af Michael Clarke

Vi har dem alle sammen hver dag.

Nogle gange kan det tage form af et morgenmøde, hvor vi diskuterer dagens dagsorden. Det kan også være en frokost med gamle venner. Eller det kan være at sætte sig ned med den administrerende direktør for den virksomhed, du håber at få det nye job hos.

Møder er et fælles element, der er vævet ind i ethvert menneskeliv. Så det kan være svært at definere oprindelsen af, hvor mødet kommer fra. Vi kan dog spore os ind på, hvordan mødets betydning er vokset gennem historien, og hvordan de har fået deres struktur.

Ancient Greece

Fra det øjeblik mennesket begyndte at civilisere og danne landsbyer for mere end 12.000 år siden (og endda før dette), ved vi, at der ville have fundet møder sted.

Det gamle Grækenland er dog altid et godt sted at starte for at finde ud af, hvordan idéen om det moderne møde tog form.

De gamle grækere fandt på et par ting, som vi tager for givet i den moderne verden.

Egentlig ikke bare nogle få: demokratiet, vækkeuret, de olympiske lege, moderne matematik, medicin, katapulten og automaten. Og mange, mange flere ting... I bund og grund kommer det ikke som nogen overraskelse, at de gamle grækere opfandt en form for møde.

De gamle grækere opfandt Agoraen, som var et rum, der var afsat og blev brugt til at afholde møder. I dette område, der ofte lå i byens centrum, blev der diskuteret politik, ført forretninger, drøftet filosofi af datidens store hjerner, og de optrædende optrådte, øh ja, jeg tror, optrådte.

Dette sted blev fødestedet for det moderne møde, og de regler og den struktur, som vi i dag forbinder med møder, kan spores tilbage til grækernes mødeform.

Det gamle Rom

Næste punkt på dagsordenen er romerne! Imperiets opbyggere var med til at fremme mødets form og (hvis du bor i Europa) har de sandsynligvis også lavet den vej, der hjælper dig med at komme til dit møde.

Agoraen blev til Romersk forum, som stadig er et ord, der i dag ofte bruges som et virtuelt rum, hvor folk kan mødes og diskutere et emne.

Romerne udviklede regler for etikette på møder, som stadig gælder den dag i dag. Der blev udviklet en kurie, et område, hvor senatorer sad og diskuterede dagens politik og vedtog love over den romerske offentlighed.

Ligesom en moderne dagsorden til et møde var der en rækkefølge for forhandlingerne, og der kunne stemmes til sidst for at nå frem til en aftale. Dette format afspejler, hvordan vi ser mange moderne parlamenter og regeringer arbejde, og denne opgavebaserede struktur for at forsøge at finde en løsning ville ikke virke malplaceret i mange forretningsmøder, som vi ser i dag.

Kontorets fremkomst

Da det 20. århundrede begyndte, blev kontoret et kulturelt betydningsfuldt sted. Urbaniseringen havde allerede taget fat og bragte en stor del af verdens befolkning ind i byerne for at arbejde, i stedet for at bo på landet.

Fremskridt inden for arkitekturen førte også til nye rum til kontorer. Opfindelsen af den gearløse, elektriske elevator lagde grunden til skyskraberkontorer. Skylines over hele verden begyndte at ændre sig drastisk.

I 1906 åbnede Larkin Administration Building i New York. Arkitekt Lloyd Wright forestillede sig et kontor som en åben fabrik med få vægge. Denne idé har haft indflydelse på det moderne åbne kontor.

Og kontoret betød møder.

Store bestyrelseslokaler med lange borde og mange stole blev skabt for at rumme vigtige arbejdsmøder og skabte den idé, der dukker op i vores hoveder, når nogen nævner et møde.

Møderne i disse store kontorbygninger fulgte ofte en hierarkisk, dagsordenstyret struktur, som ikke ville have været malplaceret i det gamle Rom.

Technology

Før teknologiens tilgængelighed og pandemiens nødvendighed tvang til en nytænkning, anslås det, at 90.000 timer af dit liv kunne tilbringes på kontoret.

Teknologien har været med til at udvikle, forstyrre og omforme den måde, hvorpå møder finder sted. I 2022 er det almindeligt at logge ind på et møde fra ethvert hjørne af verden. Dette skridt har også afviklet de normale arbejdsrum. Indtil for få år siden var kontorer påvirket af den antikke græske måde at indrette et rum specifikt til møder på.

Nu kan møderne med hjælp fra internettet finde sted hvor som helst og når som helst.

Mødernes ikke-fysiske karakter har også haft indflydelse på strukturen. Medarbejderne skal nu bruge virtuelle tegn til at række hånden op for at fremføre et punkt, samarbejde om projekter digitalt og dele deres skærme for at vise deres fremskridt.

Selv i perioder med teknologiske, arkitektoniske, filosofiske og politiske forandringer har mødets grundlæggende regler og struktur været de samme som tidligere. Nutidens moderne videoopkaldsmøde ser måske helt anderledes ud end møderne i det gamle Grækenland, men de centrale principper for udveksling af idéer er de samme.

Når vi nu taler om møder, vidste du så, at du kan automatisere din dag med blot et par klik med Doodle? Organiser dine møder, og spar tid med