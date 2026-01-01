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बैठकों का संक्षिप्त इतिहास | Doodle

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

rome
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माइकल क्लार्क द्वारा

हम सभी के पास वे हर दिन होते हैं।

कभी-कभी यह आज के एजेंडे पर चर्चा करते हुए एक सुबह की स्टैंडअप मीटिंग का रूप ले सकता है। यह बस पुराने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन भी हो सकता है। या यह उस कंपनी के सीईओ के साथ बैठकर बातचीत करने जैसा हो सकता है, जहाँ आप नई नौकरी पाना चाहते हैं।

बैठकें एक सामान्य तत्व हैं जो हर मानव जीवन में बुनी हुई हैं। इसलिए यह निर्धारित करना कठिन हो सकता है कि बैठक की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हालांकि, हम यह पता लगा सकते हैं कि इतिहास में बैठक का महत्व कैसे बढ़ा और इन्हें अपनी संरचना कैसे मिली।

प्राचीन यूनान

जब से मनुष्यों ने 12,000 साल से भी पहले (और इससे पहले भी) सभ्य होने और गाँव बसाने की शुरुआत की, हमें पता है कि बैठकें हुई होंगी।

हालाँकि, आधुनिक बैठक की अवधारणा कैसे आकार पाई, यह जानने के लिए प्राचीन ग्रीस हमेशा एक अच्छी शुरुआत है।

प्राचीन यूनानियों ने कुछ ऐसी चीज़ें विकसित कीं जिन्हें हम आधुनिक दुनिया में सहजता से लेते हैं।

greece

वास्तव में सिर्फ कुछ ही नहींलोकतंत्र, अलार्म घड़ी, ओलंपिक खेल, आधुनिक गणित, चिकित्सा, कैटापल्ट और वेंडिंग मशीन। और भी बहुत सारी चीजें… मूल रूप से, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन यूनानियों ने बैठक के एक रूप का आविष्कार किया।

प्राचीन यूनानी अगोरा का आविष्कार किया, जो बैठकों के आयोजन के लिए अलग रखा गया एक स्थान था। इस क्षेत्र में, अक्सर शहर के केंद्र में, राजनीति पर चर्चा होती थी, व्यापार किया जाता था, उस समय के महान विचारकों द्वारा दर्शन पर गहन विचार-विमर्श किया जाता था और कलाकार, खैर, मेरा अनुमान है, प्रदर्शन करते थे।

यह स्थान आधुनिक बैठक का जन्मस्थान बन गया, और आज हम जिन नियमों और संरचनाओं को बैठकों से जोड़ते हैं, उनकी जड़ें यूनानियों के बैठक करने के तरीके में पाई जा सकती हैं।

प्राचीन रोम

अगले हैं रोमनों की बारी! साम्राज्य निर्माताओं ने बैठक के स्वरूप को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई और (यदि आप यूरोप में रहते हैं) तो उन्होंने शायद वह सड़क भी बनाई जिस पर चलकर आप अपनी बैठक तक पहुँचते हैं।

अगोरा में बदल गया रोमन फोरम, जो आज भी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अक्सर लोगों के मिलने और किसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक आभासी स्थान के रूप में किया जाता है।

रोमनों ने बैठकों में शिष्टाचार के विकसित नियम बनाए जो आज भी लागू हैं। क्यूरिया का विकास किया गया, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सेनेटर्स बैठते थे, दिन की राजनीति पर चर्चा करते थे और रोमन जनता पर कानून लागू करते थे।

rome

जैसे किसी बैठक के लिए आधुनिक एजेंडा होता है, वैसे ही कार्यवाही का एक क्रम होता है और अंत में मतदान करके समझौते पर पहुँचा जा सकता है। यह प्रारूप दर्शाता है कि हम कई आधुनिक संसदों और सरकारों को कैसे काम करते देखते हैं, और समाधान खोजने के लिए यह कार्य-आधारित संरचना आजकल आयोजित होने वाली कई व्यावसायिक बैठकों में भी अप्रासंगिक नहीं लगेगी।

कार्यालय का उदय

जैसे ही बीसवीं सदी शुरू हुई, कार्यालय एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान बन गया।शहरीकरण पहले ही जड़ें जमा चुका था और इसने दुनिया की बहुत सी आबादी को ग्रामीण इलाकों में रहने के बजाय काम के लिए शहरों में ला दिया था।

वास्तुकला में हुई प्रगति ने कार्यालयों के लिए नए स्थान भी बनाए। गियरलेस इलेक्ट्रिक लिफ्ट के आविष्कार ने गगनचुंबी कार्यालयों की नींव रखी। दुनिया भर में क्षितिज रेखाएँ नाटकीय रूप से बदलने लगीं।

board room

1906 में, लार्किन प्रशासनिक भवन न्यूयॉर्क में खोला गया। वास्तुकार लॉयड राइट ने कम दीवारों वाली एक खुली योजना वाली फैक्ट्री जैसी कार्यालय की कल्पना की। इस विचार ने आधुनिक खुली योजना वाले कार्यालय को प्रभावित किया।

और कार्यालय का मतलब था बैठकें।

लंबे मेज़ों और कई कुर्सियों वाले विशाल बोर्डरूम महत्वपूर्ण कार्य बैठकों के लिए बनाए गए थे और इन्होंने उस धारणा को आकार दिया जो किसी के बैठक का जिक्र करते ही हमारे दिमाग में आती है।

इन विशाल कार्यालय भवनों में होने वाली बैठकें अक्सर एक पदानुक्रमित, एजेंडा-आधारित संरचना का पालन करती थीं, जो प्राचीन रोम में भी असामान्य नहीं होती।

प्रौद्योगिकी

तकनीक की उपलब्धता और महामारी की आवश्यकता ने पुनर्विचार के लिए मजबूर करने से पहले, यह अनुमान लगाया जाता है कि आपके जीवन के 90,000 घंटे कार्यालय में बिताया जा सकता था।

प्रौद्योगिकी ने बैठकों के आयोजन के तरीके को विकसित करने, बाधित करने और पुनः आकार देने में मदद की है। 2022 में, दुनिया के किसी भी कोने से बैठक में लॉग इन करना आम बात हो गई है। इस कदम ने सामान्य कार्यस्थलों को भी बिखेर दिया है। कुछ ही साल पहले तक, कार्यालय प्राचीन यूनानी शैली से प्रभावित थे, जिसमें बैठकों के लिए विशेष रूप से स्थान डिज़ाइन किया जाता था।

virtual

अब इंटरनेट की मदद से बैठकें कहीं भी और कभी भी हो सकती हैं।

बैठकों की गैर-भौतिक प्रकृति ने संरचना पर भी प्रभाव डाला है। अब कर्मचारियों को अपनी बात रखने के लिए वर्चुअल हाथ उठाना, परियोजनाओं पर डिजिटल रूप से सहयोग करना और अपनी प्रगति दिखाने के लिए अपनी स्क्रीन साझा करनी पड़ती है।

तकनीकी, वास्तुशिल्पीय, दार्शनिक और राजनीतिक परिवर्तनों के दौरों के बावजूद, बैठक के मूल नियम और संरचना समान ही रहे हैं। आज की आधुनिक वीडियो कॉल बैठक प्राचीन ग्रीस की सभाओं से पूरी तरह अलग दिख सकती है, लेकिन विचारों को साझा करने के मूल सिद्धांत वही हैं।

चूंकि हम बैठकों की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप Doodle के साथ सिर्फ कुछ ही क्लिक में अपना दिन स्वचालित कर सकते हैं? अपनी बैठकों का आयोजन करें और समय बचाएं। आज Doodle.

 

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