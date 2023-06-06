Een beschikbaarheidscalculator kiezen

De voordelen van het gebruik van een beschikbaarheidscalculator

Als je de uitvaltijd van jezelf of je medewerkers wilt verminderen, kan een beschikbaarheidscalculator je daarbij helpen.

Ten eerste stelt het professionals in staat om hun beschikbaarheid , hun roosters efficiënt in te delen en conflicten te voorkomen. Daarnaast helpt een beschikbaarheidscalculator bedrijven om de toewijzing van middelen te optimaliseren en de klanttevredenheid te verbeteren.

Dankzij realtime beschikbaarheidsberekeningen krijgen gebruikers inzicht in hun roosters en kunnen ze snel weloverwogen beslissingen nemen. Door het planningsproces te stroomlijnen, kunnen professionals zich meer richten op productieve taken, waardoor de algehele efficiëntie en productiviteit toenemen.

Tips en trucs voor het gebruik van een beschikbaarheidscalculator

Het is één ding om een beschikbaarheidscalculator te gebruiken, maar het is iets heel anders om er het maximale uit te halen. Hier zijn onze tips en trucs om meteen goed van start te gaan:

Werk je beschikbaarheid regelmatig bij, zodat deze altijd klopt.

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Gebruik de agenda-integratie om je beschikbaarheid op alle platforms te synchroniseren.

Maak gebruik van geavanceerde functies zoals terugkerende beschikbaarheidspatronen of aanpassingen aan de tijdzone.

Stel wat extra tijd in tussen afspraken, zodat je pauzes kunt nemen en tijd hebt om je te verplaatsen.

Pas je beschikbaarheidsinstellingen aan, zodat ze aansluiten bij je voorkeuren en specifieke behoeften.

Maak gebruik van de samenwerkingsfuncties om het plannen met teams of klanten makkelijker te maken.

Hoe beschikbaarheidscalculators verschillende beroepsgroepen ten goede komen

Je hoeft niet in de verkoop of in de personeelswerving te werken om optimaal gebruik te maken van beschikbaarheidscalculators. Ze kunnen in vrijwel elke branche van pas komen. Bijvoorbeeld:

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Zorgverleners kunnen de afspraken van patiënten beheren, waardoor middelen efficiënt worden ingezet en wachttijden tot een minimum worden beperkt.

Consultants kunnen hun agenda’s optimaliseren door hun beschikbaarheid voor klantafspraken en projectwerk nauwkeurig in kaart te brengen.

Dienstverlenende bedrijven, zoals spa’s of schoonheidssalons, kunnen naadloze online boekingsmogelijkheden aanbieden op basis van personeelsplanning .

Trainers of coaches kunnen sessies met klanten afstemmen, rekening houdend met hun eigen beschikbaarheid en reisafspraken.

Doodle: Dé perfecte online beschikbaarheidscalculator

Als het gaat om beschikbaarheidscalculators, springt Doodle eruit als een online tool die is ontworpen om het je makkelijker te maken planning .

Met zijn intuïtieve dashboard en krachtige functies kun je met Doodle beschikbaarheidsschema’s maken, moeiteloos vergaderingen coördineren en je beschikbaarheid synchroniseren tussen meerdere agenda’s.

Dankzij het samenwerkingsgerichte karakter van Doodle kun je makkelijk afstemmen met teams, klanten en partners. Of je nu als zelfstandige werkt of deel uitmaakt van een grotere organisatie, het biedt een gebruiksvriendelijke oplossing om je planning te stroomlijnen, waardoor je tijd en moeite bespaart.

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Inzicht in beschikbaarheidsberekeningen

Als je je beschikbaarheid nog nooit eerder hebt berekend, vraag je je waarschijnlijk af waar ik het over heb. Simpel gezegd is het het proces waarbij je vaststelt hoeveel tijd een persoon, een hulpbron of een systeem beschikbaar is voor een specifieke taak of opdracht.

Meestal gaat het om het meten van de verhouding tussen de uptime en de totale tijd, uitgedrukt in een percentage. Als een systeem bijvoorbeeld 99,9 procent van de tijd beschikbaar is, betekent dit dat het gedurende 99,9 procent van de totale duur operationeel en toegankelijk is.

Als we het over tools hebben – vooral online tools – wordt er over het algemeen van uitgegaan dat ze 99,9 procent van de tijd beschikbaar zijn.

Hoge beschikbaarheid berekenen

Als het om hoge beschikbaarheid gaat, streven organisaties vaak naar strenge doelstellingen, zoals een beschikbaarheid van 99,99 procent. Om zo’n hoog percentage te halen, zijn een zorgvuldige planning en een robuuste infrastructuur nodig.

Probeer Doodle

Door het gewenste beschikbaarheidspercentage te vermenigvuldigen met de totale tijd in minuten, kun je de toegestane uitvaltijd berekenen. Bij een beschikbaarheid van bijvoorbeeld 99,99 procent in minuten is er bijvoorbeeld ruimte voor ongeveer 53 minuten uitvaltijd per jaar.

Diezelfde berekeningen kun je ook toepassen als het om je team gaat. Als je bijvoorbeeld een project plant, kun je inschatten hoe lang het duurt om het af te ronden en dat aftrekken van de beschikbare uren van je medewerkers. Idealiter wil je zo min mogelijk stilstand, want dat betekent dat je medewerkers productief zijn. Hoe meer stilstand ze hebben, hoe minder ze te doen hebben.

“De beste vaardigheid is beschikbaarheid.” Een voetbalcitaat dat vaak te vaak wordt gebruikt, maar weet je, voor het bedrijfsleven kan het niet treffender zijn. Als je in de verkoop werkt, mag je tegenwoordig van geluk spreken als je vijf minuten hebt om op een aanvraag te reageren. Ondernemers moeten elke seconde van hun dag benutten om met belanghebbenden te praten, terwijl van mensen in de klantenservice wordt verwacht dat ze binnen steeds kortere tijd reageren. Ik zou nog wel even door kunnen gaan.

Daarom is efficiënte planning cruciaal voor bedrijven en professionals – ongeacht in welke branche je actief bent. Daar komen beschikbaarheidscalculators goed van pas. Het zijn waardevolle hulpmiddelen die het bepalen en beheren van je beschikbare tijd een stuk eenvoudiger maken.

Vandaag gaan we het concept van een beschikbaarheidscalculator eens nader bekijken, de voordelen ervan bespreken, praktische tips en trucs geven om er effectief mee om te gaan en laten zien hoe Doodle, een online tool om de beschikbaarheid te berekenen , kan de perfecte oplossing zijn om je roostering te stroomlijnen.