Von Michael Clarke

Wir alle haben sie jeden Tag.

Manchmal ist es eine morgendliche Besprechung, bei der die Tagesordnung für den heutigen Tag besprochen wird. Es kann einfach ein Mittagessen mit alten Freunden sein. Oder es kann ein Treffen mit dem CEO des Unternehmens sein, bei dem man hofft, einen neuen Job zu bekommen.

Meetings sind ein alltägliches Element, das in jedes menschliche Leben eingeflochten ist. Daher kann es schwierig sein, den Ursprung des Treffens zu bestimmen. Wir können jedoch nachverfolgen, wie die Bedeutung von Besprechungen im Laufe der Geschichte zunahm und wie sie ihre Struktur erhielten.

Altes Griechenland

Seit dem Zeitpunkt, an dem die Menschen vor mehr als 12 000 Jahren (und sogar schon davor) begannen, sich zu zivilisieren und Dörfer zu bilden, wissen wir, dass Versammlungen stattgefunden haben.

Das antike Griechenland ist jedoch immer ein guter Ausgangspunkt, um herauszufinden, wie die Idee des modernen Treffens Gestalt annahm.

Die alten Griechen haben einige Dinge erfunden, die wir in der modernen Welt für selbstverständlich halten.

(https://theculturetrip.com/europe/greece/articles/18-awesome-things-greece-gave-the-world/): Demokratie, der Wecker, die Olympischen Spiele, die moderne Mathematik, die Medizin, das Katapult und der Verkaufsautomat. Und vieles, vieles mehr... Im Grunde genommen ist die Tatsache, dass die alten Griechen eine Form des Treffens erfunden haben, keine Überraschung.

Die alten Griechen erfanden die Agora, einen Raum, der für Versammlungen genutzt wurde. In diesem Raum, der sich oft im Zentrum der Stadt befand, wurde über Politik diskutiert, Geschäfte wurden abgewickelt, die großen Geister der Zeit brüteten über Philosophie, und die Künstler traten, nun ja, ich schätze, auf.

Dieser Raum wurde zur Wiege der modernen Versammlung, und die Regeln und die Struktur, die wir heute mit Versammlungen verbinden, lassen sich auf die Art und Weise zurückführen, wie die Griechen sich trafen.

Antikes Rom

Als nächstes sind die Römer an der Reihe! Die Baumeister des Imperiums hatten ein Mitspracherecht bei der Entwicklung der Sitzungsform und haben wahrscheinlich auch (wenn Sie in Europa leben) die Straße gebaut, die Ihnen hilft, zu Ihrer Sitzung zu gelangen.

Aus der Agora wurde das römische Forum, das auch heute noch oft als virtueller Raum für Menschen verwendet wird, die sich treffen und ein Thema diskutieren.

Die Römer entwickelten Regeln für die Etikette bei Versammlungen, die noch heute gelten. Es entstand die Kurie, ein Raum, in dem die Senatoren zusammensaßen, um die Tagespolitik zu diskutieren und Gesetze für die römische Öffentlichkeit zu erlassen.

Wie bei einer modernen Tagesordnung für eine Sitzung gab es eine Reihenfolge für das Verfahren, und am Ende konnte abgestimmt werden, um eine Einigung zu erzielen. Dieses Format spiegelt die Arbeitsweise vieler moderner Parlamente und Regierungen wider, und diese aufgabenbasierte Struktur, mit der versucht wurde, eine Lösung zu finden, wäre in vielen Geschäftssitzungen, die wir heute abhalten, nicht fehl am Platz.

Der Aufstieg des Büros

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Büro zu einem kulturell bedeutenden Ort. Die Verstädterung hatte bereits eingesetzt und führte dazu, dass ein Großteil der Weltbevölkerung in die Städte zog, um dort zu arbeiten, anstatt auf dem Land zu leben.

Die Fortschritte in der Architektur brachten auch neue Büroräume mit sich. Die Erfindung des getriebelosen, elektrischen Aufzugs legte den Grundstein für Wolkenkratzerbüros. Die Skylines auf der ganzen Welt begannen sich drastisch zu verändern.

Im Jahr 1906 wurde in New York das Larkin Administration Building eröffnet. Der Architekt Lloyd Wright stellte sich ein Büro wie eine Großraumfabrik mit wenigen Wänden vor. Diese Idee beeinflusste das moderne Großraumbüro.

Und das Büro bedeutete Besprechungen.

Große Sitzungssäle mit langen Tischen und vielen Stühlen wurden geschaffen, um wichtige Arbeitssitzungen zu ermöglichen, und prägten die Vorstellung, die uns in den Sinn kommt, wenn jemand von einer Sitzung spricht.

Besprechungen in diesen großen Bürogebäuden folgten oft einer hierarchischen, an der Tagesordnung orientierten Struktur, die im alten Rom nicht fehl am Platz gewesen wäre.

Technologie

Bevor die Verfügbarkeit von Technologie und die Notwendigkeit der Pandemie ein Umdenken erzwangen, wurden schätzungsweise 90.000 Stunden Ihres Lebens im Büro verbracht.

Die Technologie hat dazu beigetragen, die Art und Weise, wie Meetings stattfinden, zu entwickeln, zu stören und neu zu gestalten. Im Jahr 2022 ist es üblich, sich von jedem Ort der Welt aus in eine Besprechung einzuloggen. Dieser Schritt hat auch die normalen Arbeitsräume aufgelöst. Bis vor wenigen Jahren waren Büros noch von der altgriechischen Art und Weise geprägt, einen Raum speziell für Besprechungen zu gestalten.

Jetzt, mit Hilfe des Internets, können Besprechungen überall und jederzeit stattfinden.

Der nicht-physische Charakter der Besprechungen hat sich auch auf die Struktur ausgewirkt. Die Mitarbeiter müssen jetzt virtuelle Zeichen verwenden, um sich zu Wort zu melden, digital an Projekten zusammenarbeiten und ihre Bildschirme teilen, um ihre Fortschritte zu demonstrieren.

Selbst in Zeiten des technologischen, architektonischen, philosophischen und politischen Wandels sind die Grundregeln und die Struktur der Besprechung ähnlich geblieben. Das moderne Video-Call-Meeting von heute mag ganz anders aussehen als die Zusammenkünfte im antiken Griechenland, aber die Grundprinzipien des Ideenaustauschs sind dieselben geblieben.

