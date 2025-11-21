5 tips til bookingsiden for at tiltrække flere kunder

Som coach er din kalender din indtægtsmotor. Hvis din bookingside er forvirrende eller langsom, falder potentielle kunder fra, og betalte sessioner bliver aldrig booket. Den gode nyhed er, at små ændringer hurtigt kan løfte konverteringerne.
I denne guide får du fem tips til bookingsiden, som forvandler klik til bekræftede møder. Du kan se, hvad der skal stå på siden, hvordan du angiver din tilgængelighed, hvornår du skal opkræve betaling, og hvilke værktøjer der hjælper dig med at køre en stram proces. Du vil også se, hvordan Doodle giver dig aftaler på autopilot med kalenderforbindelser, Stripe-betalinger og automatiske videolinks, så du kan fokusere på coaching - ikke administration.
Udfordringen for professionelle coaches
De fleste coaches løber ind i de samme forhindringer:
Endeløs frem og tilbage for at finde et tidspunkt
Potentielle kunder er usikre på, hvad sessionen indeholder
Udeblivelser, når påmindelser er svage eller uklare
Problemer med betaling for konsultationer eller pakkesessioner
Manuelle trin for at tilføje Zoom- eller Teams-links til hvert møde
Hvert hul tilføjer friktion og reducerer tilliden. Din bookingside skal fjerne tvivl, besvare spørgsmål og give et klart næste skridt på under to minutter.
Hvorfor dette er vigtigt for coachen
Din bookingside er ofte den første rigtige interaktion efter en henvisning, et webinar eller en LinkedIn-besked. En glat vej fører til flere første opkald, bedre fremvisningsrater og højere konverteringer til betalt arbejde.
Et stærkt bookingflow beskytter også din energi. Tydelig tilgængelighed, buffere og grænser holder din uge i balance. Automatiske påmindelser og betalinger reducerer administrationen, så du kan betjene kunderne uden at skulle jonglere med logistikken.
Tip til bookingsiden 1: Begynd med resultater, så logistik
Potentielle kunder booker, når de hurtigt kan se værdien. Få toppen af din side til at fokusere på resultatet - ikke din biografi.
Hvad skal du tilføje øverst?
En kort, resultatfokuseret overskrift
Tre punkter, der skitserer, hvad kunderne vil få ud af det
Hvem sessionen er for - og ikke for
En forberedende note på en sætning
Sådan gør du i Doodle:
Brug AI-mødebeskrivelser i Doodle Pro til at udarbejde budskaber
Tilføj brugerdefineret branding, der matcher dine farver og dit logo
Eksempel på en coach:
En karrierecoach laver en liste: Afklar din målrolle, forstå dine tre bedste styrker og identificer et hul. Gå derfra med en 30-dages handlingsplan. Ikke for studerende.
Tip til bookingside 2: Fastlæg en tilgængelighed, der passer til klienter og beskytter dit fokus
Din tilgængelighed former konverteringer og din energi. Smarte tidsvinduer hjælper kunderne med at booke de bedste tider uden at overvælde din uge.
Sådan får du bedre tilgængelighed:
Tilbyd tider, der passer til dine kunders skemaer
Tilføj 10-15 minutters buffer før og efter sessioner
Begræns antallet af daglige sessioner for at undgå udbrændthed
Tilføj et klart vindue for omlægning af tid
Gør tidszoner entydige
Sådan hjælper Doodle:
Synkroniser Google, Outlook eller Apple Calendar, så kun åbne slots vises
Tilføj begrænsninger for udfyldning og booking
Lad Doodle justere automatisk efter tidszoner
Eksempel på en coach:
En ledelsescoach åbner morgener mandag og tirsdag for opdagelsessamtaler og en tidlig eftermiddagsblok om torsdagen for opfølgninger. Doodle skjuler automatisk konflikter.
Tip til bookingside 3: Reducer friktionen med betalinger, spørgsmål og påmindelser
Hvis du opkræver betaling for introsessioner eller har brug for kontekst før opkaldet, så indbyg det i bookingflowet.
Gør booking og betaling problemfri:
Tilslut Stripe for at opkræve gebyrer eller indskud
Tilbyd fuld eller indskudsbaseret betaling
Stil kun vigtige spørgsmål (2-4 felter)
Nyttige spørgsmål omfatter:
Hvad er dit hovedmål med denne session?
Hvad ville gøre dette opkald til en gevinst?
Hvordan har du hørt om mig?
Hold kunderne informeret med:
Automatiske påmindelser 24 timer og 2 timer før
En kort instruktion inde i mødebeskrivelsen
Eksempel på en coach:
En livscoach opkræver $50 for en 60-minutters konsultation og krediterer det til den næste service. Stripe opkræver betaling ved booking, og påmindelser halverer antallet af udeblivelser.
Tip til bookingside 4: Opbyg tillid med branding, socialt bevis og klare politikker
Coaching er personligt. Kunder booker, når de føler sig trygge ved din proces og din professionalisme.
Tilføj enkle tillidssignaler:
Dit foto og en venlig intro
Klientresultater i én linje
En kort udtalelse
En forsikring om privatlivets fred
En klar afbestillings- og tilbagebetalingspolitik
Brug Doodle-funktioner:
Brugerdefineret branding i Doodle Pro
Annoncefri sider
Privatliv og sikkerhed på virksomhedsniveau
Eksempel på en coach:
En ernæringscoach viser et billede af sig selv, en udtalelse og sin afbestillingspolitik. Aflysningerne falder, tilliden stiger.
Tip til bookingside 5: Opret sessionstyper og stier til forskellige købere
Forskellige kunder er på forskellige stadier. Tilbyd klare veje, så de ved præcis, hvad de skal booke.
Almindelige sessionstyper:
20-minutters klarhedsopkald
60 minutters betalt strategisession
30 minutters check-in med eksisterende kunder
Pakkesessioner via et privat link
Gruppeworkshops eller kohorte-check-ins
Hvordan Doodle understøtter dette:
Flere bookingsider til forskellige tjenester
1:1-sider til kuraterede tider
Tilmeldingsskemaer til gruppesessioner med pladsbegrænsning
Gruppeafstemninger til at finde den bedste gruppetid
Automatiske videolinks via Zoom, Meet, Teams eller Webex
Eksempel på en coach:
En karrierecoach sender leads til et klarhedsopkald. Kvalificerede potentielle kunder får et link til et betalt strategiopkald. Eksisterende kunder får et privat 1:1-link. Månedlige gruppeklinikker bruger tilmeldingsark med begrænset antal pladser.
Almindelige fejl, der skal undgås
Undgå disse faldgruber på bookingsiden:
Vægge af tekst uden klart resultat
Lange formularer, der føles som papirarbejde
Skjulte priser eller uklare tilbagebetalinger
Ingen buffer mellem sessioner
Manuel tilføjelse af videolinks
Ingen klarhed om tidszone
Det tager få minutter at rette op på disse ting, og det øger konverteringen i flere måneder.
Værktøjer og løsninger, som coaches bruger med Doodle
Doodles funktioner skaber et enkelt, automatiseret bookingflow:
Bookingside: Tilgængelighed i realtid synkroniseret med din kalender
1:1 planlægning: Kuraterede tidsmuligheder for én klient
Tilmeldingsark: Administreret kapacitet til gruppesessioner
Afstemninger i grupper: Find det bedste tidspunkt med op til 1000 deltagere
Kalenderforbindelser: Automatisk registrering af konflikter og forslag til tidspunkter
Betalinger med Stripe: Gebyrer eller indskud opkræves ved booking
Videokonferencer: Links tilføjes automatisk
Påmindelser og deadlines: Færre udeblivelser
AI-mødebeskrivelser: Hurtige, brandede resuméer
Brugerdefineret branding: Professionelt udseende
Zapier-forbindelse: Send bookinger til CRM, e-mail-lister eller opgaveværktøjer
Eksempler fra den virkelige verden inden for coaching
Executive coach: højere konvertering fra kold outreach
Tara coacher nye direktører. Hendes gamle link var generisk; hendes nye Doodle-bookingside åbner med et løfte på én linje, tre resultater og kun tilgængelighed om morgenen. Stripe opkræver et lille depositum. Showraten stiger, og ghosting falder.
Sundhedscoach: Jævnere pakkelevering
Miguel kører et 12-ugers program. Kunderne betaler forud med Stripe og booker derefter ugentlige check-ins via et privat 1:1-link. Buffere og grænser holder hans energi stabil.
Karrierecoach: organiseret gruppetilmelding
Priya er vært for månedlige CV-klinikker. Et Doodle-tilmeldingsark holder styr på fremmødet og sender påmindelser. En gruppeafstemning vælger næste måneds bedste tidspunkt.
Det vigtigste at tage med sig
Sæt resultater først - værdi før logistik
Beskyt dit fokus med smart tilgængelighed
Indsaml betalinger og kontekst tidligt
Brug branding og bevis for at opbygge tillid
Skab klare veje for forskellige typer kunder
Kom i gang med bedre planlægning
Din næste kunde er kun et klik væk. Brug disse tips til bookingsiden til at tydeliggøre dit tilbud, vise de rigtige tidspunkter og reducere friktionen omkring betaling og forberedelse. Med Doodle fungerer din planlægning, mens du coacher.
Er du klar til at forenkle bookingen? Opret din Doodle-bookingside, slå påmindelser til, og del dit link i dag.