Så här anordnar man ett rådgivande samarbetsorgan mellan universitet och näringsliv: En guide för dekaner

Ett universitetsråd för näringslivet är en permanent grupp bestående av ledande befattningshavare inom näringslivet som träffar dekanus vid ingenjörsfakulteten en eller två gånger per termin för att granska läroplanen, bekräfta forskningsprioriteringar och stärka samarbetet med arbetsgivare. Att samordna 15 eller fler befattningshavare med konkurrerande resekalendrar är det största hindret som dekanus vid ingenjörsfakulteten står inför redan innan mötet ens har börjat. Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare och hämtar information direkt från Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender för att visa den faktiska tillgängligheten innan någon hinner skicka ett enda e-postmeddelande.

🎯 Varför planeringen av rådgivningsgruppsmötena per termin inte fungerar

Varje ingenjörsfakultetsdekanat känner igen mönstret. Samordnaren skickar ut ett första mejl om tillgänglighet i slutet av september. Tre chefer svarar inom 48 timmar. Ytterligare sex svarar under de följande två veckorna, och var och en föreslår olika tidsintervall. De återstående medlemmarna hör inte av sig förrän en påminnelse skickas ut. När man väl har bekräftat att det finns tillräckligt många deltagare har fyra veckor gått och de två ursprungliga lediga tidsluckorna har blockerats av nya åtaganden.

Universitetets branschråd drabbas av konkreta konsekvenser av detta fördröjning. Dagordningarna blir komprimerade. Ordförandena i underkommittéerna får det bekräftade datumet för sent för att hinna förbereda underlag. Fakultetsmedlemmar som behöver presentera de senaste forskningsresultaten bokar resor innan datumet är fastställt och tvingas sedan skynda sig att avboka. Dekanatet för ingenjörsvetenskapen tar på sig alla dessa samordningskostnader utöver sina akademiska kärnuppgifter.

Det grundläggande problemet är inte att cheferna inte vill delta. Problemet är att en lång e-posttråd är fel verktyg för att lösa ett schemaläggningsproblem som rör 15 personer. Varje svar skapar en ny situation som inte beaktats i de tidigare svaren, och ingen enskild person kan på ett tillförlitligt sätt hantera den komplexiteten i sin inkorg.

🛠 Group Poll löser schemaläggningsproblemen i universitetets rådgivande branschkommitté

Doodle's Group Poll vänder upp och ner på samordningsmodellen. Istället för att samla in svar ett i taget föreslår dekanus för ingenjörsvetenskapen en rad möjliga datum i en enda omröstning och delar en länk med hela rådgivningsgruppen. Varje ledningsmedlem röstar på de tider som passar dem, och omröstningen visar i realtid vilket alternativ som har störst överlappning.

Eftersom Group Poll är integrerat med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender speglar varje deltagares röst dennes faktiska kalenderstatus, snarare än en gissning utifrån minnet. En chef vars tisdagseftermiddag redan är upptagen av ett styrelsemöte kommer att se att denna kollision markeras innan hen röstar. Tekniska fakultetens dekanat har tillgång till realtidsuppdateringar av anmälningar och uppföljning av beslutsförmåga, vilket gör att koordinatorn vet direkt när ett möte når minimikravet för deltagande utan att behöva skicka ett enda uppföljningsmejl.

Doodles Group Poll stöder även automatiskt återkommande händelser, vilket innebär att dekanus för ingenjörsvetenskapens kontor kan ställa in höstens omröstning i rådgivningsrådet en gång, varefter motsvarande våromröstning skapas automatiskt med rätt intervall. Universitetets branschråd behöver inte längre förlita sig på att någon kommer ihåg att sätta igång planeringsprocessen sex veckor före måldatumet.

När det gäller videodelen av hybrid- eller distansmöten i rådgivande nämnden kopplas den bekräftade möteslänken direkt till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, beroende på vilken plattform som dekanus för ingenjörsvetenskapens kontor använder som standardplattform för videokonferenser.

⚙️ Praktisk information om ingenjörsfakultetens dekanat

Det tar mindre än tio minuter att skapa omröstningen. Dekanatet för ingenjörsvetenskap skapar ett Doodle-konto, öppnar Group Poll och anger en rubrik, till exempel ”Granskning av branschrådet hösten 2026”. Därefter väljer arrangören ut sex till åtta möjliga tidsblock inom en tvåveckorsperiod, vanligtvis 90-minuterspass på tisdag- till torsdagseftermiddagar för att ta hänsyn till de resemönster som är vanliga bland företagsledare inom branschen.

Länken till omröstningen skickas i ett enda e-postmeddelande till alla styrelsemedlemmar. Doodles påminnelser via e-post meddelar deltagare som ännu inte har röstat, så koordinatorn behöver inte kontakta dem manuellt. Doodle's Group Poll visar svarsstatusen i realtid, vilket gör att dekanus för ingenjörsprogrammet snabbt kan se hur många av de 15 medlemmarna som har svarat och vilket alternativ som ligger i täten.

När den tidpunkt som passar bäst har bekräftats klickar arrangören för att slutföra bokningen, varefter kalenderinbjudningar skickas ut automatiskt. Tekniska fakultetens dekanat bör se till att det finns buffertid mellan möten samma dag om rådgivande nämndens sammanträde är schemalagt i anslutning till ett möte i fakultetssenaten eller ett möte i dekanatsgruppen, för att undvika att mötena kolliderar i arrangörens egen kalender.

För återkommande terminscykler innebär inställningen för automatisk återkommande att vårens omröstning startar utan manuellt ingripande. Premiumkonton lägger till AI-genererade mötesbeskrivningar, vilket hjälper dekanus för ingenjörsvetenskapens kontor att utarbeta en kortfattad sammanfattning av dagordningen direkt i inbjudan utan att behöva växla till ett separat dokument.

Färdiga mallar för Group Poll för universitetets branschråd

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för detta scenario. Titeln och varaktigheten fylls i automatiskt via länken. Kopiera beskrivningen från respektive kort och klistra in den i beskrivningsfältet på Doodle-sidan när länken öppnas.

Fall semester advisory board review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Denna omröstning syftar till att samordna höstterminens utvärdering av universitetets branschråd för dekanatet för ingenjörsvetenskap. Ledande befattningshavare ombeds att rösta på alla tidsluckor då de är tillgängliga för ett 90-minutersmöte. Dekanatet kommer att fastställa det datum som passar flest och skicka ut en formell dagordning en vecka i förväg.

Curriculum alignment working session Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Dekanus för ingenjörsvetenskapen anordnar ett fokuserat arbetsmöte med medlemmarna i universitetets rådgivande branschkommitté för att gå igenom de föreslagna ändringarna i grundutbildningens läroplan. Vänligen markera alla tider som passar för ett 60-minuterssamtal. Era synpunkter kommer direkt att påverka nästa revidering av studiekatalogen.

Översyn av forskningsprioriteringar Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Vid detta möte samlas universitetets rådgivande branschkommitté för att enas om prioriterade forskningsområden inför det kommande läsåret. Dekanatet för ingenjörsvetenskap kommer att presentera tre initiativ som leds av fakultetsmedlemmar för att få synpunkter från kommittén. Markera alla tidsluckor då du är tillgänglig så att vi kan hitta den tidpunkt som passar bäst för hela gruppen.

Strategisk planeringssession under våren (90 min): Starta denna omröstning Dekanus för ingenjörsprogrammet håller på att planera vårens strategimöte för universitetets rådgivande branschkommitté. Detta 90-minutersmöte kommer att behandla trender inom antagningen, prognoser för rekrytering inom branschen samt prioriteringar för samarbeten under de kommande två åren. Vänligen markera alla datum som du kan delta på så att dekanus kan fastställa det datum som ger störst möjlighet till deltagande.

Sammanfattning av utställningen av examensprojekten (30 min): Starta denna omröstning Efter terminsavslutningsutställningen planerar ingenjörsfakultetens dekanat ett kort möte med medlemmarna i universitetets rådgivande branschkommitté för att samla in synpunkter från sponsorerna. Detta 30-minutersmöte hålls online. Rösta på alla tider som passar, så kommer dekanatet att bekräfta inom 48 timmar.

✅ Vad Doodle erbjuder för rådgivande kommittéer mellan universitet och näringsliv

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll med realtidsuppföljning av beslutsmässighet 🟩 Upp till 1 000 deltagare; passar rådgivande grupper av alla storlekar Integration med Google Kalender, Outlook och Apple Kalender 🟩 Minskar konflikter innan ledningen röstar Automatiskt återkommande omröstningar per termin 🟩 Dekanatet för ingenjörsvetenskap fastställer det en gång E-postpåminnelser till dem som inte röstat 🟩 Endast e-post; inga SMS eller push-meddelanden Beskrivningar av AI-möten ⚠️ Finns i Premium-versionen Anpassad profilering med logotyp och huvudfärg ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Polls that are hosted jointly 🔜 I färdplanen SMS eller push-meddelanden ❌ Ej tillgängligt

❓ Vanliga frågor

Fråga: Hur många medlemmar i rådgivande kommittén kan rösta i en enskild Group Poll? S: Doodle's Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare, så även ett stort råd för samverkan mellan universitet och näringsliv med regionala underkommittéer, observatörer från fakulteten och personal från ingenjörsdekanens kansli kan alla rösta i samma omröstning utan att behöva skapa ett separat arbetsflöde.

Fråga: Måste varje ledningsmedlem ha ett Doodle-konto för att kunna rösta? S: Deltagarna behöver ett Doodle-konto för att kunna rösta i en Group Poll. Dekanatet för ingenjörsvetenskap bör uppmärksamma detta när de skickar ut länken till omröstningen, så att ledningspersonalen hinner registrera sig innan den första svarsfristen löper ut.

Fråga: Kan dekanatet för ingenjörsvetenskap genomföra omröstningarna i rådgivande nämnden både under hösten och våren utan att behöva bygga upp systemet från grunden? A: Ja. Doodles funktion för automatiskt återkommande evenemang kan dekanus för ingenjörsvetenskapens kontor ställa in omröstningen för universitetets branschråd en gång, varefter efterföljande terminscykler genereras automatiskt enligt den angivna frekvensen.

Fråga: Vilka plattformar för videokonferenser ansluter Doodle till för möten i rådgivande kommittén? S: De bekräftade mötena i universitetets rådgivande branschkommitté hålls via Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams, vilket ger dekanus för ingenjörsvetenskapens kontor flexibilitet oavsett vilken plattform dess branschpartner föredrar.

👉 Är du redo att förenkla ditt universitets rådgivande organ för näringslivet?

Mallarna ovan ger ingenjörsfakultetens dekanat ett försprång inför varje terminsöversyn, varje läroplansmöte och varje strategisk planeringscykel. Välj den mall som passar ditt nästa möte i universitetets branschråd, klicka dig vidare till den förifyllda Group Poll, klistra in beskrivningen och dela en enda länk med dina chefer istället för en e-postkedja med 15 personer. Prova gratis redan idag.