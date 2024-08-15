Organiseer je tijd efficiënt met Doodle

Of het nu voor je werk, school of privé is: een goed georganiseerde agenda maakt alles een stuk makkelijker. Met Doodle kun je moeiteloos je agenda bijhouden, vergaderingen afstemmen en afspraken plannen – allemaal op één plek. Dankzij de intuïtieve interface kost het organiseren van je afspraken maar een paar minuten.

Welke tools biedt Doodle aan?

Doodle biedt vier belangrijke functies om je planning te optimaliseren:

1-op-1-gesprekken Plan moeiteloos één-op-één-afspraken. Deel je beschikbare tijden, en de ander kiest wat hem of haar het beste uitkomt. Boekingspagina Koppel je agenda aan Doodle en laat anderen direct binnen je beschikbare tijdvakken afspraken boeken. Groepspolls Plan groepsbijeenkomsten door enquêtes te maken om het beste tijdstip voor iedereen te vinden. Ideaal voor teamvergaderingen of evenementen met veel deelnemers. Inschrijflijsten Organiseer evenementen of sessies met een beperkt aantal deelnemers. Gasten kunnen zich inschrijven voor tijdslots en jij houdt het overzicht bij van de beschikbare plaatsen.

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Waarom zou je Doodle gebruiken?

Simpel: Geen eindeloze e-mailketens meer om een tijdstip voor een vergadering te vinden. Flexibel: Ideaal voor één-op-één-gesprekken, teamevenementen of grote bijeenkomsten. Geautomatiseerd: Koppel Doodle aan je Google Calendar, Outlook of Apple Calendar.

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Zo ga je aan de slag met Doodle

Een account aanmaken: Meld je aan via Google, Facebook of e-mail. Koppel je agenda: Synchroniseer je agenda, zodat Doodle automatisch kan zien wanneer je beschikbaar bent. Begin met plannen: Kies uit 1:1, Boekingspagina's, Groepspolls of Inschrijflijsten en maak je eerste evenement aan.

Met Doodle bespaar je tijd en maak je je dag een stuk soepeler. Probeer het nu eens!