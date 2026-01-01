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Doodle के साथ मिनटों में अपना ऑनलाइन शेड्यूल प्लान करें।

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

A woman works at home with her pet dog.

Doodle के साथ अपने समय का कुशलतापूर्वक आयोजन करें

चाहे काम हो, स्कूल हो या निजी जीवन, एक सुव्यवस्थित कैलेंडर होने से सब कुछ आसान हो जाता है। Doodle के साथ, आप अपनी समय-सारिणी का प्रबंधन कर सकते हैं, बैठकों का समन्वय कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट्स की योजना सहजता से बना सकते हैं—सब कुछ एक ही जगह पर। इसके सहज इंटरफ़ेस की बदौलत, अपने कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं।

Doodle कौन से उपकरण प्रदान करता है?

Doodle आपकी शेड्यूलिंग को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए चार प्रमुख सुविधाएँ प्रदान करता है:

  1. एक-एक बैठकें आसानी से एक-एक करके बैठकें निर्धारित करें। अपनी उपलब्ध समय साझा करें, और दूसरा व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकता है।

  2. बुकिंग पेज अपने कैलेंडर को Doodle से कनेक्ट करें और दूसरों को सीधे आपके उपलब्ध समय स्लॉट में बुक करने दें।

  3. ग्रुप पोल सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने हेतु पोल बनाकर समूह बैठकों की योजना बनाएँ। यह टीम बैठकों या कई प्रतिभागियों वाले कार्यक्रमों के लिए आदर्श है।

  4. साइन-अप शीट्स सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ कार्यक्रम या सत्र आयोजित करें। अतिथि स्लॉट के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, और आप उपलब्ध स्थानों का अवलोकन बनाए रखेंगे।

Doodle का उपयोग क्यों करें?

  1. सरल: मीटिंग का समय खोजने के लिए अब अनंत ईमेल श्रृंखलाएँ नहीं।

  2. लचीला: एक-एक करके होने वाली बैठकों, टीम कार्यक्रमों या बड़े आयोजनों के लिए एकदम उपयुक्त।

  3. स्वचालित: अपने Google, Outlook, या Apple कैलेंडर के साथ Doodle को सिंक करें।

Doodle के साथ शुरुआत कैसे करें

  1. खाता बनाएँ: Google, Facebook, या ईमेल का उपयोग करके साइन अप करें।

  2. अपना कैलेंडर कनेक्ट करें: अपना कैलेंडर सिंक करें ताकि Doodle स्वचालित रूप से आपकी उपलब्धता का पता लगा सके।

  3. योजना बनाना शुरू करें: 1:1, बुकिंग पेज, ग्रुप पोल या साइन-अप शीट्स में से चुनें और अपना पहला इवेंट बनाएं।

Doodle के साथ, आप समय बचाएँगे और अपने दिन को सुव्यवस्थित बनाएँगे। अभी आजमाएँ!

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