5 tips för din Booking Page som hjälper dig att locka fler kunder

Som coach är din kalender din intäktskälla. Om din Booking Page är svår att förstå eller laddas långsamt tappar du potentiella kunder och betalda sessioner blir aldrig bokade. Den goda nyheten är att små förändringar snabbt kan öka konverteringsgraden.

I den här guiden får du fem tips för din Booking Page som förvandlar klick till bekräftade möten. Du får veta vad du ska skriva på sidan, hur du anger din tillgänglighet, när du ska ta emot betalning och vilka verktyg som hjälper dig att skapa en smidig process. Du får också se hur Doodle sköter bokningarna åt dig med hjälp av kalenderintegrationer, Stripe-betalningar och automatiska videolänkar, så att du kan fokusera på coachningen – inte på administrationen.

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Den utmaning som Coach-specialister står inför

De flesta tränare stöter på samma hinder:

Ett oändligt fram och tillbaka för att hitta en tidpunkt

De blivande studenterna är osäkra på vad kursen innebär

Uteblivna besök när påminnelserna är svaga eller otydliga

Betalningsproblem vid konsultationer eller paketsessioner

Manuella steg för att lägga till Zoom- eller Teams-länkar till varje möte

Varje lucka skapar motstånd och minskar förtroendet. Din Booking Page bör undanröja tvivel, besvara frågor och tydligt ange nästa steg på mindre än två minuter.

Varför detta är viktigt för Coach

Din Booking Page är ofta den första konkreta kontakten efter en rekommendation, ett webbinarium eller ett meddelande på LinkedIn. En smidig process leder till fler första samtal, bättre uppmötande och fler uppdrag som leder till betalt arbete.

Ett stabilt bokningsflöde sparar dessutom på din energi. Tydlig tillgänglighet, buffertar och gränser gör att din vecka hålls i balans. Automatiska påminnelser och betalningar minskar administrationen, så att du kan ägna dig åt kunderna utan att behöva jonglera med logistiken.

Tips 1 för Booking Page: Börja med resultaten, sedan logistiken

Potentiella kunder bokar snabbt när de ser ett mervärde. Se till att den övre delen av sidan fokuserar på resultatet – inte på din biografi.

Vad som ska läggas till högst upp:

En kort, resultatinriktad rubrik

Tre punkter som sammanfattar vad kunderna kommer att få med sig

Vem sessionen riktar sig till – och vem den inte riktar sig till

En förberedande anteckning på en mening

Så här gör du i Doodle:

Använd AI-genererade mötesbeskrivningar i Doodle Pro för att utforma meddelanden

Lägg till anpassad profilering som matchar dina färger och din logotyp

Exempel på tränare:

En karriärcoach listar följande: Klargör vilken roll du siktar på, identifiera dina tre främsta styrkor och hitta en brist. Gå härifrån med en 30-dagars handlingsplan. Inte avsett för studenter.

Tips nr 2 för Booking Page: Ställ in tillgänglighet som passar kunderna och gör att du kan behålla fokus

Din tillgänglighet påverkar både konverteringsgraden och din energi. Smarta tidsfönster hjälper kunderna att boka de bästa tiderna utan att överbelasta din vecka.

Så här ställer du in bättre tillgänglighet:

Erbjud tider som passar dina kunders scheman Lägg till 10–15 minuters marginal före och efter sessionerna Begränsa antalet dagliga träningspass för att undvika utbrändhet Lägg till ett tydligt tidsfönster för ombokning Gör tidszoner entydiga

Så här hjälper Doodle:

Synkronisera Google-, Outlook- eller Apple-kalendern så att endast lediga tider visas

Lägg till utfyllnad och bokningsbegränsningar

Låt Doodle automatiskt anpassa sig efter tidszoner

Exempel på tränare:

En ledarskapscoach har tid på måndagar och tisdagar på förmiddagen för inledande samtal, samt ett tidsfönster tidigt på eftermiddagen på torsdagar för uppföljningar. Doodle döljer automatiskt tidskonflikter.

Tips nr 3 för Booking Page: Underlätta betalningar, frågor och påminnelser

Om du tar betalt för introduktionssamtal eller behöver bakgrundsinformation inför samtalet, se till att integrera detta i bokningsprocessen.

Gör bokningen och betalningen smidig:

Anslut Stripe för att ta ut avgifter eller ta emot förskott

Erbjud betalning i sin helhet eller med handpenning

Ställ endast nödvändiga frågor (2–4 fält)

Några användbara frågor är:

Vad är ditt främsta mål för det här passet?

Vad skulle göra det här samtalet till en framgång?

Hur fick du reda på mig?

Håll kunderna informerade genom att:

Automatiska påminnelser 24 timmar och 2 timmar före

En kort anvisning i mötesbeskrivningen

Exempel på tränare:

En livscoach tar 50 dollar för ett 60-minuterssamtal och drar av beloppet från kostnaden för nästa tjänst. Stripe drar in betalningen vid bokningen, och påminnelserna halverar antalet uteblivna besök.

Tips nr 4 för Booking Page: Skapa förtroende genom varumärkesprofilering, sociala bevis och tydliga villkor

Coaching är något personligt. Kunderna bokar en tid när de känner sig trygga med din metod och din professionalism.

Lägg till enkla förtroendesignaler:

Din bild och en trevlig inledningsfras

Klientresultat på en rad

Ett kort omdöme

En försäkran om integritetsskydd

Tydliga regler för avbokning och återbetalning

Använd Doodles funktioner:

Anpassad varumärkesprofilering i Doodle Pro

Sidor utan reklam

Sekretess och säkerhet på företagsnivå

Exempel på tränare:

En näringscoach visar upp ett porträttfoto, ett kundomdöme och sina avbokningsvillkor. Antalet avbokningar minskar, förtroendet ökar.

Tips 5 för Booking Page: Skapa sessionstyper och flöden för olika köpare

Olika kunder befinner sig i olika skeden. Erbjud tydliga vägledningar så att de vet exakt vad de ska boka.

Vanliga sessionstyper:

20 minuters samtal för att reda ut saker och ting

60 minuters betald strategisession

30-minuters uppföljningar med befintliga kunder

Boka sessioner via en privat länk

Gruppworkshops eller uppföljningar med deltagargrupper

Så här stöder Doodle detta:

Flera Booking Pages för olika tjänster

1:1-sidor för utvalda tidpunkter

Sign-up Sheets för gruppträningar med begränsat antal platser

Group Polls for finding the best group time

Automatiska videolänkar via Zoom, Meet, Teams eller Webex

Exempel på tränare:

En karriärcoach vidarebefordrar kontakter till ett inledande samtal för att skapa klarhet. Kvalificerade potentiella kunder får en länk till ett betalt strategisamtal. Befintliga kunder får en privat länk till ett 1:1-samtal. Vid de månatliga gruppmötena används Sign-up Sheets med ett begränsat antal platser.

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik dessa fallgropar på Booking Page:

Långa textstycken utan tydligt resultat

Långa formulär som känns som pappersarbete

Dolda priser eller otydliga återbetalningsvillkor

Inga buffertar mellan sessionerna

Lägga till videolänkar manuellt

Otydlighet kring tidszonen

Det tar bara några minuter att åtgärda dessa problem, och det leder till ökade konverteringar i flera månader framöver.

Verktyg och lösningar som tränare använder tillsammans med Doodle

Doodles funktioner skapar en enkel, automatiserad bokningsprocess:

Booking Page: Tillgänglighet i realtid synkroniserad med din kalender

1:1-schemaläggning: Anpassade tidsalternativ för en kund

Sign-up Sheets: Anpassad kapacitet för gruppmöten

Group Polls: Hitta den bästa tiden med upp till 1 000 deltagare

Kalenderkopplingar: Automatisk konfliktdetektering och tidsförslag

Betalningar med Stripe: Avgifter eller depositioner som tas ut vid bokningen

Videokonferenser: Länkar läggs till automatiskt

Påminnelser och tidsfrister: Färre som uteblir

Beskrivningar av AI-möten: Snabba sammanfattningar som ligger i linje med varumärket

Anpassad varumärkesprofilering: Ett professionellt utseende

Zapier-anslutning: Skicka bokningar till CRM-systemet, e-postlistor eller uppgiftsverktyg

Exempel från verkligheten inom coachingområdet

Ledarskapscoach: högre konverteringsgrad vid kallkontakter

Tara coachar nya regissörer. Hennes gamla länk var ganska allmän; hennes nya Doodle-Booking Page inleds med ett löfte på en rad, tre punkter om förväntade resultat och endast tillgänglighet på förmiddagen. Stripe tar ut en liten deposition. Priserna stiger och antalet som uteblir minskar.

Hälsocoach: smidigare paketleverans

Miguel driver ett 12-veckorsprogram. Kunderna betalar i förskott via Stripe och bokar sedan veckovisa uppföljningar via en privat länk för 1:1-möten. Buffertar och gränser hjälper honom att hålla energinivån stabil.

Karriärcoach: organiserade gruppanmälningar

Priya anordnar månatliga CV-workshops. Ett Sign-up Sheet på Doodle begränsar antalet deltagare och skickar ut påminnelser. En Group Poll avgör vilken tid som passar bäst nästa månad.

Viktiga slutsatser

Sätt resultaten i första rummet – värdet före logistiken

Håll fokus med smart tillgänglighet

Samla in betalningar och bakgrundsinformation i ett tidigt skede

Använd varumärkesprofilering och belägg för att skapa förtroende

Skapa tydliga vägledningar för olika typer av kunder

Kom igång med bättre schemaläggning

Din nästa kund är bara ett klick bort. Använd dessa tips för Booking Page för att tydliggöra ditt erbjudande, visa rätt tider och underlätta betalning och förberedelser. Med Doodle sköter bokningen sig själv medan du ägnar dig åt coachningen.

Är du redo att förenkla bokningen? Skapa din Doodle-Booking Page, aktivera påminnelser och dela din länk redan idag.