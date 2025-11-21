5 tips til bookingsiden for at tiltrække flere kunder

Som coach er din kalender din indtægtsmotor. Hvis din bookingside er forvirrende eller langsom, falder potentielle kunder fra, og betalte sessioner bliver aldrig booket. Den gode nyhed er, at små ændringer hurtigt kan løfte konverteringerne.

I denne guide får du fem tips til bookingsiden, som forvandler klik til bekræftede møder. Du kan se, hvad der skal stå på siden, hvordan du angiver din tilgængelighed, hvornår du skal opkræve betaling, og hvilke værktøjer der hjælper dig med at køre en stram proces. Du vil også se, hvordan Doodle giver dig aftaler på autopilot med kalenderforbindelser, Stripe-betalinger og automatiske videolinks, så du kan fokusere på coaching - ikke administration.

Udfordringen for professionelle coaches

De fleste coaches løber ind i de samme forhindringer:

Endeløs frem og tilbage for at finde et tidspunkt

Potentielle kunder er usikre på, hvad sessionen indeholder

Udeblivelser, når påmindelser er svage eller uklare

Problemer med betaling for konsultationer eller pakkesessioner

Manuelle trin for at tilføje Zoom- eller Teams-links til hvert møde

Hvert hul tilføjer friktion og reducerer tilliden. Din bookingside skal fjerne tvivl, besvare spørgsmål og give et klart næste skridt på under to minutter.

Hvorfor dette er vigtigt for coachen

Din bookingside er ofte den første rigtige interaktion efter en henvisning, et webinar eller en LinkedIn-besked. En glat vej fører til flere første opkald, bedre fremvisningsrater og højere konverteringer til betalt arbejde.

Et stærkt bookingflow beskytter også din energi. Tydelig tilgængelighed, buffere og grænser holder din uge i balance. Automatiske påmindelser og betalinger reducerer administrationen, så du kan betjene kunderne uden at skulle jonglere med logistikken.

Tip til bookingsiden 1: Begynd med resultater, så logistik

Potentielle kunder booker, når de hurtigt kan se værdien. Få toppen af din side til at fokusere på resultatet - ikke din biografi.

Hvad skal du tilføje øverst?

En kort, resultatfokuseret overskrift

Tre punkter, der skitserer, hvad kunderne vil få ud af det

Hvem sessionen er for - og ikke for

En forberedende note på en sætning

Sådan gør du i Doodle:

Brug AI-mødebeskrivelser i Doodle Pro til at udarbejde budskaber

Tilføj brugerdefineret branding, der matcher dine farver og dit logo

Eksempel på en coach:

En karrierecoach laver en liste: Afklar din målrolle, forstå dine tre bedste styrker og identificer et hul. Gå derfra med en 30-dages handlingsplan. Ikke for studerende.

Tip til bookingside 2: Fastlæg en tilgængelighed, der passer til klienter og beskytter dit fokus

Din tilgængelighed former konverteringer og din energi. Smarte tidsvinduer hjælper kunderne med at booke de bedste tider uden at overvælde din uge.

Sådan får du bedre tilgængelighed:

Tilbyd tider, der passer til dine kunders skemaer Tilføj 10-15 minutters buffer før og efter sessioner Begræns antallet af daglige sessioner for at undgå udbrændthed Tilføj et klart vindue for omlægning af tid Gør tidszoner entydige

Sådan hjælper Doodle:

Synkroniser Google, Outlook eller Apple Calendar, så kun åbne slots vises

Tilføj begrænsninger for udfyldning og booking

Lad Doodle justere automatisk efter tidszoner

Eksempel på en coach:

En ledelsescoach åbner morgener mandag og tirsdag for opdagelsessamtaler og en tidlig eftermiddagsblok om torsdagen for opfølgninger. Doodle skjuler automatisk konflikter.

Tip til bookingside 3: Reducer friktionen med betalinger, spørgsmål og påmindelser

Hvis du opkræver betaling for introsessioner eller har brug for kontekst før opkaldet, så indbyg det i bookingflowet.

Gør booking og betaling problemfri:

Tilslut Stripe for at opkræve gebyrer eller indskud

Tilbyd fuld eller indskudsbaseret betaling

Stil kun vigtige spørgsmål (2-4 felter)

Nyttige spørgsmål omfatter:

Hvad er dit hovedmål med denne session?

Hvad ville gøre dette opkald til en gevinst?

Hvordan har du hørt om mig?

Hold kunderne informeret med:

Automatiske påmindelser 24 timer og 2 timer før

En kort instruktion inde i mødebeskrivelsen

Eksempel på en coach:

En livscoach opkræver $50 for en 60-minutters konsultation og krediterer det til den næste service. Stripe opkræver betaling ved booking, og påmindelser halverer antallet af udeblivelser.

Tip til bookingside 4: Opbyg tillid med branding, socialt bevis og klare politikker

Coaching er personligt. Kunder booker, når de føler sig trygge ved din proces og din professionalisme.

Tilføj enkle tillidssignaler:

Dit foto og en venlig intro

Klientresultater i én linje

En kort udtalelse

En forsikring om privatlivets fred

En klar afbestillings- og tilbagebetalingspolitik

Brug Doodle-funktioner:

Brugerdefineret branding i Doodle Pro

Annoncefri sider

Privatliv og sikkerhed på virksomhedsniveau

Eksempel på en coach:

En ernæringscoach viser et billede af sig selv, en udtalelse og sin afbestillingspolitik. Aflysningerne falder, tilliden stiger.

Tip til bookingside 5: Opret sessionstyper og stier til forskellige købere

Forskellige kunder er på forskellige stadier. Tilbyd klare veje, så de ved præcis, hvad de skal booke.

Almindelige sessionstyper:

20-minutters klarhedsopkald

60 minutters betalt strategisession

30 minutters check-in med eksisterende kunder

Pakkesessioner via et privat link

Gruppeworkshops eller kohorte-check-ins

Hvordan Doodle understøtter dette:

Flere bookingsider til forskellige tjenester

1:1-sider til kuraterede tider

Tilmeldingsskemaer til gruppesessioner med pladsbegrænsning

Gruppeafstemninger til at finde den bedste gruppetid

Automatiske videolinks via Zoom, Meet, Teams eller Webex

Eksempel på en coach:

En karrierecoach sender leads til et klarhedsopkald. Kvalificerede potentielle kunder får et link til et betalt strategiopkald. Eksisterende kunder får et privat 1:1-link. Månedlige gruppeklinikker bruger tilmeldingsark med begrænset antal pladser.

Almindelige fejl, der skal undgås

Undgå disse faldgruber på bookingsiden:

Vægge af tekst uden klart resultat

Lange formularer, der føles som papirarbejde

Skjulte priser eller uklare tilbagebetalinger

Ingen buffer mellem sessioner

Manuel tilføjelse af videolinks

Ingen klarhed om tidszone

Det tager få minutter at rette op på disse ting, og det øger konverteringen i flere måneder.

Værktøjer og løsninger, som coaches bruger med Doodle

Doodles funktioner skaber et enkelt, automatiseret bookingflow:

Bookingside: Tilgængelighed i realtid synkroniseret med din kalender

1:1 planlægning: Kuraterede tidsmuligheder for én klient

Tilmeldingsark: Administreret kapacitet til gruppesessioner

Afstemninger i grupper: Find det bedste tidspunkt med op til 1000 deltagere

Kalenderforbindelser: Automatisk registrering af konflikter og forslag til tidspunkter

Betalinger med Stripe : Gebyrer eller indskud opkræves ved booking

Videokonferencer: Links tilføjes automatisk

Påmindelser og deadlines: Færre udeblivelser

AI-mødebeskrivelser: Hurtige, brandede resuméer

Brugerdefineret branding: Professionelt udseende

Zapier-forbindelse: Send bookinger til CRM, e-mail-lister eller opgaveværktøjer

Eksempler fra den virkelige verden inden for coaching

Executive coach: højere konvertering fra kold outreach

Tara coacher nye direktører. Hendes gamle link var generisk; hendes nye Doodle-bookingside åbner med et løfte på én linje, tre resultater og kun tilgængelighed om morgenen. Stripe opkræver et lille depositum. Showraten stiger, og ghosting falder.

Sundhedscoach: Jævnere pakkelevering

Miguel kører et 12-ugers program. Kunderne betaler forud med Stripe og booker derefter ugentlige check-ins via et privat 1:1-link. Buffere og grænser holder hans energi stabil.

Karrierecoach: organiseret gruppetilmelding

Priya er vært for månedlige CV-klinikker. Et Doodle-tilmeldingsark holder styr på fremmødet og sender påmindelser. En gruppeafstemning vælger næste måneds bedste tidspunkt.

Det vigtigste at tage med sig

Sæt resultater først - værdi før logistik

Beskyt dit fokus med smart tilgængelighed

Indsaml betalinger og kontekst tidligt

Brug branding og bevis for at opbygge tillid

Skab klare veje for forskellige typer kunder

Kom i gang med bedre planlægning

Din næste kunde er kun et klik væk. Brug disse tips til bookingsiden til at tydeliggøre dit tilbud, vise de rigtige tidspunkter og reducere friktionen omkring betaling og forberedelse. Med Doodle fungerer din planlægning, mens du coacher.

Er du klar til at forenkle bookingen? Opret din Doodle-bookingside, slå påmindelser til, og del dit link i dag.