Stripe é a melhor opção para empresas em crescimento

Administrar uma empresa significa fazer malabarismos com um milhão de coisas: clientes, prazos, faturas, seu próprio trabalho. Você não tem tempo para correr atrás de pagamentos ou descobrir sistemas complicados. É por isso que tantos freelancers, fundadores e pequenas equipes escolhem o Stripe.

Quer você esteja agendando sessões individuais, realizando workshops em grupo ou oferecendo aulas pagas, o Stripe torna o pagamento fácil e rápido.

Receber o pagamento deve ser a parte mais fácil

Chega de enviar links de pagamento separados ou esperar dias para que o dinheiro apareça. Com o Stripe, seus clientes podem pagar no momento em que fazem a reserva. Você é pago rapidamente e tudo fica em um só lugar.

O Stripe lida com cartões de crédito, transferências bancárias, Apple Pay, Google Pay e muito mais. Você não precisa configurar uma ferramenta diferente para cada preferência de cliente. Ela simplesmente funciona.

Ele se adapta ao seu negócio em todos os estágios

Não importa se você está oferecendo chamadas de coaching, cobrando mensalmente por trabalho de consultoria ou realizando aulas on-line, o Stripe trabalha nos bastidores para que você possa manter o foco.

Um empresário individual que faz chamadas de vídeo 1:1 pagas? O Stripe está com você.

Uma organização sem fins lucrativos organizando um webinar de arrecadação de fundos? O Stripe cuida das doações.

Um educador on-line que oferece aulas semanais? Os pagamentos são executados no piloto automático.

Desde a sua primeira reserva até a centésima, o Stripe cresce com você sem adicionar complicações extras.

Configure-o uma vez e use-o todos os dias

O Stripe não exige que você conheça códigos ou contrate um desenvolvedor. A configuração é simples e o painel de controle informa o que está acontecendo sem sobrecarregá-lo.

Não importa se você é um trabalhador autônomo ou um fundador em tempo integral, não precisará de horas de treinamento para começar.

Você e seus clientes estão protegidos

O Stripe leva a segurança a sério, o que significa que você não precisa se preocupar com isso. Ele vem com proteção contra fraudes, criptografia e todas as verificações padrão incorporadas.

Seus clientes estão acostumados a ver o Stripe nos fluxos de checkout. Isso gera confiança quando eles reservam e pagam por meio de seu site ou link.

Deseja tornar a reserva igualmente tranquila? Use o Doodle

O Stripe cuida dos pagamentos. O Doodle cuida do tempo. Junte os dois e você economizará horas por semana.

Com o Doodle, você pode oferecer horários disponíveis para reuniões individuais ou configurar uma página de agendamento para seus clientes. Quando alguém faz uma reserva, você pode receber o pagamento imediatamente graças à nossa integração com o Stripe. Não há mais conversas por e-mail, acompanhamentos incômodos ou faturas esquecidas. Apenas uma maneira limpa e rápida de agendar e receber o pagamento.

O Stripe elimina o incômodo dos pagamentos. É simples, seguro e feito para a maneira como você realmente trabalha. E se você quiser que as reservas sejam igualmente fáceis, o Doodle está aqui para ajudar.