Por Michael Clarke

Todos nós as temos todos os dias.

Às vezes, ele pode tomar a forma de um standup matinal, discutindo a agenda de hoje. Pode ser simplesmente um almoço com velhos amigos. Ou pode ser uma reunião com o CEO da empresa com a qual você espera conseguir aquele novo emprego.

As reuniões são um elemento comum que se tece em cada vida humana. Portanto, pode ser difícil definir a origem de onde vem a reunião. No entanto, podemos rastrear como a importância da reunião cresceu ao longo da história e como eles conseguiram sua estrutura.

Grécia Antiga*

Desde o momento em que os humanos começaram a civilizar e formar vilarejos há mais de 12.000 anos (e mesmo antes disso), sabemos que as reuniões teriam sido realizadas.

No entanto, a Grécia Antiga é sempre um bom lugar para começar a descobrir como a idéia da reunião moderna tomou forma.

Os Antigos Gregos inventaram algumas coisas que tomamos como certas no mundo moderno.

(https://theculturetrip.com/europe/greece/articles/18-awesome-things-greece-gave-the-world/): democracia, o despertador, os Jogos Olímpicos, a matemática moderna, a medicina, a catapulta e a máquina de venda automática. E muitas, muitas outras coisas... Basicamente, o fato de os Antigos Gregos terem inventado uma forma de reunião não é uma surpresa.

Os antigos gregos inventaram a Agora, que era um espaço reservado e utilizado para conduzir reuniões. Nesta área, freqüentemente no centro da cidade, discutia-se política, os negócios eram conduzidos, a filosofia era guisada pelas grandes mentes do dia e os artistas se apresentavam, acho que bem.

Este espaço se tornou o berço da reunião moderna e as regras e a estrutura que hoje associamos às reuniões podem ser rastreadas até como os gregos se reuniriam.

Roma Antiga*

A seguir, os romanos! Os construtores do império tiveram uma palavra a dizer no avanço da forma da reunião e também (se você vive na Europa) eles provavelmente fizeram a estrada que ajuda você a chegar à sua reunião.

A Ágora se tornou o Fórum romano, que ainda hoje é uma palavra usada com freqüência como espaço virtual para as pessoas se encontrarem e discutirem um tópico.

Roman desenvolveu regras de etiqueta nas reuniões que ainda hoje se mantêm. A Cúria foi desenvolvida, uma área onde os senadores se sentavam para discutir a política do dia e aprovar leis sobre o público romano.

Como uma agenda moderna para uma reunião, haveria uma ordem para os procedimentos e a votação poderia ocorrer no final para se chegar a um acordo. Este formato reflete como vemos muitos parlamentos e governos modernos trabalharem e esta estrutura baseada em tarefas para tentar encontrar uma resolução não seria desajustada em muitas reuniões de negócios que vemos realizadas hoje.

A ascensão do escritório*

Quando o século 20 começou, o escritório tornou-se um lugar culturalmente significativo. A urbanização já havia tomado conta e trazido grande parte da população do mundo para as cidades para trabalhar, em vez de viver em correrias.

Os avanços na arquitetura também trouxeram novos espaços para escritórios. A invenção do elevador elétrico gearless lançou as bases para escritórios de arranha-céus. As linhas do horizonte em todo o mundo começaram a mudar drasticamente.

Em 1906, o Larkin Administration Building abriu em Nova York. O arquiteto Lloyd Wright previu um escritório como uma fábrica em plano aberto com poucas paredes. Esta idéia influenciou o moderno escritório em plano aberto.

E o escritório significava reuniões.

Grandes salas de reunião com mesas longas e muitas cadeiras foram criadas para acomodar reuniões de trabalho importantes e esculpiram a própria idéia que surge em nossas cabeças quando alguém menciona uma reunião.

As reuniões nesses grandes edifícios de escritórios muitas vezes seguiam uma estrutura hierárquica, orientada por agenda, que não estaria deslocada na Roma Antiga.

Tecnologia Tecnologia

Antes da disponibilidade da tecnologia e da necessidade da pandemia forçada a repensar, estima-se que 90.000 horas de sua vida poderiam ser passadas no escritório.

A tecnologia tem ajudado a desenvolver, interromper e reformular a forma como as reuniões acontecem. Em 2022, é comum entrar em uma reunião a partir de qualquer canto do mundo. Esta etapa também desmantelou os espaços normais de trabalho. Até apenas alguns anos atrás, os escritórios foram influenciados pelo modo grego antigo de projetar um espaço especificamente para reuniões.

Agora, com a ajuda da Internet, as reuniões podem acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento.

A natureza não física das reuniões também teve influência sobre a estrutura. Os funcionários agora têm que usar sinais virtuais para levantar a mão para marcar uma posição, colaborar em projetos digitalmente e compartilhar suas telas para demonstrar seu progresso.

Mesmo através de períodos de mudanças tecnológicas, arquitetônicas, filosóficas e políticas, as regras básicas e a estrutura da reunião permaneceram semelhantes. A reunião moderna de videochamada de hoje pode parecer totalmente diferente das reuniões da Grécia Antiga, mas os princípios centrais de compartilhamento de idéias permanecem os mesmos.

Desde que estamos falando de reuniões, você sabia que pode automatizar seu dia em apenas alguns cliques com o Doodle? Organize suas reuniões e economize tempo com o Doodle today*.