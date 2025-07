Stripe è la scelta migliore per le aziende in crescita

Gestire un'azienda significa destreggiarsi tra un milione di cose: clienti, scadenze, fatture, il proprio lavoro. Non c'è tempo per rincorrere i pagamenti o per capire sistemi complicati. Ecco perché molti freelance, fondatori e piccoli team scelgono Stripe.

Che si tratti di prenotare sessioni 1:1, di gestire workshop di gruppo o di offrire corsi a pagamento, Stripe rende i pagamenti facili e veloci.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Essere pagati dovrebbe essere la parte più facile

Non è più necessario inviare link di pagamento separati o aspettare giorni prima che il denaro arrivi. Con Stripe, i vostri clienti possono pagare nel momento stesso in cui prenotano. Il pagamento avviene rapidamente e tutto rimane in un unico posto.

Stripe gestisce carte di credito, bonifici bancari, Apple Pay, Google Pay e altro ancora. Non è necessario impostare uno strumento diverso per ogni cliente. Funziona e basta.

Si adatta alla vostra attività in ogni fase

Se offrite chiamate di coaching, fatturate mensilmente per il lavoro di consulenza o gestite lezioni online, Stripe lavora dietro le quinte per permettervi di concentrarvi.

Un solista che prenota videochiamate 1:1 a pagamento? Stripe vi aiuta.

Un'organizzazione no-profit che organizza un webinar di raccolta fondi? Stripe gestisce le donazioni.

Un educatore online che offre lezioni settimanali? I pagamenti vengono eseguiti con il pilota automatico.

Dalla prima prenotazione alla centesima, Stripe cresce con voi senza aggiungere ulteriori problemi.

Impostatelo una volta, usatelo ogni giorno

Stripe non richiede di conoscere il codice o di assumere uno sviluppatore. L'impostazione è semplice e il cruscotto vi informa su ciò che accade senza sovraccaricarvi.

Sia che siate un lavoratore indipendente o un fondatore a tempo pieno, non avrete bisogno di ore di formazione per iniziare.

Voi e i vostri clienti siete protetti

Stripe prende sul serio la sicurezza, il che significa che non dovrete preoccuparvi. Viene fornito con protezione dalle frodi, crittografia e tutti i controlli standard incorporati.

I vostri clienti sono abituati a vedere Stripe nei flussi di checkout. Questo crea fiducia quando prenotano e pagano attraverso il vostro sito o link.

Volete che la prenotazione sia altrettanto agevole? Utilizzate Doodle

Stripe gestisce i pagamenti. Doodle gestisce il tempo. Metteteli insieme e risparmierete ore ogni settimana.

Con Doodle, potete offrire orari disponibili per incontri 1:1 o impostare una pagina di prenotazione per i vostri clienti. Quando qualcuno prenota, potete riscuotere subito il pagamento grazie all'integrazione con Stripe. Niente più discussioni via e-mail, follow-up imbarazzanti o fatture dimenticate. Solo un modo pulito e veloce per ottenere prenotazioni e pagamenti.

Stripe elimina la seccatura dei pagamenti. È semplice, sicuro e pensato per il vostro modo di lavorare. E se volete che le prenotazioni siano altrettanto semplici, Doodle è qui per aiutarvi.