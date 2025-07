Hvorfor Stripe er det bedste valg for virksomheder i vækst

At drive virksomhed betyder at jonglere med en million ting: kunder, deadlines, fakturaer, dit egentlige arbejde. Du har ikke tid til at jagte betalinger eller finde ud af klodsede systemer. Det er derfor, så mange freelancere, grundlæggere og små teams vælger Stripe.

Uanset om du booker 1:1-sessioner, kører gruppeworkshops eller tilbyder betalte klasser, gør Stripe det nemt og hurtigt at få betaling.

At blive betalt bør være den nemme del

Det er slut med at sende separate betalingslinks eller vente i dagevis på, at pengene dukker op. Med Stripe kan dine kunder betale i det øjeblik, de booker. Du bliver betalt hurtigt, og alt forbliver på ét sted.

Stripe håndterer kreditkort, bankoverførsler, Apple Pay, Google Pay og meget mere. Du behøver ikke at opsætte et forskelligt værktøj til hver kundes præferencer. Det fungerer bare.

Det passer til din virksomhed på alle stadier

Uanset om du tilbyder coachingsamtaler, fakturerer månedligt for konsulentarbejde eller kører onlineundervisning, arbejder Stripe bag kulisserne, så du kan holde fokus.

En solopreneur, der booker betalte 1:1 videoopkald? Stripe hjælper dig.

En non-profit organisation, der afholder et fundraising-webinar? Stripe håndterer donationer.

En online-underviser, der tilbyder ugentlige klasser? Betalingerne kører på autopilot.

Fra din første booking til din hundrede, Stripe vokser med dig uden at tilføje ekstra besvær.

Sæt det op én gang, brug det hver dag

Stripe kræver ikke, at du kan kode eller ansætter en udvikler. Opsætningen er ligetil, og dashboardet fortæller dig, hvad der foregår, uden at du bliver overvældet.

Uanset om du har en bibeskæftigelse eller er grundlægger på fuld tid, behøver du ikke timevis af træning for at komme i gang.

Du og dine kunder er beskyttet

Stripe tager sikkerhed alvorligt, hvilket betyder, at du ikke behøver at stresse over det. Det kommer med beskyttelse mod svindel, kryptering og alle de indbyggede standardkontroller.

Dine kunder er vant til at se Stripe i checkout-flowet. Det skaber tillid, når de booker og betaler via din hjemmeside eller dit link.

Vil du gøre bookingen lige så nem? Brug Doodle

Stripe håndterer betalinger. Doodle håndterer tid. Sæt dem sammen, og du sparer timer hver uge.

Med Doodle kan du tilbyde ledige tider til 1:1-møder eller oprette en bookingside til dine kunder. Når nogen booker, kan du opkræve betaling med det samme takket være vores Stripe-integration. Ikke flere e-mail-tråde, akavede opfølgninger eller glemte fakturaer. Bare en ren og hurtig måde at få booket og få betalt på.

Stripe tager besværet ud af betalinger. Det er enkelt, sikkert og lavet til den måde, du faktisk arbejder på. Og hvis du vil have, at det skal føles lige så nemt at booke, er Doodle her for at hjælpe.