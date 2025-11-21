5 tips voor je boekingspagina om meer klanten aan te trekken
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als coach is je agenda je belangrijkste bron van inkomsten. Als je Boekingspagina onoverzichtelijk of traag is, haken potentiële klanten af en worden er nooit betaalde sessies geboekt. Het goede nieuws is dat je met kleine aanpassingen je conversie snel kunt verbeteren.
In deze gids leer je vijf tips voor je Boekingspagina waarmee je klikken omzet in bevestigde afspraken. Je ontdekt wat je op de pagina moet zetten, hoe je je beschikbaarheid instelt, wanneer je de betaling moet innen en welke tools je helpen om het proces strak te laten verlopen. Je ziet ook hoe Doodle je afspraken op automatische piloot regelt met agenda-koppelingen, Stripe-betalingen en automatische videolinks, zodat jij je kunt concentreren op het coachen – en niet op administratie.
De uitdaging waar Coach-professionals voor staan
De meeste coaches lopen tegen dezelfde obstakels aan:
Eindeloos heen en weer gepraat om een tijdstip te vinden
Geïnteresseerden weten niet precies wat er tijdens de sessie aan bod komt
Mensen komen niet opdagen als de herinneringen te zwak of onduidelijk zijn
Problemen met betalen voor consulten of pakketten
Handmatige stappen om Zoom- of Teams-links aan elke vergadering toe te voegen
Elke leemte zorgt voor wrijving en ondermijnt het vertrouwen. Je Boekingspagina moet twijfels wegnemen, vragen beantwoorden en binnen twee minuten een duidelijke volgende stap aangeven.
Waarom dit belangrijk is voor Coach
Je boekingspagina is vaak het eerste echte contactmoment na een doorverwijzing, een webinar of een LinkedIn-bericht. Een soepel proces zorgt voor meer eerste gesprekken, een hogere opkomst en meer opdrachten.
Een gestage stroom aan boekingen zorgt er ook voor dat je energie op peil blijft. Duidelijke beschikbaarheid, buffers en limieten zorgen ervoor dat je week in balans blijft. Automatische herinneringen en betalingen verminderen de administratieve rompslomp, zodat je je klanten van dienst kunt zijn zonder je hoofd te breken over de logistiek.
Tip 1 voor je boekingspagina: Begin met de resultaten, daarna de praktische zaken
Potentiële klanten boeken snel als ze de meerwaarde zien. Zorg ervoor dat bovenaan je pagina het resultaat centraal staat – niet je biografie.
Wat je bovenaan moet zetten:
Een korte, resultaatgerichte kop
Drie punten die aangeven wat klanten hieruit meenemen
Voor wie deze sessie bedoeld is – en voor wie niet
Een voorbereidingsnotitie van één zin
Hoe doe je dit in Doodle:
Gebruik de AI-vergaderbeschrijvingen in Doodle Pro om berichten op te stellen
Voeg een eigen huisstijl toe die bij je kleuren en logo past
Voorbeeld van een coach:
Een loopbaancoach zet het volgende op een rijtje: Maak duidelijk wat je streeffunctie is, ontdek je drie grootste sterke punten en breng één tekortkoming in kaart. Je gaat naar huis met een actieplan voor 30 dagen. Niet bedoeld voor studenten.
Tip 2 voor je boekingspagina: Stel de beschikbaarheid zo in dat het bij je klanten past en je je op je werk kunt blijven concentreren
Je beschikbaarheid is bepalend voor je omzet en je energie. Slimme tijdvakken helpen klanten om de beste momenten te boeken zonder dat je week te vol raakt.
Hoe je je beschikbaarheid beter kunt instellen:
Bied tijden aan die goed aansluiten op de agenda’s van je klanten
Zorg voor een buffer van 10–15 minuten voor en na de sessies
Beperk het aantal dagelijkse sessies om een burn-out te voorkomen
Voeg een duidelijk tijdvenster toe om afspraken te verzetten
Zorg ervoor dat tijdzones eenduidig zijn
Hoe Doodle je helpt:
Synchroniseer Google Calendar, Outlook of Apple Calendar, zodat alleen beschikbare tijdvakken worden weergegeven
Voeg opvulling en reserveringslimieten toe
Laat Doodle zich automatisch aanpassen aan tijdzones
Voorbeeld van een coach:
Een leiderschapscoach heeft ’s ochtends op maandag en dinsdag tijd voor kennismakingsgesprekken, en op donderdag één blok vroeg in de middag voor vervolggesprekken. Doodle zorgt er automatisch voor dat er geen dubbele afspraken ontstaan.
Tip 3 voor de boekingspagina: Maak het betalen, vragen stellen en herinneringen ontvangen zo soepel mogelijk
Als je geld vraagt voor kennismakingsgesprekken of als je voorafgaand aan het gesprek wat achtergrondinformatie nodig hebt, neem dat dan mee in het boekingsproces.
Zorg dat het boeken en betalen soepel verloopt:
Koppel Stripe om kosten of aanbetalingen in rekening te brengen
Bied volledige betaling of betaling op basis van een aanbetaling aan
Stel alleen essentiële vragen (2–4 velden)
Nuttige vragen zijn bijvoorbeeld:
Wat is je belangrijkste doel voor deze sessie?
Wat zou ervoor zorgen dat dit gesprek een succes wordt?
Hoe ben je op mij terechtgekomen?
Houd je klanten op de hoogte via:
Automatische herinneringen 24 uur en 2 uur van tevoren
Een korte uitleg in de beschrijving van de vergadering
Voorbeeld van een coach:
Een levenscoach rekent $50 voor een consult van 60 minuten en schrijft dit bedrag bij de volgende sessie in mindering. Stripe int de betaling bij de boeking en dankzij herinneringen is het aantal no-shows gehalveerd.
Tip 4 voor je boekingspagina: Bouw vertrouwen op met je merk, sociale bewijskracht en duidelijke voorwaarden
Coaching is iets persoonlijks. Cliënten maken een afspraak als ze vertrouwen hebben in je aanpak en je professionaliteit.
Voeg simpele vertrouwenssignalen toe:
Je foto en een vriendelijk openingszinnetje
Clientresultaten in één regel
Een korte getuigenis
Een geruststelling op het gebied van privacy
Een duidelijk annulerings- en restitutiebeleid
Gebruik de functies van Doodle:
Aangepaste huisstijl in Doodle Pro
Pagina’s zonder advertenties
Privacy en beveiliging op bedrijfsniveau
Voorbeeld van een coach:
Een voedingscoach zet een portretfoto, één klantbeoordeling en haar annuleringsvoorwaarden online. Het aantal annuleringen daalt, het vertrouwen stijgt.
Tip 5 voor de boekingspagina: Maak verschillende sessietypen en trajecten aan voor verschillende kopers
Verschillende klanten zitten in verschillende fasen. Bied duidelijke stappen aan, zodat ze precies weten wat ze moeten boeken.
Veelvoorkomende sessietypen:
Een gesprek van 20 minuten om alles op een rijtje te zetten
Een betaalde strategiesessie van 60 minuten
Check-ins van 30 minuten voor bestaande klanten
Boek sessies via een privé-link
Groepsworkshops of bijeenkomsten met de groep
Hoe Doodle hierbij helpt:
Meerdere boekingspagina's voor verschillende diensten
1:1-pagina’s voor geselecteerde momenten
Inschrijflijsten voor groepssessies met een beperkt aantal plaatsen
Groepspolls om het beste tijdstip voor de groep te vinden
Automatische videoverbindingen via Zoom, Meet, Teams of Webex
Voorbeeld van een coach:
Een loopbaancoach stuurt leads door naar een kennismakingsgesprek. Gekwalificeerde prospects krijgen een link voor een betaald strategiegesprek. Bestaande klanten krijgen een privé 1-op-1-link. Voor de maandelijkse groepsbijeenkomsten worden Inschrijflijsten gebruikt met een beperkt aantal plaatsen.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Vermijd deze valkuilen op de Boekingspagina:
Lange stukken tekst zonder duidelijke conclusie
Lange formulieren die aanvoelen als papierwerk
Verborgen prijzen of onduidelijke terugbetalingsvoorwaarden
Geen buffers tussen sessies
Videolinks handmatig toevoegen
Geen duidelijkheid over de tijdzone
Dit oplossen kost maar een paar minuten en zorgt maandenlang voor meer conversies.
Tools en oplossingen die coaches gebruiken met Doodle
De functies van Doodle zorgen voor een eenvoudig, geautomatiseerd boekingsproces:
Boekingspagina: Real-time beschikbaarheid, gesynchroniseerd met je agenda
1-op-1-afspraken: Op maat gemaakte tijdopties voor één klant
Inschrijflijsten: Beheerde capaciteit voor groepssessies
Groepspolls: Zoek het beste tijdstip voor maximaal 1000 deelnemers
Kalenderkoppelingen: Automatische conflictdetectie en tijdsvoorstellen
Betalingen via Stripe: Kosten of aanbetalingen die bij de boeking worden geïnd
Videoconferenties: Links worden automatisch toegevoegd
Herinneringen en deadlines: Minder afzeggingen
Beschrijvingen van AI-bijeenkomsten: Snelle samenvattingen die bij het merk passen
Merkopmaak op maat: Professionele uitstraling
Zapier-koppeling: Stuur boekingen door naar het CRM, e-maillijsten of taakbeheersystemen
Praktijkvoorbeelden uit de coachingwereld
Executive coach: meer conversies via cold outreach
Tara begeleidt nieuwe directeuren. Haar oude link was nogal algemeen; haar nieuwe Doodle-Boekingspagina begint met een belofte van één regel, drie punten over de resultaten en alleen beschikbaarheid in de ochtend. Stripe int een kleine aanbetaling. De tarieven stijgen en het aantal no-shows daalt.
Gezondheidscoach: soepelere pakketbezorging
Miguel heeft een programma van 12 weken. Klanten betalen vooraf via Stripe en boeken daarna wekelijkse check-ins via een privé 1-op-1-link. Dankzij buffers en limieten blijft zijn energie op peil.
Loopbaancoach: georganiseerde groepsinschrijvingen
Priya organiseert elke maand cv-spreekuren. Via een Doodle-inschrijflijst wordt het aantal deelnemers beperkt en worden er herinneringen verstuurd. Via een Groepspoll wordt bepaald wat het beste tijdstip voor volgende maand is.
Belangrijkste punten
Zet de resultaten voorop – de waarde gaat boven de logistiek
Houd je focus vast met slimme bereikbaarheid
Zorg dat je betalingen en achtergrondinformatie al vroeg binnenkrijgt
Gebruik je merk en bewijsmateriaal om vertrouwen op te bouwen
Zorg voor duidelijke trajecten voor verschillende soorten klanten
Ga aan de slag met een betere planning
Je volgende klant is maar één klik verwijderd. Gebruik deze tips voor je Boekingspagina om je aanbod duidelijk te maken, de juiste tijden te tonen en het betaal- en voorbereidingsproces soepeler te laten verlopen. Met Doodle regelt de planning zichzelf terwijl jij coacht.
Klaar om het boeken makkelijker te maken? Maak je Doodle-boekingspagina aan, schakel herinneringen in en deel je link vandaag nog.
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