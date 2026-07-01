Organisera din tid effektivt med Doodle

Oavsett om det gäller arbete, skola eller privatliv underlättar en välorganiserad kalender allt. Med Doodle kan du hantera ditt schema, samordna möten och planera träffar utan krångel – allt på ett och samma ställe. Tack vare det intuitiva gränssnittet tar det bara några minuter att organisera dina evenemang.

Vilka verktyg erbjuder Doodle?

Doodle erbjuder fyra viktiga funktioner som hjälper dig att optimera din schemaläggning:

1:1-möten Boka enskilda möten på ett enkelt sätt. Dela med dig av dina lediga tider, så väljer den andra personen det som passar bäst för dem. Booking Page Koppla din kalender till Doodle och låt andra boka direkt inom dina lediga tidsluckor. Group Poll Planera gruppmöten genom att skapa omröstningar för att hitta den tid som passar alla bäst. Perfekt för teammöten eller evenemang med många deltagare. Sign-up Sheets Anordna evenemang eller sessioner med ett begränsat antal deltagare. Gästerna kan anmäla sig till olika tidsluckor, och du har hela tiden en översikt över vilka platser som är lediga.

Varför använda Doodle?

Enkelt: Inga fler ändlösa e-postkedjor för att hitta en tid för ett möte. Flexibel: Perfekt för enskilda möten, teamevenemang eller större sammankomster. Automatiserad: Synkronisera Doodle med din Google-, Outlook- eller Apple-kalender.

Så här kommer du igång med Doodle

Skapa ett konto: Registrera dig med Google, Facebook eller e-post. Anslut din kalender: Synkronisera din kalender så att Doodle automatiskt kan se när du är ledig. Börja planera: Välj mellan 1:1, Booking Page, Group Poll eller Sign-up Sheet och skapa ditt första evenemang.

Med Doodle sparar du tid och får en smidigare vardag. Prova det nu!