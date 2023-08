Hvem er direktører?

Det er en stillingsbetegnelse, som vi sikkert alle har set og ofte har undret os over, hvad de egentlig laver.

Set fra et forretningsperspektiv er en direktør en person, der er udpeget eller valgt til bestyrelsen i en virksomhed. De er ansvarlige for at træffe vigtige beslutninger om den strategi, som deres afdeling tager. I de fleste tilfælde er de ansvarlige over for aktionærerne.

Direktører har ofte et juridisk ansvar for at handle i en virksomheds bedste interesse. De er den sidste instans, når det gælder vigtige beslutninger, godkendelse af budgetter og sikring af, at en virksomhed overholder eventuelle juridiske forpligtelser, den har.

Non-executive directors er personer, der sidder i en bestyrelse - normalt på grund af deres ekspertise - men som ikke har de samme tillidspligter som en administrerende direktør. De kan give et upartisk synspunkt, som kan gøre beslutningstagningen lettere.

Hvad sker der på et bestyrelsesmøde?

Når bestyrelsesmedlemmerne mødes, gennemgår de virksomhedens resultater, opdaterer om, hvad der sker i deres team, og tager fat på eventuelle udfordringer.

Som de fleste møder fungerer bestyrelsesmedlemmer bedst, når de har en klar kommunikation. Det er en god idé at sikre, at de får opdateringer fra de rigtige personer i deres team inden mødet.

Det er vigtigt, at mødet har en formand, som kan styre flowet og sikre, at alle kommer til orde. På et bestyrelsesmøde vil det ofte være den administrerende direktør, men det kan også være en anden direktør. Hvis de f.eks. skal gennemgå budgetter, kan det være finansdirektøren, der er formand.

Det er også vigtigt, at de vigtigste interessenter, f.eks. aktionærer, holdes ajour om alle vigtige beslutninger. Den administrerende direktør deltager sandsynligvis i disse aktionærmøder, så han kan ofte give dem besked, men hvis han ikke gør det, er det afgørende, at de får et memo eller en anden opdatering.

Når mødet nærmer sig sin afslutning, bør direktørerne sikre sig, at de har klare handlingsplaner for, hvad de skal arbejde med/gennemføre.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Sådan forbereder du dit bestyrelsesmøde

Først og fremmest skal du finde et passende tidspunkt, hvor alle kan mødes. Når du sender invitationer ud, skal du også tage fat på de store spørgsmål som f.eks. mødested (personligt eller virtuelt), omfanget af drøftelserne og eventuelle forberedelser, som deltagerne skal foretage.

Doodle er et værktøj, der kan hjælpe dig med alt dette. Ved at bruge Group Poll kan du sende et udvalg af tidspunkter ud og på få minutter finde det tidspunkt, der fungerer bedst for alle.

Desuden kan du med Doodle Professional fjerne annoncer, tilføje spørgsmål forud for mødet, sætte en deadline, sende påmindelser og tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj.

Doodle-møder kan finde sted hvor som helst takket være native integrationer med verdens mest populære videokonferenceværktøjer. Når mødet er booket, får alle en e-mail om tidspunktet, og hvis du tilslutter din kalender, vil mødet automatisk blive tilføjet. Hvis du har brug for at ændre mødet, kan vi også opdatere detaljerne.

Doodle gør det nemt for dig at samle dit advisory board på få minutter uden runder af e-mails frem og tilbage. Prøv det gratis i dag.