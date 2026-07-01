5 tips för din Booking Page som hjälper dig att locka fler kunder
Updated: 1 juli 2026
Som coach är din kalender din intäktskälla. Om din Booking Page är svår att förstå eller laddas långsamt tappar du potentiella kunder och betalda sessioner blir aldrig bokade. Den goda nyheten är att små förändringar snabbt kan öka konverteringsgraden.
I den här guiden får du fem tips för din Booking Page som förvandlar klick till bekräftade möten. Du får veta vad du ska skriva på sidan, hur du anger din tillgänglighet, när du ska ta emot betalning och vilka verktyg som hjälper dig att skapa en smidig process. Du får också se hur Doodle sköter bokningarna åt dig med hjälp av kalenderintegrationer, Stripe-betalningar och automatiska videolänkar, så att du kan fokusera på coachningen – inte på administrationen.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som Coach-specialister står inför
De flesta tränare stöter på samma hinder:
Ett oändligt fram och tillbaka för att hitta en tidpunkt
De blivande studenterna är osäkra på vad kursen innebär
Uteblivna besök när påminnelserna är svaga eller otydliga
Betalningsproblem vid konsultationer eller paketsessioner
Manuella steg för att lägga till Zoom- eller Teams-länkar till varje möte
Varje lucka skapar motstånd och minskar förtroendet. Din Booking Page bör undanröja tvivel, besvara frågor och tydligt ange nästa steg på mindre än två minuter.
Varför detta är viktigt för Coach
Din Booking Page är ofta den första konkreta kontakten efter en rekommendation, ett webbinarium eller ett meddelande på LinkedIn. En smidig process leder till fler första samtal, bättre uppmötande och fler uppdrag som leder till betalt arbete.
Ett stabilt bokningsflöde sparar dessutom på din energi. Tydlig tillgänglighet, buffertar och gränser gör att din vecka hålls i balans. Automatiska påminnelser och betalningar minskar administrationen, så att du kan ägna dig åt kunderna utan att behöva jonglera med logistiken.
Tips 1 för Booking Page: Börja med resultaten, sedan logistiken
Potentiella kunder bokar snabbt när de ser ett mervärde. Se till att den övre delen av sidan fokuserar på resultatet – inte på din biografi.
Vad som ska läggas till högst upp:
En kort, resultatinriktad rubrik
Tre punkter som sammanfattar vad kunderna kommer att få med sig
Vem sessionen riktar sig till – och vem den inte riktar sig till
En förberedande anteckning på en mening
Så här gör du i Doodle:
Använd AI-genererade mötesbeskrivningar i Doodle Pro för att utforma meddelanden
Lägg till anpassad profilering som matchar dina färger och din logotyp
Exempel på tränare:
En karriärcoach listar följande: Klargör vilken roll du siktar på, identifiera dina tre främsta styrkor och hitta en brist. Gå härifrån med en 30-dagars handlingsplan. Inte avsett för studenter.
Tips nr 2 för Booking Page: Ställ in tillgänglighet som passar kunderna och gör att du kan behålla fokus
Din tillgänglighet påverkar både konverteringsgraden och din energi. Smarta tidsfönster hjälper kunderna att boka de bästa tiderna utan att överbelasta din vecka.
Så här ställer du in bättre tillgänglighet:
Erbjud tider som passar dina kunders scheman
Lägg till 10–15 minuters marginal före och efter sessionerna
Begränsa antalet dagliga träningspass för att undvika utbrändhet
Lägg till ett tydligt tidsfönster för ombokning
Gör tidszoner entydiga
Så här hjälper Doodle:
Synkronisera Google-, Outlook- eller Apple-kalendern så att endast lediga tider visas
Lägg till utfyllnad och bokningsbegränsningar
Låt Doodle automatiskt anpassa sig efter tidszoner
Exempel på tränare:
En ledarskapscoach har tid på måndagar och tisdagar på förmiddagen för inledande samtal, samt ett tidsfönster tidigt på eftermiddagen på torsdagar för uppföljningar. Doodle döljer automatiskt tidskonflikter.
Tips nr 3 för Booking Page: Underlätta betalningar, frågor och påminnelser
Om du tar betalt för introduktionssamtal eller behöver bakgrundsinformation inför samtalet, se till att integrera detta i bokningsprocessen.
Gör bokningen och betalningen smidig:
Anslut Stripe för att ta ut avgifter eller ta emot förskott
Erbjud betalning i sin helhet eller med handpenning
Ställ endast nödvändiga frågor (2–4 fält)
Några användbara frågor är:
Vad är ditt främsta mål för det här passet?
Vad skulle göra det här samtalet till en framgång?
Hur fick du reda på mig?
Håll kunderna informerade genom att:
Automatiska påminnelser 24 timmar och 2 timmar före
En kort anvisning i mötesbeskrivningen
Exempel på tränare:
En livscoach tar 50 dollar för ett 60-minuterssamtal och drar av beloppet från kostnaden för nästa tjänst. Stripe drar in betalningen vid bokningen, och påminnelserna halverar antalet uteblivna besök.
Tips nr 4 för Booking Page: Skapa förtroende genom varumärkesprofilering, sociala bevis och tydliga villkor
Coaching är något personligt. Kunderna bokar en tid när de känner sig trygga med din metod och din professionalism.
Lägg till enkla förtroendesignaler:
Din bild och en trevlig inledningsfras
Klientresultat på en rad
Ett kort omdöme
En försäkran om integritetsskydd
Tydliga regler för avbokning och återbetalning
Använd Doodles funktioner:
Anpassad varumärkesprofilering i Doodle Pro
Sidor utan reklam
Sekretess och säkerhet på företagsnivå
Exempel på tränare:
En näringscoach visar upp ett porträttfoto, ett kundomdöme och sina avbokningsvillkor. Antalet avbokningar minskar, förtroendet ökar.
Tips 5 för Booking Page: Skapa sessionstyper och flöden för olika köpare
Olika kunder befinner sig i olika skeden. Erbjud tydliga vägledningar så att de vet exakt vad de ska boka.
Vanliga sessionstyper:
20 minuters samtal för att reda ut saker och ting
60 minuters betald strategisession
30-minuters uppföljningar med befintliga kunder
Boka sessioner via en privat länk
Gruppworkshops eller uppföljningar med deltagargrupper
Så här stöder Doodle detta:
Flera Booking Pages för olika tjänster
1:1-sidor för utvalda tidpunkter
Sign-up Sheets för gruppträningar med begränsat antal platser
Group Polls for finding the best group time
Automatiska videolänkar via Zoom, Meet, Teams eller Webex
Exempel på tränare:
En karriärcoach vidarebefordrar kontakter till ett inledande samtal för att skapa klarhet. Kvalificerade potentiella kunder får en länk till ett betalt strategisamtal. Befintliga kunder får en privat länk till ett 1:1-samtal. Vid de månatliga gruppmötena används Sign-up Sheets med ett begränsat antal platser.
Vanliga misstag som man bör undvika
Undvik dessa fallgropar på Booking Page:
Långa textstycken utan tydligt resultat
Långa formulär som känns som pappersarbete
Dolda priser eller otydliga återbetalningsvillkor
Inga buffertar mellan sessionerna
Lägga till videolänkar manuellt
Otydlighet kring tidszonen
Det tar bara några minuter att åtgärda dessa problem, och det leder till ökade konverteringar i flera månader framöver.
Verktyg och lösningar som tränare använder tillsammans med Doodle
Doodles funktioner skapar en enkel, automatiserad bokningsprocess:
Booking Page: Tillgänglighet i realtid synkroniserad med din kalender
1:1-schemaläggning: Anpassade tidsalternativ för en kund
Sign-up Sheets: Anpassad kapacitet för gruppmöten
Group Polls: Hitta den bästa tiden med upp till 1 000 deltagare
Kalenderkopplingar: Automatisk konfliktdetektering och tidsförslag
Betalningar med Stripe: Avgifter eller depositioner som tas ut vid bokningen
Videokonferenser: Länkar läggs till automatiskt
Påminnelser och tidsfrister: Färre som uteblir
Beskrivningar av AI-möten: Snabba sammanfattningar som ligger i linje med varumärket
Anpassad varumärkesprofilering: Ett professionellt utseende
Zapier-anslutning: Skicka bokningar till CRM-systemet, e-postlistor eller uppgiftsverktyg
Exempel från verkligheten inom coachingområdet
Ledarskapscoach: högre konverteringsgrad vid kallkontakter
Tara coachar nya regissörer. Hennes gamla länk var ganska allmän; hennes nya Doodle-Booking Page inleds med ett löfte på en rad, tre punkter om förväntade resultat och endast tillgänglighet på förmiddagen. Stripe tar ut en liten deposition. Priserna stiger och antalet som uteblir minskar.
Hälsocoach: smidigare paketleverans
Miguel driver ett 12-veckorsprogram. Kunderna betalar i förskott via Stripe och bokar sedan veckovisa uppföljningar via en privat länk för 1:1-möten. Buffertar och gränser hjälper honom att hålla energinivån stabil.
Karriärcoach: organiserade gruppanmälningar
Priya anordnar månatliga CV-workshops. Ett Sign-up Sheet på Doodle begränsar antalet deltagare och skickar ut påminnelser. En Group Poll avgör vilken tid som passar bäst nästa månad.
Viktiga slutsatser
Sätt resultaten i första rummet – värdet före logistiken
Håll fokus med smart tillgänglighet
Samla in betalningar och bakgrundsinformation i ett tidigt skede
Använd varumärkesprofilering och belägg för att skapa förtroende
Skapa tydliga vägledningar för olika typer av kunder
Kom igång med bättre schemaläggning
Din nästa kund är bara ett klick bort. Använd dessa tips för Booking Page för att tydliggöra ditt erbjudande, visa rätt tider och underlätta betalning och förberedelser. Med Doodle sköter bokningen sig själv medan du ägnar dig åt coachningen.
Är du redo att förenkla bokningen? Skapa din Doodle-Booking Page, aktivera påminnelser och dela din länk redan idag.
Inget kreditkort krävs