Chi sono gli amministratori?

È un titolo di lavoro che probabilmente tutti abbiamo visto e spesso ci siamo chiesti cosa facciano esattamente.

Dal punto di vista aziendale, un direttore è una persona nominata o eletta nel consiglio di amministrazione di una società. È responsabile di prendere decisioni importanti sulla strategia del proprio dipartimento. Nella maggior parte dei casi, sono responsabili nei confronti degli azionisti.

Gli amministratori hanno spesso la responsabilità legale di agire nell'interesse dell'azienda. Sono l'ultima parola quando si tratta di prendere decisioni importanti, approvare bilanci e garantire che l'azienda rispetti gli obblighi legali.

Gli amministratori non esecutivi sono persone che siedono nel consiglio di amministrazione, di solito per le loro competenze, ma non hanno gli stessi doveri fiduciari di un amministratore esecutivo. Possono fornire un punto di vista imparziale che facilita il processo decisionale.

Cosa succede in una riunione degli amministratori?

Quando gli amministratori si riuniscono, esaminano le prestazioni dell'azienda, si aggiornano su ciò che accade nel loro team e affrontano eventuali sfide.

Come per la maggior parte delle riunioni, i direttori lavoreranno al meglio quando la comunicazione sarà chiara. Una buona idea è assicurarsi che ricevano aggiornamenti dalle persone giuste del loro team prima della riunione.

È importante che la riunione abbia un presidente che possa controllare il flusso e garantire che tutti possano dire la loro. Nel caso di una riunione dei direttori, spesso si tratta dell'amministratore delegato, ma a volte può essere un altro direttore. Ad esempio, se si tratta di esaminare i bilanci, il CFO potrebbe presiedere la riunione.

È anche importante che i principali stakeholder, come gli azionisti, siano aggiornati su qualsiasi decisione importante. È probabile che l'amministratore delegato partecipi alle riunioni degli azionisti e quindi può spesso fornirle; tuttavia, se non vi partecipa, è fondamentale che venga consegnato loro un promemoria o un altro tipo di aggiornamento.

Quando la riunione volge al termine, gli amministratori devono assicurarsi di avere chiari i punti d'azione su cui lavorare/attuare.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Come preparare la riunione degli amministratori

Innanzitutto, è necessario trovare un momento adatto per incontrarsi. Quando inviate gli inviti, dovete anche affrontare le questioni più importanti, come il luogo (di persona o virtuale), l'ambito di discussione e l'eventuale preparazione dei partecipanti.

Doodle è uno strumento che può aiutarvi in tutto questo. Utilizzando Sondaggio di gruppo, potete inviare una selezione di tempi e trovare in pochi minuti quello che funziona meglio per tutti.

Inoltre, con Doodle Professional, potete rimuovere gli annunci, aggiungere domande pre-riunione, impostare una scadenza, inviare promemoria e aggiungere il vostro strumento di videoconferenza preferito.

Le riunioni di Doodle possono svolgersi ovunque grazie alle integrazioni native con gli strumenti di videoconferenza più diffusi al mondo. Una volta prenotata la riunione, tutti riceveranno un'e-mail sull'orario e, se si collega il calendario, la riunione verrà aggiunta automaticamente. Se è necessario modificare la riunione, possiamo aggiornare i dettagli.

Doodle vi permette di riunire il vostro comitato consultivo in pochi minuti, senza dover inviare e-mail a ripetizione. Provatelo gratuitamente oggi stesso.