odpowiedzi pojawią się w zaproszeniu do kalendarza.

W przypadku zwiedzania w systemie rotacyjnym, np. zwiedzania wielopiętrowych obiektów, można skorzystać z Sign-up Sheet, aby kontrolować liczbę osób na jedno miejsce.

Zapewnij środki bezpieczeństwa i rezerwy czasowe na podróż

Praca w terenie wymaga transportu, przygotowania wejścia oraz sporadycznych kontroli środków ochrony indywidualnej. Należy wyraźnie określić czas potrzebny na te czynności.

Automatycznie włączaj czas buforowy przed każdą wizytą w obiekcie i po niej.

Zadbaj o dodatkową ochronę w miejscach, gdzie parkowanie jest utrudnione, lub w pobliżu szkół

Zarezerwuj konkretne przedziały czasowe (np. prace terenowe we wtorek i czwartek po godz. 10:00)

Zarezerwuj popołudnia na prace projektowe lub dokumentacyjne

Te drobne poprawki pozwalają uniknąć opóźnień w rozpoczęciu prac i zmarnowanego czasu poświęconego na projektowanie.

W stosownych przypadkach pobieramy opłatę za konsultacje na miejscu

Płatne konsultacje – wizyty w celu oceny wykonalności, ankiety dotyczące wspólnot mieszkaniowych lub weryfikacja przepisów zagospodarowania przestrzennego – przebiegają sprawniej, gdy płatność odbywa się automatycznie.

Doodle + Stripe to umożliwia:

Przedpłata przy rezerwacji

Mniej osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu

Jasno określone oczekiwania klienta

Przykłady:

Spacer w celu oceny zagospodarowania przestrzennego i wykonalności projektu – 60-minutowa płatna konsultacja na miejscu

Kontrola materiałów – ocena instalacji wykraczających poza zakres umowy

Obejście w ramach gwarancji – rozliczanie zarządców nieruchomości za coroczne przeglądy

Typowe błędy, których należy unikać

Podczas planowania należy unikać następujących pułapek:

Oferujemy nieograniczone możliwości

Pomijając czas podróży

Pominięcie pytań dotyczących dostępu

Prowadzenie ankiet bez terminów

Umieszczenie informacji o lokalizacji w opisie

Umożliwienie rezerwacji przez cały dzień (co wydłuża czas projektowania)

Stosowanie jednego, ogólnego typu spotkania do wszystkiego

Narzędzia i rozwiązania do projektowania architektonicznego

Funkcje Doodle’a wspierają rzeczywiste procesy pracy w branży architektonicznej:

Booking Page – sprawdzanie dostępności, dodawanie rodzajów wizyt, ustawianie czasów buforowych

Spotkania 1:1 – oferuj wyselekcjonowane terminy w ramach kontrolowanego planowania

Group Poll – koordynacja działań właścicieli, generalnego wykonawcy, podwykonawców i konsultantów

Sign-up Sheets – Zarządzanie zwiedzaniem z ograniczeniami liczbowymi

Integracja z kalendarzami — Google, Outlook, Apple

Wideokonferencje – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams

Płatności przez Stripe – pobieranie opłat podczas rezerwacji

Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji – szybkie tworzenie porządków obrad

Indywidualne oznakowanie – dodaj logo swojej firmy

Zapier – uruchamiaj zadania w Asanie, Slacku lub systemie CRM

Funkcje ochrony prywatności – ukrywanie danych uczestników, korzystanie z serwisu bez reklam

Narzędzia te ograniczają nakłady administracyjne i zmniejszają utrudnienia związane z planowaniem.

Przykłady z życia codziennego

1. Konsultacje dotyczące rozbudowy domu

Właściciel domu rezerwuje płatną 60-minutową konsultację na miejscu za pośrednictwem Twojej Booking Page.

Stripe przetwarza płatność

Dodano 45-minutowy zapas czasowy

Informacje dotyczące parkingu i kodu do bramy są zbierane za pomocą pytań niestandardowych

Wynik: Przybywasz przygotowany i punktualnie, mając już opłaconą konsultację.

2. Cotygodniowy spacer OAC w ramach programu „Commercial TI”

Przesyłasz głosowanie grupowe z trzema opcjami.

24-godzinny termin głosowania

Automatyczne przypomnienia

Czwartek o godz. 8:00 – wybrane

Wynik: Uzgodniono, że będzie to dzień bez łańcuszków e-mailowych.

3. Metoda „punch walk” dla wielu rodzin z rozłożonymi w czasie zmianami

Tworzysz Sign-up Sheet.

30-minutowe przedziały czasowe na każdym piętrze

Maksymalnie pięć osób

Wytyczne dotyczące dostępu i środków ochrony indywidualnej

Wynik: Uporządkowany przepływ osób, bezpieczna kontrola obecności i sprawne przejście.

Praktyczne wskazówki, z których możesz skorzystać już dziś

Dodaj link do rezerwacji do swojej sygnatury e-mailowej

Wstępne załadowanie popularnych adresów stron internetowych

Używaj skrótów w tytułach (np. „123 Main St – Level 2 Punch”)

Zarezerwujcie sobie poranki na pracę w terenie

Przeprowadzaj Group Polls przed długimi weekendami

Pozwól Doodle wysyłać automatyczne przypomnienia

Dodaj notatki terenowe do wydarzenia po jego zakończeniu

Najważniejsze wnioski

Ujednolicić rodzaje wizyt wraz z czasem trwania, rezerwami czasowymi i planami spotkań

Umożliw klientom dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem Booking Page

Zarządzaj harmonogramami z udziałem wielu stron za pomocą Group Poll

Zbierz informacje dotyczące dostępu z wyprzedzeniem, zadając pytania dostosowane do potrzeb

Pobieranie opłat za konsultacje za pośrednictwem Stripe

Oszczędzaj czas poświęcany na projektowanie dzięki inteligentnym limitom rezerwacji

Przejmij kontrolę nad swoim planowaniem i czasem

Nie musisz tworzyć nowego procesu dla każdego projektu. Kilka przemyślanych ustawień i odpowiednie narzędzie pomogą Ci zaplanować wizyty u klientów bez zbędnej wymiany wiadomości.

Dzięki Doodle możesz połączyć swój kalendarz, ustawić rezerwy czasowe, dodać rodzaje wizyt i udostępnić jeden link. Klienci rezerwują terminy w ciągu kilku minut, a Ty pojawiasz się na miejscu gotowy do pracy.

Chcesz uprościć planowanie? Utwórz ankietę w Doodle i przekonaj się, jak architekci oszczędzają wiele godzin tygodniowo.