Zaplanuj swój harmonogram spotkań online w zaledwie kilka minut dzięki Doodle
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Efektywnie zarządzaj swoim czasem dzięki Doodle
Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, szkołę czy życie prywatne, dobrze zorganizowany kalendarz ułatwia wszystko. Dzięki aplikacji Doodle możesz bez wysiłku zarządzać swoim harmonogramem, koordynować spotkania i planować terminy — wszystko w jednym miejscu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi organizacja wydarzeń zajmuje zaledwie kilka minut.
Jakie narzędzia oferuje Doodle?
Doodle oferuje cztery kluczowe funkcje, które pomogą zoptymalizować planowanie:
Spotkania indywidualne Z łatwością umawiaj indywidualne spotkania. Podaj swoje dostępne terminy, a druga osoba wybierze ten, który jej najbardziej odpowiada.
Booking Page Połącz swój kalendarz z serwisem Doodle i pozwól innym rezerwować terminy bezpośrednio w ramach dostępnych przedziałów czasowych.
Group Polls Zaplanuj spotkania grupowe, tworząc ankiety, aby ustalić termin dogodny dla wszystkich. Idealne rozwiązanie na spotkania zespołów lub wydarzenia z dużą liczbą uczestników.
Sign-up Sheets Organizuj wydarzenia lub sesje z ograniczoną liczbą uczestników. Goście mogą zapisywać się na poszczególne terminy, a Ty będziesz mieć pełny wgląd w liczbę dostępnych miejsc.
Dlaczego warto korzystać z serwisu Doodle?
To proste: Koniec z niekończącymi się łańcuchami e-maili w poszukiwaniu terminu spotkania.
Elastyczność: Idealne miejsce na spotkania indywidualne, imprezy zespołowe czy duże zgromadzenia.
Automatyczne: Zsynchronizuj Doodle ze swoim kalendarzem Google, Outlook lub Apple.
Jak zacząć korzystać z serwisu Doodle
Załóż konto: Zarejestruj się za pomocą konta Google, Facebooka lub adresu e-mail.
Połącz swój kalendarz: Zsynchronizuj swój kalendarz, aby aplikacja Doodle mogła automatycznie wykrywać Twoją dostępność.
Zacznij planować: Wybierz jedną z opcji: „1:1”, „Booking Page”, „Group Poll” lub „Sign-up Sheet” i stwórz swoje pierwsze wydarzenie.
Dzięki Doodle zaoszczędzisz czas i usprawnisz swój dzień. Wypróbuj już teraz!