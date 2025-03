Par Michael Clarke

Nous en avons tous tous les jours.

Parfois, cela peut prendre la forme d'une réunion matinale pour discuter du programme de la journée. Cela peut être simplement un déjeuner avec de vieux amis. Ou encore une rencontre avec le PDG de l'entreprise pour laquelle vous espérez obtenir un nouvel emploi.

Les réunions sont un élément commun qui fait partie intégrante de toute vie humaine. Il peut donc être difficile de définir l'origine de la réunion. Toutefois, nous pouvons déterminer comment l'importance des réunions s'est accrue au cours de l'histoire et comment elles ont été structurées.

Grèce antique

Dès que les humains ont commencé à se civiliser et à former des villages, il y a plus de 12 000 ans (et même avant), nous savons que des réunions ont eu lieu.

Cependant, la Grèce antique est toujours un bon point de départ pour découvrir comment l'idée de la réunion moderne a pris forme.

Les Grecs anciens ont inventé plusieurs choses que nous considérons comme acquises dans le monde moderne.

(https://theculturetrip.com/europe/greece/articles/18-awesome-things-greece-gave-the-world/) : la démocratie, le réveil, les Jeux olympiques, les mathématiques modernes, la médecine, la catapulte et le distributeur automatique. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses...Au fond, le fait que les Grecs anciens aient inventé une forme de réunion n'est pas une surprise.

Les Grecs anciens ont inventé l'Agora, qui était un espace réservé et utilisé pour mener des réunions. Dans cet espace, souvent situé au centre de la ville, on discutait de politique, on faisait des affaires, les grands esprits de l'époque débattaient de philosophie et les artistes se produisaient, euh bien, je suppose, en spectacle.

Cet espace est devenu le berceau de la réunion moderne et les règles et la structure que nous associons aujourd'hui aux réunions remontent à la façon dont les Grecs se réunissaient.

Rome antique

Ensuite, les Romains ! Les bâtisseurs d'empire ont eu leur mot à dire dans l'évolution de la forme de la réunion et aussi (si vous vivez en Europe) ils ont probablement construit la route qui vous permet de vous rendre à votre réunion.

L'Agora s'est transformée en forum romain, qui est encore un mot utilisé aujourd'hui souvent comme un espace virtuel pour que les gens se rencontrent et discutent d'un sujet.

Les Romains ont développé des règles d'étiquette dans les réunions qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. La Curie a été développée, un espace où les sénateurs s'asseyaient pour discuter de la politique du jour et adopter des lois sur le public romain.

À l'instar de l'ordre du jour d'une réunion moderne, les débats étaient ordonnés et un vote pouvait avoir lieu à la fin pour parvenir à un accord. Ce format reflète le fonctionnement de nombreux parlements et gouvernements modernes et cette structure basée sur les tâches pour tenter de trouver une solution ne serait pas déplacée dans de nombreuses réunions d'affaires que nous voyons aujourd'hui.

La montée en puissance du bureau

Au début du XXe siècle, le bureau est devenu un lieu culturellement important. L'urbanisation s'était déjà installée et avait amené une grande partie de la population mondiale dans les villes pour travailler, plutôt que de vivre à la campagne.

Les progrès de l'architecture ont également permis de créer de nouveaux espaces pour les bureaux. L'invention de l'ascenseur électrique sans engrenage a jeté les bases des bureaux des gratte-ciel. Les horizons du monde entier ont commencé à changer radicalement.

En 1906, le Larkin Administration Building a été inauguré à New York. L'architecte Lloyd Wright a envisagé un bureau comme une usine à plan ouvert avec peu de murs. Cette idée a influencé le bureau moderne à plan ouvert.

Et qui dit bureau dit réunions.

De grandes salles de réunion avec de longues tables et de nombreuses chaises ont été créées pour accueillir les réunions de travail importantes et ont sculpté l'idée même qui nous vient à l'esprit lorsque quelqu'un mentionne une réunion.

Dans ces grands immeubles de bureaux, les réunions suivaient souvent une structure hiérarchique et un ordre du jour qui n'auraient pas dépareillé dans la Rome antique.

Technologie

Avant que la disponibilité de la technologie et la nécessité de la pandémie n'obligent à repenser la situation, on estime que 90 000 heures de votre vie pouvaient être passées au bureau.

La technologie a contribué à développer, perturber et remodeler la façon dont les réunions se déroulent. En 2022, il est courant de se connecter à une réunion depuis n'importe quel coin du monde. Cette évolution a également démantelé les espaces de travail habituels. Jusqu'à il y a quelques années seulement, les bureaux étaient influencés par la manière grecque antique de concevoir un espace spécifiquement destiné aux réunions.

Aujourd'hui, grâce à l'internet, les réunions peuvent avoir lieu partout et à tout moment.

La nature non physique des réunions a également eu une influence sur la structure. Les employés doivent désormais utiliser des signes virtuels pour lever la main afin de faire valoir leur point de vue, collaborer à des projets de manière numérique et partager leurs écrans pour démontrer leurs progrès.

Même à travers les périodes de changement technologique, architectural, philosophique et politique, les règles de base et la structure de la réunion sont restées similaires. La réunion moderne par appel vidéo d'aujourd'hui peut sembler totalement différente des rassemblements de la Grèce antique, mais les principes fondamentaux du partage des idées restent les mêmes.

Puisque nous parlons de réunions, saviez-vous que vous pouvez automatiser votre journée en quelques clics avec Doodle ? Organisez vos réunions et gagnez du temps avec Doodle today.