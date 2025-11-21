Crear un Doodle

5 consejos de la Página de Reservas para atraer más clientes

Tiempo de lectura: 6 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 21 nov 2025

Coach in a client session.

    Como coach, tu calendario es tu motor de ingresos. Si tu página de reservas es confusa o lenta, los clientes potenciales abandonan y las sesiones de pago nunca se reservan. La buena noticia es que pequeños cambios pueden aumentar las conversiones rápidamente.

    En esta guía, aprenderás cinco consejos sobre la Página de reservas que convierten los clics en reuniones confirmadas. Verás qué decir en la página, cómo establecer tu disponibilidad, cuándo cobrar el pago y qué herramientas te ayudan a llevar a cabo un proceso ajustado. También verás cómo Doodle te proporciona citas en piloto automático con conexiones de calendario, pagos de Stripe y enlaces de vídeo automáticos para que puedas centrarte en el coaching, no en la administración.

    El reto al que se enfrentan los profesionales del Coaching

    La mayoría de los coaches se encuentran con los mismos obstáculos:

    • Interminables idas y venidas para encontrar una hora

    • Los clientes potenciales no están seguros de lo que incluye la sesión

    • No se presentan cuando los recordatorios son débiles o poco claros

    • Fricción en el pago de consultas o sesiones de paquetes

    • Pasos manuales para añadir enlaces de Zoom o Teams a cada reunión

    Cada laguna añade fricción y reduce la confianza. Tu Página de Reserva debe despejar dudas, responder preguntas y ofrecer un paso siguiente claro en menos de dos minutos.

    Por qué es importante para el Orientador

    Tu Página de Reservas suele ser la primera interacción real tras una recomendación, un seminario web o un mensaje de LinkedIn. Un camino fluido conduce a más primeras llamadas, mejores tasas de presentación y mayores conversiones en trabajo remunerado.

    Un flujo de reservas sólido también protege tu energía. Una disponibilidad clara, topes y límites mantienen tu semana equilibrada. Los recordatorios y pagos automáticos reducen los trámites administrativos para que puedas atender a los clientes sin tener que hacer malabarismos logísticos.

    Consejo 1 para la página de reservas: Lidera con los resultados, luego con la logística

    Los clientes potenciales reservan cuando ven el valor rápidamente. Haz que la parte superior de tu página se centre en el resultado, no en tu biografía.

    Qué añadir en la parte superior

    • Un titular breve y centrado en los resultados

    • Tres viñetas que describan lo que obtendrán los clientes

    • Para quién y para quién no es la sesión

    • Una nota preparatoria de una frase

    Cómo hacerlo en Doodle:

    • Utiliza las descripciones de reuniones de AI en Doodle Pro para redactar los mensajes

    • Añade una marca personalizada que combine con tus colores y logotipo

    Ejemplo de coach:

    Un coach profesional hace una lista: Aclara tu función objetivo, comprende tus tres puntos fuertes principales e identifica una carencia. Sal con un plan de acción de 30 días. No para estudiantes.

    Consejo 2 para la página de reservas: Establece una disponibilidad que se adapte a los clientes y proteja tu enfoque

    Tu disponibilidad determina las conversiones y tu energía. Las ventanas de tiempo inteligentes ayudan a los clientes a reservar las mejores horas sin abrumar tu semana.

    Cómo establecer una mejor disponibilidad:

    1. Ofrece horas que se ajusten a los horarios de tus clientes

    2. Añade intervalos de 10-15 minutos antes y después de las sesiones

    3. Limita las sesiones diarias para evitar el agotamiento

    4. Añade una ventana de reprogramación clara

    5. Deja claras las zonas horarias

    Cómo ayuda Doodle:

    • Sincroniza el Calendario de Google, Outlook o Apple para que sólo aparezcan las franjas horarias abiertas

    • Añade límites de relleno y reserva

    • Deja que Doodle se ajuste automáticamente a las zonas horarias

    Ejemplo de coach:

    Un coach de liderazgo abre las mañanas de los lunes y martes para las llamadas de descubrimiento, y un bloque a primera hora de la tarde de los jueves para el seguimiento. Doodle oculta los conflictos automáticamente.

    Consejo 3 sobre la página de reservas: Reduce la fricción con los pagos, las preguntas y los recordatorios

    Si cobras por sesiones introductorias o necesitas contexto antes de la llamada, incorpóralo al flujo de reservas.

    Haz que la reserva y el pago sean fluidos:

    • Conecta Stripe para cobrar comisiones o depósitos

    • Ofrece pagos completos o basados en depósitos

    • Haz sólo preguntas esenciales (2-4 campos)

    Algunas preguntas útiles son:

    • ¿Cuál es tu objetivo principal para esta sesión?

    • ¿Qué haría que esta llamada fuera un éxito?

    • ¿Cómo has oído hablar de mí?

    Mantén informados a los clientes con:

    • Recordatorios automáticos 24 horas y 2 horas antes

    • Una breve instrucción dentro de la descripción de la reunión

    Ejemplo de coach:

    Un coach de vida cobra 50 $ por una consulta de 60 minutos y los abona en el siguiente servicio. Stripe cobra el pago en el momento de la reserva y los recordatorios reducen a la mitad las ausencias.

    Consejo 4 para la página de reservas: Genera confianza con marca, prueba social y políticas claras

    El coaching es personal. Los clientes reservan cuando confían en tu proceso y tu profesionalidad.

    Añade señales sencillas de confianza:

    • Tu foto y una línea de introducción amistosa

    • Resultados de clientes en una línea

    • Un breve testimonio

    • Una garantía de privacidad

    • Una política clara de cancelación y reembolso

    Utiliza las funciones de Doodle

    • Marca personalizada en Doodle Pro

    • Páginas sin publicidad

    • Privacidad y seguridad a nivel empresarial

    Ejemplo de entrenadora:

    Una entrenadora de nutrición muestra un retrato, un testimonio y su política de cancelación. Disminuyen las cancelaciones y aumenta la confianza.

    Consejo 5 sobre la página de reservas: Crea tipos de sesiones y rutas para diferentes compradores

    Cada cliente se encuentra en una fase diferente. Ofréceles caminos claros para que sepan exactamente qué reservar.

    Tipos de sesión habituales:

    • Llamada de claridad de 20 minutos

    • Sesión estratégica de pago de 60 minutos

    • Consultas de 30 minutos con clientes existentes

    • Paquetes de sesiones a través de un enlace privado

    • Talleres de grupo o check-ins de cohorte

    Cómo Doodle apoya esto:

    • Múltiples páginas de reserva para diferentes servicios

    • Páginas 1:1 para horarios seleccionados

    • Hojas de inscripción para sesiones de grupo con límite de plazas

    • Encuestas de grupo para encontrar la mejor hora de grupo

    • Enlaces de vídeo automáticos a través de Zoom, Meet, Teams o Webex

    Ejemplo de entrenador:

    Un orientador profesional envía clientes potenciales a una llamada de claridad. Los clientes potenciales cualificados reciben un enlace a una llamada estratégica de pago. Los clientes existentes reciben un enlace privado 1:1. Los cursos mensuales en grupo utilizan hojas de inscripción con un límite de plazas.

    Errores comunes que debes evitar

    Evita estos errores de las Páginas de Inscripción:

    • Muros de texto sin un resultado claro

    • Formularios largos que parecen papeleo

    • Precios ocultos o reembolsos poco claros

    • No hay pausas entre sesiones

    • Añadir manualmente enlaces de vídeo

    • Ausencia de claridad en la zona horaria

    Arreglar esto lleva minutos y aumenta las conversiones durante meses.

    Herramientas y soluciones que los entrenadores utilizan con Doodle

    Las funciones de Doodle crean un flujo de reservas sencillo y automatizado:

    • Página de reservas: Disponibilidad en tiempo real sincronizada con tu calendario

    • Programación 1:1: Opciones de tiempo seleccionadas para un cliente

    • Hojas de inscripción: Capacidad gestionada para sesiones de grupo

    • Encuestas de grupo: Encuentra la mejor hora con hasta 1000 participantes

    • Conexiones de calendario: Detección automática de conflictos y sugerencias de horarios

    • Pagos con Stripe: Cuotas o depósitos cobrados en el momento de la reserva

    • Videoconferencia: Enlaces añadidos automáticamente

    • Recordatorios y plazos: Menos ausencias

    • Descripciones de reuniones con IA: Resúmenes rápidos y adaptados a la marca

    • Marca personalizada: Aspecto profesional

    • Conexión Zapier: Envía reservas a CRM, listas de correo electrónico o herramientas de tareas

    Ejemplos reales del mundo del coaching

    Coach ejecutivo: mayores conversiones gracias a la captación en frío

    Tara asesora a nuevos directores. Su antiguo enlace era genérico; su nueva página de reservas Doodle se abre con una promesa de una línea, tres viñetas de resultados y sólo disponibilidad por la mañana. Stripe cobra un pequeño depósito. Aumenta el número de shows y disminuye el ghosting.

    Entrenador de salud: entrega de paquetes más fluida

    Miguel dirige un programa de 12 semanas. Los clientes pagan por adelantado con Stripe y luego reservan visitas semanales a través de un enlace privado 1:1. Los topes y límites mantienen su energía constante.

    Orientador profesional: inscripciones organizadas en grupo

    Priya organiza clínicas mensuales de currículum. Una hoja de inscripción de Doodle controla la asistencia y envía recordatorios. Una encuesta de grupo selecciona la mejor hora del mes siguiente.

    Puntos clave

    • Anteponer los resultados a la logística

    • Protege tu enfoque con una disponibilidad inteligente

    • Recoge los pagos y el contexto pronto

    • Utiliza la marca y las pruebas para generar confianza

    • Crea caminos claros para los distintos tipos de clientes

    Empieza con una mejor programación

    Tu próximo cliente está a un clic de distancia. Utiliza estos consejos de la Página de reservas para aclarar tu oferta, mostrar los horarios adecuados y reducir la fricción en torno al pago y la preparación. Con Doodle, tu programación funciona mientras entrenas.

    ¿Listo para simplificar las reservas? Crea tu Página de Reservas Doodle, activa los recordatorios y comparte tu enlace hoy mismo.

