O que é uma reunião de diretores?

Quem são os diretores?

É um título de trabalho que provavelmente todos nós já vimos e muitas vezes nos perguntamos o que exatamente eles fazem.

De uma perspectiva empresarial, um diretor é alguém que é nomeado ou eleito para a diretoria de uma empresa. Eles são responsáveis pela tomada de decisões importantes sobre a estratégia que seu departamento toma. Na maioria dos casos, eles são responsáveis perante os acionistas.

Os diretores freqüentemente têm a responsabilidade legal de agir no melhor interesse de uma empresa. Eles são a parada final quando se trata de decisões importantes, aprovando orçamentos e assegurando que uma empresa cumpra com quaisquer obrigações legais que ela tenha.

Os diretores não executivos são pessoas que fazem parte de uma diretoria - geralmente por causa de uma área de especialização - mas não têm os mesmos deveres fiduciários de um diretor executivo. Eles podem fornecer um ponto de vista imparcial que pode tornar mais fácil a tomada de decisões.

O que acontece em uma reunião de diretores?

Quando os diretores se reunirem, eles revisarão o desempenho da empresa, atualizarão sobre o que está acontecendo em sua equipe e enfrentarão quaisquer desafios.

Como a maioria das reuniões, os diretores vão trabalhar melhor quando tiverem uma comunicação clara. Uma boa idéia é garantir que eles recebam atualizações das pessoas certas em sua equipe antes da reunião.

É importante que a reunião tenha um presidente que possa controlar o fluxo e garantir que todos tenham sua opinião. Para uma reunião de diretores, este será muitas vezes o CEO, mas às vezes pode ser outro diretor. Por exemplo, se eles estiverem revendo orçamentos que o CFO possa presidir.

Também é importante que as principais partes interessadas, como os acionistas, sejam mantidas atualizadas sobre quaisquer grandes decisões. É provável que o CEO participe dessas reuniões de acionistas, portanto, muitas vezes pode providenciar que, no entanto, se não estiverem, é crucial que um memorando ou alguma outra atualização seja entregue a eles.

Quando a reunião estiver chegando ao fim, os diretores devem garantir que eles tenham pontos de ação claros para o que eles precisam trabalhar/implementar.

Como preparar a reunião de seus diretores

Em primeiro lugar, é preciso encontrar um horário adequado para que todos se encontrem. Quando você estiver enviando convites, isto também precisa abordar as grandes questões como localização (pessoalmente ou virtual), o escopo da discussão e qualquer preparação que os participantes precisem fazer.

Doodle é uma ferramenta que pode ajudá-lo com tudo isso. Usando Pesquisa de grupo, você pode enviar uma seleção de horários e em minutos encontrar o que funciona melhor para todos.

Além disso, com Doodle Professional, você pode remover anúncios, adicionar perguntas prévias à reunião, definir um prazo, enviar lembretes e adicionar sua ferramenta de videoconferência favorita.

As reuniões Doodle podem ocorrer em qualquer lugar graças às integrações nativas com as ferramentas de videoconferência mais populares do mundo. Uma vez marcada a reunião, todos receberão um e-mail sobre o horário e, se você conectar seu calendário, a reunião será automaticamente adicionada. Se você precisar mudar essa reunião, podemos atualizar os detalhes também.

Doodle torna mais fácil para você reunir seu conselho consultivo em minutos, sem rodadas de e-mail para frente e para trás. Experimente hoje gratuitamente.