Varför Stripe är det bästa valet för företag i tillväxt

Att driva ett företag innebär att man måste hantera en miljon olika saker samtidigt: kunder, deadlines, fakturor och själva arbetet. Man har inte tid att jaga inbetalningar eller försöka lista ut krångliga system. Det är därför så många frilansare, företagare och små team väljer Stripe.

Oavsett om du bokar 1:1-sessioner, håller gruppworkshops eller erbjuder betalda kurser gör Stripe det enkelt och snabbt att ta betalt.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Att få betalt borde vara det enkla

Nu slipper du skicka separata betalningslänkar eller vänta i flera dagar på att pengarna ska dyka upp. Med Stripe kan dina kunder betala direkt när de bokar. Du får betalt snabbt, och allt samlas på ett och samma ställe.

Stripe hanterar kreditkort, banköverföringar, Apple Pay, Google Pay och mycket mer. Du behöver inte konfigurera ett separat verktyg för varje kunds önskemål. Det fungerar helt enkelt.

Det passar ditt företag i alla skeden

Oavsett om du erbjuder coachingsamtal, fakturerar månadsvis för konsultuppdrag eller håller lektioner online, så sköter Stripe allt i bakgrunden så att du kan hålla fokus.

Är du en solopreneur som tar betalt för 1:1-videosamtal? Stripe hjälper dig.

En ideell organisation som anordnar ett webbinarium för insamling? Stripe sköter donationerna.

En online-lärare som erbjuder veckovisa lektioner? Betalningarna sköts automatiskt.

Från din första bokning till din hundrade växer Stripe tillsammans med dig utan att det blir något extra krångel.

Ställ in det en gång, använd det varje dag

Med Stripe behöver du varken kunna programmera eller anlita en utvecklare. Det är enkelt att komma igång, och kontrollpanelen ger dig en tydlig överblick över läget utan att överväldiga dig.

Oavsett om du driver en bisyssla eller är grundare på heltid behöver du inte ägna timmar åt utbildning för att komma igång.

Du och dina kunder är skyddade

Stripe tar säkerheten på allvar, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för det. Tjänsten inkluderar bedrägeriskydd, kryptering och alla vanliga säkerhetskontroller.

Dina kunder är vana vid att se Stripe i betalningsflödena. Det skapar förtroende när de bokar och betalar via din webbplats eller länk.

Vill du att bokningen ska gå lika smidigt? Använd Doodle

Stripe sköter betalningarna. Doodle sköter tidsplaneringen. Kombinera dem, så sparar du flera timmar varje vecka.

Med Doodle kan du lägga upp lediga tider för 1:1-möten eller skapa en Booking Page för dina kunder. När någon bokar kan du ta emot betalningen direkt tack vare vår Stripe-integration. Inga fler e-posttrådar, besvärliga uppföljningar eller glömda fakturor. Bara ett smidigt och snabbt sätt att få bokningar och få betalt.

Stripe gör betalningarna smidiga. Det är enkelt, säkert och anpassat efter hur du faktiskt arbetar. Och om du vill att bokningarna ska gå lika smidigt finns Doodle här för att hjälpa dig.