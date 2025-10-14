Samen studeren kan je cijfers en zelfvertrouwen een boost geven, maar het vinden van een geschikt tijdstip zorgt er vaak voor dat het plan in het water valt. Als je bijles geeft, weet je hoe vervelend het is om eindeloos heen en weer te mailen en rommelige groepschats te hebben. Het resultaat is vertraging, afzeggingen en een verlies aan momentum nog voordat de eerste sessie überhaupt is begonnen.

Er is een snellere manier. Met Doodle Groepspolls kun je studenten vragen om te stemmen op het beste tijdstip en een sessie binnen enkele minuten vastleggen. In deze handleiding leer je hoe je de perfecte Groepspoll opzet, de responsverhouding verhoogt, veelgemaakte fouten vermijdt en je planning koppelt aan je agenda en videotools. Je ontdekt ook wanneer je Doodle 1:1, de Boekingspagina en Inschrijflijsten het beste kunt gebruiken om je hele bijlesweek met vertrouwen te organiseren.

De uitdaging waar docenten voor staan

Docenten moeten schoolroosters, sport, werk en tijd voor het gezin met elkaar combineren. Elke leerling heeft zijn eigen ritme. Veel van hen wonen ook in andere tijdzones of werken in wisselende diensten.

Als je via sms of e-mail een tijdstip voor een studiegroep probeert af te spreken, gebeuren er drie dingen:

De reacties staan verspreid over verschillende apps en dagen

Het eerste voorgestelde tijdstip valt samen met iemands agenda

Je besteedt tijd aan coördineren in plaats van lesgeven

Je wilt lesgeven, niet achter reacties aanjagen. Je wilt ook een eerlijk proces waarbij iedereen aan het woord komt en er snel een besluit wordt genomen.

Waarom dit belangrijk is voor docenten

Tijd die je aan planning besteedt, is tijd die je niet aan lesvoorbereiding, het nakijken van proefwerken of het promoten van je diensten kunt besteden. Een betere planning helpt je om:

Zorg dat de sessies vol raken, zodat studenten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben

Zorg dat je genoeg tijd hebt om je voor te bereiden en houd een goede balans tussen werk en privé

Zorg dat er minder last-minute wijzigingen zijn die je energie opslokken

Zorg voor een overzichtelijke agenda die aansluit bij je onderwijsdoelen

Als de planning eenvoudig is, kun je voorspelbare studiegroepblokken organiseren, betaalde extra’s toevoegen en individuele begeleidingsgesprekken aanbieden aan studenten die meer hulp nodig hebben. Je agenda wordt zo een vast onderdeel van je bedrijf.

Zet een snelle workflow voor groepsstudies op met een Doodle-groepspoll

Begin met een vaste werkwijze waarmee je interesse omzet in een bevestigde afspraak. Met Doodle Groepspolls kun je tot wel 1000 deelnemers uitnodigen om te stemmen. Hier is een stappenplan dat goed werkt voor docenten.

Bepaal het doel en de duur Voorbeeld: Herhaling van het hoofdstuk Algebra II, 60 minuten

Zorg ervoor dat de lessen doelgericht blijven, zodat de studenten weten wat ze kunnen verwachten Kies een paar goede tijdstippen Bied 3 tot 6 tijdvakken aan binnen een kort tijdsbestek

Maak gebruik van je gebruikelijke tijdstippen voor bijles, zoals doordeweekse avonden of zondagmiddagen Koppel je agenda Koppel Google Calendar, Microsoft Outlook Agenda of Apple Calendar

Doodle verbergt de momenten waarop je niet beschikbaar bent en stelt betere vergadermomenten voor Voeg een duidelijke beschrijving toe Geef een overzicht van de onderwerpen, benodigde materialen en voorbereidingswerk

Met Doodle Pro kun je AI-gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen gebruiken om snel de toon te zetten en verwachtingen te scheppen Stel een deadline voor het stemmen in en stel herinneringen in Zet er een sluitingsdatum bij, zodat je het kunt bevestigen en voorbereiden

Schakel automatische herinneringen in om studenten die vergeten te stemmen een duwtje in de rug te geven Stuur de uitnodiging naar de plek waar de studenten hem kunnen lezen Stuur de studenten een e-mail vanuit Doodle, plaats de link in je LMS of deel hem in de groepschat van de klas

Als je grote groepen organiseert, kan Doodle uitnodigingen per e-mail versturen naar maximaal 1000 deelnemers Bevestig het en zet het in je agenda Zodra de stemmen binnen zijn, kies je de eerste plaats en stuur je de bevestiging

Voeg Zoom, Microsoft Teams, Google Meet of Cisco Webex toe met één klik

Kies tijdvakken waar studenten daadwerkelijk tijd voor hebben

Een goede peiling begint met realistische opties. Gebruik deze door docenten geteste ideeën:

Afstemmen op de belroosters Vermijd de eerste 30 minuten na schooltijd, wanneer de leerlingen naar huis gaan Denk eens aan late avonden voor drukke sporters of studenten die ook nog een baantje hebben

Let op het weekend Zaterdagochtend is vaak een goed moment voor studiegroepen ter voorbereiding op toetsen Zondag laat in de middag kan een goed moment zijn voordat de week begint

Houd rekening met tijdzones Als studenten op afstand meedoen, kies dan opties die binnen een gezamenlijk tijdvak vallen, bijvoorbeeld van 17.00 tot 20.00 uur lokale tijd Doodle houdt rekening met tijdzones, zodat studenten de juiste lokale tijd zien



Maak een Groepspoll

Praktische tips om het aantal reacties op enquêtes en de opkomst te verhogen

Je kunt een geweldige poll opzetten en toch maar langzaam reacties krijgen. Gebruik deze praktische tips om snel stemmen binnen te halen en je sessies vol te krijgen.

Houd je opties beperkt – bied niet meer dan 6 keer aan; te veel keuzes vertragen de besluitvorming

Geef een duidelijke deadline – sluit de poll binnen 48 tot 72 uur om het momentum vast te houden

Gebruik duidelijke titels – bijv.: „Herhaling stoichiometrie scheikunde, 60 min, met oefenopgaven”

Beloof een voordeel – voeg een opmerking toe zoals “Bevat een oefentoets met 10 vragen en een antwoordmodel”

Zet de videolink er vroeg in – voeg de link naar Zoom of Google Meet toe in Doodle, zodat de studenten weten hoe het eruit gaat zien

Gebruik herinneringen – zet automatische herinneringen aan voor kiezers die nog niet hebben gereageerd

Bescherm de privacy van leerlingen – verberg deelnemersgegevens met Doodle Pro voor jongere of kwetsbare groepen

Vervolg met 1:1-opties – geef na de groepsstudie een Doodle 1:1-link aan studenten die extra hulp willen

Incasseer de betaling wanneer dat nodig is – gebruik je Doodle-Boekingspagina of de 1:1-integratie met Stripe om de betaling bij het boeken te innen

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

De meeste problemen bij het plannen komen door een paar veelgemaakte fouten. Vermijd deze en je studiegroep zal sneller vol raken.

Te veel tijdopties

Vage doelen voor de sessie

Geen deadline

Buffertijd negeren

Je agenda wordt niet gesynchroniseerd

Geen bevestigings- of voorbereidingsmail

Eén tool voor alles

Gebruik groepspolls om een tijdstip af te spreken, daarna de Boekingspagina voor doorlopende studie-uren en 1-op-1-sessies voor verdiepingsgesprekken.

Hulpmiddelen en oplossingen die docenten nu al kunnen gebruiken

Doodle biedt je een complete set hulpmiddelen voor groepsstudie, doorlopende lessen en privélessen. Hieronder lees je hoe elk product je daarbij helpt.

Groepspolls – Nodig tot wel 1000 studenten uit, koppel agenda’s, stel deadlines in, voeg herinneringen toe, verberg details en geef het je eigen uitstraling met Doodle Pro.

Boekingspagina – deel één link waarmee leerlingen of ouders binnen je openingstijden een afspraak kunnen boeken, buffertijd kunnen toevoegen, via Stripe kunnen betalen en videolinks kunnen toevoegen.

1:1 – bied privélesafspraken aan met automatische bevestigingen en automatische incasso.

Inschrijflijsten – Maak sessies met een beperkt aantal plaatsen voor praktijksessies of workshops en houd de deelnemerslijsten makkelijk bij.

Geavanceerde functies – Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen, Zapier-integratie, een advertentievrije interface en beveiliging op bedrijfsniveau.

Praktijkvoorbeelden uit bijles-situaties

Kijk hoe docenten Doodle in veelvoorkomende situaties gebruiken. Bij elk voorbeeld staan stappen die je kunt volgen.

Een groep middelbare scholieren die zich voorbereiden op de SAT en een druk schema hebben

Je hebt 12 leerlingen die aan sport doen, bij verenigingen zitten en een bijbaantje hebben. Je wilt elke week een groepsstudie van 90 minuten voor wiskunde voor de SAT organiseren.

Maak een Groepspoll

Maak een Doodle-groepspoll met 4 opties

Zondag 17.00 uur, zondag 19.00 uur, dinsdag 19.00 uur, donderdag 19.00 uur

Koppel je agenda, zodat conflicten worden voorkomen

Voeg een duidelijke beschrijving toe

“Oefenen voor wiskunde op de SAT, 90 minuten, neem een rekenmachine mee. We gaan het hebben over lineaire vergelijkingen en tekstopgaven. Je krijgt het PDF-pakket 24 uur voor de sessie toegestuurd.”

Stel een deadline van 48 uur in en schakel herinneringen in

Stuur de link via e-mail en in je groepschat

Controleer of de bovenste sleuf goed zit en bevestig de Zoom

Stuur het pakketje zodra de tijd is ingesteld

Resultaat: Je kiest een moment op een dag uit en organiseert dan een gerichte studiegroep, zonder achter reacties aan te jagen.

Studiegroep voor calculus voor studenten, over verschillende tijdzones heen

Je geeft bijles aan eerstejaarsstudenten, sommigen op de campus en sommigen op afstand. Het tijdsverschil bedraagt 3 uur.

Bied 5 opties aan in één venster

van 17.00 tot 20.00 uur Eastern Time op twee doordeweekse dagen en één dag in het weekend

Laat Doodle de weergave van de lokale tijd regelen

Deelnemersgegevens verbergen in Doodle Pro

Bescherm je privacy en voorkom sociale druk bij het stemmen

Maak een Groepspoll

Voeg een opmerking toe over deelname

“We beginnen met 20 minuten theorie, en daarna 40 minuten opgaven in tweetallen”

Deel na de poll een 1:1-link van Doodle

Studenten die extra hulp willen, kunnen een tijdvak van 30 minuten reserveren

Resultaat: Je respecteert de privacy, houdt rekening met tijdzones en biedt een duidelijk traject voor verdere hulp.

Schrijfworkshop voor de middelbare school met een beperkt aantal plaatsen

Je organiseert een schrijfgroep met 10 plaatsen per sessie. Je wilt deze maand twee sessies houden.

Gebruik de Doodle-inschrijflijsten

Maak twee data aan met elk 10 plaatsen

Voeg een korte beschrijving en een lijst met benodigdheden toe

Deel de link met de ouders

E-mail via Doodle of een bericht op je klasportaal

Houd het aantal aanmeldingen in realtime bij

Sluit het formulier zodra alle plaatsen bezet zijn

Voeg hier de materialen toe

Stuur 48 uur voor de workshop een voorbereidingsopdracht

Resultaat: Gezinnen kiezen snel een plekje uit en jij houdt het rooster overzichtelijk.

Maak een Groepspoll

Betaalde examenbootcamp met eenvoudige boeking en betaling

Je organiseert een ACT-bootcamp van drie sessies en rekent per deelnemer. Daarnaast bied je aanvullende 1-op-1-sessies aan voor coaching op de testdag.

Maak een Boekingspagina aan

Stel je open vensters en sessieduur in

Koppel Stripe om betalingen bij het boeken te innen

Voeg Zoom toe, zodat elke vergadering meteen van start kan gaan

Deel de link naar de Boekingspagina

Ouders kiezen een tijdstip dat hen uitkomt en betalen in één keer

Bied 1-op-1-extra’s aan

Stuur een Doodle 1:1-link voor een coachingsessie van 30 minuten

Stripe regelt de betaling weer, geen heen-en-weer-gepraat over facturen

Resultaat: Je inkomsten zijn duidelijk, de betalingen worden vóór de les verwerkt en jij kunt je volledig op het lesgeven concentreren.

Uitgebreide examenvoorbereiding met snelle beslissing over de tijd

Je moet een tijdstip kiezen voor een laatste herhaling met 60 studenten vóór de tussentijdse toetsen.

Stuur een Doodle-groepspoll naar je klassenlijst

Gebruik de e-mailuitnodigingen van Doodle om iedereen te bereiken

Stel een deadline van 24 uur in en schakel herinneringen in

3 keer aanbieden

Voorkom keuzestress en houd het bij één week

Bevestig de tijd en plaats deze in je LMS

Voeg Microsoft Teams of Google Meet toe

Resultaat: Je kiest een moment op de dag waarop bijna iedereen aanwezig is.

Maak een Groepspoll

Tips voor duidelijke communicatie

Een goede planning werkt het beste met duidelijke, leerlingvriendelijke communicatie. Maak gebruik van deze snelle tips.

Gebruik sjablonen

Naamconventies

Voorbereidingspakketten

Aanwezigheid en opvolging

Tijdbuffers

Spreekuren

Problemen met een lage opkomst oplossen

Zelfs met een goed plan zullen sommige sessies niet vol raken. Hier lees je hoe je dat kunt aanpassen.

De duur van de sessie aanpassen

Het venster verplaatsen

Voeg een haakje toe

De resultaten delen

Gebruik herinneringen en deadlines

Belangrijkste punten

Gebruik Doodle Groepspolls om binnen enkele minuten een tijdstip voor een studiegroep af te spreken

Bied 3 tot 6 goede opties aan, met een vaste deadline en herinneringen

Koppel je agenda en je videotool aan elkaar om dubbele afspraken te voorkomen

Gebruik de Boekingspagina voor studieruimtes en betaalde sessies via Stripe

Gebruik 1:1- en Inschrijflijsten voor andere formaten

Ga aan de slag met een betere planning

Als je bijles geeft, is je tijd je dienst. Een snelle poll neemt de drempel weg die groepsstudies in de weg staat. Maak een Doodle Groepspoll aan, koppel je agenda, voeg een deadline toe en laat studenten stemmen op het beste tijdstip. Gebruik daarna je Boekingspagina voor betaalde sessies en 1-op-1 voor vervolgafspraken. Je kunt met één klik Zoom of Teams toevoegen en indien nodig betalingen innen via Stripe.

Klaar om studeren in groepsverband makkelijk en snel te maken? Maak binnen enkele minuten je eerste poll aan.