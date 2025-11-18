Hoe advocaten een einde kunnen maken aan het plannen via e-mail
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als je inbox vol zit met discussies met de titel Re: Tijden die werken, je bent niet de enige. Veel advocaten verspillen elke week uren aan het heen-en-weer mailen, alleen maar om een telefoongesprek te regelen, een consult in te plannen of een getuigenverhoor te coördineren. Tijdzones, rechtbankagenda’s en last-minute wijzigingen maken het proces nog zwaarder. Elk extra bericht kost je concentratie – en soms ook inkomsten.
Er is een betere manier. Met een duidelijk afsprakenbeleid, de juiste agendatools en een paar slimme gewoontes kun je voorgoed stoppen met het inplannen van afspraken via e-mail. In deze gids vind je praktische stappen die aansluiten bij de echte werkwijze van een advocaat. Je ziet ook hoe Doodle je helpt om sneller afspraken te maken met beveiligde links, directe peilingen, betalingen en automatische herinneringen.
Volg de onderstaande stappen om ruis te verminderen, je uren te beschermen en je klanten een soepelere ervaring te bieden.
De uitdaging waar advocaten voor staan
De planning in de advocatuur is buitengewoon complex. Je moet cliëntgesprekken, zittingen, overleggesprekken, de voorbereiding van getuigverklaringen en interne vergaderingen met elkaar combineren — en dat allemaal met verschillende beperkingen.
Klanten willen dat er snel iets beschikbaar is, maar je moet eerst even controleren of er geen conflicten zijn.
De tegenpartij heeft vaak meerdere opties nodig, verspreid over verschillende tijdzones.
Rechtbankdata, indieningstermijnen en reismogelijkheden veranderen voortdurend.
Gemiste of te late afspraken ondermijnen het vertrouwen van klanten en zorgen voor minder factureerbare uren.
E-mailketens zorgen ervoor dat belangrijke details ondergesneeuwd raken en vergroten het risico op fouten.
Voeg daar nog assistenten en juridisch medewerkers aan toe, en de kans op dubbele afspraken neemt toe. Met een duidelijk systeem kun je dit allemaal voorkomen zonder dat je in eindeloze e-mailconversaties terechtkomt.
Waarom dit belangrijk is voor advocaten
Je tijd is je product. Elke vijf minuten door e-mails bladeren kost je concentratie. Het beïnvloedt ook hoe klanten je zien: nieuwe klanten beoordelen je bedrijf op hoe snel en makkelijk het is om het eerste gesprek in te plannen.
Een goede planning helpt je om:
Verhoog de factureerbare tijd en verminder de administratie
Zorg dat er minder mensen niet komen opdagen en stel duidelijkere verwachtingen vast
Zorg voor een betere administratie en voorkom fouten
Met de juiste instellingen kun je hindernissen wegnemen en toch de volledige controle over je agenda behouden.
Zorg voor een reserveringsbeleid zonder e-mail dat klanten respecteren
Maak van je agenda dé enige betrouwbare bron. Geef klanten en contacten één duidelijke manier om een afspraak met je te maken – en houd je daar ook aan.
Stel vergadertypen in met regels
Geef duidelijk aan welke soorten afspraken je aanbiedt, en stel vervolgens regels vast voor de duur, de locatie en de betaling.
Voorbeelden van soorten vergaderingen voor advocaten
Soort vergadering
Duur
Locatie
Opmerkingen
Gesprek met een nieuwe klant
30 min
Video/telefoon
Betaald of beperkt gratis adviesgesprek
Update voor bestaande klanten
15 min
Telefoon
Alleen snelle check-ins
Telefoontje van de advocaat van de tegenpartij
30 min
Video/telefoon
Alleen doordeweeks
Voorbereiding van een getuige-deskundige
60 min
Video
Benodigde voorbereidingsmaterialen
Planning van bemiddeling
45 min
Video
Voeg medewerker of juridisch assistent toe
Maak in Doodle een Boekingspagina aan met verschillende soorten afspraken. Voeg buffers toe zodat afspraken elkaar niet overlappen. Stel een minimumtermijn in, zodat klanten niet vlak voor een hoorzitting kunnen boeken.
Stel grenzen zodat je de controle behoudt
Bied reserveringstijden aan die aansluiten bij je baanrooster
Zorg dat je je ontwerp- en revisieblokken goed bewaart
Zorg voor wat meer speling rond hoorzittingen en reizen
Gebruik automatische tijdzoneherkenning voor advocaten buiten de staat
Doodle koppelt veilig aan Google Calendar, Outlook Agenda en Apple Calendar. Als je het druk hebt, word je nooit als beschikbaar weergegeven, en details van privé-afspraken blijven verborgen.
Zet je boekingslink overal neer
Vervang al dat heen-en-weer gemaild met één link en één simpel zinnetje:
E-mailhandtekening → “Gebruik mijn Doodle-link om een afspraak te maken.”
Website → “Maak een afspraak”
Intake-e-mails → “Gebruik deze Boekingspagina voor nieuwe zaken.”
QR-code op kaartjes of brochures
Op de Boekingspagina zie je alleen de tijdvakken die je hebt gekozen. De klant kiest een tijdstip en Doodle stuurt een overzichtelijke uitnodiging.
Vraag de kosten vooraf als dat gepast is
Als je geld vraagt voor consulten, zorg dan dat je de betaling ontvangt op het moment dat de afspraak wordt geboekt. Doodle is geïntegreerd met Stripe op de Boekingspagina en 1:1:
Raadgevingskosten in rekening brengen
Reserveringsaanbetalingen
Bied flexibele betaalopties aan
Terugbetalingen zijn eenvoudig als dat nodig is. Zo bespaar je tijd en worden no-shows voorkomen.
Zorg voor duidelijke controles op de gegevensinvoer en op conflicten
Gebruik korte, zakelijke vragen op je Boekingspagina:
Volledige naam + telefoonnummer waarop je het best bereikbaar bent
Soort zaak + provincie/rechtsgebied
Namen van tegenpartijen of betrokken partijen
Zaaknummer (optioneel)
Bewaar gevoelige informatie voor de vergadering. Met Doodle Pro kun je je eigen huisstijl en disclaimers toevoegen om je professionaliteit en betrouwbaarheid te benadrukken.
Praktische tips om vandaag nog te stoppen met het inplannen van e-mails
Je kunt je workflow binnen één week verbeteren.
Tip 1: Maak je Boekingspagina voor consulten aan
Koppel je agenda
Voeg een adviesgesprek van 30 minuten voor nieuwe klanten toe
Stel een regel in van 24 uur van tevoren melden + 10 minuten speling
Schakel Stripe in als het consult betaald is
Tip 2: Gebruik 1:1-uitnodigingen voor specifieke contacten
Voor gesprekken met de advocaat van de tegenpartij of deskundigen stuur je een Doodle 1:1 met 3 tot 5 tijdstippen. Zij kiezen er één uit, en Doodle regelt de bevestiging.
Tip 3: Plan getuigenverklaringen in met Groepspolls
Nodig alle raadslieden, de getuige en de verslaggever uit
Geef meerdere data op
Stel een deadline voor het reageren vast
Zet herinneringen aan
Gebruik ‘Deelnemersgegevens verbergen’ als dat nodig is
Tip 4: Organiseer clinics of workshops met een Inschrijflijst
Superhandig voor huurdersspreekuren, pro bono-evenementen of voorlichting aan cliënten:
Tijdvakken aanmaken
Zitplaatslimieten instellen
Laat de deelnemers zelf een tijdstip kiezen
Gebruik ‘Onbeperkt aantal aanmeldingen’ op Doodle Pro voor terugkerende evenementen
Tip 5: Standaardiseer video’s en herinneringen
Maak verbinding met Zoom, Google Meet, Teams of Cisco
Links worden automatisch toegevoegd
Schakel herinneringen in om no-shows te voorkomen
Tip 6: Houd je agenda overzichtelijk
Plan rechtbankafspraken, deadlines en tijd om je te concentreren in je agenda
Gebruik kleurcodes
Controleer wekelijks de beschikbaarheid en pas de openingstijden van de Boekingspagina aan
Tip 7: Automatiseer de stappen bij het aanmelden met Zapier
Stuur nieuwe boekingen door naar je CRM of intake-systeem. Activeer automatisch welkomstmails of verzoeken om documenten.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Open keuzes aanbieden → Vraag nooit: „Wat past bij jou?“
Je volledige agenda weergeven → Gebruik altijd een beveiligde Boekingspagina
Geen consultkosten in rekening brengen → Via Stripe afrekenen om het aantal no-shows te verminderen
Tijdzones negeren → Gebruik tools die zich automatisch aanpassen
Geen wachttijd voor de rechtbank → Zorg voor extra ruimte om de zittingsdagen veilig te laten verlopen
Geen deadlines voor groepsplanning → Gebruik herinneringen en uiterste data
Disclaimer overslaan → Voeg een toelichting toe dat planning ≠ betrokkenheid is
Tools en oplossingen die aansluiten bij de manier waarop advocaten werken
Boekingspagina
Geautomatiseerde afsprakenplanning
Synchronisatie van Google Calendar-, Outlook- en Apple Calendar-agenda’s
Stripe-betalingen voor consulten of aanbetalingen
Merkopmaak op maat
Automatische videolinks
Ingebouwde herinneringen
1:1
Stuur een selectie van opties naar één persoon
Ideaal voor advocaten, deskundigen of griffiers
Doodle houdt de overgebleven plekken vast totdat er een is gekozen
Groepspoll
Zoek een datum die voor alle partijen schikt
Maximaal 1000 deelnemers
Stel deadlines en herinneringen in
Stemmen verbergen voor je privacy
Inschrijflijst
Ideaal voor clinics, CLE’s en workshops
Stel het aantal zitplaatsen en tijdvakken in
Doodle Pro / Doodle Teams
Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen
Zonder advertenties
Deelnemersgegevens verbergen
Zapier-integratie
Beveiliging op bedrijfsniveau
Onbeperkt aantal aanmeldingen
Praktijkvoorbeelden voor advocaten
Zelfstandig familierechtadvocaat met betaalde consulten
Een zelfstandige vervangt de gratis adviesmails door een Doodle-Boekingspagina waarvoor via Stripe betaald moet worden. Het aantal no-shows daalt drastisch. Ze voegt vragen over agendaconflicten en informatie over de provincie toe om zaken sneller te kunnen screenen.
Een medewerker van de procesafdeling die een getuigenverhoor met zeven partijen inplant
In plaats van een dagenlange e-mailwisseling gebruikt hij Groepspoll met zes mogelijke data. Een deadline en herinneringen zorgen ervoor dat er sneller wordt gereageerd. Zodra alles vaststaat, stuurt hij één agenda-uitnodiging naar iedereen.
Immigratieadvocaat die in verschillende tijdzones werkt
Ze maakt Boekingspagina's voor ’s ochtends (EU) en ’s middags (VS West). Doodle detecteert automatisch de tijdzone van de klant, zodat niemand op het verkeerde tijdstip boekt.
PI-kantoor organiseert een adviesspreekuur over huurdersrechten
Via de Inschrijflijst bieden ze vijf tijdvakken aan met elk vier plaatsen. De spreekuren raken soepel vol zonder dat er handmatig iets geregeld hoeft te worden.
Juridisch medewerker die de voorbereiding van de expert regelt
Ze stuurt een 1-op-1-uitnodiging met drie tijdstippen die de partner schikken. De expert kiest er één uit, en Doodle voegt een Teams-link toe. Je hoeft geen e-mails heen en weer te sturen.
Belangrijkste punten
Een duidelijk reserveringssysteem maakt het plannen via e-mail overbodig
Gebruik de boekingspagina voor consulten met regels, wachttijden en betalingen
Stuur gerichte opties via 1-op-1
Gebruik ‘Groepspoll’ voor het plannen van afspraken met meerdere partijen
Gebruik de inschrijflijst voor clinics of groepsevenementen
Automatiseer herinneringen, videolinks en de eerste intake
Voeg je eigen huisstijl en disclaimers toe met Doodle Pro of Teams
Ga aan de slag met een betere planning
Je kunt het plannen van e-mails automatiseren zonder extra beheerders in te schakelen. Maak een Boekingspagina voor consulten, gebruik 1-op-1-uitnodigingen voor adviesgesprekken en houd Groepspolls voor getuigenverklaringen. Incasseer vergoedingen via Stripe wanneer dat nodig is, en laat herinneringen de opvolging regelen.
Zin om een einde te maken aan al dat heen-en-weer-gepraat? Maak een Doodle aan en ontdek hoe advocaten elke week uren tijd besparen.
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