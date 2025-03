Di Michael Clarke

Tutti noi li abbiamo ogni giorno.

A volte può assumere la forma di una riunione mattutina per discutere il programma di oggi. Può essere semplicemente un pranzo con vecchi amici. Oppure può essere una seduta con l'amministratore delegato dell'azienda con cui si spera di ottenere un nuovo lavoro.

Le riunioni sono un elemento comune che si intreccia in ogni vita umana. Può quindi essere difficile definire l'origine della riunione. Tuttavia, possiamo scoprire come l'importanza delle riunioni sia cresciuta nel corso della storia e come si siano strutturate.

Antica Grecia

Dal momento in cui gli esseri umani hanno iniziato a civilizzarsi e a formare villaggi più di 12.000 anni fa (e anche prima), sappiamo che le riunioni avevano luogo.

Tuttavia, l'Antica Grecia è sempre un buon punto di partenza per scoprire come ha preso forma l'idea della riunione moderna.

Gli antichi greci hanno inventato alcune cose che noi diamo per scontate nel mondo moderno.

(https://theculturetrip.com/europe/greece/articles/18-awesome-things-greece-gave-the-world/): la democrazia, la sveglia, i Giochi Olimpici, la matematica moderna, la medicina, la catapulta e il distributore automatico. E molte, molte altre cose... Fondamentalmente, il fatto che gli antichi greci abbiano inventato una forma di riunione non è una sorpresa.

Gli antichi greci inventarono l'agorà, che era uno spazio riservato e utilizzato per condurre riunioni. In quest'area, spesso al centro della città, si discuteva di politica, si conducevano affari, le grandi menti dell'epoca si confrontavano con la filosofia e gli artisti, credo, si esibivano.

Questo spazio divenne il luogo di nascita della riunione moderna e le regole e la struttura che oggi associamo alle riunioni possono essere ricondotte al modo in cui i Greci si riunivano.

**Roma antica

Il prossimo passo sono i Romani! I costruttori dell'impero hanno avuto voce in capitolo nel dare forma alle riunioni e anche (se vivete in Europa) hanno probabilmente realizzato la strada che vi aiuta a raggiungere la riunione.

L'Agorà si trasformò nel Forum romano, parola ancora oggi spesso utilizzata come spazio virtuale per incontrarsi e discutere di un argomento.

I Romani svilupparono regole di galateo per le riunioni che sono valide ancora oggi. Si sviluppò la Curia, un'area in cui i senatori si sedevano per discutere la politica del giorno e approvare le leggi per i cittadini romani.

Come l'odierno ordine del giorno di una riunione, vi era un ordine dei lavori e alla fine si poteva votare per raggiungere un accordo. Questo formato riflette il modo in cui lavorano molti parlamenti e governi moderni e questa struttura basata sui compiti per cercare di trovare una risoluzione non sarebbe fuori luogo in molte riunioni di lavoro che si tengono oggi.

L'ascesa dell'ufficio

Con l'inizio del XX secolo, l'ufficio divenne un luogo culturalmente significativo. L'urbanizzazione aveva già preso piede e aveva portato gran parte della popolazione mondiale nelle città per lavoro, invece di vivere in zone rurali.

I progressi dell'architettura portarono anche nuovi spazi per gli uffici. L'invenzione dell'ascensore elettrico senza ingranaggi gettò le basi per gli uffici nei grattacieli. Gli skyline di tutto il mondo iniziarono a cambiare drasticamente.

Nel 1906 fu inaugurato a New York il Larkin Administration Building . L'architetto Lloyd Wright immaginò un ufficio come una fabbrica a pianta aperta con poche pareti. Questa idea ha influenzato il moderno ufficio open space.

E l'ufficio significava riunioni.

Grandi sale riunioni con lunghi tavoli e molte sedie sono state create per ospitare importanti incontri di lavoro e hanno scolpito l'idea stessa che ci viene in mente quando si parla di riunioni.

Le riunioni in questi grandi edifici per uffici spesso seguivano una struttura gerarchica e guidata da un'agenda che non sarebbe stata fuori luogo nell'Antica Roma.

**Tecnologia

Prima che la disponibilità della tecnologia e la necessità della pandemia costringessero a un ripensamento, si stima che 90.000 ore della vostra vita potessero essere trascorse in ufficio.

La tecnologia ha contribuito a sviluppare, sconvolgere e rimodellare il modo in cui avvengono le riunioni. Nel 2022, è comune accedere a una riunione da qualsiasi parte del mondo. Questo passo ha anche smantellato i normali spazi di lavoro. Fino a pochi anni fa, gli uffici erano influenzati dal modo greco di progettare uno spazio specifico per le riunioni.

Ora, con l'aiuto di Internet, le riunioni possono avvenire ovunque e in qualsiasi momento.

La natura non fisica delle riunioni ha influenzato anche la struttura. I dipendenti ora devono usare segni virtuali per alzare la mano per fare un punto, collaborare su progetti in modo digitale e condividere i loro schermi per dimostrare i loro progressi.

Anche attraverso i periodi di cambiamento tecnologico, architettonico, filosofico e politico, le regole di base e la struttura della riunione sono rimaste simili. La moderna riunione in videochiamata di oggi può sembrare completamente diversa dalle riunioni dell'Antica Grecia, ma i principi fondamentali della condivisione delle idee rimangono gli stessi.

