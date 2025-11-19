Pianificazione
Come programmare le visite dei clienti senza il solito avanti e indietro
Le visite ai clienti rendono reale un progetto. Si cammina sul posto, si verificano le condizioni, si risolvono i dettagli e si crea fiducia. Ma prenotare queste visite può richiedere molte ore ogni settimana.
Tu invii delle opzioni. Il cliente propone delle alternative. Il cliente chiede di portare l'ispettore. Quando tutti sono d'accordo, la tua giornata è finita e anche la tua attenzione.
Questa guida ti mostra come pianificare le visite dei clienti senza dover fare avanti e indietro. Imparerai i semplici passaggi che si adattano al modo di lavorare degli architetti, oltre a come Doodle ti aiuta a prenotare più velocemente, a proteggere i tempi di viaggio e a far avanzare i progetti.
La sfida per gli architetti
Gli architetti si destreggiano tra progettazione, visite in cantiere, riunioni dell'OAC, coordinamento dei consulenti e chiamate dei fornitori. Molte visite in cantiere coinvolgono più parti: proprietari, project manager, ispettori, appaltatori e subappaltatori.
La pianificazione manuale si interrompe rapidamente:
Le e-mail si allungano all'infinito
Gli elenchi di opzioni aumentano
Due telefonate dopo, l'unico tempo disponibile è quello della revisione del progetto.
Il tempo di viaggio e il parcheggio vengono dimenticati
La preparazione dei dispositivi di protezione personale avviene all'ultimo minuto
Le decisioni sul campo vengono ritardate
Quando la progettazione richiede troppo tempo, si ritardano le risposte alle RFI, l'avanzamento della punch list e le finestre di ispezione. Inoltre, la tua settimana diventa caotica.
Perché è importante per gli architetti
Il tempo trascorso sul campo è fatturabile e prezioso. Il tempo trascorso a coordinare i calendari non lo è. Se riesci a programmare le visite dei clienti in pochi minuti, liberi ore per il lavoro di progettazione e la documentazione.
Pianificazione chiara:
Riduci i no-show e gli arrivi in ritardo
Evitare viaggi a vuoto
Migliorare l'uso della luce del giorno per foto, misurazioni e simulazioni.
Assicurati che le informazioni sull'accesso e sulla sicurezza siano raccolte in anticipo
Mantieni il tuo team fiducioso e il tuo cliente al sicuro
Standardizza i tipi di visita in cantiere
I tipi di visita standardizzati eliminano le congetture e velocizzano il processo decisionale. Di seguito trovi una tabella pulita che puoi riutilizzare nei tuoi modelli.
Tipi comuni di visite in loco degli architetti
Tipo di visita
Durata
Scopo
Valutazione iniziale del sito
~90 minuti
Documentare le condizioni esistenti, gli obiettivi, confermare le utenze
Sopralluogo OAC settimanale
~60 minuti
Risolvere le decisioni sul campo, coordinandosi con il rappresentante del GC/proprietario
Sopralluogo finale
~120 minuti
Controllo finale con l'appaltatore e i subappaltatori
Passaggio pre-ispezione
~45 minuti
Revisione degli aspetti normativi con il funzionario edilizio/consulente
Documentazione fotografica
~30 minuti
Verifica dei materiali, foto dell'avanzamento dei lavori
Definire per ogni tipo di visita:
Durata e orario preferito
Tempo richiesto (ad esempio 24 ore per la preparazione del GC)
Luoghi preimpostati con informazioni sull'ingresso dell'edificio
Buffer di viaggio (30-60 minuti a seconda della distanza)
Con Doodle Booking Pages puoi creare questi tipi di visita come opzioni prenotabili. I clienti devono semplicemente selezionare la visita di cui hanno bisogno e scegliere un orario disponibile.
Suggerimento: Aggiungi una breve agenda
Clienti preparati = visite efficaci.
Includi:
Obiettivi (ad esempio, verificare le aperture delle piastre in corrispondenza delle linee della griglia A-D)
Partecipanti richiesti (rappresentante del cliente, PM del GC, architetto del progetto)
Cosa portare con sé (materiale approvato, dispositivi di protezione individuale, metro a nastro)
Un bollettino meteo (per lavori all'esterno o accesso al tetto)
Doodle Pro è in grado di generare bozze di agende con l'intelligenza artificiale, in modo che tu possa perfezionarle invece di scriverle da zero.
Lascia che i clienti si prenotino da soli con una pagina di prenotazione
Gli architetti perdono ore a proporre appuntamenti e ad aspettare le risposte. Una pagina di prenotazione risolve questo problema.
Collega il tuo calendario - Doodle supporta Google, Outlook e Apple Calendar. Gli orari di lavoro vengono bloccati automaticamente.
Imposta orari di lavoro + buffer di viaggio - Proteggi gli orari di lavoro più profondi e garantisci un transito sufficiente tra le sedi.
Condividi un link - I clienti scelgono il tipo di visita e l'orario più adatto alla tua disponibilità.
Utilizza i casi di studio:
Consulenze abitative - Aggiungi un link al tuo sito web o alla firma della tua e-mail. Con Stripe, i clienti possono pagare il costo della consulenza al momento della prenotazione.
Visite commerciali - Permetti ai gestori di immobili di prenotare direttamente le ispezioni settimanali.
Coordinamento di consulenti - Condividi lo stesso link con i team che si occupano di edilizia, ingegneria civile o paesaggio.
Con Doodle 1:1, puoi offrire una serie di orari curati a un singolo invitato, ideale nei giorni in cui ci sono più visite in cantiere.
Coordina le visite in cantiere di più parti con sondaggi di gruppo
Sopralluoghi, le revisioni dei modelli e i tour dei proprietari richiedono spesso l'intervento di più persone. Il ping-pong delle e-mail rallenta tutto.
I sondaggi di gruppo di Doodle ti permettono di proporre 3-5 volte. Invita tutti: rappresentante del proprietario, PM del GC, supervisore, subappaltatori, consulenti. Loro scelgono l'orario che preferiscono. Tu scegli l'orario vincente.
Suggerimenti per gli architetti:
Offri meno opzioni ma migliori
Fissa una scadenza di 48 ore per mantenere lo slancio.
Usa promemoria automatici
Nascondi i dettagli dei partecipanti quando lavori in più aziende
Invia gli inviti direttamente tramite Doodle (fino a 1000 persone)
Se il briefing è virtuale, puoi aggiungere Zoom, Google Meet, Cisco o Teams direttamente in Doodle.
Raccogli le informazioni di accesso prima di partire
Gli arrivi in ritardo minano la fiducia dei clienti. Raccogli la logistica prima di lasciare lo studio.
Aggiungi le domande necessarie:
Indirizzo esatto della sede + suite/unità
Codice del cancello o persona di riferimento per la sicurezza
Istruzioni per il parcheggio / orari di apertura delle banchine di carico
Requisiti dei dispositivi di protezione personale
Chi deve sbloccare l'accesso
Numero del lavoro/codice del progetto
Rischi attivi (ad es. sollevamento di gru, vernice bagnata, restrizioni di accesso al tetto)
Con Doodle puoi aggiungere domande personalizzate alle pagine di prenotazione, agli incontri 1:1 e ai fogli di iscrizione. Le risposte appariranno nell'invito del calendario.
Per le visite scaglionate, come quelle a più piani, puoi utilizzare un foglio di registrazione per controllare il numero di persone per posto.
Costruisci barriere di sicurezza e di viaggio
Il lavoro sul campo richiede il trasporto, la preparazione dell'ingresso e occasionali controlli dei DPI. Rendi esplicito questo tempo.
Attiva automaticamente un tempo cuscinetto prima e dopo ogni visita in loco.
Aggiungi un cuscinetto extra per le zone di parcheggio difficili o per le aree scolastiche.
Riservare finestre specifiche (ad esempio, lavoro sul campo il martedì/giovedì dopo le 10).
Proteggere i pomeriggi per la progettazione o la documentazione
Questi piccoli aggiustamenti evitano di iniziare tardi e di bruciare le ore di progettazione.
Far pagare le consulenze in loco, quando è il caso
Le consulenze a pagamento - visite di fattibilità, sondaggi HOA o verifiche urbanistiche - sono più facili se il pagamento è automatico.
Doodle + Stripe lo rendono possibile:
Pagamento anticipato al momento della prenotazione
Meno no-show
Aspettative chiare da parte del cliente
Esempi di questo tipo:
Sopralluogo di zonizzazione/fattibilità - Consulenza di 60 minuti a pagamento in loco
Verifica dei materiali - Valutazione delle installazioni al di fuori dell'ambito del contratto
Sopralluogo in garanzia - Fattura ai gestori di immobili per le visite annuali.
Errori comuni da evitare
Evita queste insidie nella pianificazione:
Offrire opzioni illimitate
Dimenticare i tempi di viaggio
Saltare le domande sull'accesso
Lasciare che i sondaggi si svolgano senza scadenze
Seppellire le informazioni sul luogo nella descrizione
Consentire le prenotazioni durante tutto il giorno (distrugge il tempo di progettazione)
Utilizzare un tipo di riunione generica per ogni cosa
Strumenti e soluzioni per la progettazione architettonica
Le funzionalità di Doodle supportano veri e propri flussi di lavoro architettonici:
Pagina di prenotazione - Condividi la disponibilità, aggiungi i tipi di visita, imposta i buffer
1:1 - Offri slot curati per una pianificazione controllata
Sondaggi di gruppo - Coordina proprietari, GC, subappaltatori e consulenti
Fogli di iscrizione - Gestisci le visite guidate con limitazioni di numero
Integrazioni di calendario - Google, Outlook, Apple
Videoconferenze - Zoom, Google Meet, Cisco, Teams
Pagamenti con Stripe - riscuoti le commissioni durante la prenotazione
Descrizioni di riunioni con l'intelligenza artificiale - genera rapidamente agende
Marchio personalizzato - Aggiungi il logo della tua azienda
Zapier - Attiva attività in Asana, Slack o nel tuo CRM
Funzioni di privacy - Nascondi i dettagli dei partecipanti, esperienza senza pubblicità
Questi strumenti riducono l'amministrazione e l'attrito nella programmazione.
Esempi reali
1. Consulenza per un'aggiunta a casa
Un proprietario di casa prenota una consulenza in loco di 60 minuti a pagamento tramite la tua pagina di prenotazione.
Stripe elabora il pagamento
Viene aggiunto un buffer di 45 minuti
Il codice del parcheggio e del cancello viene raccolto tramite domande personalizzate
Risultato: arrivi preparato e puntuale con una consulenza già pagata.
2. Sopralluogo commerciale TI settimanale OAC
Si presenta una votazione di gruppo con tre opzioni.
Termine di voto di 24 ore
Promemoria automatico
Giovedì alle 8:00 selezionato
Risultato: consenso su un giorno senza catene di e-mail.
3. Sopralluogo di gruppo per più famiglie con sostituzioni scaglionate
Crei un foglio di iscrizione.
Slot di 30 minuti per piano
Limite di cinque persone
Note chiare sull'accesso e sui DPI
Risultato: Flusso ordinato, numero di persone sicure ed efficiente passaggio di testimone.
Consigli pratici che puoi utilizzare oggi
Aggiungi un link di prenotazione alla firma della tua e-mail
Precaricare gli indirizzi dei siti web più comuni
Usa gli shortcode nei titoli (ad esempio "123 Main St - Level 2 Punch")
Tieni le mattine aperte per il lavoro sul campo
Esegui sondaggi di gruppo prima dei weekend lunghi
Lascia che Doodle invii promemoria automatici
Allega le note sul campo all'evento successivo
Lezioni chiave apprese
Standardizzare i tipi di visita con durata, buffer e ordini del giorno
Consenti ai clienti di prenotare tramite una pagina di prenotazione
Gestisci la programmazione di più persone con sondaggi di gruppo
Raccogli le informazioni di accesso in anticipo con domande personalizzate
Addebitare le consulenze tramite Stripe
Proteggi il tempo di progettazione con limiti di prenotazione intelligenti
Prendi il controllo della tua pianificazione e del tuo tempo
Non hai bisogno di un nuovo processo per ogni progetto. Alcune impostazioni intelligenti e lo strumento giusto ti aiuteranno a programmare le visite dei clienti senza dover fare avanti e indietro.
Con Doodle colleghi il tuo calendario, imposti i buffer, aggiungi i tipi di visita e condividi un unico link. I clienti prenotano in pochi minuti e tu ti presenti pronto a lavorare.
Sei pronto a semplificare la tua programmazione? Crea un Doodle e scopri come gli architetti risparmiano ore ogni settimana.
