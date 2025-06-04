Hoe plan je je examenvoorbereiding zonder stress op het laatste moment?

Mijn ergste tentamenweek was ook de week die ik het makkelijkst had kunnen voorkomen. Ik had het rooster, de aantekeningen, de tijd – maar ik bleef de voorbereiding maar uitstellen. Toen het eindelijk zover was, was het 1 uur ’s nachts, de avond ervoor, en staarde ik naar 50 flashcards alsof ze in een andere taal waren geschreven.

Dat was de laatste keer dat ik het studeren aan het toeval overliet. Examenvoorbereiding hoeft geen paniekspiraal te zijn. Als je het goed plant, kan het zelfs – durf ik te zeggen – voorspelbaar aanvoelen.

Zo heb ik geleerd om me voor te bereiden met minder stress en betere resultaten.

1. Zoek uit wanneer alle examendata zijn

Zodra ik mijn examenrooster krijg, zet ik elke datum in mijn agenda en plan ik alles achteruit.

Zeven tot tien dagen van tevoren doe ik een proeftoets of schrijf ik een oefenopstel. Zo’n vijf tot zeven dagen van tevoren ga ik over op actief herhalen, bijvoorbeeld met flashcards of door aantekeningen over te schrijven. Drie tot vijf dagen van tevoren verdiep ik me in specifieke onderwerpen of plan ik bijles in. Eén tot twee dagen van tevoren concentreer ik me op wat lichte herhaling en rust.

Door de examenvoorbereiding als een project te zien, en niet als een spoedcursus, heb ik de stress wat gespreid — en mijn hersenen hebben wat ik had geleerd ook echt onthouden.

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2. Plan voorbereidingsblokken in, niet alleen studietijd

'Studietijd' is te vaag. Iets als 'dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur: herhaling van hoofdstuk 6' is specifiek en concreet.

Elke week plan ik vaste voorbereidingssessies in met duidelijke doelen. Ik houd ze allemaal beperkt tot maximaal 45 tot 60 minuten en bouw er pauzes in. Daardoor kan ik me beter concentreren en raak ik minder snel vermoeid.

’s Ochtends leer ik uit mijn hoofd, ’s middags maak ik oefenopgaven en ’s avonds doe ik wat lichtere herhaling, zoals met flashcards. Je kunt het aanpassen aan je eigen ritme — zorg er wel voor dat je het opschrijft.

3. Kleurcodes per cursus

Ik geef mijn agenda en notities per onderwerp een eigen kleur. Het is een klein trucje dat een groot verschil maakt.

De taken zijn visueel van elkaar gescheiden. Zo kan ik makkelijker bijhouden hoeveel tijd ik aan elke cursus besteed. En dankzij de gekleurde blokken in mijn agenda voelen de sessies officieel en doelgericht aan.

Zelfs mijn digitale mappen en documenten volgen dat kleursysteem. Het klinkt misschien een beetje nerdy, maar het werkt.

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4. Behandel de training alsof het echt is

De beste manier om je voor te bereiden op een toets is door er een na te bootsen.

Elk weekend voor een belangrijk tentamen plan ik een volledige oefentoets in een rustige ruimte, waarbij ik de tijd bijhoud. Ik bekijk de resultaten meteen daarna.

In het begin is het even wennen, maar zo kom ik erachter waar ik vaak struikel – voordat het er echt toe doet.

5. Zorg dat je de 48 uur ervoor vrijhoudt

De twee dagen voor een tentamen staan niet ter discussie. Ik begin dan niet aan nieuwe onderwerpen. Ik herhaal wat ik al weet. Ik rust uit, maak een wandeling, eet goed en ga vroeg naar bed.

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Dit is wat ik niet doe: ik blijf niet laat op om mijn achterstand in te halen. Ik kijk niet alle colleges nog eens op dubbele snelheid. Ik sla geen maaltijden over om meer tijd aan studeren te besteden.

Het is net als het afbouwen van je training voor een marathon. Je hebt al getraind. Nu is het tijd om op het proces te vertrouwen en in topvorm te verschijnen.

Met blokken kom je misschien wel door één tentamen heen. Maar als je vooruit plant, haal je betere cijfers, heb je minder stress en ben je veel rustiger.

Als je klaar bent om je examenvoorbereiding serieus aan te pakken, kunnen planningstools zoals Doodle je helpen tijd vrij te maken en je concentratie te behouden. Slim plannen zorgt ervoor dat je beter kunt studeren.