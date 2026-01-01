व्यवसाय चलाना लाखों चीज़ों को एक साथ संभालने जैसा है: ग्राहक, समयसीमाएँ, चालान, आपका असली काम। आपके पास भुगतान वसूलने या जटिल सिस्टम समझने का समय नहीं है। इसलिए इतने सारे फ्रीलांसर, संस्थापक और छोटी टीमें Stripe चुनती हैं।

चाहे आप 1:1 सत्र बुक कर रहे हों, समूह कार्यशालाएँ चला रहे हों, या भुगतान वाली कक्षाएँ दे रहे हों, Stripe भुगतान प्राप्त करना आसान और तेज़ बनाता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

भुगतान मिलना आसान हिस्सा होना चाहिए।

अब अलग-अलग भुगतान लिंक भेजने या पैसे आने में दिनों तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। Stripe के साथ, आपके ग्राहक बुकिंग करते ही भुगतान कर सकते हैं। आपको जल्दी भुगतान मिलता है, और सब कुछ एक ही जगह रहता है।

Stripe क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, Apple Pay, Google Pay और भी बहुत कुछ संभालता है। आपको प्रत्येक ग्राहक की पसंद के लिए अलग-अलग टूल सेट अप करने की ज़रूरत नहीं है। यह बस काम करता है।

यह आपके व्यवसाय के हर चरण में फिट बैठता है।

चाहे आप कोचिंग कॉल दे रहे हों, परामर्श कार्य के लिए मासिक बिलिंग कर रहे हों, या ऑनलाइन पाठ चला रहे हों, Stripe पर्दे के पीछे काम करता है ताकि आप ध्यान केंद्रित रख सकें।

एक सोलोप्रेन्योर जो पेड 1:1 वीडियो कॉल बुक करता है? स्ट्राइप आपके साथ है।

क्या कोई गैर-लाभकारी संस्था फंडरेज़िंग वेबिनार आयोजित कर रही है? स्ट्राइप दान संभालता है।

एक ऑनलाइन शिक्षक जो साप्ताहिक कक्षाएं प्रदान करता है? भुगतान स्वचालित रूप से होते हैं।

आपकी पहली बुकिंग से लेकर सौवीं बुकिंग तक, Stripe बिना किसी अतिरिक्त झंझट के आपके साथ बढ़ता है।

इसे एक बार सेट करें, हर दिन इसका उपयोग करें।

Stripe के लिए आपको कोड जानने या डेवलपर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सेटअप सरल है, और डैशबोर्ड आपको बिना अभिभूत किए बताता है कि क्या हो रहा है।

चाहे आप साइड-हसलर हों या फुल-टाइम फाउंडर, शुरू करने के लिए आपको घंटों की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

आप और आपके ग्राहक सुरक्षित हैं।

Stripe सुरक्षा को गंभीरता से लेता है, जिसका मतलब है कि आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें धोखाधड़ी संरक्षण, एन्क्रिप्शन और सभी मानक जांचें अंतर्निहित हैं।

आपके ग्राहक चेकआउट फ़्लो में Stripe देखने के आदी हैं। जब वे आपकी साइट या लिंक के माध्यम से बुकिंग करते हैं और भुगतान करते हैं, तो इससे विश्वास बनता है।

बुकिंग को भी उतना ही सहज बनाना चाहते हैं? Doodle का उपयोग करें।

Stripe भुगतान संभालता है। Doodle समय संभालता है। इन्हें एक साथ इस्तेमाल करें, और आप हर हफ्ते घंटों बचाते हैं।

Doodle के साथ, आप 1:1 मीटिंग्स के लिए उपलब्ध समय दे सकते हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए एक बुकिंग पेज सेट कर सकते हैं। जब कोई बुकिंग करता है, तो आप हमारे Stripe इंटीग्रेशन की बदौलत तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई ईमेल थ्रेड्स, अजीब फॉलो-अप्स, या भूल गई इनवॉइस नहीं। बस बुक होने और भुगतान पाने का एक साफ-सुथरा, त्वरित तरीका।

Stripe भुगतान की झंझट को दूर करता है। यह सरल, सुरक्षित है, और वास्तव में आपके काम करने के तरीके के लिए बनाया गया है। और अगर आप बुकिंग को भी उतना ही सहज बनाना चाहते हैं, तो Doodle आपकी मदद के लिए यहाँ है।