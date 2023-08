Auswahl eines Verfügbarkeitsrechners

Die Vorteile der Verwendung eines Verfügbarkeitsrechners

Wenn Sie Ihre eigenen Ausfallzeiten oder die Ihrer Mitarbeiter reduzieren wollen, kann Ihnen ein Verfügbarkeitsrechner helfen.

Zum einen ermöglicht er es Fachleuten, ihre Verfügbarkeit genau einzuschätzen, ihre Zeitpläne effizient zu planen und Konflikte zu vermeiden. Außerdem hilft ein Verfügbarkeitsrechner den Unternehmen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Mit Verfügbarkeitsberechnungen in Echtzeit erhalten die Benutzer Einblick in ihre Zeitpläne und können schnell fundierte Entscheidungen treffen. Durch die Rationalisierung des Planungsprozesses können sich Fachleute stärker auf produktive Aufgaben konzentrieren und so die Gesamteffizienz und Produktivität verbessern.

Tipps und Tricks zur Verwendung eines Verfügbarkeitsrechners

Es ist eine Sache, einen Verfügbarkeitsrechner zu verwenden, aber eine andere, ihn optimal zu nutzen. Hier finden Sie unsere Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Start:

Aktualisieren Sie Ihre Verfügbarkeit regelmäßig, um die Genauigkeit zu erhalten.

Nutzen Sie die Kalenderintegration, um die Verfügbarkeit plattformübergreifend zu synchronisieren.

Profitieren Sie von erweiterten Funktionen wie wiederkehrenden Verfügbarkeitsmustern oder Zeitzonenanpassungen.

Legen Sie Pufferzeiten zwischen Terminen fest, um Pausen und Reisen zu berücksichtigen.

Passen Sie Ihre Verfügbarkeitseinstellungen an Ihre Präferenzen und spezifischen Bedürfnisse an.

Nutzen Sie die Funktionen zur Zusammenarbeit, um die Terminplanung mit Teams oder Kunden zu erleichtern.

Wie Verfügbarkeitsrechner verschiedene Berufe unterstützen

Sie müssen nicht im Vertrieb oder in der Personalvermittlung tätig sein, um die Vorteile von Verfügbarkeitsrechnern zu nutzen. Sie können sich in so gut wie jeder Branche als nützlich erweisen. Zum Beispiel:

Angehörige der Gesundheitsberufe können Patiententermine verwalten, um eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten und die Wartezeiten zu minimieren.

Berater können ihre Zeitpläne optimieren, indem sie ihre Verfügbarkeit für Kundentermine und Projektarbeit genau einschätzen.

Dienstleistungsunternehmen wie Spas oder Salons können nahtlose Online-Buchungsoptionen auf der Grundlage von anbieten Personaleinsatzplanung.

Trainer oder Coaches können Sitzungen mit Kunden koordinieren und dabei ihre eigene Verfügbarkeit und Reiseverpflichtungen berücksichtigen.

Doodle: Ihr perfekter Online-Verfügbarkeitskalkulator

Wenn es um Verfügbarkeitsrechner geht, sticht Doodle als Online-Tool hervor, das die vereinfacht.

Mit seinem intuitiven Dashboard und seinen robusten Funktionen ermöglicht Doodle die Erstellung von Verfügbarkeitsplänen, die mühelose Koordinierung von Meetings und die Synchronisierung Ihrer Verfügbarkeit mit mehreren Kalendern.

Die kollaborative Natur von Doodle ermöglicht eine einfache Koordination mit Teams, Kunden und Partnern. Egal, ob Sie als Einzelperson oder als Teil einer größeren Organisation arbeiten, Doodle ist eine benutzerfreundliche Lösung, die Ihre Terminplanung vereinfacht und Ihnen Zeit und Mühe spart.

Verständnis der Verfügbarkeitsberechnungen

Wenn Sie Ihre Verfügbarkeit noch nie berechnet haben, fragen Sie sich wahrscheinlich, wovon ich spreche. Einfach ausgedrückt geht es darum, die Zeitspanne zu ermitteln, in der eine Person, eine Ressource oder ein System für eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Engagement verfügbar ist.

Dabei wird in der Regel das Verhältnis zwischen Betriebszeit und Gesamtzeit gemessen und als Prozentsatz ausgedrückt. Wenn ein System beispielsweise 99,9 Prozent der Zeit verfügbar ist, bedeutet dies, dass es 99,9 Prozent der Gesamtdauer betriebsbereit und zugänglich ist.

Bei Tools - insbesondere bei Online-Tools - wird im Allgemeinen erwartet, dass sie 99,9 Prozent der Zeit verfügbar sind.

Berechnung der Hochverfügbarkeit

Wenn es um Hochverfügbarkeit geht, streben Unternehmen oft strenge Ziele wie 99,99 Prozent Verfügbarkeit an. Um einen solch hohen Prozentsatz zu erreichen, sind eine sorgfältige Planung und eine robuste Infrastruktur erforderlich.

Durch Multiplikation des gewünschten Verfügbarkeitsgrads mit der Gesamtzeit in Minuten können Sie die zulässige Ausfallzeit berechnen. Bei einer Verfügbarkeit von 99,99 Prozent in Minuten ist beispielsweise eine Ausfallzeit von etwa 53 Minuten pro Jahr zulässig.

Diese Berechnungen lassen sich auch auf Ihr Team anwenden. Wenn Sie z. B. ein Projekt planen, können Sie abschätzen, wie lange es dauern wird, bis es abgeschlossen ist, und dies von den verfügbaren Personalstunden abziehen. Im Idealfall möchten Sie so wenig Ausfallzeiten wie möglich, denn das bedeutet, dass die Mitarbeiter produktiv sind. Je mehr Ausfallzeit sie haben, desto weniger haben sie zu tun.

"Die beste Fähigkeit ist die Verfügbarkeit." Ein Fußballzitat, das oft überstrapaziert wird, aber im Geschäftsleben könnte es nicht zutreffender sein. Wenn Sie im Vertrieb arbeiten, haben Sie heute Glück, wenn Sie fünf Minuten Zeit haben, um auf eine Anfrage zu antworten. Unternehmer müssen jede Sekunde ihres Tages ausnutzen, um sich mit Interessengruppen zu treffen, während von den Mitarbeitern im Kundendienst erwartet wird, dass sie in immer kleineren Zeitfenstern reagieren. Ich könnte immer so weitermachen.

Aus diesem Grund ist eine effiziente Terminplanung für Unternehmen und Freiberufler von entscheidender Bedeutung - ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind. Hier kommen die Verfügbarkeitsrechner ins Spiel. Sie sind wertvolle Hilfsmittel, die die Bestimmung und Verwaltung Ihrer freien Zeit vereinfachen.

Heute werden wir das Konzept des Verfügbarkeitsrechners erläutern, seine Vorteile erörtern, praktische Tipps und Tricks für den effektiven Einsatz eines solchen Rechners anbieten und aufzeigen, wie Doodle, ein Online-Verfügbarkeitsrechner-Tool, die perfekte Lösung für die Rationalisierung Ihrer Terminplanung sein kann.