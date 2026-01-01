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Planowanie

Zaplanuj swój harmonogram spotkań online w zaledwie kilka minut dzięki Doodle

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

A woman works at home with her pet dog.

Efektywnie zarządzaj swoim czasem dzięki Doodle

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, szkołę czy życie prywatne, dobrze zorganizowany kalendarz ułatwia wszystko. Dzięki aplikacji Doodle możesz bez wysiłku zarządzać swoim harmonogramem, koordynować spotkania i planować terminy — wszystko w jednym miejscu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi organizacja wydarzeń zajmuje zaledwie kilka minut.

Jakie narzędzia oferuje Doodle?

Doodle oferuje cztery kluczowe funkcje, które pomogą zoptymalizować planowanie:

  1. Spotkania indywidualne Z łatwością umawiaj indywidualne spotkania. Podaj swoje dostępne terminy, a druga osoba wybierze ten, który jej najbardziej odpowiada.

  2. Booking Page Połącz swój kalendarz z serwisem Doodle i pozwól innym rezerwować terminy bezpośrednio w ramach dostępnych przedziałów czasowych.

  3. Group Polls Zaplanuj spotkania grupowe, tworząc ankiety, aby ustalić termin dogodny dla wszystkich. Idealne rozwiązanie na spotkania zespołów lub wydarzenia z dużą liczbą uczestników.

  4. Sign-up Sheets Organizuj wydarzenia lub sesje z ograniczoną liczbą uczestników. Goście mogą zapisywać się na poszczególne terminy, a Ty będziesz mieć pełny wgląd w liczbę dostępnych miejsc.

Dlaczego warto korzystać z serwisu Doodle?

  1. To proste: Koniec z niekończącymi się łańcuchami e-maili w poszukiwaniu terminu spotkania.

  2. Elastyczność: Idealne miejsce na spotkania indywidualne, imprezy zespołowe czy duże zgromadzenia.

  3. Automatyczne: Zsynchronizuj Doodle ze swoim kalendarzem Google, Outlook lub Apple.

Jak zacząć korzystać z serwisu Doodle

  1. Załóż konto: Zarejestruj się za pomocą konta Google, Facebooka lub adresu e-mail.

  2. Połącz swój kalendarz: Zsynchronizuj swój kalendarz, aby aplikacja Doodle mogła automatycznie wykrywać Twoją dostępność.

  3. Zacznij planować: Wybierz jedną z opcji: „1:1”, „Booking Page”, „Group Poll” lub „Sign-up Sheet” i stwórz swoje pierwsze wydarzenie.

Dzięki Doodle zaoszczędzisz czas i usprawnisz swój dzień. Wypróbuj już teraz!

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