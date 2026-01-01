अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 5 बुकिंग पेज टिप्स

एक कोच के रूप में, आपका कैलेंडर आपकी आय का मुख्य स्रोत है। यदि आपका बुकिंग पेज भ्रमित करने वाला या धीमा है, तो संभावित ग्राहक दूर हो जाते हैं और पेड सेशन कभी बुक नहीं होते। अच्छी खबर यह है कि छोटे-छोटे बदलाव तेजी से रूपांतरण बढ़ा सकते हैं।

इस गाइड में, आप पाँच बुकिंग पेज टिप्स जानेंगे जो क्लिक को पुष्टि की गई मीटिंग्स में बदल देते हैं। आप देखेंगे कि पेज पर क्या लिखना है, अपनी उपलब्धता कैसे सेट करनी है, भुगतान कब लेना है और कौन से टूल्स आपको एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया चलाने में मदद करते हैं। आप यह भी देखेंगे कि Doodle कैलेंडर कनेक्शन, Stripe भुगतान और स्वचालित वीडियो लिंक के साथ ऑटोपायलट पर अपॉइंटमेंट्स कैसे देता है, ताकि आप प्रशासनिक कार्यों में नहीं बल्कि कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

कोच पेशेवरों के सामने चुनौती

अधिकांश कोच एक ही बाधाओं का सामना करते हैं:

समय तय करने के लिए अनंत चक्कर

संभावित छात्रों को यह निश्चित नहीं पता कि सत्र में क्या शामिल है।

जब रिमाइंडर कमजोर या अस्पष्ट हों तो लोग नहीं आते

परामर्श या पैकेज सत्रों के लिए भुगतान में होने वाली अड़चन

हर मीटिंग में ज़ूम या टीम्स लिंक जोड़ने के लिए मैन्युअल चरण

हर अंतराल घर्षण बढ़ाता है और विश्वास घटाता है। आपका बुकिंग पेज दो मिनट के भीतर संदेह दूर करे, सवालों के जवाब दे और अगला स्पष्ट कदम बतावे।

कोच के लिए यह क्यों मायने रखता है

आपका बुकिंग पेज अक्सर रेफ़रल, वेबिनार या LinkedIn संदेश के बाद पहला वास्तविक संपर्क होता है। एक सुगम प्रक्रिया अधिक पहली कॉल्स, बेहतर शो रेट्स और सशुल्क कार्य में उच्च रूपांतरण की ओर ले जाती है।

एक मजबूत बुकिंग प्रवाह आपकी ऊर्जा की भी रक्षा करता है। स्पष्ट उपलब्धता, बफ़र्स और सीमाएँ आपके सप्ताह को संतुलित बनाए रखती हैं। स्वचालित रिमाइंडर और भुगतान प्रशासनिक कार्यों को कम करते हैं, ताकि आप लॉजिस्टिक्स की जटिलताओं के बिना ग्राहकों को सेवा दे सकें।

बुकिंग पेज टिप 1: पहले परिणामों पर ध्यान दें, फिर व्यवस्थाओं पर।

संभावित ग्राहक तब बुक करते हैं जब उन्हें जल्दी से मूल्य दिखाई देता है। अपने पेज के शीर्ष को परिणाम पर केंद्रित करें—न कि अपनी जीवनी पर।

शीर्ष पर क्या जोड़ें:

एक संक्षिप्त, परिणाम-केंद्रित शीर्षक

ग्राहक क्या लेकर जाएंगे, इसकी रूपरेखा देने वाली तीन बुलेट्स

यह सत्र किसके लिए है—और किसके लिए नहीं

एक वाक्य की तैयारी नोट

Doodle में यह कैसे करें:

Doodle Pro में AI मीटिंग विवरण का उपयोग संदेश का मसौदा तैयार करने के लिए करें।

अपने रंगों और लोगो से मेल खाने के लिए कस्टम ब्रांडिंग जोड़ें।

कोच उदाहरण:

एक करियर कोच सूचीबद्ध करता है: अपनी लक्षित भूमिका को स्पष्ट करें, अपनी शीर्ष तीन शक्तियों को समझें और एक कमी की पहचान करें। 30-दिवसीय कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ें। छात्रों के लिए नहीं।

बुकिंग पेज टिप 2: ऐसी उपलब्धता सेट करें जो ग्राहकों के अनुकूल हो और आपके ध्यान की रक्षा करे।

आपकी उपलब्धता रूपांतरणों और आपकी ऊर्जा को आकार देती है। स्मार्ट समय खिड़कियाँ ग्राहकों को आपके सप्ताह को अभिभूत किए बिना सर्वोत्तम समय बुक करने में मदद करती हैं।

बेहतर उपलब्धता कैसे सेट करें:

अपने ग्राहकों की समय-सारिणी के अनुसार समय प्रस्तावित करें। सत्रों से पहले और बाद में 10–15 मिनट का बफर जोड़ें। बर्नआउट से बचने के लिए दैनिक सत्रों को सीमित करें। एक स्पष्ट पुनर्निर्धारण विंडो जोड़ें समय क्षेत्रों को अस्पष्टता-रहित बनाएं

Doodle कैसे मदद करता है:

केवल खाली स्लॉट दिखाने के लिए Google, Outlook या Apple कैलेंडर सिंक करें।

पैडिंग और बुकिंग सीमाएँ जोड़ें

समय क्षेत्रों के लिए Doodle को स्वचालित रूप से समायोजित होने दें

कोच उदाहरण:

एक लीडरशिप कोच सोमवार और मंगलवार को सुबह डिस्कवरी कॉल्स के लिए समय निकालता है, और गुरुवार को एक शुरुआती दोपहर का ब्लॉक फॉलो-अप्स के लिए निर्धारित करता है। Doodle स्वचालित रूप से टकरावों को छिपा देता है।

बुकिंग पेज टिप 3: भुगतान, प्रश्नों और अनुस्मारकों के साथ बाधाओं को कम करें

यदि आप परिचयात्मक सत्रों के लिए शुल्क लेते हैं या कॉल से पहले संदर्भ की आवश्यकता है, तो इसे बुकिंग प्रक्रिया में शामिल करें।

बुकिंग और भुगतान को सहज बनाएं:

शुल्क या जमा राशि वसूलने के लिए Stripe कनेक्ट करें

पूर्ण या जमा-आधारित भुगतान की पेशकश करें

केवल आवश्यक प्रश्न पूछें (2–4 क्षेत्र)

उपयोगी प्रश्नों में शामिल हैं:

इस सत्र के लिए आपका मुख्य लक्ष्य क्या है?

इस कॉल को जीत क्या बनाएगा?

आपने मेरे बारे में कैसे सुना?

ग्राहकों को निम्नलिखित के साथ सूचित रखें:

24 घंटे और 2 घंटे पहले स्वचालित अनुस्मारक

बैठक विवरण के अंदर एक संक्षिप्त निर्देश

कोच उदाहरण:

एक लाइफ़ कोच 60 मिनट की परामर्श के लिए $50 चार्ज करता है और इसे अगली सेवा में जोड़ देता है। Stripe बुकिंग के समय भुगतान एकत्र करता है और रिमाइंडर से अनुपस्थितियों में आधी कमी आती है।

बुकिंग पेज टिप 4: ब्रांडिंग, सोशल प्रूफ और स्पष्ट नीतियों के साथ विश्वास बनाएँ

कोचिंग व्यक्तिगत होती है। क्लाइंट तब बुक करते हैं जब उन्हें आपकी प्रक्रिया और आपके पेशेवर रवैये पर भरोसा होता है।

सरल विश्वास संकेत जोड़ें:

आपकी तस्वीर और एक दोस्ताना परिचय पंक्ति

एक-लाइन क्लाइंट परिणाम

एक संक्षिप्त प्रशंसापत्र

गोपनीयता का आश्वासन

एक स्पष्ट रद्दीकरण और धनवापसी नीति

Doodle फीचर्स का उपयोग करें:

Doodle Pro में कस्टम ब्रांडिंग

विज्ञापन-मुक्त पृष्ठ

उद्यम-स्तरीय गोपनीयता और सुरक्षा

कोच उदाहरण:

एक पोषण कोच एक हेडशॉट, एक प्रशंसापत्र और अपनी रद्दीकरण नीति प्रदर्शित करती है। रद्दीकरण कम होते हैं, विश्वास बढ़ता है।

बुकिंग पेज टिप 5: विभिन्न खरीदारों के लिए सत्र प्रकार और पथ बनाएँ

विभिन्न ग्राहक विभिन्न चरणों में होते हैं। स्पष्ट मार्ग प्रदान करें ताकि उन्हें ठीक से पता हो कि उन्हें क्या बुक करना है।

सामान्य सत्र प्रकार:

20-मिनट की स्पष्टता कॉल

60 मिनट का सशुल्क रणनीति सत्र

30 मिनट के मौजूदा ग्राहक चेक-इन

एक निजी लिंक के माध्यम से सत्र पैकेज करें

समूह कार्यशालाएँ या समूह जाँच-बैठकें

Doodle इसका समर्थन कैसे करता है:

विभिन्न सेवाओं के लिए कई बुकिंग पेज

चयनित समयों के लिए 1:1 पृष्ठ

सीट सीमाओं वाले समूह सत्रों के लिए साइन-अप शीट्स

समूह का सर्वश्रेष्ठ समय खोजने के लिए ग्रुप पोल

ज़ूम, मीट, टीम्स या वेबएक्स के माध्यम से स्वचालित वीडियो लिंक

कोच उदाहरण:

एक करियर कोच लीड्स को क्लैरिटी कॉल के लिए भेजता है। योग्य संभावित ग्राहकों को भुगतान-आधारित रणनीति कॉल लिंक मिलता है। मौजूदा ग्राहकों को निजी 1:1 लिंक प्राप्त होता है। मासिक समूह क्लिनिक सीमित सीटों के साथ साइन-अप शीट्स का उपयोग करते हैं।

बचने के लिए सामान्य गलतियाँ

इन बुकिंग पेज की कमियों से बचें:

बिना किसी स्पष्ट परिणाम के लंबी-लंबी दीवारें

कागजी कार्रवाई जैसी लंबी प्रपत्र

छिपी हुई कीमतें या अस्पष्ट रिफंड

सत्रों के बीच कोई बफ़र नहीं

वीडियो लिंक मैन्युअली जोड़ना

समय क्षेत्र की स्पष्टता नहीं

इनमें सुधार करने में कुछ ही मिनट लगते हैं और महीनों तक रूपांतरण बढ़ते रहते हैं।

Doodle के साथ कोचों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और समाधान

Doodle की विशेषताएँ एक सरल, स्वचालित बुकिंग प्रक्रिया बनाती हैं:

बुकिंग पेज: आपके कैलेंडर के साथ समन्वित वास्तविक समय उपलब्धता

1:1 अनुसूचीकरण: एक ग्राहक के लिए चयनित समय विकल्प

साइन-अप शीट्स: समूह सत्रों के लिए क्षमता का प्रबंधन

ग्रुप पोल: 1000 प्रतिभागियों तक के साथ सबसे अच्छा समय खोजें

कैलेंडर कनेक्शन: स्वचालित संघर्ष पहचान और समय सुझाव

Stripe के साथ भुगतान: बुकिंग के समय एकत्रित की जाने वाली शुल्क या जमा राशि

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: लिंक स्वचालित रूप से जोड़े गए

स्मरणपत्र और समय-सीमाएँ: कम अनुपस्थिति

एआई बैठक विवरण: तेज़, ब्रांड-अनुरूप सारांश

कस्टम ब्रांडिंग: पेशेवर लुक

ज़ैपियर कनेक्शन: बुकिंग्स को CRM, ईमेल सूचियों या कार्य उपकरणों में भेजें

कोचिंग क्षेत्र से वास्तविक दुनिया के उदाहरण

एक्जीक्यूटिव कोच: ठंडे संपर्क से अधिक रूपांतरण

तारा नए निर्देशकों को प्रशिक्षित करती हैं। उनका पुराना लिंक सामान्य था; उनका नया Doodle बुकिंग पेज एक-लाइन के वादे, तीन परिणाम-बुलेट पॉइंट्स और केवल सुबह की उपलब्धता के साथ खुलता है। स्ट्राइप एक छोटी जमा राशि लेता है। शो रेट्स बढ़ते हैं और घोस्टिंग घटती है।

हेल्थ कोच: सुगम पैकेज डिलीवरी

मिगुएल 12 सप्ताह का कार्यक्रम चलाते हैं। ग्राहक Stripe के माध्यम से अग्रिम भुगतान करते हैं, फिर एक निजी 1:1 लिंक के जरिए साप्ताहिक चेक-इन बुक करते हैं। बफ़र्स और सीमाएँ उनकी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखती हैं।

कैरियर कोच: समूह पंजीकरण का आयोजन

प्रिया मासिक रिज्यूमे क्लिनिक आयोजित करती हैं। एक Doodle साइन-अप शीट उपस्थिति की सीमा निर्धारित करती है और अनुस्मारक भेजती है। एक ग्रुप पोल अगले महीने का सबसे उपयुक्त समय चुनता है।

मुख्य बातें

परिणामों को पहले रखें—लॉजिस्टिक्स से पहले मूल्य

स्मार्ट उपलब्धता के साथ अपने ध्यान की रक्षा करें

भुगतान और संदर्भ जल्दी एकत्र करें

विश्वास बनाने के लिए ब्रांडिंग और प्रमाण का उपयोग करें।

विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए स्पष्ट मार्ग बनाएँ।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

आपका अगला क्लाइंट एक क्लिक दूर है। इन बुकिंग पेज टिप्स का उपयोग करके अपनी पेशकश को स्पष्ट करें, सही समय दिखाएँ और भुगतान व तैयारी से जुड़ी असुविधा को कम करें। Doodle के साथ, जब आप कोचिंग करते हैं तब भी आपकी शेड्यूलिंग काम करती है।

बुकिंग को सरल बनाना चाहते हैं? अपना Doodle बुकिंग पेज बनाएं, रिमाइंडर चालू करें और आज ही अपना लिंक साझा करें।