Doodle के बुकिंग पेज के साथ ऑफिस घंटे निर्धारित करने के लिए एक त्वरित मार्गदर्शिका

शिक्षा में यह कोई रहस्य नहीं है कि एक सफल शिक्षक होने का एक महत्वपूर्ण घटक छात्रों और संकाय के बीच प्रत्यक्ष बातचीत के अवसर प्रदान करना है। छात्रों को कठिन अवधारणाओं की अपनी समझ स्पष्ट करने की अनुमति देने से लेकर पाठ्यक्रम की संरचना पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने तक, छात्रों के लिए संकाय को उपलब्ध कराना व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण है। कभी-कभी सिर्फ पाँच या दस मिनट का व्यक्तिगत संवाद ही शैक्षिक अनुभव को बदल सकता है।

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कार्यालय समय छात्रों की सफलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जैसा कि छात्र और शिक्षक जानते हैं, अनुसूचीकरण कार्यालय समय हमेशा एक सुचारू प्रक्रिया नहीं होती। व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट समय तय करने में आने वाली कठिनाइयों से लेकर ड्रॉप-इन शैली के सत्रों से जुड़ी लंबी प्रतीक्षा तक, कार्यालय समय का अनुभव अक्सर सकारात्मक नहीं होता। और जबकि छात्रों के संपर्क के अवसर प्रदान करने का महत्व अब पहले से कहीं अधिक हो गया है – बड़ी दूरस्थ कक्षाएं अक्सर एक असंवेदनशील अनुभव हो सकती हैं – अपॉइंटमेंट स्लॉट निर्धारित करने की चुनौतियाँ और भी बढ़ गई हैं। कागज़ के दिन चले गए साइनअप शीट्सजो लंबी कतारें पहले गलियारों में लगी रहती थीं, अब वे लंबी ईमेल श्रृंखलाओं में बदल गई हैं।

हालाँकि कार्यालय समय निर्धारित करने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण नहीं होनी चाहिए। एक विश्वविद्यालय व्याख्याता के रूप में, जो छात्रों के लिए संकाय से मिलना आसान बनाने के महत्व में विश्वास रखता है, मैं यह गारंटी दे सकता हूँ कि कार्यालय समय निर्धारित करने का संभवतः सबसे सरल तरीका Doodle है।

जैसा कि नीचे दिखाया गया है, आप पाँच मिनट के भीतर साइनअप स्लॉट बना सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा और छात्रों के लिए यह पूरी प्रक्रिया और अधिक आकर्षक बन जाएगी।

Doodle के बुकिंग पेज के स्लॉट्स को समझना

कार्यालय समय निर्धारित करने में मदद के लिए Doodle का उपयोग करने की असली ताकत इसकी सादगी और लचीलेपन में है। Doodle का सीधा-सादा तरीका बनाने के लिए बुकिंग पेज स्लॉट्स तकनीकी रूप से सबसे कम जानकार लोगों के लिए भी एकदम उपयुक्त है, जिसमें सभी स्तर के शिक्षकों के लिए अनुकूलन विकल्प उपलब्ध हैं। साथ ही, सहज साइन-अप प्रक्रिया छात्रों के लिए आकर्षक और सरल है।

चरण 1: अपना कैलेंडर कनेक्ट करना

Doodle के बुकिंग पेज स्लॉट्स का उपयोग करने के कई फायदों में से एक यह है कि यह सीधे Google Calendar और Office 365 दोनों के साथ एकीकृत हो सकता है। Doodle के साथ बुक की गई निर्धारित बैठकें सीधे आपके प्राथमिक कैलेंडर में एकीकृत हो जाएँगी, और आपके कैलेंडर में दर्ज की गई अन्य सभी बैठकें स्वचालित रूप से Doodle के साथ सिंक हो जाएँगी, जिससे वह समय छात्रों द्वारा आरक्षित होने से बच जाएगा।

चरण 2: बुकिंग पेज बनाना

अपने बाहरी कैलेंडर को कनेक्ट करने के बाद, आप अपने कार्यालय समय की जानकारी दर्ज करना शुरू कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं:

कैलेंडर शीर्षकअपने छात्रों को यह स्पष्ट करने का एक तरीका कि वे सही कैलेंडर के लिए साइन अप कर रहे हैं। अनुकूलन योग्य लिंक: एक लिंक जिसे आप ईमेल द्वारा या अपने कोर्स वॉल पर अपने छात्रों के साथ साझा कर सकते हैं। यह अनुकूलन योग्य है, जो फिर से आपके छात्रों को यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि यह लिंक किस लिए है। विवरण: यह अतिरिक्त निर्देश जोड़ने में उपयोगी हो सकता है, उदाहरण के लिए, अपने छात्रों को एक मीटिंग स्लॉट के लिए साइन अप करने के लिए निर्देश दें। स्थान: व्यक्तिगत कार्यालय समय के लिए, इसका उपयोग छात्रों को आपके कार्यालय का स्थान याद दिलाने के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन कार्यालय समय के लिए, इस बॉक्स का उपयोग आपके ऑनलाइन मीटिंग रूम का लिंक जोड़ने के लिए किया जा सकता है। यदि आप ज़ूम का उपयोग कर रहे हैं, तो Doodle के पास और विकल्प उपलब्ध हैं। प्रत्येक बैठक के लिए एक व्यक्तिगत बैठक लिंक बनाएँ, इसलिए आप इस बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं।

चरण 3: उपलब्ध बैठक समय निर्धारित करना

अपने कार्यालय समय को कॉन्फ़िगर करने का अगला चरण उन अवधियों को ब्लॉक करना है जब आप छात्रों से मिलने के लिए उपलब्ध होंगे। यह सुनिश्चित करने में आपकी मदद करता है कि बैठक के समय आपके लिए उपयुक्त हों और छात्रों की बैठकें आपके पूरे सप्ताह में अतिक्रमण न करें। हालाँकि समय स्लॉट सुविधाजनक रूप से सप्ताह-दर-सप्ताह आगे बढ़ते हैं, यदि कोई ऐसा सप्ताह है जिसमें आप किसी विशिष्ट समय खंड के लिए अनुपलब्ध हैं, तो आप बस अपने जुड़े कैलेंडर में एक इवेंट बना सकते हैं, उसे 'व्यस्त' के रूप में चिह्नित कर सकते हैं और वे समय स्वचालित रूप से Doodle पर बुकिंग पेज से हटा दिए जाएँगे।

Doodle उपयोगकर्ता का स्थान भी पहचानता है, इसलिए जबकि आप जो मीटिंग समय बनाते हैं वे सभी आपके समय क्षेत्र में होते हैं, दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में स्थित कोई भी छात्र उपलब्ध मीटिंग स्लॉट अपने स्थानीय समय में देख सकेगा।

चरण 4: बैठक का विवरण परिभाषित करना

Doodle में बनाए गए बुकिंग पेज मीटिंग स्लॉट्स को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता है।

बैठक की अवधि: आप चाहते हैं कि बैठकें कितनी देर तक चलें, यह निर्दिष्ट करें। यदि आप एक से अधिक बैठक की अवधि चाहते हैं (उदाहरण के लिए, कार्यालय समय स्लॉट के लिए 15 मिनट, लेकिन समूह बैठकों के लिए एक घंटे के स्लॉट), तो बस दो अलग-अलग बुकिंग पेज बनाएँ। चूंकि ये अलग-अलग कैलेंडर आपके मुख्य कैलेंडर के साथ सिंक होते हैं, यदि किसी एक पर बैठक बुक की जाती है, तो वह समय विकल्प स्वचालित रूप से दूसरे बुकिंग पेज से हटा दिया जाएगा। भविष्य का क्षितिज: भविष्य क्षितिज विकल्प छात्रों को यह सीमित करने का एक शानदार तरीका है कि वे कितनी पूर्व-बुकिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप साइन-अप को केवल अगले दो सप्ताह तक ही सीमित कर सकते हैं। इससे आपको अन्य प्रतिबद्धताएँ करने की लचीलापन मिलता है, बिना इस चिंता के कि कोई छात्र पहले से ही उस समय को आपके साथ बहुत पहले बुक कर चुका हो। न्यूनतम सूचना: आपके कैलेंडर पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करने वाली एक और शानदार सुविधा है न्यूनतम सूचना अवधि निर्धारित करने की क्षमता। यह सुनिश्चित करके कि छात्रों को एक निश्चित समय पहले साइन अप करना होगा, आप अपने दिन को उसी के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, बिना इस चिंता के कि अचानक अंतिम समय में कई छात्र मिलने के लिए साइन अप कर दें। बफ़र समयविद्यार्थियों के साथ लगातार बैठकें करना थकाऊ हो सकता है। इसलिए बैठकों के बीच एक बफर समय रखना उपयोगी हो सकता है, जिससे आप खुद को फिर से संभाल सकें या बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकें। आपको बस प्रत्येक बैठक स्लॉट के बीच अपना पसंदीदा बफर समय चुनना है।

चरण 5: कस्टम प्रश्न जोड़ना

अपने कार्यालय समय को कॉन्फ़िगर करने का अंतिम चरण, और एक ऐसा चरण जो आपकी कार्यालय समय की बैठकों को कहीं अधिक सुचारू रूप से संचालित करने में मदद कर सकता है, है अतिरिक्त जानकारी एकत्र करें छात्रों से। उदाहरण के लिए, पहले से पूछना कि छात्र क्या चर्चा करना चाहते हैं, आपको समय से पहले तैयारी करने में मदद करता है और उस दिन का दबाव कम कर देता है। यदि आप कई कक्षाएं या सेक्शन पढ़ाते हैं, तो यह जानकारी इकट्ठा करना भी उपयोगी हो सकता है, जिससे आपको इन विवरणों को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

चरण 6: उपलब्ध स्लॉट्स का पूर्वावलोकन

अब आप अपने कार्यालय समय के लिए बुकिंग पेज सेटअप कर चुके हैं और यह प्रीव्यू कर सकते हैं कि जब छात्र साइन अप करेंगे तो मीटिंग कैसी दिखेगी।

छात्र सीधे लिंक से साइन अप कर सकते हैं, बिना खाता बनाए, और उन्हें ईमेल द्वारा बुकिंग की पुष्टि प्राप्त होगी। यह अपॉइंटमेंट आपके मुख्य कैलेंडर के साथ स्वचालित रूप से सिंक हो जाएगा, जिससे अपॉइंटमेंट भूलने का कोई खतरा नहीं रहेगा।

छात्र सीधे अपनी पुष्टि ईमेल से ही बैठक पुनर्निर्धारित कर सकते हैं, जिससे आपको वैकल्पिक तारीख तय करने में लगने वाला समय बचता है।

कुछ ही मिनटों में…आपके ऑफिस घंटे के स्लॉट्स शेड्यूल करने की सिरदर्दी हल हो गई।

Doodle छात्रों के ऑफिस घंटे निर्धारित करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, छात्रों के साथ साझा किए जाने योग्य बुकिंग पेज लिंक बनाने में केवल एक से दो मिनट लगते हैं, जिससे आप न्यूनतम निगरानी के साथ ऑफिस घंटे की अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल कर सकते हैं।

Doodle में उपलब्ध मीटिंग शेड्यूलिंग विकल्पों की बहुमुखी प्रतिभा का मतलब है कि एक बार जब आप Doodle के साथ शेड्यूलिंग की शक्ति का अनुभव कर लेते हैं, तो आप इसे केवल कार्यालय समय बुक करने तक सीमित न रखकर अपनी सभी अन्य मीटिंग्स आयोजित करने के लिए भी उपयोग करने लगेंगे। आप फिर कभी ईमेल के माध्यम से मैन्युअल रूप से मीटिंग शेड्यूल करना नहीं चाहेंगे।

अपनी शैक्षिक बैठकों को बेहतर बनाने के लिए Doodle की विशेषताओं का लाभ उठाना सीखने के लिए, देखें शिक्षक की बैठक प्लेबुक।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

लेखक: गैरेथ कीव्स

गैरेथ राइस यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस में रणनीति के व्याख्याता हैं। उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से रणनीति में पीएचडी प्राप्त की। उन्हें छात्रों से मिलना और ऑनलाइन शैक्षिक अनुभव को बेहतर बनाने के नए तरीके सीखना पसंद है।