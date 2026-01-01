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Planowanie

Jak planować wizyty u klientów bez ciągłej wymiany wiadomości

Czas czytania: 10 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Architect with clients in a building

Wizyty u klientów sprawiają, że projekt nabiera realnych kształtów. Można obejść plac budowy, sprawdzić stan prac, dopracować szczegóły i zbudować zaufanie. Jednak umawianie takich wizyt może zajmować wiele godzin tygodniowo.

Przesyłasz propozycje. Klient przedstawia alternatywne rozwiązania. Klient prosi o sprowadzenie rzeczoznawcy. Kiedy wszyscy się zgodzą, twój dzień dobiega końca – i wraz z nim twoja koncentracja.

W tym przewodniku dowiesz się, jak planować spotkania z klientami bez zbędnej wymiany wiadomości. Poznasz proste kroki dostosowane do sposobu pracy architektów, a także dowiesz się, w jaki sposób Doodle pomaga szybciej umawiać spotkania, oszczędzać czas na dojazdy i zapewnić płynną realizację projektów.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Wyzwanie dla architektów

Architekci muszą godzić prace projektowe, wizyty na budowie, spotkania z komisją OAC, koordynację działań konsultantów oraz rozmowy z dostawcami. W wielu wizytach na budowie bierze udział wiele stron – inwestorzy, kierownicy projektu, inspektorzy, wykonawcy i podwykonawcy.

Ręczne planowanie szybko się załamuje:

  • Wątki e-mailowe ciągną się w nieskończoność

  • Lista opcji się wydłuża

  • Po dwóch rozmowach telefonicznych jedyny dostępny termin to czas podczas przeglądu projektu

  • Nie trzeba już martwić się o czas dojazdu ani o parkowanie

  • Przygotowanie środków ochrony indywidualnej odbywa się w ostatniej chwili

  • Opóźniają się decyzje podejmowane w terenie

Gdy planowanie trwa zbyt długo, opóźnia to odpowiedzi na zapytania ofertowe, postępy w realizacji listy poprawek oraz terminy przeglądów. Sprawia to również, że tydzień wydaje się chaotyczny.

Dlaczego jest to ważne dla architektów

Czas spędzony w terenie podlega rozliczeniu i jest cenny. Czas poświęcony na koordynowanie harmonogramów już nie. Jeśli uda Ci się zaplanować wizyty u klientów w ciągu kilku minut, zyskasz wiele godzin na pracę projektową i dokumentację.

Przejrzyste planowanie:

  • Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu, oraz spóźnionych gości

  • Unikaj niepotrzebnych przejazdów

  • Lepsze wykorzystanie światła dziennego podczas robienia zdjęć, wykonywania pomiarów i tworzenia makiet

  • Należy zadbać o to, by informacje dotyczące dostępu i bezpieczeństwa zostały zebrane z wyprzedzeniem

  • Zadbaj o pewność siebie swojego zespołu i bezpieczeństwo klientów

Ujednolicenie rodzajów wizyt na miejscu

Spójne typy wizyt eliminują konieczność zgadywania i przyspieszają proces podejmowania decyzji. Poniżej znajduje się przejrzysta tabela, którą można wykorzystać w swoich szablonach.

Najczęstsze rodzaje wizyt budowlanych przeprowadzanych przez architektów

Rodzaj wizyty

Czas trwania

Cel

Wstępna ocena terenu

~90 minut

Udokumentować aktualny stan, cele oraz sprawdzić dostępność mediów

Cotygodniowy spacer OAC

~60 minut

Podejmowanie decyzji w terenie, koordynacja z generalnym wykonawcą/przedstawicielem inwestora

Spacer z ciosami

~120 minut

Ostateczna kontrola z wykonawcą i podwykonawcami

Obejście przedkontrolne

~45 minut

Omówienie kwestii regulacyjnych z urzędnikiem budowlanym/konsultantem

Dokumentacja fotograficzna

~30 minut

Sprawdzenie materiałów, zdjęcia z postępów prac

Należy określić dla każdego typu wizyty:

  • Czas trwania i preferowana pora dnia

  • Wymagany czas realizacji (np. 24 godziny na przygotowanie GC)

  • Wstępnie ustawione lokalizacje wraz z informacjami o wejściach do budynków

  • Rezerwy czasowe na podróż (30–60 minut w zależności od odległości)

Dzięki Booking Pages Doodle możesz utworzyć te rodzaje wizyt jako opcje do rezerwacji. Klienci po prostu wybierają potrzebną im wizytę i wybierają dostępny termin.

Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj krótki plan spotkania

Przygotowani klienci = skuteczne wizyty.

Należy uwzględnić:

  • Cele (np. sprawdzenie otworów w płycie na liniach siatki A–D)

  • Wymagani uczestnicy (przedstawiciel klienta, kierownik projektu generalnego wykonawcy, architekt projektu)

  • Co należy zabrać ze sobą (zatwierdzone materiały, środki ochrony indywidualnej, miarka)

  • Prognoza pogody (dotycząca prac na zewnątrz lub wejścia na dach)

Doodle Pro pozwala tworzyć wstępne wersje porządków obrad przy pomocy sztucznej inteligencji, dzięki czemu możesz je dopracować, zamiast tworzyć je od podstaw.

Umożliw klientom samodzielne dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem Booking Page

Architekci tracą mnóstwo czasu na proponowanie terminów i czekanie na odpowiedzi. Booking Page rozwiązuje ten problem.

  • Podłącz swój kalendarz — Doodle obsługuje kalendarze Google, Outlook i Apple. Terminy, w których jesteś zajęty, są automatycznie blokowane.

  • Ustal godziny pracy + rezerwy czasowe na dojazdy – zadbaj o czas na skupioną pracę i zapewnij wystarczającą ilość czasu na przemieszczanie się między lokalizacjami.

  • Udostępnij link – klienci wybierają dogodny dla siebie rodzaj wizyty i termin twój dostępność.

Wykorzystaj studia przypadków:

  • Konsultacje w zakresie budownictwa mieszkaniowego – dodaj link do swojej strony internetowej lub podpisu w wiadomościach e-mail. Dzięki Stripe klienci mogą uiścić opłatę za konsultację już podczas rezerwacji.

  • Prezentacje obiektów komercyjnych – umożliw zarządcom nieruchomości bezpośrednie rezerwowanie cotygodniowych inspekcji.

  • Koordynacja konsultantów – udostępnij ten sam link zespołom budowlanym, inżynieryjnym (MEP) lub zajmującym się architekturą krajobrazu.

Dzięki funkcji Doodle 1:1 możesz zaproponować konkretnemu zaproszonemu zestaw wybranych terminów — to idealne rozwiązanie w dni, w których planowanych jest wiele wizyt na miejscu.

Koordynowanie wizyt na miejscu z udziałem wielu stron wraz z Group Poll

Spotkania dotyczące planów, przeglądy makiet i oprowadzanie właścicieli często wymagają udziału wielu osób. Ciągła wymiana e-maili spowalnia cały proces.

Group Poll w Doodle pozwala zaproponować 3–5 terminów. Zaproś wszystkich – przedstawiciela właściciela, kierownika projektu generalnego, kierownika budowy, podwykonawców i konsultantów. Oni wybierają terminy, które im odpowiadają. Ty wybierasz najlepszy termin.

Wskazówki dla architektów:

  • Zaproponuj mniej opcji, ale za to lepszych

  • Wyznacz 48-godzinny termin, aby utrzymać tempo pracy

  • Korzystaj z automatycznych przypomnień

  • Ukryj dane uczestników podczas współpracy między firmami

  • Wysyłaj zaproszenia bezpośrednio przez Doodle (do 1000 osób)

Jeśli spotkanie odbędzie się w formie wirtualnej, możesz dodać Zoom, Google Meet, Cisco lub Teams bezpośrednio w serwisie Doodle.

Przed wyjazdem należy zebrać informacje dotyczące dostępu

Spóźnienia podważają zaufanie klientów. Przed wyjściem ze studia zadbaj o wszystkie kwestie logistyczne.

Dodaj niezbędne pytania:

  • Dokładny adres + numer lokalu/mieszkania

  • Kod do bramy lub osoba kontaktowa z działu ochrony

  • Zasady parkowania / godziny otwarcia ramp załadunkowych

  • Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej

  • Kto musi uzyskać dostęp

  • Numer zlecenia/kod projektu

  • Aktywne zagrożenia (np. podnoszenie ładunków dźwigiem, świeża farba, ograniczenia dostępu na dach)

Dzięki Doodle możesz dodawać własne pytania do Booking Pages, spotkań indywidualnych i Sign-up Sheet. Odpowiedzi pojawią się w zaproszeniu do kalendarza.

W przypadku zwiedzania w systemie rotacyjnym, np. zwiedzania wielopiętrowych obiektów, można skorzystać z Sign-up Sheet, aby kontrolować liczbę osób na jedno miejsce.

Zapewnij środki bezpieczeństwa i rezerwy czasowe na podróż

Praca w terenie wymaga transportu, przygotowania wejścia oraz sporadycznych kontroli środków ochrony indywidualnej. Należy wyraźnie określić czas potrzebny na te czynności.

  • Automatycznie włączaj czas buforowy przed każdą wizytą w obiekcie i po niej.

  • Zadbaj o dodatkową ochronę w miejscach, gdzie parkowanie jest utrudnione, lub w pobliżu szkół

  • Zarezerwuj konkretne przedziały czasowe (np. prace terenowe we wtorek i czwartek po godz. 10:00)

  • Zarezerwuj popołudnia na prace projektowe lub dokumentacyjne

Te drobne poprawki pozwalają uniknąć opóźnień w rozpoczęciu prac i zmarnowanego czasu poświęconego na projektowanie.

W stosownych przypadkach pobieramy opłatę za konsultacje na miejscu

Płatne konsultacje – wizyty w celu oceny wykonalności, ankiety dotyczące wspólnot mieszkaniowych lub weryfikacja przepisów zagospodarowania przestrzennego – przebiegają sprawniej, gdy płatność odbywa się automatycznie.

Doodle + Stripe to umożliwia:

  • Przedpłata przy rezerwacji

  • Mniej osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu

  • Jasno określone oczekiwania klienta

Przykłady:

  • Spacer w celu oceny zagospodarowania przestrzennego i wykonalności projektu – 60-minutowa płatna konsultacja na miejscu

  • Kontrola materiałów – ocena instalacji wykraczających poza zakres umowy

  • Obejście w ramach gwarancji – rozliczanie zarządców nieruchomości za coroczne przeglądy

Typowe błędy, których należy unikać

Podczas planowania należy unikać następujących pułapek:

  • Oferujemy nieograniczone możliwości

  • Pomijając czas podróży

  • Pominięcie pytań dotyczących dostępu

  • Prowadzenie ankiet bez terminów

  • Umieszczenie informacji o lokalizacji w opisie

  • Umożliwienie rezerwacji przez cały dzień (co wydłuża czas projektowania)

  • Stosowanie jednego, ogólnego typu spotkania do wszystkiego

Narzędzia i rozwiązania do projektowania architektonicznego

Funkcje Doodle’a wspierają rzeczywiste procesy pracy w branży architektonicznej:

  • Booking Page – sprawdzanie dostępności, dodawanie rodzajów wizyt, ustawianie czasów buforowych

  • Spotkania 1:1 – oferuj wyselekcjonowane terminy w ramach kontrolowanego planowania

  • Group Poll – koordynacja działań właścicieli, generalnego wykonawcy, podwykonawców i konsultantów

  • Sign-up Sheets – Zarządzanie zwiedzaniem z ograniczeniami liczbowymi

  • Integracja z kalendarzami — Google, Outlook, Apple

  • Wideokonferencje – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams

  • Płatności przez Stripe – pobieranie opłat podczas rezerwacji

  • Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji – szybkie tworzenie porządków obrad

  • Indywidualne oznakowanie – dodaj logo swojej firmy

  • Zapier – uruchamiaj zadania w Asanie, Slacku lub systemie CRM

  • Funkcje ochrony prywatności – ukrywanie danych uczestników, korzystanie z serwisu bez reklam

Narzędzia te ograniczają nakłady administracyjne i zmniejszają utrudnienia związane z planowaniem.

Przykłady z życia codziennego

1. Konsultacje dotyczące rozbudowy domu

Właściciel domu rezerwuje płatną 60-minutową konsultację na miejscu za pośrednictwem Twojej Booking Page.

  • Stripe przetwarza płatność

  • Dodano 45-minutowy zapas czasowy

  • Informacje dotyczące parkingu i kodu do bramy są zbierane za pomocą pytań niestandardowych

Wynik: Przybywasz przygotowany i punktualnie, mając już opłaconą konsultację.

2. Cotygodniowy spacer OAC w ramach programu „Commercial TI”

Przesyłasz głosowanie grupowe z trzema opcjami.

  • 24-godzinny termin głosowania

  • Automatyczne przypomnienia

  • Czwartek o godz. 8:00 – wybrane

Wynik: Uzgodniono, że będzie to dzień bez łańcuszków e-mailowych.

3. Metoda „punch walk” dla wielu rodzin z rozłożonymi w czasie zmianami

Tworzysz Sign-up Sheet.

  • 30-minutowe przedziały czasowe na każdym piętrze

  • Maksymalnie pięć osób

  • Wytyczne dotyczące dostępu i środków ochrony indywidualnej

Wynik: Uporządkowany przepływ osób, bezpieczna kontrola obecności i sprawne przejście.

Praktyczne wskazówki, z których możesz skorzystać już dziś

  • Dodaj link do rezerwacji do swojej sygnatury e-mailowej

  • Wstępne załadowanie popularnych adresów stron internetowych

  • Używaj skrótów w tytułach (np. „123 Main St – Level 2 Punch”)

  • Zarezerwujcie sobie poranki na pracę w terenie

  • Przeprowadzaj Group Polls przed długimi weekendami

  • Pozwól Doodle wysyłać automatyczne przypomnienia

  • Dodaj notatki terenowe do wydarzenia po jego zakończeniu

Najważniejsze wnioski

  • Ujednolicić rodzaje wizyt wraz z czasem trwania, rezerwami czasowymi i planami spotkań

  • Umożliw klientom dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem Booking Page

  • Zarządzaj harmonogramami z udziałem wielu stron za pomocą Group Poll

  • Zbierz informacje dotyczące dostępu z wyprzedzeniem, zadając pytania dostosowane do potrzeb

  • Pobieranie opłat za konsultacje za pośrednictwem Stripe

  • Oszczędzaj czas poświęcany na projektowanie dzięki inteligentnym limitom rezerwacji

Przejmij kontrolę nad swoim planowaniem i czasem

Nie musisz tworzyć nowego procesu dla każdego projektu. Kilka przemyślanych ustawień i odpowiednie narzędzie pomogą Ci zaplanować wizyty u klientów bez zbędnej wymiany wiadomości.

Dzięki Doodle możesz połączyć swój kalendarz, ustawić rezerwy czasowe, dodać rodzaje wizyt i udostępnić jeden link. Klienci rezerwują terminy w ciągu kilku minut, a Ty pojawiasz się na miejscu gotowy do pracy.

Chcesz uprościć planowanie? Utwórz ankietę w Doodle i przekonaj się, jak architekci oszczędzają wiele godzin tygodniowo.

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