¿Qué es una reunión de directores?

¿Quiénes son los directores?

Es un título que probablemente todos hemos visto y a menudo nos hemos preguntado qué hacen exactamente.

Desde una perspectiva empresarial, un director es alguien nombrado o elegido para formar parte del consejo de administración de una empresa. Son responsables de tomar decisiones importantes sobre la estrategia que sigue su departamento. En la mayoría de los casos, son responsables ante los accionistas.

Los directores suelen tener la responsabilidad legal de actuar en el mejor interés de una empresa. Son la última instancia cuando se trata de tomar decisiones importantes, aprobar presupuestos y garantizar que una empresa cumple las obligaciones legales que tiene.

Los administradores no ejecutivos son personas que forman parte de un consejo de administración -generalmente por su ámbito de especialización-, pero no tienen las mismas obligaciones fiduciarias que un administrador ejecutivo. Pueden aportar un punto de vista imparcial que facilite la toma de decisiones.

Crear una encuesta de grupo

¿Qué ocurre en una reunión de directores?

Cuando los consejeros se reúnen, examinan los resultados de la empresa, se ponen al día de lo que ocurre en su equipo y afrontan cualquier reto.

Como en la mayoría de las reuniones, los directores trabajarán mejor cuando tengan una comunicación clara. Una buena idea es asegurarse de que reciben información actualizada de las personas adecuadas de su equipo antes de la reunión.

Es importante que la reunión tenga un presidente que pueda controlar el flujo y asegurarse de que todo el mundo tiene voz. En el caso de una reunión de directores, suele ser el Director General, pero a veces puede ser otro director. Por ejemplo, si están revisando los presupuestos, podría presidirla el Director Financiero.

También es importante que las principales partes interesadas, como los accionistas, estén al corriente de cualquier decisión importante. Es probable que el Consejero Delegado asista a estas reuniones de accionistas, por lo que a menudo puede informar al respecto; sin embargo, si no es así, es crucial que se les envíe un memorándum u otro tipo de información actualizada.

Cuando la reunión esté llegando a su fin, los directores deben asegurarse de tener claros los puntos de acción en los que tienen que trabajar o poner en práctica.

Crear una encuesta de grupo

Cómo preparar su reunión de directores

En primer lugar, tienes que encontrar un momento adecuado para que todos se reúnan. A la hora de enviar las invitaciones, también hay que abordar las grandes cuestiones, como el lugar (presencial o virtual), el alcance del debate y la preparación que deben hacer los participantes.

Crear una encuesta de grupo

Doodle es una herramienta que puede ayudarte con todo esto. Utilizando Encuesta en grupo, puedes enviar una selección de tiempos y en cuestión de minutos encontrar el que mejor funcione para todos.

Es más, con Doodle Professional, puedes eliminar anuncios, añadir preguntas previas a la reunión, fijar una fecha límite, enviar recordatorios y añadir tu herramienta de videoconferencia favorita.

Las reuniones de Doodle pueden celebrarse en cualquier lugar gracias a las integraciones nativas con las herramientas de videoconferencia más populares del mundo. Una vez reservada la reunión, todos recibirán un correo electrónico con la hora y, si conectas tu calendario, la reunión se añadirá automáticamente. Si necesitas cambiar esa reunión, también podemos actualizar los detalles.

Doodle te facilita la tarea de reunir a tu consejo asesor en cuestión de minutos, sin rondas de correos electrónicos de ida y vuelta. Pruébalo gratis hoy mismo.