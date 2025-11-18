Als je inbox vol zit met discussies met de titel Re: Tijden die werken, je bent niet de enige. Veel advocaten verspillen elke week uren aan het heen-en-weer mailen, alleen maar om een telefoongesprek te regelen, een consult in te plannen of een getuigenverhoor te coördineren. Tijdzones, rechtbankagenda’s en last-minute wijzigingen maken het proces nog zwaarder. Elk extra bericht kost je concentratie – en soms ook inkomsten.

Er is een betere manier. Met een duidelijk afsprakenbeleid, de juiste agendatools en een paar slimme gewoontes kun je voorgoed stoppen met het inplannen van afspraken via e-mail. In deze gids vind je praktische stappen die aansluiten bij de echte werkwijze van een advocaat. Je ziet ook hoe Doodle je helpt om sneller afspraken te maken met beveiligde links, directe peilingen, betalingen en automatische herinneringen.

Volg de onderstaande stappen om ruis te verminderen, je uren te beschermen en je klanten een soepelere ervaring te bieden.

De uitdaging waar advocaten voor staan

De planning in de advocatuur is buitengewoon complex. Je moet cliëntgesprekken, zittingen, overleggesprekken, de voorbereiding van getuigverklaringen en interne vergaderingen met elkaar combineren — en dat allemaal met verschillende beperkingen.

Klanten willen dat er snel iets beschikbaar is, maar je moet eerst even controleren of er geen conflicten zijn.

De tegenpartij heeft vaak meerdere opties nodig, verspreid over verschillende tijdzones.

Rechtbankdata, indieningstermijnen en reismogelijkheden veranderen voortdurend.

Gemiste of te late afspraken ondermijnen het vertrouwen van klanten en zorgen voor minder factureerbare uren.

E-mailketens zorgen ervoor dat belangrijke details ondergesneeuwd raken en vergroten het risico op fouten.

Voeg daar nog assistenten en juridisch medewerkers aan toe, en de kans op dubbele afspraken neemt toe. Met een duidelijk systeem kun je dit allemaal voorkomen zonder dat je in eindeloze e-mailconversaties terechtkomt.

Waarom dit belangrijk is voor advocaten

Je tijd is je product. Elke vijf minuten door e-mails bladeren kost je concentratie. Het beïnvloedt ook hoe klanten je zien: nieuwe klanten beoordelen je bedrijf op hoe snel en makkelijk het is om het eerste gesprek in te plannen.

Een goede planning helpt je om:

Verhoog de factureerbare tijd en verminder de administratie

Zorg dat er minder mensen niet komen opdagen en stel duidelijkere verwachtingen vast

Zorg voor een betere administratie en voorkom fouten

Met de juiste instellingen kun je hindernissen wegnemen en toch de volledige controle over je agenda behouden.

Zorg voor een reserveringsbeleid zonder e-mail dat klanten respecteren

Maak van je agenda dé enige betrouwbare bron. Geef klanten en contacten één duidelijke manier om een afspraak met je te maken – en houd je daar ook aan.

Stel vergadertypen in met regels

Geef duidelijk aan welke soorten afspraken je aanbiedt, en stel vervolgens regels vast voor de duur, de locatie en de betaling.

Voorbeelden van soorten vergaderingen voor advocaten

Soort vergadering Duur Locatie Opmerkingen Gesprek met een nieuwe klant 30 min Video/telefoon Betaald of beperkt gratis adviesgesprek Update voor bestaande klanten 15 min Telefoon Alleen snelle check-ins Telefoontje van de advocaat van de tegenpartij 30 min Video/telefoon Alleen doordeweeks Voorbereiding van een getuige-deskundige 60 min Video Benodigde voorbereidingsmaterialen Planning van bemiddeling 45 min Video Voeg medewerker of juridisch assistent toe

Maak in Doodle een Boekingspagina aan met verschillende soorten afspraken. Voeg buffers toe zodat afspraken elkaar niet overlappen. Stel een minimumtermijn in, zodat klanten niet vlak voor een hoorzitting kunnen boeken.

Maak een Groepspoll

Stel grenzen zodat je de controle behoudt

Bied reserveringstijden aan die aansluiten bij je baanrooster

Zorg dat je je ontwerp- en revisieblokken goed bewaart

Zorg voor wat meer speling rond hoorzittingen en reizen

Gebruik automatische tijdzoneherkenning voor advocaten buiten de staat

Doodle koppelt veilig aan Google Calendar, Outlook Agenda en Apple Calendar. Als je het druk hebt, word je nooit als beschikbaar weergegeven, en details van privé-afspraken blijven verborgen.

Zet je boekingslink overal neer

Vervang al dat heen-en-weer gemaild met één link en één simpel zinnetje:

E-mailhandtekening → “Gebruik mijn Doodle-link om een afspraak te maken.”

Website → “Maak een afspraak”

Intake-e-mails → “Gebruik deze Boekingspagina voor nieuwe zaken.”

QR-code op kaartjes of brochures

Op de Boekingspagina zie je alleen de tijdvakken die je hebt gekozen. De klant kiest een tijdstip en Doodle stuurt een overzichtelijke uitnodiging.

Vraag de kosten vooraf als dat gepast is

Als je geld vraagt voor consulten, zorg dan dat je de betaling ontvangt op het moment dat de afspraak wordt geboekt. Doodle is geïntegreerd met Stripe op de Boekingspagina en 1:1:

Raadgevingskosten in rekening brengen

Reserveringsaanbetalingen

Bied flexibele betaalopties aan

Terugbetalingen zijn eenvoudig als dat nodig is. Zo bespaar je tijd en worden no-shows voorkomen.

Zorg voor duidelijke controles op de gegevensinvoer en op conflicten

Gebruik korte, zakelijke vragen op je Boekingspagina:

Volledige naam + telefoonnummer waarop je het best bereikbaar bent

Soort zaak + provincie/rechtsgebied

Namen van tegenpartijen of betrokken partijen

Zaaknummer (optioneel)

Bewaar gevoelige informatie voor de vergadering. Met Doodle Pro kun je je eigen huisstijl en disclaimers toevoegen om je professionaliteit en betrouwbaarheid te benadrukken.

Maak een Groepspoll

Praktische tips om vandaag nog te stoppen met het inplannen van e-mails

Je kunt je workflow binnen één week verbeteren.

Tip 1: Maak je Boekingspagina voor consulten aan

Koppel je agenda

Voeg een adviesgesprek van 30 minuten voor nieuwe klanten toe

Stel een regel in van 24 uur van tevoren melden + 10 minuten speling

Schakel Stripe in als het consult betaald is

Tip 2: Gebruik 1:1-uitnodigingen voor specifieke contacten

Voor gesprekken met de advocaat van de tegenpartij of deskundigen stuur je een Doodle 1:1 met 3 tot 5 tijdstippen. Zij kiezen er één uit, en Doodle regelt de bevestiging.

Tip 3: Plan getuigenverklaringen in met Groepspolls

Nodig alle raadslieden, de getuige en de verslaggever uit

Geef meerdere data op

Stel een deadline voor het reageren vast

Zet herinneringen aan

Gebruik ‘Deelnemersgegevens verbergen’ als dat nodig is

Tip 4: Organiseer clinics of workshops met een Inschrijflijst

Superhandig voor huurdersspreekuren, pro bono-evenementen of voorlichting aan cliënten:

Tijdvakken aanmaken

Zitplaatslimieten instellen

Laat de deelnemers zelf een tijdstip kiezen

Gebruik ‘Onbeperkt aantal aanmeldingen’ op Doodle Pro voor terugkerende evenementen

Tip 5: Standaardiseer video’s en herinneringen

Maak verbinding met Zoom, Google Meet, Teams of Cisco

Links worden automatisch toegevoegd

Schakel herinneringen in om no-shows te voorkomen

Tip 6: Houd je agenda overzichtelijk

Plan rechtbankafspraken, deadlines en tijd om je te concentreren in je agenda

Gebruik kleurcodes

Controleer wekelijks de beschikbaarheid en pas de openingstijden van de Boekingspagina aan

Maak een Groepspoll

Tip 7: Automatiseer de stappen bij het aanmelden met Zapier

Stuur nieuwe boekingen door naar je CRM of intake-systeem. Activeer automatisch welkomstmails of verzoeken om documenten.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Open keuzes aanbieden → Vraag nooit: „Wat past bij jou?“

Je volledige agenda weergeven → Gebruik altijd een beveiligde Boekingspagina

Geen consultkosten in rekening brengen → Via Stripe afrekenen om het aantal no-shows te verminderen

Tijdzones negeren → Gebruik tools die zich automatisch aanpassen

Geen wachttijd voor de rechtbank → Zorg voor extra ruimte om de zittingsdagen veilig te laten verlopen

Geen deadlines voor groepsplanning → Gebruik herinneringen en uiterste data

Disclaimer overslaan → Voeg een toelichting toe dat planning ≠ betrokkenheid is

Tools en oplossingen die aansluiten bij de manier waarop advocaten werken

Boekingspagina

Geautomatiseerde afsprakenplanning

Synchronisatie van Google Calendar-, Outlook- en Apple Calendar-agenda’s

Stripe-betalingen voor consulten of aanbetalingen

Merkopmaak op maat

Automatische videolinks

Ingebouwde herinneringen

1:1

Stuur een selectie van opties naar één persoon

Ideaal voor advocaten, deskundigen of griffiers

Doodle houdt de overgebleven plekken vast totdat er een is gekozen

Groepspoll

Zoek een datum die voor alle partijen schikt

Maximaal 1000 deelnemers

Stel deadlines en herinneringen in

Stemmen verbergen voor je privacy

Inschrijflijst

Ideaal voor clinics, CLE’s en workshops

Stel het aantal zitplaatsen en tijdvakken in

Doodle Pro / Doodle Teams

Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen

Zonder advertenties

Deelnemersgegevens verbergen

Zapier-integratie

Beveiliging op bedrijfsniveau

Onbeperkt aantal aanmeldingen

Praktijkvoorbeelden voor advocaten

Maak een Groepspoll

Zelfstandig familierechtadvocaat met betaalde consulten

Een zelfstandige vervangt de gratis adviesmails door een Doodle-Boekingspagina waarvoor via Stripe betaald moet worden. Het aantal no-shows daalt drastisch. Ze voegt vragen over agendaconflicten en informatie over de provincie toe om zaken sneller te kunnen screenen.

Een medewerker van de procesafdeling die een getuigenverhoor met zeven partijen inplant

In plaats van een dagenlange e-mailwisseling gebruikt hij Groepspoll met zes mogelijke data. Een deadline en herinneringen zorgen ervoor dat er sneller wordt gereageerd. Zodra alles vaststaat, stuurt hij één agenda-uitnodiging naar iedereen.

Immigratieadvocaat die in verschillende tijdzones werkt

Ze maakt Boekingspagina's voor ’s ochtends (EU) en ’s middags (VS West). Doodle detecteert automatisch de tijdzone van de klant, zodat niemand op het verkeerde tijdstip boekt.

PI-kantoor organiseert een adviesspreekuur over huurdersrechten

Via de Inschrijflijst bieden ze vijf tijdvakken aan met elk vier plaatsen. De spreekuren raken soepel vol zonder dat er handmatig iets geregeld hoeft te worden.

Juridisch medewerker die de voorbereiding van de expert regelt

Ze stuurt een 1-op-1-uitnodiging met drie tijdstippen die de partner schikken. De expert kiest er één uit, en Doodle voegt een Teams-link toe. Je hoeft geen e-mails heen en weer te sturen.

Belangrijkste punten

Een duidelijk reserveringssysteem maakt het plannen via e-mail overbodig

Gebruik de boekingspagina voor consulten met regels, wachttijden en betalingen

Stuur gerichte opties via 1-op-1

Gebruik ‘Groepspoll’ voor het plannen van afspraken met meerdere partijen

Gebruik de inschrijflijst voor clinics of groepsevenementen

Automatiseer herinneringen, videolinks en de eerste intake

Voeg je eigen huisstijl en disclaimers toe met Doodle Pro of Teams

Ga aan de slag met een betere planning

Je kunt het plannen van e-mails automatiseren zonder extra beheerders in te schakelen. Maak een Boekingspagina voor consulten, gebruik 1-op-1-uitnodigingen voor adviesgesprekken en houd Groepspolls voor getuigenverklaringen. Incasseer vergoedingen via Stripe wanneer dat nodig is, en laat herinneringen de opvolging regelen.

Zin om een einde te maken aan al dat heen-en-weer-gepraat? Maak een Doodle aan en ontdek hoe advocaten elke week uren tijd besparen.