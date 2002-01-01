5 dicas da Booking Page para atrair mais clientes

Criar um Doodle

Read Time: 6 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 21 de nov. de 2025

    Como coach, seu calendário é o mecanismo de receita. Se a sua página de agendamento for confusa ou lenta, os clientes em potencial desistem e as sessões pagas nunca são agendadas. A boa notícia é que pequenas mudanças podem aumentar as conversões rapidamente.

    Neste guia, você aprenderá cinco dicas da página de agendamento que transformam cliques em reuniões confirmadas. Você verá o que dizer na página, como definir sua disponibilidade, quando cobrar o pagamento e quais ferramentas o ajudam a executar um processo rigoroso. Você também verá como o Doodle oferece a você compromissos no piloto automático com conexões de calendário, pagamentos pelo Stripe e links de vídeo automáticos para que você possa se concentrar no coaching, não na administração.

    O desafio enfrentado pelos profissionais de coaching

    A maioria dos coaches se depara com os mesmos obstáculos:

    • Intermináveis idas e vindas para encontrar um horário

    • Os clientes em potencial não têm certeza do que a sessão inclui

    • Não comparecimento quando os lembretes são fracos ou pouco claros

    • Atrito no pagamento de consultas ou pacotes de sessões

    • Etapas manuais para adicionar links do Zoom ou do Teams a cada reunião

    Cada lacuna aumenta o atrito e reduz a confiança. Sua página de reserva deve eliminar dúvidas, responder a perguntas e dar um próximo passo claro em menos de dois minutos.

    Por que isso é importante para o coach

    Sua página de agendamento costuma ser a primeira interação real após uma indicação, um webinar ou uma mensagem no LinkedIn. Um caminho tranquilo leva a mais primeiras chamadas, melhores taxas de apresentação e maiores conversões em trabalho pago.

    Um fluxo de agendamento sólido também protege sua energia. A disponibilidade, os amortecedores e os limites claros mantêm sua semana equilibrada. Os lembretes e pagamentos automáticos reduzem a administração para que você possa atender aos clientes sem ter que fazer malabarismos com a logística.

    Dica 1 para a página de agendamento: lidere com os resultados, depois com a logística

    Os clientes em potencial fazem reservas quando veem valor rapidamente. Faça com que a parte superior de sua página se concentre no resultado, não em sua biografia.

    O que você deve acrescentar na parte superior:

    • Um título curto e focado nos resultados

    • Três tópicos descrevendo o que os clientes levarão para casa

    • Para quem é a sessão e para quem não é

    • Uma nota preparatória de uma frase

    Como fazer isso no Doodle:

    • Use as descrições de reuniões com IA no Doodle Pro para redigir as mensagens

    • Adicione uma marca personalizada para combinar com suas cores e logotipo

    Exemplo de coach:

    Um coach de carreira lista: Esclarecer sua função-alvo, entender seus três principais pontos fortes e identificar uma lacuna. Você sairá com um plano de ação de 30 dias. Não é para estudantes.

    Dica 2 da página de reservas: Defina uma disponibilidade que se adapte aos clientes e proteja seu foco

    Sua disponibilidade molda as conversões e sua energia. Janelas de horários inteligentes ajudam os clientes a reservar os melhores horários sem sobrecarregar sua semana.

    Como você pode definir uma disponibilidade melhor:

    1. Ofereça horários que se ajustem às agendas de seus clientes

    2. Adicione intervalos de 10 a 15 minutos antes e depois das sessões

    3. Limite as sessões diárias para evitar o esgotamento

    4. Adicione uma janela clara de reagendamento

    5. Deixe os fusos horários bem claros

    Como o Doodle ajuda você:

    • Sincronize o Google, o Outlook ou o Apple Calendar para que apenas as vagas abertas apareçam

    • Adicionar limites de preenchimento e reserva

    • Permita que o Doodle se ajuste automaticamente aos fusos horários

    Exemplo de coach:

    Um coach de liderança abre as manhãs das segundas e terças-feiras para chamadas de descoberta e um bloco no início da tarde das quintas-feiras para acompanhamento. O Doodle oculta os conflitos automaticamente.

    Dica 3 da página de reservas: reduza o atrito com pagamentos, perguntas e lembretes

    Se você cobrar por sessões de introdução ou precisar de contexto antes da chamada, inclua isso no fluxo de reserva.

    Faça com que a reserva e o pagamento sejam perfeitos:

    • Conecte o Stripe para cobrar taxas ou depósitos

    • Ofereça pagamento integral ou por depósito

    • Faça apenas perguntas essenciais (2 a 4 campos)

    Perguntas úteis incluem:

    • Qual é o seu principal objetivo para esta sessão?

    • O que faria com que você ganhasse esta chamada?

    • Como você ficou sabendo de mim?

    Mantenha os clientes informados com:

    • Lembretes automáticos 24 horas e 2 horas antes

    • Uma breve instrução dentro da descrição da reunião

    Exemplo de coach:

    Um coach de vida cobra US$ 50 por uma consulta de 60 minutos e credita esse valor no próximo serviço. O Stripe cobra o pagamento no momento da reserva e os lembretes reduzem pela metade o número de não comparecimentos.

    Dica 4 da página de agendamento: crie confiança com marca, prova social e políticas claras

    O coaching é pessoal. Os clientes fazem reservas quando se sentem confiantes em seu processo e em seu profissionalismo.

    Adicione sinais simples de confiança:

    • Sua foto e uma linha de introdução amigável

    • Resultados do cliente em uma linha

    • Um breve depoimento

    • Uma garantia de privacidade

    • Uma política clara de cancelamento e reembolso

    Use os recursos do Doodle:

    • Marca personalizada no Doodle Pro

    • Páginas sem anúncios

    • Privacidade e segurança em nível empresarial

    Exemplo de treinador:

    Um instrutor de nutrição exibe uma foto de rosto, um depoimento e sua política de cancelamento. Os cancelamentos caem e a confiança aumenta.

    Dica 5 da página de reservas: crie tipos de sessão e caminhos para diferentes compradores

    Clientes diferentes estão em estágios diferentes. Ofereça caminhos claros para que eles saibam exatamente o que reservar.

    Tipos de sessões comuns:

    • Chamada de esclarecimento de 20 minutos

    • Sessão de estratégia paga de 60 minutos

    • Check-ins de clientes existentes de 30 minutos

    • Pacotes de sessões por meio de um link privado

    • Workshops em grupo ou check-ins de coorte

    Como o Doodle oferece suporte a isso:

    • Várias páginas de reserva para diferentes serviços

    • Páginas 1:1 para horários selecionados

    • Folhas de registro para sessões em grupo com limite de vagas

    • Enquetes de grupo para encontrar o melhor horário para o grupo

    • Links de vídeo automáticos via Zoom, Meet, Teams ou Webex

    Exemplo de coach:

    Um coach de carreira envia leads para uma chamada de esclarecimento. Os clientes em potencial qualificados recebem um link de chamada de estratégia paga. Os clientes existentes recebem um link privado 1:1. Clínicas mensais em grupo usam planilhas de inscrição com limite de vagas.

    Erros comuns a serem evitados

    Evite essas armadilhas da página de reserva:

    • Paredes de texto sem um resultado claro

    • Formulários longos que parecem papelada

    • Preços ocultos ou reembolsos pouco claros

    • Não há buffers entre as sessões

    • Adicionar manualmente links de vídeo

    • Falta de clareza quanto ao fuso horário

    Se você corrigir esses problemas, levará minutos e aumentará as conversões por meses.

    Ferramentas e soluções que os coaches usam com o Doodle

    Os recursos do Doodle criam um fluxo de agendamento simples e automatizado:

    • Página de agendamento: Disponibilidade em tempo real sincronizada com seu calendário

    • Agendamento 1:1: Opções de horário selecionadas para um cliente

    • Folhas de registro: Capacidade gerenciada para sessões em grupo

    • Pesquisas de grupo: Encontre o melhor horário com até 1.000 participantes

    • Conexões de calendário: Detecção automática de conflitos e sugestões de horários

    • Pagamentos com Stripe: taxas ou depósitos coletados na reserva

    • Videoconferência: Links adicionados automaticamente

    • Lembretes e prazos: Menos no-shows

    • Descrições de reuniões com IA: Resumos rápidos e de acordo com a marca

    • Marca personalizada: Aparência profissional

    • Conexão Zapier: Envie agendamentos para CRM, listas de e-mail ou ferramentas de tarefas

    Exemplos do mundo real no campo do coaching

    Coach executivo: conversões mais altas a partir de contato frio

    Tara faz coaching para novos diretores. Seu antigo link era genérico; sua nova página de reservas do Doodle abre com uma promessa de uma linha, três marcadores de resultados e disponibilidade somente pela manhã. O Stripe cobra um pequeno depósito. As taxas de apresentação aumentam e o número de fantasmas diminui.

    Treinador de saúde: entrega de pacotes mais tranquila

    Miguel administra um programa de 12 semanas. Os clientes pagam antecipadamente com o Stripe e, em seguida, marcam check-ins semanais por meio de um link privado 1:1. Buffers e limites mantêm sua energia estável.

    Coach de carreira: inscrições em grupo organizadas

    Priya organiza clínicas mensais de currículo. Uma planilha de inscrição do Doodle registra a presença e envia lembretes. Uma pesquisa de grupo seleciona o melhor horário para o próximo mês.

    Principais lições

    • Coloque os resultados em primeiro lugar - o valor antes da logística

    • Proteja seu foco com disponibilidade inteligente

    • Colete pagamentos e contexto com antecedência

    • Use a marca e a prova para criar confiança

    • Crie caminhos claros para diferentes tipos de clientes

    Comece com um agendamento melhor

    Seu próximo cliente está a um clique de distância. Use estas dicas da página de agendamento para esclarecer sua oferta, mostrar os horários certos e reduzir o atrito em torno do pagamento e da preparação. Com o Doodle, seu agendamento funciona enquanto você treina.

    Você está pronto para simplificar o agendamento? Crie sua página de agendamento do Doodle, ative os lembretes e compartilhe seu link hoje mesmo.

