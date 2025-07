Stripe est le bon choix pour les entreprises qui grandissent

Diriger une entreprise signifie jongler avec un million de choses : clients, délais, factures, travail proprement dit. Vous n'avez pas le temps de courir après les paiements ou de comprendre des systèmes compliqués. C'est pourquoi tant d'indépendants, de fondateurs et de petites équipes choisissent Stripe.

Que vous réserviez des sessions 1:1, que vous organisiez des ateliers de groupe ou que vous proposiez des cours payants, Stripe vous permet d'être payé facilement et rapidement.

Se faire payer devrait être la partie la plus facile

Plus besoin d'envoyer des liens de paiement séparés ou d'attendre des jours pour que l'argent apparaisse. Avec Stripe, vos clients peuvent payer au moment où ils réservent. Vous êtes payé rapidement et tout est centralisé.

Stripe gère les cartes de crédit, les virements bancaires, Apple Pay, Google Pay, etc. Vous n'avez pas besoin de configurer un outil différent pour chaque préférence de client. Cela fonctionne tout simplement.

Il s'adapte à votre activité à tous les stades

Que vous proposiez des appels de coaching, que vous facturiez mensuellement des prestations de conseil ou que vous organisiez des cours en ligne, Stripe travaille en coulisse pour que vous puissiez rester concentré.

Vous êtes un solopreneur et vous réservez des appels vidéo 1:1 rémunérés ? Stripe s'occupe de vous.

Un organisme à but non lucratif qui organise un webinaire de collecte de fonds ? Stripe s'occupe des dons.

Un éducateur en ligne qui propose des cours hebdomadaires ? Les paiements s'effectuent en mode automatique.

De votre première réservation à votre centième, Stripe évolue avec vous sans vous compliquer la vie.

Configurez-le une fois, utilisez-le tous les jours

Stripe n'exige pas que vous connaissiez le code ou que vous embauchiez un développeur. La configuration est simple et le tableau de bord vous informe sur ce qui se passe sans vous submerger.

Que vous soyez un travailleur indépendant ou un fondateur à temps plein, vous n'aurez pas besoin de plusieurs heures de formation pour démarrer.

Vous et vos clients êtes protégés

Stripe prend la sécurité au sérieux, ce qui signifie que vous n'avez pas à stresser à ce sujet. Stripe est doté d'une protection contre la fraude, d'un cryptage et de toutes les vérifications standard intégrées.

Vos clients sont habitués à voir Stripe dans les flux de paiement. Cela crée un climat de confiance lorsqu'ils réservent et paient via votre site ou votre lien.

Vous voulez que la réservation soit aussi facile ? Utilisez Doodle

Stripe s'occupe des paiements. Doodle gère le temps. Mettez-les ensemble et vous économiserez des heures chaque semaine.

Avec Doodle, vous pouvez proposer des heures disponibles pour des réunions 1:1 ou créer une page de réservation pour vos clients. Lorsque quelqu'un réserve, vous pouvez encaisser le paiement immédiatement grâce à notre intégration Stripe. Plus de fils d'e-mails, de suivis maladroits ou de factures oubliées. Il s'agit simplement d'un moyen propre et rapide d'obtenir une réservation et d'être payé.

Stripe simplifie les paiements. Il est simple, sécurisé et adapté à votre façon de travailler. Et si vous voulez que la réservation soit aussi facile, Doodle est là pour vous aider.