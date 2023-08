Wer sind Direktoren?

Diese Berufsbezeichnung haben wir wahrscheinlich alle schon einmal gesehen und uns oft gefragt, was genau sie tun.

Aus geschäftlicher Sicht ist ein Direktor jemand, der in den Vorstand eines Unternehmens berufen oder gewählt wird. Sie sind dafür verantwortlich, wichtige Entscheidungen über die Strategie ihrer Abteilung zu treffen. In den meisten Fällen sind sie den Aktionären gegenüber verantwortlich.

Direktoren sind oft gesetzlich verpflichtet, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln. Sie sind die letzte Instanz, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen, Budgets zu genehmigen und dafür zu sorgen, dass ein Unternehmen alle rechtlichen Verpflichtungen einhält.

Nicht geschäftsführende Direktoren sind Personen, die in einem Vorstand sitzen - in der Regel aufgrund ihres Fachwissens -, aber nicht dieselben treuhänderischen Pflichten haben wie ein geschäftsführender Direktor. Sie können einen unparteiischen Standpunkt einnehmen, der die Entscheidungsfindung erleichtern kann.

Was passiert bei einer Vorstandssitzung?

Wenn die Direktoren zusammentreffen, überprüfen sie die Leistung des Unternehmens, informieren über die Geschehnisse in ihrem Team und gehen alle Herausforderungen an.

Wie bei den meisten Sitzungen werden die Direktoren am besten arbeiten, wenn sie eine klare Kommunikation haben. Eine gute Idee ist es, dafür zu sorgen, dass sie vor der Sitzung von den richtigen Leuten in ihrem Team auf dem Laufenden gehalten werden.

Es ist wichtig, dass die Sitzung von einem Vorsitzenden geleitet wird, der den Ablauf kontrollieren und sicherstellen kann, dass jeder zu Wort kommt. Bei einer Vorstandssitzung ist dies häufig der Vorstandsvorsitzende, manchmal aber auch ein anderes Vorstandsmitglied. Bei der Überprüfung von Budgets könnte beispielsweise der Finanzvorstand den Vorsitz führen.

Es ist auch wichtig, dass die wichtigsten Interessengruppen, wie z. B. die Aktionäre, über alle wichtigen Entscheidungen auf dem Laufenden gehalten werden. Der CEO nimmt in der Regel an diesen Aktionärsversammlungen teil und kann daher oft darüber informieren.

Wenn sich die Versammlung dem Ende zuneigt, sollten die Direktoren sicherstellen, dass sie klare Aktionspunkte haben, an denen sie arbeiten bzw. die sie umsetzen müssen.

Wie Sie Ihre Vorstandssitzung vorbereiten

Zunächst einmal müssen Sie einen geeigneten Zeitpunkt für das Treffen finden. Wenn Sie die Einladungen verschicken, müssen Sie auch die wichtigsten Fragen klären, z. B. den Ort (persönlich oder virtuell), den Umfang der Diskussion und alle Vorbereitungen, die die Teilnehmer treffen müssen.

Doodle ist ein Werkzeug, das Ihnen bei all diesen Punkten helfen kann. Mit Gruppenumfrage können Sie eine Auswahl an Terminen verschicken und in wenigen Minuten den für alle am besten geeigneten finden.

Darüber hinaus können Sie mit Doodle Professional Anzeigen entfernen, Fragen zur Vorbereitung von Meetings hinzufügen, einen Termin festlegen, Erinnerungen senden und Ihr bevorzugtes Videokonferenzprogramm hinzufügen.

Doodle-Besprechungen können überall stattfinden, denn Doodle ist mit den weltweit beliebtesten Videokonferenzsystemen integriert. Sobald das Meeting gebucht ist, werden alle Teilnehmer per E-Mail über den Termin informiert und wenn Sie Ihren Kalender verbinden, wird das Meeting automatisch hinzugefügt. Wenn Sie die Besprechung ändern müssen, können wir die Details ebenfalls aktualisieren.

Doodle macht es Ihnen leicht, Ihren Beirat in wenigen Minuten zusammenzubringen, ohne dass E-Mails hin und her geschickt werden müssen. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.