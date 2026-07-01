Vad är ett styrelsemöte?

Vilka är styrelseledamöterna?

Det är en befattning som vi nog alla har stött på och ofta undrat vad de egentligen sysslar med.

Ur ett affärsmässigt perspektiv är en styrelseledamot en person som utses eller väljs in i ett företags styrelse. De har ansvaret för att fatta viktiga beslut om den strategi som deras avdelning ska följa. I de flesta fall är de ansvariga inför aktieägarna.

Styrelseledamöter har ofta ett rättsligt ansvar att agera i företagets bästa intresse. De har det sista ordet när det gäller viktiga beslut, godkännande av budgetar och att se till att företaget uppfyller alla sina rättsliga skyldigheter.

Icke-verkställande styrelseledamöter är personer som ingår i en styrelse – oftast på grund av sin expertis inom ett visst område – men som inte har samma förvaltningsplikt som en verkställande styrelseledamot. De kan bidra med ett opartiskt perspektiv som kan underlätta beslutsfattandet.

Vad händer på ett styrelsemöte?

När styrelseledamöterna sammanträder kommer de att granska företagets resultat, informera varandra om vad som händer i deras respektive team och ta itu med eventuella utmaningar.

Precis som vid de flesta möten fungerar ledningsgruppen bäst när kommunikationen är tydlig. Det är en bra idé att se till att de får uppdateringar från rätt personer i sitt team innan mötet.

Det är viktigt att mötet har en ordförande som kan styra mötets gång och se till att alla får komma till tals. Vid ett styrelsemöte är det ofta verkställande direktören som är ordförande, men ibland kan det vara en annan styrelseledamot. Om man till exempel går igenom budgetar kan det hända att ekonomichefen är ordförande.

Det är också viktigt att viktiga intressenter, såsom aktieägarna, hålls uppdaterade om alla större beslut. VD:n deltar oftast vid dessa bolagsstämmor och kan därför ofta sköta detta, men om så inte är fallet är det avgörande att de får ett meddelande eller någon annan form av uppdatering.

När mötet närmar sig sitt slut bör styrelseledamöterna se till att de har tydliga åtgärdspunkter för vad de behöver arbeta med respektive genomföra.

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Så här förbereder du styrelsemötet

Först och främst måste du hitta en tidpunkt som passar alla. När du skickar ut inbjudningarna måste du också ta upp viktiga frågor som var mötet ska hållas (fysiskt eller virtuellt), vad diskussionen ska handla om och vilka förberedelser deltagarna behöver göra.

Doodle är ett verktyg som kan hjälpa dig med allt detta. Genom att använda Group Poll , kan du skicka ut ett urval av tider och på några minuter hitta den som passar bäst för alla.

Dessutom, med Doodle Professional , kan du ta bort annonser, lägga till frågor inför mötet, ange en tidsfrist, skicka påminnelser och lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser.

Doodle-möten kan hållas var som helst tack vare inbyggda integrationer med världens mest populära verktyg för videokonferenser. När mötet har bokats får alla ett e-postmeddelande med information om tidpunkten, och om du kopplar ihop din kalender läggs mötet automatiskt till där. Om du behöver ändra mötet kan vi också uppdatera uppgifterna.