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बैठक के प्रकार

निदेशक की बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Group agreement

निर्देशक कौन हैं?

यह एक ऐसा पदनाम है जिसे हमने शायद सभी ने देखा है और अक्सर यह सोचते रहे हैं कि वे वास्तव में क्या करते हैं।

व्यावसायिक दृष्टिकोण से, निदेशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। वे अपने विभाग की रणनीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अधिकांश मामलों में, वे शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

निदेशक अक्सर कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने, बजटों को मंजूरी देने और यह सुनिश्चित करने में कि व्यवसाय अपनी सभी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करे, वे अंतिम प्राधिकारी होते हैं।

गैर-कार्यकारी निदेशक वे लोग होते हैं जो बोर्ड में बैठते हैं—आमतौर पर किसी विशेषज्ञता के क्षेत्र के कारण—लेकिन उनके पास कार्यकारी निदेशक जैसी विश्वासपात्र दायित्व नहीं होते। वे एक निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, जिससे निर्णय लेना आसान हो जाता है।

निदेशक मंडल की बैठक में क्या होता है?

जब निदेशक मिलेंगे, तो वे कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे, अपनी टीम में हो रही गतिविधियों की जानकारी देंगे और किसी भी चुनौती का सामना करेंगे।

अधिकांश बैठकों की तरह, निदेशक तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब संचार स्पष्ट होता है। एक अच्छा विचार यह है कि बैठक से पहले वे अपनी टीम के सही लोगों से अपडेट प्राप्त कर लें।

यह महत्वपूर्ण है कि बैठक में एक अध्यक्ष हो जो बैठक के प्रवाह को नियंत्रित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर मिले। निदेशक मंडल की बैठक के लिए यह अक्सर सीईओ होता है, लेकिन कभी-कभी कोई अन्य निदेशक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वे बजट की समीक्षा कर रहे हों तो सीएफओ अध्यक्षता कर सकते हैं।

किसी भी बड़े निर्णय के बारे में प्रमुख हितधारकों, जैसे शेयरधारकों, को अद्यतित रखना भी महत्वपूर्ण है। सीईओ आमतौर पर इन शेयरधारक बैठकों में शामिल होते हैं, इसलिए वे अक्सर यह जानकारी प्रदान कर सकते हैं; हालांकि, यदि वे शामिल नहीं होते हैं, तो उनके पास एक मेमो या कोई अन्य अपडेट भेजा जाना अत्यंत आवश्यक है।

जब बैठक समाप्त होने वाली हो, तो निदेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास उन कार्यों के लिए स्पष्ट कार्य बिंदु हों, जिन पर उन्हें काम करने या जिन्हें लागू करने की आवश्यकता है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अपने निदेशक मंडल की बैठक कैसे तैयार करें

सबसे पहले, आपको सभी के लिए मिलने का एक उपयुक्त समय तय करना होगा। जब आप निमंत्रण भेज रहे हों, तो इसमें स्थान (व्यक्तिगत या वर्चुअल), चर्चा के दायरे और प्रतिभागियों को करनी पड़ने वाली किसी भी तैयारी जैसे बड़े सवालों को भी संबोधित करना चाहिए।

Doodle यह एक ऐसा उपकरण है जो आपको इन सभी में मदद कर सकता है। का उपयोग करके ग्रुप पोल, आप कई विकल्प भेज सकते हैं और मिनटों में सभी के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प ढूंढ सकते हैं।

और भी, के साथ Doodle Professionalआप विज्ञापन हटा सकते हैं, पूर्व-बैठक प्रश्न जोड़ सकते हैं, समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं, अनुस्मारक भेज सकते हैं और अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं।

Doodle मीटिंग्स दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के नेटिव इंटीग्रेशन की बदौलत कहीं भी आयोजित की जा सकती हैं। एक बार मीटिंग बुक हो जाने पर, सभी को समय के बारे में एक ईमेल मिलेगा और यदि आप अपना कैलेंडर कनेक्ट करते हैं, तो मीटिंग स्वचालित रूप से उसमें जुड़ जाएगी। यदि आपको उस मीटिंग को बदलने की आवश्यकता हो, तो हम विवरण भी अपडेट कर सकते हैं।

Doodle यह आपको ईमेल के चक्कर लगाए बिना, मिनटों में अपना सलाहकार बोर्ड बुलाने में मदद करता है। आज ही इसे मुफ्त में आज़माएँ।

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