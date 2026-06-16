Tijdens een adviesgesprek voor start-ups komen externe adviseurs bij elkaar – meestal twee tot vijf ervaren ondernemers of investeerders – om een oprichter in de seed-fase gestructureerde strategische feedback te geven op een cruciaal keerpunt. De uitdaging zit zelden in de agenda; het gaat erom één moment te vinden dat past bij drie verschillende tijdzones, terwijl geen van je adviseurs hetzelfde agendasysteem gebruikt. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en detecteert automatisch de tijdzone van elke deelnemer, wat betekent dat elke adviseur de mogelijke tijdstippen in zijn eigen lokale tijd ziet zodra hij de link opent.

🎯 Waarom het plannen van adviesgesprekken met investeerders voor start-ups zo lastig is voor oprichters

De meeste oprichters in de startfase grijpen automatisch naar e-mail als ze een adviesronde met investeerders voor hun startup willen organiseren. Ze stellen drie keer een tijdstip voor, één adviseur stelt een ander tijdstip voor, een andere reageert niet meer, en twee weken later zit de oprichter met vijf afzonderlijke één-op-één-gesprekken in plaats van één groepsbijeenkomst. Die versnippering maakt juist de dynamiek kapot die een adviesbijeenkomst zo waardevol maakt: de kruisbestuiving van perspectieven in dezelfde (virtuele) ruimte.

Het structurele probleem is asymmetrie. Adviseurs hebben het druk en krijgen er niets voor; ze gaan niet een hele discussiethread doorzoeken om het juiste moment te vinden. Als het te veel gedoe is om een afspraak te maken, reageren ze gewoon niet. De oprichter in de seed-fase moet uiteindelijk al het werk doen om ze achterna te zitten, wat tijd kost die eigenlijk naar het product en het werven van financiering zou moeten gaan.

Voeg daar nog de complexiteit van tijdzones aan toe en het probleem wordt nog groter. Een adviseur in Londen, een in San Francisco en een in Singapore hebben geen duidelijk overlappend tijdvak, en het handmatig omrekenen van tijden vraagt om fouten. Een oprichter die “10 AM EST” naar een adviseur in Singapore stuurt, heeft het al zwaarder dan nodig is.

🛠 Hoe de Groepspoll van Doodle het coördinatieprobleem oplost

De Doodle-oplossing voor een adviesronde van investeerders bij een start-up is simpel: maak één Groepspoll aan, stel een aantal mogelijke tijdvakken voor en laat de adviseurs stemmen. De automatische tijdzonedetectie zorgt automatisch voor de omrekening; elke adviseur ziet de tijden in zijn eigen lokale tijdzone, zonder dat de oprichter daar iets voor hoeft te doen.

De groepspoll van Doodle stuurt automatisch herinneringsmails naar adviseurs die nog niet hebben gereageerd, waardoor de oprichter niet handmatig achter de niet-reageerders aan hoeft te gaan. Het live dashboard voor het bijhouden van de RSVP’s laat de oprichter precies zien welke adviseurs hebben gestemd en welke periodes het meest overlappen, zodat het kiezen van de definitieve datum een eenmalige beslissing is, en geen eindeloze onderhandeling.

Omdat er bij adviesgesprekken met start-upinvesteerders vaak adviseurs betrokken zijn die verschillende agendasystemen gebruiken, neemt het feit dat Doodle kan worden gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar weer een extra knelpunt weg. Zodra de oprichter het gekozen tijdstip bevestigt, kunnen adviseurs het direct toevoegen aan de agenda die ze gebruiken. Voor de vergadering zelf ondersteunt Doodle Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, zodat de oprichter de juiste videolink kan toevoegen, ongeacht welk platform de groep het liefst gebruikt.

⚙️ Operationele opzet voor oprichters in de startfase

Als je als oprichter in de seed-fase voor het eerst een adviesgesprek met investeerders voor je startup organiseert, moet je het opzetten van de Groepspoll zien als een eenmalige investering. Hier is een praktische aanpak:

Zet eerst twee of drie mogelijke weken vast in je eigen agenda voordat je de poll maakt. Adviseurs stemmen op daadwerkelijke tijdvakken, dus stel geen momenten voor die je niet echt kunt inplannen. Streef naar zes tot acht mogelijke tijdvakken, verspreid over die weken; te weinig beperkt de flexibiliteit, te veel overweldigt de adviseurs.

Ten tweede: schrijf een korte toelichting in de beschrijving van de poll. Adviseurs geven de beste feedback als ze weten waar de sessie over gaat. Eén of twee zinnen over het huidige aandachtsgebied (fondsenwervingsstrategie, product-markt-fit, marktintroductie) laten zien dat de bijeenkomst de moeite waard is en zorgen voor een hogere respons.

Ten derde: stel een deadline voor reacties vast. De e-mailherinneringen van Doodle sturen automatisch een bericht naar mensen die nog niet hebben gereageerd, maar door adviseurs duidelijk te vragen ‘stuur je stem uiterlijk vrijdag in’ leg je een vaste termijn vast. Oprichters in de startfase die een zichtbare deadline in de beschrijving van de poll vermelden, merken dat adviseurs sneller reageren dan bij polls zonder vaste deadline.

De groepspoll van Doodle houdt de RSVP-status in realtime bij, zodat de oprichter in één oogopslag kan zien of vier van de vijf adviseurs hebben gestemd en er één achterblijft. Op dat moment is één privébericht naar degene die nog niet heeft gereageerd veel gerichter dan een algemene groepsmail. Zodra alle vijf adviseurs hebben gereageerd, bevestigt de oprichter het tijdstip met de meeste overlap, en is de adviesbijeenkomst voor de start-up-investeerder definitief vastgelegd.

Kant-en-klare sjablonen voor groepspolls voor advies aan investeerders in start-ups

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak die in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

Evaluatie van je fondsenwervingsstrategie Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

We bereiden ons voor op een Serie A-financieringsronde in de komende 90 dagen en willen ons verhaal, onze lijst met doelinvesteerders en onze verwachtingen ten aanzien van de voorwaarden grondig toetsen. Deze adviesbijeenkomst voor start-upinvesteerders biedt onze adviesgroep in de seed-fase de kans om op één lijn te komen over onze positionering voordat we de markt opgaan. Stem alsjeblieft op de tijdstippen die jou het beste uitkomen.

Product-market fit-checkpoint Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll

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We hebben weer een reeks klantgesprekken afgerond en willen de bevindingen met de hele adviesgroep delen voordat we onze koerswijziging in de roadmap definitief vastleggen. Deze adviesbijeenkomst voor start-upinvesteerders zal zich richten op het interpreteren van signalen en het stellen van prioriteiten. Je kunt hieronder binnen 30 seconden stemmen; reageer alsjeblieft voor het einde van de week.

Audit van je go-to-market-kanalen Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll

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We zijn bezig met een evaluatie van onze huidige acquisitiekanalen, zes maanden na de lancering, en hebben strategisch advies nodig van adviseurs met relevante ervaring op het gebied van distributie. Deze adviesbijeenkomst voor start-upinvesteerders bestaat uit een korte bespreking van de gegevens, gevolgd door een open discussie. Onze adviseurs zitten verspreid over drie tijdzones, dus kies alsjeblieft alle tijdstippen die echt voor jou uitkomen, zodat we zoveel mogelijk overlap kunnen creëren.

Beslispanel voor een sleutelfunctie Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll

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We twijfelen nog tussen twee finalisten voor de functie van VP Sales en willen graag even snel de mening van de adviesgroep peilen voordat we een aanbod doen. Deze adviesronde voor de start-upinvesteerders is een gericht gesprek van 30 minuten: korte samenvattingen van de kandidaten, gevolgd door open reacties. Laat ons weten wanneer je beschikbaar bent, zodat we snel verder kunnen.

Kwartaalevaluatie met de adviesraad Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll

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Dit is onze evaluatie van de adviesraad voor start-upinvesteerders voor het derde kwartaal. We bespreken de prestaties van de kengetallen, veranderingen in de concurrentie en de drie belangrijkste strategische beslissingen waarvoor we nog voor het vierde kwartaal advies van de raad nodig hebben. Als team in de seed-fase dat in meerdere tijdzones actief is, gebruiken we een Groepspoll om een tijdstip te vinden dat voor iedereen past. Stem alsjeblieft op alle tijdstippen die voor jou geschikt zijn.

✅ Wat Doodle te bieden heeft op het gebied van advies voor investeerders in start-ups

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met maximaal 1.000 deelnemers 🟩 Meer dan genoeg voor elke adviesgroep voor start-upinvesteerders Automatische tijdzone-detectie voor adviseurs 🟩 Elke adviseur ziet automatisch de tijden in zijn of haar eigen regio Automatische e-mailherinneringen voor mensen die niet reageren 🟩 Je hoeft de oprichter in de startfase niet handmatig op te sporen Agendaintegratie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Adviseurs kunnen bevestigde afspraken direct aan hun agenda toevoegen Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de roadmap; momenteel één organisator per peiling

❓ Veelgestelde vragen

V: Hebben alle vijf adviseurs een Doodle-account nodig om mee te stemmen in de Groepspoll? A: Adviseurs hebben geen Doodle-account nodig om te stemmen; alleen de oprichter in de startfase die de poll aanmaakt, heeft een account nodig. Adviseurs krijgen een link, klikken erop en kunnen direct stemmen zonder zich aan te melden.

V: Hoe werkt de automatische tijdzoneherkenning als adviseurs verspreid zijn over Londen, San Francisco en Singapore? A: Als een adviseur de link naar de Groepspoll opent, detecteert Doodle automatisch zijn of haar lokale tijdzone en toont alle mogelijke tijdstippen in de lokale tijd. De oprichter in de seed-fase stelt de tijdstippen één keer voor, en elke adviseur in elke tijdzone ziet meteen de juiste lokale tijd, zonder dat er handmatig iets omgerekend hoeft te worden.

V: Kan de oprichter een deadline stellen voor de reacties van adviseurs? A: Ja. De oprichter van een start-up in de seed-fase kan een uiterste reactietermijn opnemen in de beschrijving van de poll, en Doodle stuurt dan automatisch herinneringsmails naar adviseurs die nog niet hebben gestemd. Deze combinatie van een zichtbare deadline en automatische opvolging is de meest effectieve manier om een adviespoll voor investeerders in een start-up snel af te ronden.

V: Welke videoconferentieplatforms ondersteunen de adviesgesprekken voor start-upinvesteerders op Doodle? A: Doodle kan worden gekoppeld aan Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. De oprichter in de seed-fase kan de relevante videolink toevoegen bij het bevestigen van de definitieve afspraak, ongeacht welk platform de adviesgroep verkiest.

👉 Klaar om het advies aan investeerders voor je start-up te vereenvoudigen?

Gebruik een van de vijf bovenstaande sjablonen om je Groepspoll binnen twee minuten op te zetten. Je adviseurs krijgen één link, stemmen in hun eigen tijdzone en de e-mailherinneringen van Doodle zorgen voor de opvolging, zodat je één keer een bevestigde datum kiest en daarna weer verder kunt met je werk. Probeer het vandaag nog gratis uit.