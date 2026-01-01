एक विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड वरिष्ठ उद्योग अधिकारियों का एक स्थायी समूह है जो किसी भी ईमेल भेजे जाने से पहले पाठ्यक्रम की समीक्षा करने, अनुसंधान प्राथमिकताओं को मान्य करने, और नियोक्ता साझेदारियों को मजबूत करने के लिए प्रति सेमेस्टर एक या दो बार इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय के साथ बैठक करता है। प्रतिस्पर्धी यात्रा कार्यक्रमों में 15 या उससे अधिक अधिकारियों का समन्वय करना बैठक शुरू होने से पहले ही इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय के सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है और कोई भी एक ईमेल भेजने से पहले वास्तविक उपलब्धता दिखाने के लिए यह सीधे गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एप्पल कैलेंडर से जानकारी लेता है।

🎯 सेमेस्टरवार सलाहकार बोर्ड की समय-सारिणी क्यों विफल हो जाती है

हर इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय इस पैटर्न को जानता है। समन्वयक सितंबर के अंत में प्रारंभिक उपलब्धता ईमेल भेजता है। तीन कार्यकारी 48 घंटों के भीतर जवाब देते हैं। अगले दो हफ्तों में छह और लोग जवाब देते हैं, प्रत्येक अलग-अलग समय-सीमा प्रस्तावित करते हैं। शेष सदस्य तब तक चुप रहते हैं जब तक कि एक अनुस्मारक नहीं आता। जब तक कोरम की पुष्टि होती है, चार सप्ताह बीत चुके होते हैं और दो मूल रूप से उपलब्ध स्लॉट नई प्रतिबद्धताओं के कारण अवरुद्ध हो चुके होते हैं।

विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड इस देरी से वास्तविक परिणाम भुगतता है। एजेंडा संकुचित हो जाते हैं। उपसमिति के अध्यक्षों को सामग्री तैयार करने के लिए पुष्टि की गई तारीख बहुत देर से मिलती है। शोध अपडेट प्रस्तुत करने वाले संकाय सदस्य तारीख पक्की होने से पहले यात्रा बुक कर लेते हैं, फिर रद्द करने के लिए भाग-दौड़ करते हैं। इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय अपनी मुख्य शैक्षणिक जिम्मेदारियों के ऊपर इन सभी समन्वय लागतों को वहन करता है।

मूल समस्या यह नहीं है कि कार्यकारी उपस्थित होने के इच्छुक नहीं हैं। समस्या यह है कि 15 लोगों की समय-सारिणी बनाने की समस्या के लिए एक श्रृंखलाबद्ध ईमेल थ्रेड गलत उपकरण है। प्रत्येक उत्तर एक ऐसी नई स्थिति उत्पन्न करता है जिसे पिछले सभी उत्तरों में ध्यान में नहीं रखा गया था, और कोई भी व्यक्ति उस जटिलता को अपने इनबॉक्स में विश्वसनीय रूप से संभाल नहीं सकता।

🛠 एक ग्रुप पोल विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड की समय-सारिणी कैसे ठीक करता है

Doodle का ग्रुप पोल समन्वय मॉडल को उलट देता है। एक-एक करके प्रतिक्रियाएँ इकट्ठा करने के बजाय, इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय एक ही पोल में उम्मीदवार तिथियों का एक सेट प्रस्तावित करता है और पूरे सलाहकार बोर्ड के साथ एक ही लिंक साझा करता है। प्रत्येक कार्यकारी उन स्लॉट्स पर मतदान करता है जो उनके लिए उपयुक्त हों, और पोल वास्तविक समय में सबसे अधिक ओवरलैप वाला विकल्प सामने लाता है।

क्योंकि ग्रुप पोल Google कैलेंडर, Microsoft Outlook और Apple कैलेंडर के साथ एकीकृत है, प्रत्येक प्रतिभागी का वोट उनकी वास्तविक कैलेंडर स्थिति को दर्शाता है, न कि स्मृति से अनुमान। एक ऐसा कार्यकारी जिसका मंगलवार दोपहर का समय पहले से ही बोर्ड कॉल द्वारा ब्लॉक है, मतदान से पहले उस टकराव को चिह्नित देखेगा। इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय में लाइव RSVP और कोरम ट्रैकिंग दिखाई देती है, जिससे समन्वयक को बिना एक भी फॉलो-अप ईमेल भेजे ही पता चल जाता है कि कोई तारीख न्यूनतम उपस्थिति सीमा कब पार कर लेती है।

Doodle का ग्रुप पोल ऑटो-रिकरिंग इवेंट्स का भी समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय पतझड़ सलाहकार बोर्ड का पोल एक बार कॉन्फ़िगर कर सकता है और वसंत का समकक्ष पोल स्वचालित रूप से सही समय पर उत्पन्न हो जाएगा। विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड अब इस बात पर निर्भर नहीं रहता कि कोई व्यक्ति लक्ष्य तिथि से छह सप्ताह पहले शेड्यूलिंग प्रक्रिया शुरू करना याद रखे।

हाइब्रिड या दूरस्थ सलाहकार बोर्ड सत्रों के वीडियो घटक के लिए, पुष्टि किया गया मीटिंग लिंक सीधे गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से जुड़ता है, जो भी इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय अपने मानक कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में उपयोग करता है।

⚙️ इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय के परिचालन विवरण

पोल सेट करने में दस मिनट से भी कम समय लगता है। इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय एक Doodle खाता बनाता है, Group Poll खोलता है, और "Fall 2026 Industry Advisory Board Review." जैसा शीर्षक दर्ज करता है। आयोजक फिर दो सप्ताह की अवधि में छह से आठ संभावित तिथि ब्लॉक चुनता है, आमतौर पर मंगलवार से गुरुवार दोपहर के 90 मिनट के स्लॉट, ताकि उद्योग में आम कार्यकारी यात्रा पैटर्न का सम्मान हो सके।

पोल लिंक सभी बोर्ड सदस्यों को एक ही ईमेल में भेजा जाता है। Doodle के ईमेल रिमाइंडर उन प्रतिभागियों को सूचित करते हैं जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है, ताकि समन्वयक को व्यक्तिगत रूप से पीछा न करना पड़े। Doodle का ग्रुप पोल लाइव RSVP स्थिति ट्रैक करता है, जिससे इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय एक नज़र में देख सकता है कि 15 सदस्यों में से कितने ने प्रतिक्रिया दी है और कौन सा स्लॉट आगे चल रहा है।

एक बार उच्चतम-ओवरलैप स्लॉट की पुष्टि हो जाने पर, आयोजक अंतिम रूप देने के लिए क्लिक करता है, और कैलेंडर निमंत्रण स्वचालित रूप से भेज दिए जाते हैं। यदि सलाहकार बोर्ड का सत्र उसी दिन फैकल्टी सीनेट की बैठक या डीन की कैबिनेट कॉल के ठीक बाद निर्धारित है, तो इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय दोनों बैठकों के बीच बफर समय सक्षम करे, ताकि आयोजक के स्वयं के कैलेंडर पर लगातार दो बैठकों का टकराव न हो।

बार-बार होने वाले सेमेस्टर चक्रों के लिए, ऑटो-रिकरिंग सेटिंग का मतलब है कि वसंत सर्वेक्षण बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है। Premium खाते एआई-जनित मीटिंग विवरण जोड़ते हैं, जो इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय को अलग दस्तावेज़ में जाने बिना सीधे निमंत्रण में संक्षिप्त एजेंडा सारांश तैयार करने में मदद करते हैं।

विश्वविद्यालय उद्योग सलाहकार बोर्ड के लिए उपयोग-तैयार ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करें। लिंक द्वारा शीर्षक और अवधि पहले से ही भर दी गई हैं। प्रत्येक कार्ड से विवरण कॉपी करें और लिंक खुलने के बाद Doodle पेज पर विवरण फ़ील्ड में पेस्ट करें।

Fall semester advisory board review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

यह मतदान इंजीनियरिंग डीन कार्यालय के लिए विश्वविद्यालय उद्योग सलाहकार बोर्ड की पतझड़ सत्र समीक्षा का समन्वय करता है। अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उन सभी स्लॉटों पर मतदान करें जिनके लिए वे 90 मिनट के सत्र के लिए उपलब्ध हैं। डीन कार्यालय उच्चतम ओवरलैप तिथि की पुष्टि करेगा और एक सप्ताह पहले औपचारिक एजेंडा प्रसारित करेगा।

Curriculum alignment working session Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ स्नातक पाठ्यक्रम में प्रस्तावित परिवर्तनों की समीक्षा करने के लिए एक केंद्रित कार्य सत्र आयोजित कर रहा है। कृपया 60 मिनट की कॉल के लिए उन सभी स्लॉट्स पर मतदान करें जो आपके लिए उपयुक्त हों। आपकी प्रतिक्रिया सीधे अगले कैटलॉग संशोधन को आकार देती है।

अनुसंधान प्राथमिकताओं की समीक्षा पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट इस मतदान को शुरू करें

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

यह सत्र आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुसंधान फोकस क्षेत्रों पर सहमति बनाने हेतु विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड को एकत्रित करता है। इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय बोर्ड के सुझावों के लिए संकाय-नेतृत्व वाली तीन पहलों को प्रस्तुत करेगा। कृपया उन सभी स्लॉट्स को चुनें जिनमें आप उपलब्ध हैं, ताकि हम पूरे समूह के लिए सबसे उपयुक्त समय निर्धारित कर सकें।

वसंत सामरिक योजना सत्र (90 मिनट): इस मतदान को शुरू करें इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय वसंत विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड की रणनीतिक योजना सत्र निर्धारित कर रहा है। यह 90 मिनट का सत्र नामांकन रुझान, उद्योग भर्ती पूर्वानुमान और अगले दो वर्षों के लिए साझेदारी प्राथमिकताओं को कवर करेगा। कृपया उन सभी तिथियों पर मतदान करें जिनमें आप उपस्थित हो सकते हैं, ताकि डीन का कार्यालय सर्वाधिक भागीदारी वाला समय निर्धारित कर सके।

कैपस्टोन प्रोजेक्ट शोकेस डीब्रीफ (30 मिनट): इस मतदान को शुरू करें सेमेस्टर कैपस्टोन शोकेस के बाद, इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय विश्वविद्यालय उद्योग सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ प्रायोजकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक संक्षिप्त समीक्षा सत्र आयोजित कर रहा है। यह 30 मिनट का सत्र वर्चुअल रूप से आयोजित होगा। सभी उपयुक्त स्लॉट्स के लिए मतदान करें और डीन का कार्यालय 48 घंटों के भीतर पुष्टि कर देगा।

✅ यूनिवर्सिटी-इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड के लिए Doodle का समर्थन

क्षमता Doodle टिप्पणियाँ लाइव कोरम ट्रैकिंग के साथ ग्रुप पोल 🟩 1,000 प्रतिभागियों तक; किसी भी सलाहकार बोर्ड के आकार के लिए उपयुक्त गूगल कैलेंडर, आउटलुक, एप्पल कैलेंडर एकीकरण 🟩 कार्यकारी मतदान से पहले संघर्षों को कम करता है प्रत्येक सेमेस्टर में स्वचालित आवर्ती सर्वेक्षण 🟩 इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय इसे एक बार निर्धारित करता है। गैर-मतदाताओं को ईमेल द्वारा अनुस्मारक 🟩 केवल ईमेल; कोई एसएमएस या पुश नहीं एआई बैठक विवरण ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध लोगो और प्राथमिक रंग के साथ कस्टम ब्रांडिंग ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध सह-आयोजित ग्रुप पोल आने वाला मार्ग-नक्शे पर एसएमएस या पुश सूचनाएं ❌ उपलब्ध नहीं

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: एक ही ग्रुप पोल में कितने एडवाइजरी बोर्ड सदस्य वोट कर सकते हैं? A: Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है, इसलिए क्षेत्रीय उपसमितियों, संकाय पर्यवेक्षकों और इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय के कर्मचारियों वाले एक बड़े विश्वविद्यालय उद्योग सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य भी अलग वर्कफ़्लो बनाए बिना एक ही पोल में मतदान कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या प्रत्येक कार्यकारी को मतदान करने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता है? A: ग्रुप पोल में मतदान करने के लिए प्रतिभागियों को Doodle खाते की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय पोल लिंक भेजते समय इस बात का ध्यान रखे ताकि कार्यकारी पहली प्रतिक्रिया की समयसीमा से पहले पंजीकरण कर सकें।

प्रश्न: क्या इंजीनियरिंग डीन का कार्यालय शरद और वसंत दोनों सत्रों के सलाहकार बोर्ड के मतदान बिना पूरी तरह से फिर से शुरू किए चला सकता है? A: हाँ। Doodle की स्वचालित आवर्ती इवेंट सुविधा इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय को विश्वविद्यालय उद्योग सलाहकार बोर्ड का सर्वेक्षण एक बार कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देती है और परिभाषित समय-सारणी के अनुसार आगामी सेमेस्टर चक्रों को स्वचालित रूप से उत्पन्न करती है।

प्रश्न: सलाहकार बोर्ड सत्रों के लिए Doodle किन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ता है? पुष्ट विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड की बैठकें Google Meet, Zoom, Webex और Microsoft Teams से जुड़ती हैं, जिससे इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय को यह लचीलापन मिलता है कि उसके उद्योग भागीदार किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को प्राथमिकता दें।

👉 क्या आप अपने विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड को सरल बनाना चाहते हैं?

ऊपर दिए गए टेम्पलेट्स इंजीनियरिंग डीन के कार्यालय को प्रत्येक सेमेस्टर समीक्षा, प्रत्येक पाठ्यक्रम सत्र और प्रत्येक रणनीतिक योजना चक्र में एक शुरुआती बढ़त प्रदान करते हैं। अपनी अगली विश्वविद्यालय-उद्योग सलाहकार बोर्ड बैठक के लिए उपयुक्त टेम्पलेट चुनें, पूर्व-भरे गए ग्रुप पोल पर क्लिक करें, विवरण पेस्ट करें, और 15-व्यक्तियों की ईमेल श्रृंखला के बजाय अपने कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक लिंक साझा करें। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएँ।