Av Michael Clarke

Vi har alla dem varje dag.

Ibland kan det handla om ett morgonmöte där man går igenom dagens agenda. Det kan helt enkelt vara en lunch med gamla vänner. Eller så kan det handla om att träffa VD:n för det företag där du hoppas få det nya jobbet.

Möten är en vanlig del som är en integrerad del av varje människas liv. Det kan därför vara svårt att fastställa varifrån mötet egentligen har sitt ursprung. Vi kan dock spåra hur mötets betydelse har vuxit genom historien och hur de har fått sin struktur.

Antikens Grekland

Vi vet att möten måste ha ägt rum redan från det ögonblick då människorna började bilda samhällen och bygga byar för mer än 12 000 år sedan (och till och med redan innan dess).

Det antika Grekland är dock alltid en bra utgångspunkt för att ta reda på hur idén om det moderna mötet tog form.

De antika grekerna uppfann en del saker som vi idag tar för givet.

Egentligen inte bara några få : demokrati, väckarklockan, de olympiska spelen, modern matematik, medicin, katapulten och varuautomaten. Och många, många fler saker… I grund och botten är det ingen överraskning att de antika grekerna uppfann en form av möte.

De gamla grekerna uppfann Agora , vilket var en plats som avsattes och användes för att hålla möten. I detta område, ofta i stadens centrum, diskuterades politik, affärer sköttes, filosofi funderades över av tidens stora tänkare och artisterna, tja, jag antar att de uppträdde.

Denna plats blev ursprunget till det moderna mötet, och de regler och den struktur som vi idag förknippar med möten kan spåras tillbaka till hur grekerna brukade samlas.

Antika Rom

Nu är det romarnas tur! Dessa imperiebyggare bidrog till att forma mötets utformning, och dessutom (om du bor i Europa) var det troligen de som byggde vägen som hjälper dig att ta dig till mötet.

Agora förvandlades till Romerska forumet , vilket fortfarande är ett ord som ofta används idag för att beskriva en virtuell plats där människor kan träffas och diskutera ett ämne.

Romarna utarbetade regler för uppförande vid möten som gäller än i dag. Curia inrättades, en plats där senatorerna samlades för att diskutera aktuella politiska frågor och anta lagar som gällde för det romerska folket.

Precis som en dagordning för ett möte i dag skulle förfarandet följa en viss ordning, och omröstning skulle kunna äga rum i slutet för att nå en överenskommelse. Detta upplägg speglar hur vi ser att många moderna parlament och regeringar fungerar, och denna uppgiftsbaserade struktur för att försöka nå en lösning skulle inte verka malplacerad i många av de affärsmöten som hålls idag.

Kontorets framväxt

I början av 1900-talet, kontoret blev en kulturellt betydelsefull plats . Urbaniseringen hade redan slagit rot och lett till att en stor del av världens befolkning flyttat in till städerna för att arbeta, istället för att bo på landsbygden.

Framstegen inom arkitekturen ledde också till nya kontorsutrymmen. Uppfinningen av den kugghjulsfria, elektriska hissen lade grunden för kontor i skyskrapor. Stadsbilden runt om i världen började förändras drastiskt.

År 1906 var Larkin-administrationsbyggnaden invigdes i New York. Arkitekten Lloyd Wright hade en vision om ett kontor som liknade en fabrik med öppen planlösning och få väggar. Denna idé kom att påverka det moderna kontoret med öppen planlösning.

Och kontoret innebar möten.

Stora konferensrum med långa bord och många stolar skapades för att rymma viktiga arbetsmöten och har format just den bild som dyker upp i våra huvuden när någon nämner ett möte.

Mötena i dessa stora kontorsbyggnader följde ofta en hierarkisk, dagordningsstyrd struktur som inte skulle ha varit helt främmande i det antika Rom.

Teknik

Innan den tekniska utvecklingen och de omständigheter som pandemin medförde tvingade fram ett nytt sätt att tänka, uppskattas det att 90 000 timmar av ditt liv skulle kunna tillbringas på kontoret.

Tekniken har bidragit till att utveckla, omvälva och omforma sättet som möten genomförs på. År 2022 är det vanligt att logga in på ett möte från vilken del av världen som helst. Denna utveckling har också gjort att de traditionella arbetsmiljöerna har försvunnit. Fram till för bara några år sedan präglades kontoren av den antika grekiska traditionen att utforma utrymmen specifikt för möten.

Tack vare internet kan möten numera hållas var som helst och när som helst.

Att mötena inte längre hålls fysiskt har också påverkat strukturen. Medarbetarna måste nu använda virtuella symboler för att räcka upp handen när de vill säga något, samarbeta digitalt i projekt och dela sina skärmar för att visa hur arbetet fortskrider.

Även under perioder av tekniska, arkitektoniska, filosofiska och politiska förändringar har mötenas grundläggande regler och struktur förblivit i stort sett oförändrade. Dagens moderna videomöten må se helt annorlunda ut jämfört med sammankomsterna i det antika Grekland, men de centrala principerna för att utbyta idéer är fortfarande desamma.